Зеленские накупили книг на "Книжном Арсенале". ФОТОрепортаж
Среди приобретенных главой государства и первой леди книг - "Дело Василия Стуса" и книга о Дале Грибаускайте.
Об этом организаторы "Книжного Арсенала" сообщают на странице мероприятия в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
Они опубликовали список книг, которые купили Владимир и Елена Зеленские.
"Вот некоторые из книг, которые они приобрели:
🔸 "НАРБУТ. Студии. Воспоминания. Письма. [Реконструкция уничтоженного в 1933 году "нарбутовской Сборника"] "издательства "Родовид".
🔸 "Полеты во сне и наяву" издания "Национального центра Александра Довженко".
🔸 "Дело Василия Стуса. Сборник документов из архива бывшего КГБ УССР" издательства "Виват".
🔸 "Большая президентка маленькой страны. История Дали Грибаускайте" издательства "Наш формат".
🔸 "Украина. Еда и история"издательства "їzhak" при поддержке Украинского института.
🔸 "Куда и откуда" от Издательства Старого Льва", - сказано в сообщении.
Также президентская чета приобрела почти все книги-победители конкурса "Лучший книжный дизайн-2021".
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По причине, озвученной выше, я просто избегаю дегенератов, а не пытаюсь сделать их лучше.
Причем книги оно не читало, а банки клянчило у тех, кто знал вкус нормального пива.
...а не только нотами...
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Никто их читать не будет - Вова еще "Конституцию" не осилил !
Конституция Украины у ЗЕ в сортире на гвоздике висит. И может быть уже не первый экземпляр, судя по тому, как часто ЗЕ ей подтирается.
"Как я,поц,стал президентом"
...бестселлер...
После того, как они ОПОЗОРИЛИСЬ на прошлом "Книжном Арсенале", Бубочка решил не рисковать и закупить целую библиотеку.
Из долларов немножко жалко.
Вова: Хочу здійснити свою дитячу мрію?
Продавець:??
Вова: Хочу навчитися читати.
КРАЩЕ Б КУПИЛИ ПОСОБІЄ ЯК ПРАВИЛЬНО СУШИТИ СУХАРІ ДО ТЮРМИ