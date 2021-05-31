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"Слуга народу" Веніславський про концентрацію однією компанією 85% підрядів на харчування військовослужбовців: Там явно не обходиться без корупційної складової

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Концентрація в одних руках такої кількості підрядів на харчування для ЗСУ - загроза національній безпеці.

Про це Цензор.НЕТ розповів в інтерв'ю нардеп СН, член комітету ВР з питань нацбезпеки, представник президента в КС Федір Веніславський.

"Ми (комітет ВР з нацбезпеки. - Ред.) заслухали заступника міністра оборони, який відповідає у тому числі й за продовольче забезпечення Збройних Сил України, працівників фірм, які не були відібрані у процесі тендерних процедур, як можливі постачальники харчової продукції та інших. Ця компанія ("Військсервіс-Волонтер". – Ред.) іще з однією скомпонували більше 80 відсотків підрядів в одному центрі. Я, як єдиний юрист у нашому комітеті, сказав: це порушення антимонопольного законодавства України. Тому що концентрація в одних руках такої кількості підрядів на харчування для ЗСУ – загроза національній безпеці", - заявив нардеп.

Також читайте: За Зеленського Міноборони вперше "злило" одному монополісту 85% підрядів на харчування військовослужбовців, - ЗМІ

"Зараз нам звітують: йде ревізія нормативного забезпечення цих процесів. Це питання постійно на контролі нашого комітету. Більше того, на засіданні було з’ясовано: велика ймовірність наявності певних корупційних складових у забезпеченні харчування ЗСУ. Наприклад, одна компанія, яка пропонувала нижчу ціну поставки продуктів харчування була відкинута тільки через те, що прокурор Київської міської прокуратури написав: на його думку, до неї є якісь питання. Ми від комітету вже підготували звернення на ім’я генерального прокурора, щоб була дана оцінка правомірності дій цього посадовця, який фактично унеможливив участь в тендері компанії, яка могла забезпечити конкуренцію та запропонувати більш низькі ціни. Ось такий "клубок" проблем, який свідчить про те, що там явно не обходиться без корупційної складової. Хтось на цьому гарно заробляє. Комітет продовжує дослідувати це питання. Думаю, ми знайдемо, хто цим займається. Такі люди мають понести відповідальність, у тому числі кримінальну", - констатував "слуга народу".

З повним текстом інтерв'ю Федора Веніславського: "Тупицький уже ніколи не повернеться на посади судді та голови Конституційного Суду" можна ознайомитися тут.

Раніше ЗМІ повідомили, що за Зеленського Міноборони вперше "злило" одному монополісту 85% підрядів на харчування військовослужбовців.

Нагадаємо, Міноборони відстояло в суді інтереси компанії-монополіста "Військсервіс Волонтер": Вона отримала 1,2 млрд грн на поставку продуктів в армію і вже 100% держпідрядів.

Раніше народна депутатка Соломія Бобровська опублікувала відео обіду військового курсанта з мокрицею, яка плаває в борщі.

Автор: Наталя Джума
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"Слуга народа" Вениславский о концентрации одной компанией 85% подрядов на питание военнослужащих: Там явно не обходится без коррупционной составляющей - Цензор.НЕТ 1966
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31.05.2021 10:34 Відповісти
І це при своїх прокурорах, службі безпеки, повноті влади і таке злочинство...?Що геть без клепки, це ж хлопці, які життя віддають за Батьківщину, їдять отаке лайно і проклинають Верховного , міністра, владу, через те , що якому поцу захотілось заробити ? Ну якщо вже і з цим не можуть справитись , то грош вам ціна в базарний день!
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14.06.2021 03:11 Відповісти
Яке "тонке" припущення..... "Слуга народа" Вениславский о концентрации одной компанией 85% подрядов на питание военнослужащих: Там явно не обходится без коррупционной составляющей - Цензор.НЕТ 6899
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31.05.2021 10:35 Відповісти
"Слуга народа" Вениславский о концентрации одной компанией 85% подрядов на питание военнослужащих: Там явно не обходится без коррупционной составляющей - Цензор.НЕТ 2581
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31.05.2021 10:36 Відповісти
от, сам не вірю!
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31.05.2021 10:36 Відповісти
Я, как единственный юрист в нашем комитете, сказал: это нарушение антимонопольного законодательства Украины. Потому что концентрация в одних руках такого количества подрядов на питание для ВСУ - угроза национальной безопасности", - заявил нардеп. Источник: https://censor.net/ru/n3268402
І ще один "юрист" є на посаді президента, сконцентрував в одних руках всю владу і це чомусь не є загрозою для нацбезпеки(
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31.05.2021 10:43 Відповісти
правдорубьі.зє
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31.05.2021 10:51 Відповісти
а дороги кто строит? велике крадивництво
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31.05.2021 10:52 Відповісти
А ще війскові не хочуть їсти тушонку, тому її забирає начальство, шоб не пропала.
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31.05.2021 12:17 Відповісти
 
 