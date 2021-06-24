Зеленські накупили книжок на "Книжковому Арсеналі". ФОТОрепортаж

Серед придбаних главою держави і першою леді книг - "Справа Василя Стуса" і книга про Далю Грібаускайте.

Про це організатори "Книжкового Арсеналу" повідомляють на сторінці заходу в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Вони опублікували список книг, які купили Володимир і Олена Зеленські.

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"Ось деякі з книг, які вони придбали:

"НАРБУТ. Студії. Спогади. Листи. [Реконструкція знищеного 1933-го року "Нарбутівського Збірника"]" видавництва "Родовід".

"Польоти уві сні та наяву" видання "Національного центру Олександра Довженка".

"Справа Василя Стуса. Збірка документів з архіву колишнього КДБ УРСР" видавництва "Віват".

"Велика президентка маленької країни. Історія Далі Грібаускайте" видавництва "Наш формат".

"Україна. Їжа та історія" видавництва "їzhak" за підтримки Українського інституту.

"Куди і звідки" від Видавництва Старого Лева", - сказано в повідомленні.

Також президентське подружжя придбало майже всі книги-переможці конкурсу "Найкращий книжковий дизайн-2021".











