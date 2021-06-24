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Зеленські накупили книжок на "Книжковому Арсеналі". ФОТОрепортаж

Серед придбаних главою держави і першою леді книг - "Справа Василя Стуса" і книга про Далю Грібаускайте.

Про це організатори "Книжкового Арсеналу" повідомляють на сторінці заходу в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Вони опублікували список книг, які купили Володимир і Олена Зеленські.

Також дивіться: "Книжковий Арсенал" стартував у столиці після дворічної перерви. ФОТОрепортаж

"Ось деякі з книг, які вони придбали:

Зеленські накупили книжок на Книжковому Арсеналі 01 "НАРБУТ. Студії. Спогади. Листи. [Реконструкція знищеного 1933-го року "Нарбутівського Збірника"]" видавництва "Родовід".

Зеленські накупили книжок на Книжковому Арсеналі 01 "Польоти уві сні та наяву" видання "Національного центру Олександра Довженка".

Зеленські накупили книжок на Книжковому Арсеналі 01 "Справа Василя Стуса. Збірка документів з архіву колишнього КДБ УРСР" видавництва "Віват".

Зеленські накупили книжок на Книжковому Арсеналі 01 "Велика президентка маленької країни. Історія Далі Грібаускайте" видавництва "Наш формат".

Зеленські накупили книжок на Книжковому Арсеналі 01 "Україна. Їжа та історія" видавництва "їzhak" за підтримки Українського інституту.

Зеленські накупили книжок на Книжковому Арсеналі 01 "Куди і звідки" від Видавництва Старого Лева", - сказано в повідомленні.

Також президентське подружжя придбало майже всі книги-переможці конкурсу "Найкращий книжковий дизайн-2021".

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Зеленські накупили книжок на Книжковому Арсеналі 08
Зеленські накупили книжок на Книжковому Арсеналі 09
Зеленські накупили книжок на Книжковому Арсеналі 10
Зеленські накупили книжок на Книжковому Арсеналі 11
Зеленські накупили книжок на Книжковому Арсеналі 12

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) книги (446) фестиваль (135) Книжковий Арсенал (10)


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Топ коментарі
+32
Тобто, "Як керувати країною, не привертаючи уваги санітарів" у них вже є...
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24.06.2021 20:30
+18
Зеленские накупили книг на "Книжном Арсенале" - Цензор.НЕТ 3933
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24.06.2021 20:36
+17
Зеленские накупили книг на "Книжном Арсенале". . ............

Зеленские накупили книг на "Книжном Арсенале" - Цензор.НЕТ 4580 .
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24.06.2021 20:39
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Тобто, "Як керувати країною, не привертаючи уваги санітарів" у них вже є...
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24.06.2021 20:30 Відповісти
Воно хоче свою написати 🔸 "Маленькая президентка большой страны. История х..вого Клоуна
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25.06.2021 11:36 Відповісти
Это хорошо что купил, нашему ЗЕбилу надо научится их читать и получать информацию.
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24.06.2021 20:31 Відповісти
После 16 лет человека проще убить, чем перевоспитать.
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24.06.2021 20:36 Відповісти
Вибачаюсь, ви особисто, за вашим твердженням, скількох вбили?
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24.06.2021 22:35 Відповісти
Нисколько.
По причине, озвученной выше, я просто избегаю дегенератов, а не пытаюсь сделать их лучше.
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24.06.2021 22:52 Відповісти
І Стуса навіть купили- піару заради бо в тренді! Хотіли ще придбати"Сборники анекдотов для тамади"-та не знайшли!
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24.06.2021 21:50 Відповісти
Зеленські накупили книжок на "Книжковому Арсеналі" - Цензор.НЕТ 971
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25.06.2021 00:52 Відповісти
А читать эта криворогульская элита умеет. Подбирали в книжный шкаф под цвет обоев.
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24.06.2021 20:31 Відповісти
Ну как в криворагульном детстве - диван, "стенка",телевизор, книги.
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24.06.2021 20:35 Відповісти
Нынешние книги - предмет роскоши . Только для богатых ...
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24.06.2021 20:32 Відповісти
накупили ))) а кто расплачивался? опять первая Ленка? книги стоят от 200 до .... (подарочные в разы дороже) так сколько семья потратила на "друковане слово" ?
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24.06.2021 20:32 Відповісти
Совковое жлобье всегда любило украшать квартиру книгами и пивными банками.

Причем книги оно не читало, а банки клянчило у тех, кто знал вкус нормального пива.
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24.06.2021 20:33 Відповісти
Когда - то в 1987 году выкурил пачку сигарет Viceroy , настоящие , с америки и понял , в каком говне мы живём .
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24.06.2021 20:41 Відповісти
Зеленские накупили книг на "Книжном Арсенале" - Цензор.НЕТ 3933
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24.06.2021 20:36 Відповісти
одна з журналісток зауважила зеленському: "Я вибачаюсь, але ви книжку тримаєте до гори дригом"... На що "вєлічайший лідєр саврємєннасті", не кліпнувши оком видав: "я лічнасть творчєская, тонкая, как хачу, так кніжку і дєржу"... а потім додав: "Ви єщьо нє відєлі как я на піанінє арігінально іграю..."
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24.06.2021 20:38 Відповісти
Зачем он купил? Ту раскраску что подарила ему мама Римма на 18 летие он так и не раскрасил. Не осилил!
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24.06.2021 20:38 Відповісти
Именно "накупил". Накупил чтива. А вот "купить книгу" - это уже не для него, это для людей с более серьезным уровнем развития.
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24.06.2021 20:39 Відповісти
оно еще умеет читать буквами?
...а не только нотами...
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24.06.2021 20:39 Відповісти
типу він їх читати буде
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24.06.2021 20:39 Відповісти
У меня предположение что-бы дорожки делать и дуть!
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24.06.2021 20:44 Відповісти
Маловато,значит книжек закупил)...
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24.06.2021 20:47 Відповісти
Зеленские накупили книг на "Книжном Арсенале". . ............

Зеленские накупили книг на "Книжном Арсенале" - Цензор.НЕТ 4580 .
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24.06.2021 20:39 Відповісти
Вечное шоу
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24.06.2021 20:40 Відповісти
Подарите ему мясорубку - он же в детстве ею игралось, а не книжки читало
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24.06.2021 20:40 Відповісти
Не в тему, но про «мясорубку»: не бывает безвыходных положений. И из мясорубки есть выход. Даже много!(с)🙂
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24.06.2021 20:52 Відповісти
Ну,самая главная книга "Полеты во сне и наяву". Для Зе как раз в тему!
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24.06.2021 20:40 Відповісти
Вот если бы Порох пришел по всем бы гавноканалам сливные бачки бы визжали что Порох пиарится!
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24.06.2021 20:40 Відповісти
Главное слово - "приобрели" !
Никто их читать не будет - Вова еще "Конституцию" не осилил !
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24.06.2021 20:41 Відповісти
он на неё наложил давно.
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24.06.2021 20:42 Відповісти
Ну почему сразу не осилил...

Конституция Украины у ЗЕ в сортире на гвоздике висит. И может быть уже не первый экземпляр, судя по тому, как часто ЗЕ ей подтирается.
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24.06.2021 21:02 Відповісти
Не верится, что он читает книги. Как можно под наркотой читать книги.
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24.06.2021 20:43 Відповісти
Пелевіна можна)
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24.06.2021 20:46 Відповісти
Дурачку сказали, что все президенты посещают "Книжный Арсенал" и нужно там купить книги, чтобы сойти за умного)
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24.06.2021 20:45 Відповісти
"Какаяразніца" накупив українських книг, розвитку яких сприяв його ворог "барига"))
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24.06.2021 20:45 Відповісти
Судячи з його інтерв'ю читав він останній раз у 8 класі. Буде що під шафу чи стіл підкласти.
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24.06.2021 20:46 Відповісти
Зеленские накупили книг на "Книжном Арсенале" - Цензор.НЕТ 4407
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24.06.2021 20:48 Відповісти
Растет карапуз. Скоро из травы макушку видно будет.
Зеленські накупили книжок на "Книжковому Арсеналі" - Цензор.НЕТ 461
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24.06.2021 21:04 Відповісти
Та не виріс а ПІДРОС
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24.06.2021 22:07 Відповісти
Мемуары зеленского скоро в продаже
"Как я,поц,стал президентом"

...бестселлер...
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24.06.2021 20:52 Відповісти
Зеленські накупили книжок на "Книжковому Арсеналі" - Цензор.НЕТ 6759
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24.06.2021 20:53 Відповісти
Чого картина без назви? Пропоную назву: Зеленський купує книжки на "Книжковому Арсеналі".
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25.06.2021 00:35 Відповісти
букварь?
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24.06.2021 21:15 Відповісти
Кива учёный. Зело купило книги. С одной стороны смешно, но с другой - это безнадёга потому что подавляющее большинство электората ведётся на подобную дичь...
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24.06.2021 21:23 Відповісти
Книги гарні, але чи підуть на користь...
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24.06.2021 21:30 Відповісти
Ну-да, ну-да.
После того, как они ОПОЗОРИЛИСЬ на прошлом "Книжном Арсенале", Бубочка решил не рисковать и закупить целую библиотеку.

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24.06.2021 21:32 Відповісти
Хто їх на ринок за книжками послав?
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24.06.2021 21:40 Відповісти
Их послало ЧСВ - типа мы такие умные, начитанные и теперь начитаем ещё.
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24.06.2021 21:48 Відповісти
"Зеленский и книги" звучит, как "корова и седло" !
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24.06.2021 21:41 Відповісти
Зеленські накупили книжок на "Книжковому Арсеналі" - Цензор.НЕТ 8364
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24.06.2021 21:45 Відповісти
Можно подумать, они будут их читать - это чтобы трубочки сворачивать.
Из долларов немножко жалко.
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24.06.2021 21:47 Відповісти
Зе і книга-ну ні! Когнітивний дисонанс ! Ось ЗЕ і телевізор-відосики- пресухи з фуд-кортами-сцена кварталу-це природньо його!
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24.06.2021 21:55 Відповісти
Знаю знаю! Негарно насміхатися над зовнішностю людей (тим більше Презедента)- але пробачте мене! Яке ж воно плюгаве- мале -хвастовите! Прости Господи!
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24.06.2021 21:59 Відповісти
Сподіваються епатажем привабити свій електорат. Бидлу таке подобається.
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24.06.2021 22:32 Відповісти
А они разве с его зеленой самкой грамотные,чтобы читать?
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24.06.2021 22:23 Відповісти
І чого стільки сарказму ? Люди рекламують читання. Це ж чудово !
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24.06.2021 22:27 Відповісти
Продавець: Вова Олексагндрович, для чого вам стільки книжок?
Вова: Хочу здійснити свою дитячу мрію?
Продавець:??
Вова: Хочу навчитися читати.
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24.06.2021 22:28 Відповісти
Росте Бубочка. Ще нещодавно читав журнал «Барвінок»
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24.06.2021 22:34 Відповісти
"Мурзилку" он читал.
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24.06.2021 22:55 Відповісти
Судя по тому как ОНО читает написанные ему тексты чуть ли не по слогам то эти книги ему до конца его мерзопакостной жизни не одолеть, ну разве что на нарах.
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24.06.2021 23:00 Відповісти
Його найбільше дизайн книжок турбує? Значить книга для полиці.
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24.06.2021 23:08 Відповісти
Разукрашки - его уровень.
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24.06.2021 23:11 Відповісти
Букварей ?
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24.06.2021 23:36 Відповісти
т.е. купил книгу и типа стал умнее....
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25.06.2021 00:58 Відповісти
Прiсь ейбочки, янелох ... Накупил книг
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25.06.2021 05:03 Відповісти
Зеленські накупили книжок на "Книжковому Арсеналі" - Цензор.НЕТ 2744
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25.06.2021 05:07 Відповісти
Поздно пить "Боржоми"
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25.06.2021 05:18 Відповісти
"Самовчитель гри на фортепіано" також купив?
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25.06.2021 08:11 Відповісти
Не розумію. Чому в умовах карантину охорона заходу не викинула тих двух амбалів, які були в присутності президента без масок?!!!
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25.06.2021 08:36 Відповісти
Показуха. Этот придурок за всю свою жизнь только "Му-му" прочитал, и то в школе. Да и зачем ему читать? Ему считать больше нравится...
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25.06.2021 12:39 Відповісти
" - Надо стрелять, - сказал он вдруг. - Давить их надо, а не книжечки им развозить. - Он обернулся ко мне. Глаза у него были измученные. - Так отвезти вам книги? - Да нет, - сказал я. - Куда я все это дену? - Тогда пошел вон, - сказал шофер. - Минца взял? Вот пойди и заверни в него свои грязные подштанники." (С)
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25.06.2021 12:55 Відповісти
Они и читать умеют?
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25.06.2021 16:59 Відповісти
Не змогли діточкам віддати держдачу то віддайте ці книжечки , не жалкуйте))))
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25.06.2021 17:29 Відповісти
Не змогли діточкам віддати держдачу то віддайте ці книжечки, все одно вони ж без малюночків, а розумні діточки їх почитають та ще більшого розуму наберуться)))).
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25.06.2021 17:35 Відповісти
Абетку придуру зеленому подаруйте, може мові навчиться
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25.06.2021 20:36 Відповісти
С картинками?
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25.06.2021 22:20 Відповісти
Также президентская чета приобрела почти все книги-победители конкурса "Лучший книжный дизайн-2021". Источник: https://censor.net/ru/p3273354

КРАЩЕ Б КУПИЛИ ПОСОБІЄ ЯК ПРАВИЛЬНО СУШИТИ СУХАРІ ДО ТЮРМИ
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26.06.2021 00:16 Відповісти
 
 