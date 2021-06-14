Скверное питание на Гончаровском полигоне: воины показали, как выглядит обед. ФОТОрепортаж

Воинов, находящихся на Гончаровском общевойсковом полигоне в Черниговской области, плохо кормят.

Об этом сообщил в Facebook Роман Глех, передает Цензор.НЕТ.

"Стандарты не НАТО, 2 часть. Гончаровский полигон не перестает радовать широким выбором вкусностей. Фото от 10.06.2021 г. Ребята спрашивают офицеров: "Так что свиньи сегодня голодные будут?", - написал он, приложив соответствующие фотографии.

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