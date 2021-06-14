Погане харчування на Гончарівському полігоні: воїни показали, яким є обід. ФОТОрепортаж
Воїнів, які перебувають на Гончарівському загальновійськовому полігоні в Чернігівській області, погано годують.
Про це повідомив у Facebook Роман Глех, передає Цензор.НЕТ.
"Стандарти не НАТО, 2 частина. Гончарівський полігон не перестає радувати широким вибором смакоти. Фото від 10.06.2021 р. Хлопці питають офіцерів: "Так що, свині сьогодні голодні будуть?" - написав він, прикріпивши відповідні фотографії.
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·https://twitter.com/tZEinform/status/1404252855410757634 5 ч
Результат реформы питания военнослужащих от Зеленского.
Тим більше на полігоні
Тут , по мінімуму , і якесь мясо видно !
І мед , і батончики ...
Я - ДМБ82
Як годували так і захищали.
На полігоні проходять тренування десятки інших військових часин і харчуються вони окремо, самостійно.
Та й Фото зроблене спеціально, при чому видно ж, що кілька днів підряд.... Для того, щоб робити висновки, треба для початку розбиратися хто, що, де і як....
Хлопець не є військовослужбовцем. Дублює як фото, так і пости.
Шкода, що редактори поширюють недостовірну інформацію.
Не соромно тобі ?
Да, бараны зебанутые?
https://www.facebook.com/yuri.biriukov/posts/2958571481078316?__cft__[0]=********************************************************************************************-CMeMJTKVGnVdfmboagZXZU0yhngWI0WZPq2dfy1F8CdK5xuSVY0GjB5G5UEAvsKXIrN_w4oVKLerAX6xw&__tn__=%2CO%2CP-y-R 6 год ·
Так вот, про ВСУ и еду. Вы до конца долистайте фотки, там последняя - особенно яркая.
Ровно четыре года назад первая воинская часть перешла на новую систему питания "по каталогу". Ровно четыре года назад https://www.facebook.com/dianapetrenya?__cft__[0]=********************************************************************************************-CMeMJTKVGnVdfmboagZXZU0yhngWI0WZPq2dfy1F8CdK5xuSVY0GjB5G5UEAvsKXIrN_w4oVKLerAX6xw&__tn__=-]K-y-R Диана Петреня , https://www.facebook.com/sergey.kosenko.921?__cft__[0]=********************************************************************************************-CMeMJTKVGnVdfmboagZXZU0yhngWI0WZPq2dfy1F8CdK5xuSVY0GjB5G5UEAvsKXIrN_w4oVKLerAX6xw&__tn__=-]K-y-R Sergey Kosenko и https://www.facebook.com/profile.php?id=100002983507747&__cft__[0]=********************************************************************************************-CMeMJTKVGnVdfmboagZXZU0yhngWI0WZPq2dfy1F8CdK5xuSVY0GjB5G5UEAvsKXIrN_w4oVKLerAX6xw&__tn__=-]K-y-R Павло Мельников праздновали первую победу. За два последующих года они перевели на новую систему питания половину армии. А потом...
Уходя, они оставили четкие документы и инструкции, проекты постановлений КМУ, проекты директив МО и НГШ. Все было подготовлено, главное было просто продолжить. И сейчас бы уже вся армия была бы на новой системе питания.
Ну, не хотите продолжать? Не хотите делать лучше? Хотя бы не делайте хуже, просто оставьте то, что нормально работает в покое, вашу мать!
Но нет... Но уничтожили систему контроля качества - сократили до минимума ГУРСМО https://www.facebook.com/dmitry.marchenko.78?__cft__[0]=********************************************************************************************-CMeMJTKVGnVdfmboagZXZU0yhngWI0WZPq2dfy1F8CdK5xuSVY0GjB5G5UEAvsKXIrN_w4oVKLerAX6xw&__tn__=-]K-y-R Dmitry Marchenko , а его самого втоптали в грязь. Но уничтожили прозрачную систему закупок, отдав 95% всего питания всей армии в руки одной фирмы. Но уничтожили всю реформу питания, заготовив уже документацию на полный откат к старой системе.
Обращаюсь вот сейчас к тем военнослужащим, которые проголосовали за Зеленского. Вас в армии там около 50% было, не так много, как в целом по всей стране, но тем не менее. Обращаюсь к вам, и вот к членам ваших семей тоже - женам, мамам/папам.
Как оно? Зато не Порошенко? Хуже не будет? Как результат? А результат на табле, об который фейсом.
У этих фотографий есть три фамилии. Очень четкие фамилии. Зеленский. Таран. Хомчак. Результат на табле - ибо им похор.
Появись такие фотографии при Полтораке - там бы уже пираты Марченко танцевали бы на костях всей тыловой номенклатуры воинской части, уже бы влепили бы гроздья выговоров (а это ощутимые вычеты из з/п), а солдаты бы офигевали от происходящих изменений.
А сейчас... фотки делались две недели, ага.
Как-то так. Но если вы, читающие, сделаете репост - есть шанс, что при ШТОРМЕ сообщений в соцсетях в данной конкретной в/ч на пару недель станет чуть лучше. Это не шутка.
P.S. И да, военные - можно и нужно такие фотки и истории мне присылать. Анонимность гарантирую.
Как оно? Зато не Порошенко? Хуже не будет? Как результат? А результат на табле, об который фейсом.
У этой фотографии есть три фамилии. Очень четкие фамилии. Зеленский. Таран. Хомчак. Результат на табле - ибо им похер.
Ми досі платимо 5% армійського збору ?
Якого х*ра і куди йдуть грощі, на закупівлю перловки і капусти?
Неповага до ЗСУ, а саме ЗСУ мовчить ніби все у порядку.