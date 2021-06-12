16-летняя мразь Александр Тараник со звериной жестокостью избивал девочек в Харькове. Ему придется ответить перед законом, - Геращенко. ВИДЕО

16-летний подросток, с особой жестокостью избивавший девочек в Харькове, ответит перед законом.

Об этом пишет на своей странице в соцсети Фейсбук советник главы МВД Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

"16-летняя мразь в Харькове решила самоутверждаться через жестокое избиение девочек. Сначала его поймали сверстники и заставили, стоя на коленях, извиняться перед избитыми им девушками. А теперь еще придется ответить и перед законом, и получить судимость", - отмечает он.

Геращенко также обнародовал видео избиения Тараником его жертвы. Примечательно, что рядом находится группа молодых людей, которые даже не попытались остановить нападавшего, когда тот руками и ногами наносил удары беззащитной девушке.

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"Чем думали его родители, когда зачинали, рожали, и как они воспитывали Тараника Александра Игоревича 17.08.2004? Откуда вся эта звериная жестокость ?!", - при этом задается вопросом Геращенко.

"Почему никто из подростков, кто был рядом, даже не попытался остановить изувера? Во всем этом будут разбираться следователи полиции, прокурор и суд", - подытожил он.