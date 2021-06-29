Мусорная свалка горит возле Тернополя. ФОТО
29 июня в селе Малашовцы на Тернопольщине возник пожар мусора на полигоне твердых бытовых отходов на площади ориентировочно 100 м.кв.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Тернопольской области.
"Глубина залегания мусора в очаге пожара - до 10 метров. На место происшествия привлечены дежурный караул 1 ДПРЧ 1 ДПРЗ Главного управления в составе 2-х отделений, ОКЦ и оперативная Главного управления. Также, на месте происшествия работает 2 трактора и самосвал, которые осуществляют просыпку отсевом очагов пожара", - сказано в сообщении.
Площадь пожара составляет ориентировочно 100 м.кв. К тушению пожара всего привлечено:
- от ГУ ГСЧС - 4 ед. техники (в т.ч. 3 АЦ) и 16 чел. в/с.
- от коммунальных и других служб - 5 ед. вспомогательной техники.
Организована бесперебойная подача воды на тушение путем ее подвоза.
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