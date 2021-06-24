Зеленские накупили книг на "Книжном Арсенале". ФОТОрепортаж

Среди приобретенных главой государства и первой леди книг - "Дело Василия Стуса" и книга о Дале Грибаускайте.

Об этом организаторы "Книжного Арсенала" сообщают на странице мероприятия в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Они опубликовали список книг, которые купили Владимир и Елена Зеленские.

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"Вот некоторые из книг, которые они приобрели:

🔸 "НАРБУТ. Студии. Воспоминания. Письма. [Реконструкция уничтоженного в 1933 году "нарбутовской Сборника"] "издательства "Родовид".

🔸 "Полеты во сне и наяву" издания "Национального центра Александра Довженко".

🔸 "Дело Василия Стуса. Сборник документов из архива бывшего КГБ УССР" издательства "Виват".

🔸 "Большая президентка маленькой страны. История Дали Грибаускайте" издательства "Наш формат".

🔸 "Украина. Еда и история"издательства "їzhak" при поддержке Украинского института.

🔸 "Куда и откуда" от Издательства Старого Льва", - сказано в сообщении.

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Также президентская чета приобрела почти все книги-победители конкурса "Лучший книжный дизайн-2021".











