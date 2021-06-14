Погане харчування на Гончарівському полігоні: воїни показали, яким є обід. ФОТОрепортаж

Воїнів, які перебувають на Гончарівському загальновійськовому полігоні в Чернігівській області, погано годують.

Про це повідомив у Facebook Роман Глех, передає Цензор.НЕТ.

"Стандарти не НАТО, 2 частина. Гончарівський полігон не перестає радувати широким вибором смакоти. Фото від 10.06.2021 р. Хлопці питають офіцерів: "Так що, свині сьогодні голодні будуть?" - написав він, прикріпивши відповідні фотографії.

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