На Закарпатье полицейские задержали иностранца, разыскиваемого Интерполом. ФОТО

Сотрудники сектора международного полицейского сотрудничества совместно с коллегами из Ужгородского районного управления полиции и пограничниками при въезде в Украину задержали разыскиваемого Интерполом злоумышленника.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе полиции Закарпатской области, иностранец помещен в изолятор временного содержания.

Сегодня, 27 апреля, на пункте пропуска "Ужгород", во время проверки пограничниками лица по базе розыска Интерпола произошло срабатывание. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники сектора международного полицейского сотрудничества совместно с работниками Ужгородского районного управления полиции. Они выяснили, что в Украину пытается въехать разыскиваемый за совершение правонарушения в сфере безопасности дорожного движения гражданин Словакии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ объявило в розыск сына Гладковского Игоря. ФОТО

Установлено также, что во время прохождения пограничного контроля, для беспрепятственного въезда в Украину, злоумышленник использовал чужой документ.

В соответствии с действующим законодательством мужчину задержали в порядке статьи 208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания.

Также читайте: Водителя российского дипломата в Страсбурге объявили в розыск из-за подозрения в перепродаже 300 краденых велосипедов

Сейчас решается вопрос о его временном аресте.