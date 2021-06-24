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Зеленские накупили книг на "Книжном Арсенале". ФОТОрепортаж

Среди приобретенных главой государства и первой леди книг - "Дело Василия Стуса" и книга о Дале Грибаускайте.

Об этом организаторы "Книжного Арсенала" сообщают на странице мероприятия в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Они опубликовали список книг, которые купили Владимир и Елена Зеленские.

Также читайте: Новым пресс-секретарем Зеленского станет Никифоров, - Подоляк

"Вот некоторые из книг, которые они приобрели:

🔸 "НАРБУТ. Студии. Воспоминания. Письма. [Реконструкция уничтоженного в 1933 году "нарбутовской Сборника"] "издательства "Родовид".

🔸 "Полеты во сне и наяву" издания "Национального центра Александра Довженко".

🔸 "Дело Василия Стуса. Сборник документов из архива бывшего КГБ УССР" издательства "Виват".

🔸 "Большая президентка маленькой страны. История Дали Грибаускайте" издательства "Наш формат".

🔸 "Украина. Еда и история"издательства "їzhak" при поддержке Украинского института.

🔸 "Куда и откуда" от Издательства Старого Льва", - сказано в сообщении.

Смотрите: "Книжный Арсенал" стартовал в столице после двухлетнего перерыва. ФОТОрепортаж

Также президентская чета приобрела почти все книги-победители конкурса "Лучший книжный дизайн-2021".

Зеленские накупили книг на Книжном Арсенале 01
Зеленские накупили книг на Книжном Арсенале 02
Зеленские накупили книг на Книжном Арсенале 03
Зеленские накупили книг на Книжном Арсенале 04
Зеленские накупили книг на Книжном Арсенале 05
Зеленские накупили книг на Книжном Арсенале 06

Автор: 

Зеленский Владимир (20365) книги (630) фестиваль (298) Книжный Арсенал (9)


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Топ комментарии
+32
Тобто, "Як керувати країною, не привертаючи уваги санітарів" у них вже є...
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24.06.2021 20:30
+18
Зеленские накупили книг на "Книжном Арсенале" - Цензор.НЕТ 3933
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24.06.2021 20:36
+17
Зеленские накупили книг на "Книжном Арсенале". . ............

Зеленские накупили книг на "Книжном Арсенале" - Цензор.НЕТ 4580 .
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24.06.2021 20:39
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Правила форума Совет форумчан
Тобто, "Як керувати країною, не привертаючи уваги санітарів" у них вже є...
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24.06.2021 20:30 Ответить
Воно хоче свою написати 🔸 "Маленькая президентка большой страны. История х..вого Клоуна
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25.06.2021 11:36 Ответить
Это хорошо что купил, нашему ЗЕбилу надо научится их читать и получать информацию.
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24.06.2021 20:31 Ответить
После 16 лет человека проще убить, чем перевоспитать.
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24.06.2021 20:36 Ответить
Вибачаюсь, ви особисто, за вашим твердженням, скількох вбили?
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24.06.2021 22:35 Ответить
Нисколько.
По причине, озвученной выше, я просто избегаю дегенератов, а не пытаюсь сделать их лучше.
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24.06.2021 22:52 Ответить
І Стуса навіть купили- піару заради бо в тренді! Хотіли ще придбати"Сборники анекдотов для тамади"-та не знайшли!
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24.06.2021 21:50 Ответить
Зеленські накупили книжок на "Книжковому Арсеналі" - Цензор.НЕТ 971
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25.06.2021 00:52 Ответить
А читать эта криворогульская элита умеет. Подбирали в книжный шкаф под цвет обоев.
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24.06.2021 20:31 Ответить
Ну как в криворагульном детстве - диван, "стенка",телевизор, книги.
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24.06.2021 20:35 Ответить
Нынешние книги - предмет роскоши . Только для богатых ...
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24.06.2021 20:32 Ответить
накупили ))) а кто расплачивался? опять первая Ленка? книги стоят от 200 до .... (подарочные в разы дороже) так сколько семья потратила на "друковане слово" ?
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24.06.2021 20:32 Ответить
Совковое жлобье всегда любило украшать квартиру книгами и пивными банками.

Причем книги оно не читало, а банки клянчило у тех, кто знал вкус нормального пива.
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24.06.2021 20:33 Ответить
Когда - то в 1987 году выкурил пачку сигарет Viceroy , настоящие , с америки и понял , в каком говне мы живём .
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24.06.2021 20:41 Ответить
Зеленские накупили книг на "Книжном Арсенале" - Цензор.НЕТ 3933
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24.06.2021 20:36 Ответить
одна з журналісток зауважила зеленському: "Я вибачаюсь, але ви книжку тримаєте до гори дригом"... На що "вєлічайший лідєр саврємєннасті", не кліпнувши оком видав: "я лічнасть творчєская, тонкая, как хачу, так кніжку і дєржу"... а потім додав: "Ви єщьо нє відєлі как я на піанінє арігінально іграю..."
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24.06.2021 20:38 Ответить
Зачем он купил? Ту раскраску что подарила ему мама Римма на 18 летие он так и не раскрасил. Не осилил!
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24.06.2021 20:38 Ответить
Именно "накупил". Накупил чтива. А вот "купить книгу" - это уже не для него, это для людей с более серьезным уровнем развития.
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24.06.2021 20:39 Ответить
оно еще умеет читать буквами?
...а не только нотами...
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24.06.2021 20:39 Ответить
типу він їх читати буде
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24.06.2021 20:39 Ответить
У меня предположение что-бы дорожки делать и дуть!
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24.06.2021 20:44 Ответить
Маловато,значит книжек закупил)...
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24.06.2021 20:47 Ответить
Зеленские накупили книг на "Книжном Арсенале". . ............

Зеленские накупили книг на "Книжном Арсенале" - Цензор.НЕТ 4580 .
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24.06.2021 20:39 Ответить
Вечное шоу
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24.06.2021 20:40 Ответить
Подарите ему мясорубку - он же в детстве ею игралось, а не книжки читало
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24.06.2021 20:40 Ответить
Не в тему, но про «мясорубку»: не бывает безвыходных положений. И из мясорубки есть выход. Даже много!(с)🙂
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24.06.2021 20:52 Ответить
Ну,самая главная книга "Полеты во сне и наяву". Для Зе как раз в тему!
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24.06.2021 20:40 Ответить
Вот если бы Порох пришел по всем бы гавноканалам сливные бачки бы визжали что Порох пиарится!
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24.06.2021 20:40 Ответить
Главное слово - "приобрели" !
Никто их читать не будет - Вова еще "Конституцию" не осилил !
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24.06.2021 20:41 Ответить
он на неё наложил давно.
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24.06.2021 20:42 Ответить
Ну почему сразу не осилил...

Конституция Украины у ЗЕ в сортире на гвоздике висит. И может быть уже не первый экземпляр, судя по тому, как часто ЗЕ ей подтирается.
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24.06.2021 21:02 Ответить
Не верится, что он читает книги. Как можно под наркотой читать книги.
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24.06.2021 20:43 Ответить
Пелевіна можна)
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24.06.2021 20:46 Ответить
Дурачку сказали, что все президенты посещают "Книжный Арсенал" и нужно там купить книги, чтобы сойти за умного)
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24.06.2021 20:45 Ответить
"Какаяразніца" накупив українських книг, розвитку яких сприяв його ворог "барига"))
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24.06.2021 20:45 Ответить
Судячи з його інтерв'ю читав він останній раз у 8 класі. Буде що під шафу чи стіл підкласти.
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24.06.2021 20:46 Ответить
Зеленские накупили книг на "Книжном Арсенале" - Цензор.НЕТ 4407
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24.06.2021 20:48 Ответить
Растет карапуз. Скоро из травы макушку видно будет.
Зеленські накупили книжок на "Книжковому Арсеналі" - Цензор.НЕТ 461
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24.06.2021 21:04 Ответить
Та не виріс а ПІДРОС
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24.06.2021 22:07 Ответить
Мемуары зеленского скоро в продаже
"Как я,поц,стал президентом"

...бестселлер...
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24.06.2021 20:52 Ответить
Зеленські накупили книжок на "Книжковому Арсеналі" - Цензор.НЕТ 6759
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24.06.2021 20:53 Ответить
Чого картина без назви? Пропоную назву: Зеленський купує книжки на "Книжковому Арсеналі".
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25.06.2021 00:35 Ответить
букварь?
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24.06.2021 21:15 Ответить
Кива учёный. Зело купило книги. С одной стороны смешно, но с другой - это безнадёга потому что подавляющее большинство электората ведётся на подобную дичь...
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24.06.2021 21:23 Ответить
Книги гарні, але чи підуть на користь...
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24.06.2021 21:30 Ответить
Ну-да, ну-да.
После того, как они ОПОЗОРИЛИСЬ на прошлом "Книжном Арсенале", Бубочка решил не рисковать и закупить целую библиотеку.

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24.06.2021 21:32 Ответить
Хто їх на ринок за книжками послав?
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24.06.2021 21:40 Ответить
Их послало ЧСВ - типа мы такие умные, начитанные и теперь начитаем ещё.
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24.06.2021 21:48 Ответить
"Зеленский и книги" звучит, как "корова и седло" !
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24.06.2021 21:41 Ответить
Зеленські накупили книжок на "Книжковому Арсеналі" - Цензор.НЕТ 8364
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24.06.2021 21:45 Ответить
Можно подумать, они будут их читать - это чтобы трубочки сворачивать.
Из долларов немножко жалко.
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24.06.2021 21:47 Ответить
Зе і книга-ну ні! Когнітивний дисонанс ! Ось ЗЕ і телевізор-відосики- пресухи з фуд-кортами-сцена кварталу-це природньо його!
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24.06.2021 21:55 Ответить
Знаю знаю! Негарно насміхатися над зовнішностю людей (тим більше Презедента)- але пробачте мене! Яке ж воно плюгаве- мале -хвастовите! Прости Господи!
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24.06.2021 21:59 Ответить
Сподіваються епатажем привабити свій електорат. Бидлу таке подобається.
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24.06.2021 22:32 Ответить
А они разве с его зеленой самкой грамотные,чтобы читать?
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24.06.2021 22:23 Ответить
І чого стільки сарказму ? Люди рекламують читання. Це ж чудово !
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24.06.2021 22:27 Ответить
Продавець: Вова Олексагндрович, для чого вам стільки книжок?
Вова: Хочу здійснити свою дитячу мрію?
Продавець:??
Вова: Хочу навчитися читати.
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24.06.2021 22:28 Ответить
Росте Бубочка. Ще нещодавно читав журнал «Барвінок»
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24.06.2021 22:34 Ответить
"Мурзилку" он читал.
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24.06.2021 22:55 Ответить
Судя по тому как ОНО читает написанные ему тексты чуть ли не по слогам то эти книги ему до конца его мерзопакостной жизни не одолеть, ну разве что на нарах.
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24.06.2021 23:00 Ответить
Його найбільше дизайн книжок турбує? Значить книга для полиці.
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24.06.2021 23:08 Ответить
Разукрашки - его уровень.
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24.06.2021 23:11 Ответить
Букварей ?
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24.06.2021 23:36 Ответить
т.е. купил книгу и типа стал умнее....
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25.06.2021 00:58 Ответить
Прiсь ейбочки, янелох ... Накупил книг
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25.06.2021 05:03 Ответить
Зеленські накупили книжок на "Книжковому Арсеналі" - Цензор.НЕТ 2744
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25.06.2021 05:07 Ответить
Поздно пить "Боржоми"
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25.06.2021 05:18 Ответить
"Самовчитель гри на фортепіано" також купив?
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25.06.2021 08:11 Ответить
Не розумію. Чому в умовах карантину охорона заходу не викинула тих двух амбалів, які були в присутності президента без масок?!!!
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25.06.2021 08:36 Ответить
Показуха. Этот придурок за всю свою жизнь только "Му-му" прочитал, и то в школе. Да и зачем ему читать? Ему считать больше нравится...
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25.06.2021 12:39 Ответить
" - Надо стрелять, - сказал он вдруг. - Давить их надо, а не книжечки им развозить. - Он обернулся ко мне. Глаза у него были измученные. - Так отвезти вам книги? - Да нет, - сказал я. - Куда я все это дену? - Тогда пошел вон, - сказал шофер. - Минца взял? Вот пойди и заверни в него свои грязные подштанники." (С)
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25.06.2021 12:55 Ответить
Они и читать умеют?
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25.06.2021 16:59 Ответить
Не змогли діточкам віддати держдачу то віддайте ці книжечки , не жалкуйте))))
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25.06.2021 17:29 Ответить
Не змогли діточкам віддати держдачу то віддайте ці книжечки, все одно вони ж без малюночків, а розумні діточки їх почитають та ще більшого розуму наберуться)))).
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25.06.2021 17:35 Ответить
Абетку придуру зеленому подаруйте, може мові навчиться
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25.06.2021 20:36 Ответить
С картинками?
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25.06.2021 22:20 Ответить
Также президентская чета приобрела почти все книги-победители конкурса "Лучший книжный дизайн-2021". Источник: https://censor.net/ru/p3273354

КРАЩЕ Б КУПИЛИ ПОСОБІЄ ЯК ПРАВИЛЬНО СУШИТИ СУХАРІ ДО ТЮРМИ
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26.06.2021 00:16 Ответить
 
 