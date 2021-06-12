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16-летняя мразь Александр Тараник со звериной жестокостью избивал девочек в Харькове. Ему придется ответить перед законом, - Геращенко. ВИДЕО

16-летний подросток, с особой жестокостью избивавший девочек в Харькове, ответит перед законом.

Об этом пишет на своей странице в соцсети Фейсбук советник главы МВД Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

"16-летняя мразь в Харькове решила самоутверждаться через жестокое избиение девочек. Сначала его поймали сверстники и заставили, стоя на коленях, извиняться перед избитыми им девушками. А теперь еще придется ответить и перед законом, и получить судимость", - отмечает он.

Геращенко также обнародовал видео избиения Тараником его жертвы. Примечательно, что рядом находится группа молодых людей, которые даже не попытались остановить нападавшего, когда тот руками и ногами наносил удары беззащитной девушке.

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"Чем думали его родители, когда зачинали, рожали, и как они воспитывали Тараника Александра Игоревича 17.08.2004? Откуда вся эта звериная жестокость ?!", - при этом задается вопросом Геращенко.

16-летняя мразь Александр Тараник со звериной жестокостью избивал девочек в Харькове. Ему придется ответить перед законом, - Геращенко 01

"Почему никто из подростков, кто был рядом, даже не попытался остановить изувера? Во всем этом будут разбираться следователи полиции, прокурор и суд", - подытожил он.

16-летняя мразь Александр Тараник со звериной жестокостью избивал девочек в Харькове. Ему придется ответить перед законом, - Геращенко 02

Автор: 

избиение (9797) Харьков (7474) Геращенко Антон (1438) буллинг (67)


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Топ комментарии
+61
хуже него те, кто молча смотрел...
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12.06.2021 13:53
+44
Направьте его в макеевскую спецколонию.
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12.06.2021 13:40
+30
порівнюючи себе з такими покидьками, Тоша доходить висновку, що сам він - хороший
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12.06.2021 13:40
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Страница 3 из 3
Точно! Таки москаль. Ра-фі-но-ва-ний!
Ану пляшку в дупі поправило і щезло звідси.
Нєтуті водкі здєся!
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12.06.2021 23:09 Ответить
Объясняю тебе чмо, популярно. 1. Водку, которую могу себе позволить, ты не знаешь, и не увидишь, быдло в такие магазины не пускают. 2. Что ты имеешь против "москалей"? У нас с стране по твоему меньше дегенератов? Они-враги, и это ясно, а наши дебилы кто? 3. Больше 20 лет у меня там коммерция. Каждую неделю импорт и экспорт. От этого в бюджет налоги. Если я, и такие же, не будем этого делать, такая мразь как ты, и подобная чернь, на Майдане будет не "Слава Украине!", а "дайте жрать, подыхаю!", не говоря про субсидии. Хотя я уверен, что ты трусливая вафля, и на Майдане не была. Поэтому-сиди червь, и не воняй.
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14.06.2021 16:55 Ответить
Ого. Випівальне Ділдо сподобилось наліпити многабукафф.
Москалику, твоя маячня мені нецікава. Накаті стєкломоя і впади падскамейку.
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14.06.2021 21:19 Ответить
Таки москаль ... на жаль.
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12.06.2021 18:42 Ответить
Або дамбаський шахтар чи тракторист.
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12.06.2021 18:44 Ответить
Подросток девушку ?

Ты с какого дивана падал - это шото новое это новый тренд поколения диджитализации ...

У поколения Intel-86 такого сроду не было , не говоря уже про совсем софокоидов .

У софкоидов такое только в ГБ делали и некоторые мусора . Но для этого оне проходили спец-курс спецдеградации и потери человеческого облика . И курс этот десятилетия длился !

А 16 лет большинство верило в коммунизьму й благородных краснодупиков и мерзких петлюровцев ...
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12.06.2021 17:02 Ответить
Ты мне лекции не выписывай, я уроки преподаю. На видео не парень, а если кого то грохнет, залетит на малолетку - это дети. Если ты, твоя девушка, или жена, сколько бы тебе не было лет, борзанет хоть сегодня, не задумываясь получит леща, кулаком давно никого не бью, уже в супертяже, боюсь убить.
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12.06.2021 18:14 Ответить
Шо бы бить кого-то кулаком и не потерять кваллификацию нужно в любом возрасте , в любом весе тренероваться на груше ...
А убить гораздо проще маваши в висок , чем кулаком и весом супертяжа или несильным тычнком в сонную . А ещё проще - ножичком или с "Калаша" или М-16 . Последняя вообще чудо машинка по точности й кучности стрельбы как одиночными , так и короткими очередями .

Тут важно мозг как настроить , для однех убить как покакать сходить , а для других , когда нет другого выбора ... Причём , однем и Бога не нужно , чтобы где возможно даже поддонка-садиста лишь покалечить , а не убить . И никакого угрызения совести и мук , бо уверен , что не было другого выбора . А некоторые ... по молодости покалечать с десяток (бо ***** пилила мозг, а тот гнилой хлыщь в очках с впалой грудью , а права качает) , по пьяни и убить могут .
А потом раз ... и уже батюшка ... вчерашний "десантник" , который по молодняку своей девушке пол челюсти "вынес" за , то шо ***** минет не научилась делать .

Мужчине , который даже в мыслях может ударить женщину , никогда не завоевать любовь и уважение мал-мальски мыслящей и интеллектуально развитой дамы и такие бегают от модельке к модельке , пока очередная малолетка с интеллектом макаки но смазливой мордашкой не наставить 100 рогов с каким-нить фитнес-тренером уже старому и рыхлому бывшему "супертяжу" .
Потому , что отношения это не только тра-трах куска мяса , а когда дружба на всю жизнь даже с бывшими . И только глупым вешалкам нравятся мужики , которые готовы покалечить соперницу за то, шо услышал , как она про "кривые ноги" сплетничает !
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12.06.2021 19:37 Ответить
Девка, теории свисти лохам в подъезде! Пока тебя за ухо дотяну до ринга, тебе уже бандаж в трусы не влезет, насрешь под завязку. И не смеши дядю, а то придется тебе, вонючке, описывать, сколько лет надо каждый день умирать в зале, что бы выиграть хотя бы область, и получить КМС, не говоря уже про чемпиона Украины.
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14.06.2021 16:40 Ответить
Геращенко знову потряс підборіддями. Чим ти краще, коли дозволяєш собі такі вирази до неповнолітнього ?
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12.06.2021 16:26 Ответить
напомни, гантоша, что там с мусорами, которые насиловали женщин прямо в отделении? что-то ты не кукарекал так громко
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12.06.2021 16:33 Ответить
Нє, Ви ставите аж надто складну задачу перед "гігантом мислі". У нього ОЗУ всього 64 МБ!
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12.06.2021 16:58 Ответить
Це ж майбутній депутат.
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12.06.2021 16:36 Ответить
а я думала в мєнти його візьмуть
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12.06.2021 16:38 Ответить
ОПЗЖ - прямая дорожка . Бо Мертветчук в молодости примерно тем же развлекался , только не он бил (бо хилый и трусоватый) , но стукачем был знатными и по его "наколке" одного мужика менты калекой сделали .
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12.06.2021 16:55 Ответить
Рідкісний випадок, коли погоджуся із Тощім Тошою.
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12.06.2021 16:55 Ответить
Медведчук - 2.
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12.06.2021 17:14 Ответить
Что думали его родители? А кто его знает! Зато теперь они думают о том, сколько ж это бабла нужно вывалить, чтобы такой симпатяга не попал в общую камеру. А там он будет пользоваться популярностью!
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12.06.2021 17:17 Ответить
Парень наверняка из ЗЕюгенда . Нельзя его трогать .
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12.06.2021 17:45 Ответить
Одним глупым поступком.. испортить себе жизнь.. С другой стороны ,чтоб у других был пример, чем может закончится неправильно принятое решение.. перед глазами должен быть такой парень.. который плохо кончил. иначе чувство безнаказанности будет превалировать в юношеской среде
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12.06.2021 17:51 Ответить
Для него это не глупый поступок, а норма поведения. По большому счету общество должно утилизировать такие отбросы в зародыше, потому что эта мразь уже не изменится и не исправится, дальше будет еще хуже.
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12.06.2021 18:12 Ответить
С этим ублюдком все понятно, а вот как можно было сидеть и спокойно все это наблюдать, не вмешаться - вот это непостижимо.
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12.06.2021 18:09 Ответить
Поколение смартфонов и соцсетей...
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13.06.2021 07:44 Ответить
в ДНР его,там такие Херои нужны
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12.06.2021 18:24 Ответить
вы на глаза посмотрите. отморозок.
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12.06.2021 18:25 Ответить
Батьки чи брати у цих дівчаток є?
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12.06.2021 18:27 Ответить
Последствия агрессивной поп культуры, фильмы, комп.игры и т.д.
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12.06.2021 18:30 Ответить
Точно, виноваты все, кроме бабы.
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12.06.2021 19:10 Ответить
Кацап, иди своих баб в кокошниках бей молотом, чтоб были золотом (и хоть подмываться научи заодно, о депиляции вообще молчу). Нам тут твой скрепный домострой не нужен.
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12.06.2021 19:26 Ответить
Закон здесь безсилен - предлагаю - выпороть розгами на Конной площади под телекамеры.
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12.06.2021 19:15 Ответить
И отхватить срок за издевательство над несовершенолетним дитятком.
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12.06.2021 23:41 Ответить
Типок стремный,у девушки есть папа,брат,дядя?просто друзья.завести в лес,поговорить по душам.
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12.06.2021 19:16 Ответить
Да бл.. .! Якраз через це вона й права .! Ти щось маєш проти , вилупок . ?

Теж любиш розпускати руки на слабших .? Дивись , бо колись нарвешся на здоровішого ,, в ротядло тобі натикає , ще нассить на голову .
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12.06.2021 19:49 Ответить
Та ты боевой алень уровень БОГ. Ты поживи с моё, насмотрись как эти слабые существа используют сильный пол как рабов и обслугу, как предают и шантажируют. Как сильный пол подобно загипнотизированным пляшет вокруг вагинь. Мужчин нет - одни бабарабы.
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12.06.2021 19:58 Ответить
. Ти це розказуєш мені ,, та в мене вже внучки старші ніж та дівчина .
Не треба бути лошарою , то ніхто тебе і не використoвуватиме . Як би там не було , але бити слабіших себе це форменне свинство . Це зашквар , по чоловічим поняттям .

В часи моєї молодості , побити дівчину ( нехай навіть і неправу в чомусь ) , серед однолітків означало - всеодно що стати - пітаром .
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12.06.2021 20:16 Ответить
Зараз не ті часи. Потребляцтво та ставлення жінок до чоловіків, як до м\яса з якого треба качати гроші - роблять свою справу. Але регіон впливає на масштаб катастрофи. Жінки вже не ті. Чоловіки це розуміють та все частіше прозрівають. 67% розлучень в середньому по Україні сьогодні. А скільки було в часи твоєї молодості? Який відсоток шлюбів був розірваний з ініціативи жінки з метою збогачення.
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12.06.2021 20:47 Ответить
Судя по комментам вы тут в подавляющем меньшинстве хотя я вас и поддерживаю . Дурака малолетнего конечно же оправдывать не стоит . Он просто бил того кто слабее его и должен за это отвечать . А жестокость в любом варианте должна быть наказана. НО тему вы подняли серьезную пан Serg да вы по сути разворошили кубло круговой поруки -ничего не вижу , ничего не слышу , женщина всегда права патамушта слабее и ваабче она будущая мать и ей все можно , а мужчина будущий муж и ему можно только пахать и кормить сначала женщину а потом и всю семью . даже если она гуляет а семья мягко говоря стало ,,обчей,, со всей улицей или городом .Сейчас если отвлечься от темы и поднять вопрос а сколько у нас в стране суррогатных браков , мужей -рогоносцев и детей -байстрюков тут такой вселенский вой поднимется ...и не зря .Потому как у нас походу уже каждая третья если не вторая семья в стране -суррогатная , и в каждой есть дети -байструки и жена -понарошку , потому как ее дети не от того мужчины с которым она живет
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12.06.2021 21:31 Ответить
Шо ты несёшь, ущербный?? Тебя судьба обидела!?!?
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12.06.2021 20:38 Ответить
Даже,повторяю даже если она неправа 10 раз!женщин бить нельзя!если ты бьешь женщину ты не мужик,а так,кусок дерьма.
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12.06.2021 20:36 Ответить
Для чого в ліс ? П'ять розмашистих ударів молотком в табло прямо при зустрічі , не вітаючись . Повірте , після цього він повністю зміниться на краще . Ну може все життя буде трохи боятися перехожих , зовсім чуть чуть . Але думаю в данному випадку це не критично .
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12.06.2021 22:07 Ответить
да, то падло еще не нарвалось, чтоб и его так же, потому и девченок лупашит.
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13.06.2021 10:12 Ответить
Тільки собака адекватно відреагувала.
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12.06.2021 19:21 Ответить
...тварь ....на парашку такого кинуть нужно
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12.06.2021 19:54 Ответить
Мне 45 лет, я трижды женат, от всех жён имею детей, в том числе дочерей, и не тебе мне рассказывать про жизненный опыт… То, что ты *****, видно невооружённым глазом.
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12.06.2021 20:37 Ответить
Ну уж тебя явно пьяный батя табуреткой по башке воспитывал (пока за пьяное убийство мамки не уехал на зону).
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12.06.2021 20:29 Ответить
За что он её избил?
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12.06.2021 20:58 Ответить
Я смотрю ты женщин не любишь,и злой на них,и поддержуеш таких подонков как этот.
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12.06.2021 20:40 Ответить
У тебя наверно косоглазие. Подонком в этой ситуации может быть избитая. Ты даже не утруждаешь себя выяснением причин. Ты наверно и не понимаешь, что современные женщины к мужчинам относятся потребительски и защищать первую встречную ватрушку - это признак бабараба. Ты даже не представляешь как женщины пользуются слабостью мужчин и презирают подкаблучников. Поверь, молодые самки в него скорее влюбятся, так как почувствуют самца, который будет их держать в рамках. А это они и ищут. Но при этом им надо дентги и дети и ЗАГС. А примативность и семья вещи не совместимые. Короче, наша природа - это не ванильная сказка.
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12.06.2021 20:56 Ответить
Я не хочу больше с тобой вести дискуссию,та мне неприятен,и твоя точка зрения неприемлема.я думаю что здесь меня поддержит большинство.
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12.06.2021 21:05 Ответить
А Антоша Геращенко обличает, аж дым из хаты идёт.
"Чем думали его родители, когда зачинали, рожали..." - действительно, когда зачинали, разве было непонятно, чем закончится?
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12.06.2021 20:22 Ответить
Походу чудик поговорку «Бей бабу молотом - будет баба золотом» совершенно неправильно понял. Ну ничего, на киче ему пояснят, что к чему.
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12.06.2021 20:24 Ответить
хороший милиционер будет
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12.06.2021 20:24 Ответить
Да.ерорррой! Против овцы-молодец,против молодца-сам овца! Девочки,очевидно,боялись вступиться за свою подружку, но самым храбрым и благородным существом в этой дикой ситуации оказалась маленькая собачка с БОЛЬШИМ сердцем!
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12.06.2021 20:25 Ответить
Звериности там, аж через край. С него боец как с говна пуля. Попасть даже не может. Пусть его научат манерам. Меня это все особо не удивляет, в мое время, когда учился, не было телефонов. Такой дичи было куда больше. И бойцы были по серьёзнее. Сама барышня совсем не имеет инстинкта выживания, это плохо.
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12.06.2021 20:39 Ответить
***, геращенко 💩
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12.06.2021 20:56 Ответить
шота зеленский помалкивает, видимо с ермаком деньги от охметова делят ...
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12.06.2021 22:56 Ответить
зеленский сейчас по этому поводу наверняка вместе со своим "кварталом" строчит видосик на тему, что если бы этому подонку выдать эбонитовую палочку, а девченку одеть в шерстяной свитер, то так можно добывать электричество... глядишь и "мудрый народ" его за такое сравнение еще разок президентом сделает...
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12.06.2021 23:06 Ответить
Його відосік буде проте, що це Порох цю мерзоту виховав. Ніби і не було захмарного рейтинга у високоінтелектуального шоу "95 квартал". Хоча реально нинішніх підлітків виховують більше відосіки сцикунів, тих хто на камеру ніби вулиці чистить, оголошує флешмоби і т.д.
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12.06.2021 23:45 Ответить
Хороша ця тема для піару Гантошки але... підлизування Бєні - то плодиш таких подонків з цієї страшної історії сам ти АНТОН ГЕРАЩІНКО!!!
мій пост Фейгіну що був он-лайн на останньому мочилову у ********** української Мосейчук . Геращенко навіть цього не вартий- бо типу українець...

https://www.youtube.com/channel/************************ 16-річний мерзотник Олександр Тараник зі звірячою жорстокістю бив дівчаток у Харкові. Йому доведеться відповісти перед законом, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3089

https://www.youtube.com/channel/************************ Наталия Гончар

Марк, уважаемый Марк, с сожалением отказываюсь репостить многим моим друзьям и единомышленникам в Украине Ваши интереснейшие беседы и слушать сама. Вам неловко было на шоу канала Коломойского у нашей украинской скобеевой Наталки Мосийчук . Особенно в тот момент когда Вы прошлись по вашему коллеге адвокату Порошенко Новикову, мне было неловко за Вас . Вы стали заметны в подыгрывании олигархическому беспределу в Украинской политике , в Вы не выдержали испытания, как российский либерал украинским вопросом , на котором, как известно, заканчивается российский либерализм , каждому в Украине сообщу эту свою мысль. Вы не уровень Пионтковскому и даже многом интервьюированным Вами россиянам либералам . Будте здоровы и боритесь хотя бы за Россию.
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13.06.2021 00:20 Ответить
Гантон Геращенко - слуга Коломойського!
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13.06.2021 00:22 Ответить
Геращенко знайшов головну проблему України

Де 50 гелікоптерів Рюкзакевича які він обіцяв більше року тому ? )

То що цього дебіла вулиця накаже питання часу, довго такі здоровими не ходять...
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13.06.2021 00:47 Ответить
К чему такая расправа? Они юны и она точно по определению ему ни чего не могла сделать по причине "только жизнь началась"
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13.06.2021 01:04 Ответить
позор! молодежь стримительно обдеградирована!
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13.06.2021 01:08 Ответить
В новую полицию пусть его геращенко возмет.
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13.06.2021 08:20 Ответить
Поломаний нос, средняя тяжесть, получит он минимум три, а максимум пять
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13.06.2021 10:20 Ответить
Поломаний нос, средняя тяжесть, получит он минимум три, а максимум пять
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13.06.2021 10:22 Ответить
Как дитя малое. В Украине можно забить до смерти и получить условно.
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13.06.2021 11:03 Ответить
Все зависит от случая и от резонанса и от связей, а в целом такое бывает в Украине, но надеюсь здесь будет резонанс и показательное выступление, факт преступления есть на видео!!!! и судья женщина сделают свое дело)
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14.06.2021 11:15 Ответить
Я обожаю такие ситуации вырванные из контекста и преподнесённые на блюдечке. Никто понятия не имеет что и почему там происходит. Возможно, эта девушка 5 минут до этого точно так же избивала его 5 летнюю сестру, а он просто отвечает ей ровно тем же. Или ещё что. Но всем насрать, как "телевизор" показал, так и думаем..
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13.06.2021 10:27 Ответить
Вітаю, ти виріс ГАВНОМ
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13.06.2021 11:17 Ответить
А що можна було зробити?
В школі учать, що дітей бити не можна, що в них теж права є, от вчителів вони на куй і посилають, і це в більшості випадків без будь-якої реакції від батьків. Можна багато говорити, що в наш час... та ми не дозволяли собі ... і т.д. і т.п. Я зробив би зауваження, він би послав мене на куй, я б його переї7ав в кращому випадку в в цього ******** струс... Для мене: всенародний осуд, батьківський гнів, суд, вирок. Судити треба і батьків, тільки так.
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13.06.2021 11:16 Ответить
Харків дуже близький до русского мира, от і наслідки
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13.06.2021 14:18 Ответить
Тот факт, что при избиении никто из дырявого поколения даже не шелохнулся, чтобы остановить имбецила, показательно свидетельствует о том, что ВСЕ сегодняшние дырявые телята - это ДНО деградации и твари там все - и тот кто лупил, и те кто сидел на лавке, и та кого лупили. ОНИ ВСЕ ТАКИЕ! Конченые отмороженные дегенераты, 24/7 ананирующие на себя любимых.
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13.06.2021 14:25 Ответить
То, что этого подонка нужно изолировать, я даже не сомневаюсь.
Но у меня много вопросов к мвс, которым выделяется х..ва туча денег. И сейчас опять из ковид фонда выделили почти млрд.
Обращение к геращенкО и авакову, где открыты криминальные дела по хамлу комельчуку, где хоть ,что нибудь по коле " оболонскому", где дела по зеленскому который срал на все правила иограничения и жарил журнашлюх или они его, где? - это миллионы вопросов к этой мафиозной структуре где правит аваков и его подсвинок геращенко. Разумные люди поймут, а дебилоидам хочется посоветовать, посмотрите сколько денег получила мвс. И вы просто ох..те. На армию столько не выделяют, как на аваковских шавок и подсвинок типа геращенко. И да, Аваков черт.
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13.06.2021 15:20 Ответить
Гаденыш... Вырастет - ГАДОМ будет...
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14.06.2021 00:55 Ответить
А пачиму никто не остановил Геращенко, когда он занимал служебное положение посредством половой ориентации.
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14.06.2021 10:12 Ответить
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