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Погане харчування на Гончарівському полігоні: воїни показали, яким є обід. ФОТОрепортаж

Воїнів, які перебувають на Гончарівському загальновійськовому полігоні в Чернігівській області, погано годують.

Про це повідомив у Facebook Роман Глех, передає Цензор.НЕТ.

"Стандарти не НАТО, 2 частина. Гончарівський полігон не перестає радувати широким вибором смакоти. Фото від 10.06.2021 р. Хлопці питають офіцерів: "Так що, свині сьогодні голодні будуть?" - написав він, прикріпивши відповідні фотографії.

Погане харчування на Гончарівському полігоні: воїни показали, яким є обід 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Веніславський про концентрацію однією компанією 85% підрядів на харчування військовослужбовців: Там явно не обходиться без корупційної складової

Погане харчування на Гончарівському полігоні: воїни показали, яким є обід 02
Погане харчування на Гончарівському полігоні: воїни показали, яким є обід 03
Погане харчування на Гончарівському полігоні: воїни показали, яким є обід 04
Погане харчування на Гончарівському полігоні: воїни показали, яким є обід 05

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За Зеленського Міноборони вперше "злило" одному монополісту 85% підрядів на харчування військовослужбовців, - ЗМІ

Погане харчування на Гончарівському полігоні: воїни показали, яким є обід 06
Погане харчування на Гончарівському полігоні: воїни показали, яким є обід 07

Автор: 

Чернігівщина (1584) їжа (428) полігон (279) ЗСУ (7542)


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Топ коментарі
+100
Головнокомандуюсого запросіть на цей обід , бо він шашликами бавиться із журналюгами зі свого пулу !
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14.06.2021 01:28
+73
Почекайте, зараз Бл9|дус висре ще одну плівку де Мудачук всім розповість чому в поганому харчуванні на третій рік ЗИбіла винен Клятий Барига!
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14.06.2021 01:32
+71
Ще хтось має сумнів, що ворог при владі?
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14.06.2021 01:29
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Це вам не барига, який зі свинарчуком обкрадав армію, це молодий несистемний шут коломойського
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14.06.2021 09:51 Відповісти
Погане харчування на Гончарівському полігоні: воїни показали, яким є обід - Цензор.НЕТ 3368
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14.06.2021 09:53 Відповісти
твари, этот зеленый сброд у власти нужно кормить этим говном чтобы наконец они поняли кто их защищает в воюющей стране. Где вы 30 процентов полоумных готовых и дальше голосовать за это зеленое дерьмо? Скоро и вас этим будут кормить.
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14.06.2021 09:57 Відповісти
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tZE inform

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·https://twitter.com/tZEinform/status/1404252855410757634 5 ч

Результат реформы питания военнослужащих от Зеленского.
Погане харчування на Гончарівському полігоні: воїни показали, яким є обід - Цензор.НЕТ 5855
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14.06.2021 10:22 Відповісти
Тому що відкосив слуга і не лох - членом вміє грати.
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14.06.2021 11:38 Відповісти
Я еще одного такого помню
Погане харчування на Гончарівському полігоні: воїни показали, яким є обід - Цензор.НЕТ 2372
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14.06.2021 14:36 Відповісти
Ці помиї треба залити в горлянки журналістам,що жрали шашлики в зеленого покидька.
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14.06.2021 10:42 Відповісти
Пане Зеленській - "А чому ми не в НАТО?". Може через таке бл#ядство і не тільки з харчуванням у ВСУ.
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14.06.2021 10:47 Відповісти
Чому так не годують Зеленського ?
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14.06.2021 10:53 Відповісти
такое даже собака есть не будет, как там шашлыки???
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14.06.2021 10:56 Відповісти
Блін , а чим в РА СРСР кормили
Тим більше на полігоні
Тут , по мінімуму , і якесь мясо видно !
І мед , і батончики ...

Я - ДМБ82
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14.06.2021 10:57 Відповісти
Тому цю країну "ссср" і ніхто не захищав в 1991 р.
Як годували так і захищали.
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14.06.2021 22:08 Відповісти
Меня на срочке в 2009 лучше кормили...Наголосовали олени. Выбрали реальных барыг
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14.06.2021 11:03 Відповісти
Інформація не відповідає дійсності. Це не харчування полігону. Полігон харчується в першій танковій бригаді, а там нема посуду пластикового, і таць таких, і столи інші. Вони по каталогу вже 2 роки харчуються. І все у них норм!
На полігоні проходять тренування десятки інших військових часин і харчуються вони окремо, самостійно.
Та й Фото зроблене спеціально, при чому видно ж, що кілька днів підряд.... Для того, щоб робити висновки, треба для початку розбиратися хто, що, де і як....
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14.06.2021 11:18 Відповісти
если на полиглоне часть питается самомтоятельно, то это вопрос к командованию части.
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14.06.2021 13:47 Відповісти
Це майбутній раціон зе-дебілів. Тренуйтеся і привикайте
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14.06.2021 11:28 Відповісти
За кого проголосовала армия? Кушай. Те.
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14.06.2021 11:39 Відповісти
а Сцють у СН у "великого зеленського " така ...краще списати мільярдній борги Ахметову та Коломойському та втриматися при владі ,ніж годувати ЗСУ .які його "козломордого шулера" не підтримують, та стануть на сторону народу у протистоянні навіть з Аваковим...
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14.06.2021 11:42 Відповісти
теперь зеленые мародеры жрут вместо нашей Армии... за последние 2 года они вернули "в схемы" фирмы-прокладки времен януковОща и через них поставляют отой весь непотреб, который на фото, вместо нормального питания армейцам, которое уже было при Порохе...
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14.06.2021 11:43 Відповісти
Фейк!!
Хлопець не є військовослужбовцем. Дублює як фото, так і пости.
Шкода, що редактори поширюють недостовірну інформацію.
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14.06.2021 11:52 Відповісти
Надо позвать Вовку с шашлыками и всё никаких проблем
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14.06.2021 12:43 Відповісти
Ну по-перше - саме ці фото гуляють по інету давно й кожного разу пишуть про якусь іншу військову частину чи полігон. По-друге - нічого поганого я на них не бачу. Їжа як їжа. Звісно, вона не така смачна як вдома чи в ресторані, але - доволі поживна. В АТО на такій іжі я за рік додав 10 кг. Не робіть слона з мухи.
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14.06.2021 13:28 Відповісти
З ферми подоляка??😂😂😂 Візьми ще собі тарілочку їжі! Додай ще три кг😂😂😂
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14.06.2021 15:31 Відповісти
А вы дайте этот обед президенту Зеленскому на обед, что-бы он как главнокомандующий снял пробу обеда! так между прочим положено по уставу ВСУ!! Если он проглотит ЭТООООО. Значит всё в порядке!!!
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14.06.2021 13:42 Відповісти
і зелю так годують ?
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14.06.2021 15:42 Відповісти
Та звісно краще. І чому краще ?
Не соромно тобі ?
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14.06.2021 15:46 Відповісти
Да ерунда все это. Главное, у бубочки закончилась эпоха бедности.
Да, бараны зебанутые?
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14.06.2021 15:47 Відповісти
Вспоминается школьная столовая в 90х. Такое же дерьмо давали, только без колбасы.
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14.06.2021 16:11 Відповісти
Як на мене,то я б привіз сюди і гівнокамандуючого,і міністра оборони,і начальника генштабу,і запхав би їм цю тіпа єду прямо в пельку. А потім ще добавки дав би. Щоб вони,гниди,жерли-жерли,поки,курва,не подавились...
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14.06.2021 17:43 Відповісти
https://www.facebook.com/yuri.biriukov?__cft__[0]=********************************************************************************************-CMeMJTKVGnVdfmboagZXZU0yhngWI0WZPq2dfy1F8CdK5xuSVY0GjB5G5UEAvsKXIrN_w4oVKLerAX6xw&__tn__=-UC%2CP-y-R Юрій Бірюков

https://www.facebook.com/yuri.biriukov/posts/2958571481078316?__cft__[0]=********************************************************************************************-CMeMJTKVGnVdfmboagZXZU0yhngWI0WZPq2dfy1F8CdK5xuSVY0GjB5G5UEAvsKXIrN_w4oVKLerAX6xw&__tn__=%2CO%2CP-y-R 6 год ·

Так вот, про ВСУ и еду. Вы до конца долистайте фотки, там последняя - особенно яркая.

Ровно четыре года назад первая воинская часть перешла на новую систему питания "по каталогу". Ровно четыре года назад https://www.facebook.com/dianapetrenya?__cft__[0]=********************************************************************************************-CMeMJTKVGnVdfmboagZXZU0yhngWI0WZPq2dfy1F8CdK5xuSVY0GjB5G5UEAvsKXIrN_w4oVKLerAX6xw&__tn__=-]K-y-R Диана Петреня , https://www.facebook.com/sergey.kosenko.921?__cft__[0]=********************************************************************************************-CMeMJTKVGnVdfmboagZXZU0yhngWI0WZPq2dfy1F8CdK5xuSVY0GjB5G5UEAvsKXIrN_w4oVKLerAX6xw&__tn__=-]K-y-R Sergey Kosenko и https://www.facebook.com/profile.php?id=100002983507747&__cft__[0]=********************************************************************************************-CMeMJTKVGnVdfmboagZXZU0yhngWI0WZPq2dfy1F8CdK5xuSVY0GjB5G5UEAvsKXIrN_w4oVKLerAX6xw&__tn__=-]K-y-R Павло Мельников праздновали первую победу. За два последующих года они перевели на новую систему питания половину армии. А потом...

Уходя, они оставили четкие документы и инструкции, проекты постановлений КМУ, проекты директив МО и НГШ. Все было подготовлено, главное было просто продолжить. И сейчас бы уже вся армия была бы на новой системе питания.

Ну, не хотите продолжать? Не хотите делать лучше? Хотя бы не делайте хуже, просто оставьте то, что нормально работает в покое, вашу мать!

Но нет... Но уничтожили систему контроля качества - сократили до минимума ГУРСМО https://www.facebook.com/dmitry.marchenko.78?__cft__[0]=********************************************************************************************-CMeMJTKVGnVdfmboagZXZU0yhngWI0WZPq2dfy1F8CdK5xuSVY0GjB5G5UEAvsKXIrN_w4oVKLerAX6xw&__tn__=-]K-y-R Dmitry Marchenko , а его самого втоптали в грязь. Но уничтожили прозрачную систему закупок, отдав 95% всего питания всей армии в руки одной фирмы. Но уничтожили всю реформу питания, заготовив уже документацию на полный откат к старой системе.

Обращаюсь вот сейчас к тем военнослужащим, которые проголосовали за Зеленского. Вас в армии там около 50% было, не так много, как в целом по всей стране, но тем не менее. Обращаюсь к вам, и вот к членам ваших семей тоже - женам, мамам/папам.

Как оно? Зато не Порошенко? Хуже не будет? Как результат? А результат на табле, об который фейсом.

У этих фотографий есть три фамилии. Очень четкие фамилии. Зеленский. Таран. Хомчак. Результат на табле - ибо им похор.

Появись такие фотографии при Полтораке - там бы уже пираты Марченко танцевали бы на костях всей тыловой номенклатуры воинской части, уже бы влепили бы гроздья выговоров (а это ощутимые вычеты из з/п), а солдаты бы офигевали от происходящих изменений.

А сейчас... фотки делались две недели, ага.

Как-то так. Но если вы, читающие, сделаете репост - есть шанс, что при ШТОРМЕ сообщений в соцсетях в данной конкретной в/ч на пару недель станет чуть лучше. Это не шутка.

P.S. И да, военные - можно и нужно такие фотки и истории мне присылать. Анонимность гарантирую.
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14.06.2021 18:21 Відповісти
Только враги народа могли организовать подобное питание, это даже для тюрьмы безобразие!!!
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14.06.2021 18:43 Відповісти
Ці зловмисники явно готуються годувати чужу армію !!!
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14.06.2021 18:48 Відповісти
Ситуация прояснилась ...это фейк на который многие повелись .Все Фото неизвестного автора и происхождения .--это не ГОНЧАРОВСК . " Начальниця пресслужби 1 танкової бригади Світлана Холодьон повідомила Суспільному, що автор допису не був і не є військовослужбовцем першої танкової бригади. З якого саме підрозділу ЗСУ зроблені фотографії, поки невідомо. У нас особовий склад в їдальні харчується виключно з білого фарфорового посуду, пластику в нас взагалі немає в нашій їдальні. Також, якщо взяти з того фото, печиво ми не закуповуємо, в нас духові шафи, і ми випікаємо свої булочки на здобу. У нас інші підноси, сірого кольору», - сказала вона.
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14.06.2021 19:02 Відповісти
Начальниця прес-служби.... Так що ПНХ
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14.06.2021 23:13 Відповісти
При Порохе было вот так:
Погане харчування на Гончарівському полігоні: воїни показали, яким є обід - Цензор.НЕТ 7597
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14.06.2021 19:29 Відповісти
При ЗЕ стало вот так:
Погане харчування на Гончарівському полігоні: воїни показали, яким є обід - Цензор.НЕТ 547
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14.06.2021 19:30 Відповісти
Обращаюсь вот сейчас к тем военнослужащим, которые проголосовали за Зеленского. Вас в армии там около 50% было, не так много, как в целом по всей стране, но тем не менее. Обращаюсь к вам, и вот к членам ваших семей тоже - женам, мамам/папам.
Как оно? Зато не Порошенко? Хуже не будет? Как результат? А результат на табле, об который фейсом.
У этой фотографии есть три фамилии. Очень четкие фамилии. Зеленский. Таран. Хомчак. Результат на табле - ибо им похер.
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14.06.2021 19:33 Відповісти
Ачётаков,пля.. Ми виігралі.... Ха-ха-ха...
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14.06.2021 21:25 Відповісти
И вот это и есть самая наглядная демонстрация разницы для зебилов.
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14.06.2021 19:30 Відповісти
автор фоток сам зебіл, шо люто доставляє
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14.06.2021 19:59 Відповісти
Так автор фоток - ЗЕфанат, то **** він хоче тепер? )
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14.06.2021 19:58 Відповісти
нет надписи-слава Украине?
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14.06.2021 20:35 Відповісти
Ну от просто,***... гидко дивиться....
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14.06.2021 21:22 Відповісти
ЗЕленогого йолопа до кінця каденції потрібно перевести на такий раціон..і щоб показували як воно тим харчується щодня всі телеканали. Від служби в армії втік, то нехай хоч так відчує себе справжнім чоловіком а не зализаним папінькіним чадом. Тим він висловить підтримку воїнам, ще й пропіарится не кисло..заробить собі для рейтингу балів.
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14.06.2021 22:54 Відповісти
Погане харчування на Гончарівському полігоні: воїни показали, яким є обід - Цензор.НЕТ 6033
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15.06.2021 00:30 Відповісти
Таке враження що в тарілки хтось наригав...)
Ми досі платимо 5% армійського збору ?

Якого х*ра і куди йдуть грощі, на закупівлю перловки і капусти?

Неповага до ЗСУ, а саме ЗСУ мовчить ніби все у порядку.
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15.06.2021 00:54 Відповісти
Ой а хто це верещав "абинепорошенко"?
Погане харчування на Гончарівському полігоні: воїни показали, яким є обід - Цензор.НЕТ 2023
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15.06.2021 11:19 Відповісти
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