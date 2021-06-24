Зеленські накупили книжок на "Книжковому Арсеналі". ФОТОрепортаж
Серед придбаних главою держави і першою леді книг - "Справа Василя Стуса" і книга про Далю Грібаускайте.
Про це організатори "Книжкового Арсеналу" повідомляють на сторінці заходу в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Вони опублікували список книг, які купили Володимир і Олена Зеленські.
"Ось деякі з книг, які вони придбали:
"НАРБУТ. Студії. Спогади. Листи. [Реконструкція знищеного 1933-го року "Нарбутівського Збірника"]" видавництва "Родовід".
"Польоти уві сні та наяву" видання "Національного центру Олександра Довженка".
"Справа Василя Стуса. Збірка документів з архіву колишнього КДБ УРСР" видавництва "Віват".
"Велика президентка маленької країни. Історія Далі Грібаускайте" видавництва "Наш формат".
"Україна. Їжа та історія" видавництва "їzhak" за підтримки Українського інституту.
"Куди і звідки" від Видавництва Старого Лева", - сказано в повідомленні.
Також президентське подружжя придбало майже всі книги-переможці конкурсу "Найкращий книжковий дизайн-2021".
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По причине, озвученной выше, я просто избегаю дегенератов, а не пытаюсь сделать их лучше.
Причем книги оно не читало, а банки клянчило у тех, кто знал вкус нормального пива.
...а не только нотами...
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Никто их читать не будет - Вова еще "Конституцию" не осилил !
Конституция Украины у ЗЕ в сортире на гвоздике висит. И может быть уже не первый экземпляр, судя по тому, как часто ЗЕ ей подтирается.
"Как я,поц,стал президентом"
...бестселлер...
После того, как они ОПОЗОРИЛИСЬ на прошлом "Книжном Арсенале", Бубочка решил не рисковать и закупить целую библиотеку.
Из долларов немножко жалко.
Вова: Хочу здійснити свою дитячу мрію?
Продавець:??
Вова: Хочу навчитися читати.
КРАЩЕ Б КУПИЛИ ПОСОБІЄ ЯК ПРАВИЛЬНО СУШИТИ СУХАРІ ДО ТЮРМИ