На Закарпатті поліцейські затримали іноземця, якого розшукував Інтерпол. ФОТО

Співробітники сектору міжнародного поліцейського співробітництва спільно з колегами з Ужгородського районного управління поліції і прикордонниками під час в'їзду в Україну затримали розшукуваного Інтерполом зловмисника.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі поліції Закарпатської області, іноземця поміщено в ізолятор тимчасового тримання.

Сьогодні, 27 квітня, на пункті пропуску "Ужгород", під час перевірки прикордонниками особи через базу розшуку Інтерполу відбулося спрацювання. На місце події оперативно прибули співробітники сектору міжнародного поліцейського співробітництва спільно з працівниками Ужгородського районного управління поліції, які з’ясували, що до України намагається в’їхати розшукуваний за скоєння правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху громадянин Словаччини.

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Встановлено також, що під час проходження прикордонного контролю, для безперешкодного в’їзду до України, зловмисник використав чужий документ.

Відповідно до чинного законодавства чоловіка затримали у порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

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Зараз вирішується питання щодо його тимчасового арешту.