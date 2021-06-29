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Мусорная свалка горит возле Тернополя. ФОТО

29 июня в селе Малашовцы на Тернопольщине возник пожар мусора на полигоне твердых бытовых отходов на площади ориентировочно 100 м.кв.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Тернопольской области.

"Глубина залегания мусора в очаге пожара - до 10 метров. На место происшествия привлечены дежурный караул 1 ДПРЧ 1 ДПРЗ Главного управления в составе 2-х отделений, ОКЦ и оперативная Главного управления. Также, на месте происшествия работает 2 трактора и самосвал, которые осуществляют просыпку отсевом очагов пожара", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве продолжает гореть свалка в Дарницком районе, огонь частично перебросился на торфяники, - ГСЧС

Мусорная свалка горит возле Тернополя 01
Мусорная свалка горит возле Тернополя 02

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Площадь пожара составляет ориентировочно 100 м.кв. К тушению пожара всего привлечено:
- от ГУ ГСЧС - 4 ед. техники (в т.ч. 3 АЦ) и 16 чел. в/с.
- от коммунальных и других служб - 5 ед. вспомогательной техники.

Организована бесперебойная подача воды на тушение путем ее подвоза.

пожар (5955) свалка (177) ГСЧС (4977) Тернопольская область (729)


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Топ комментарии
+6
Уже давно пора отдать разработку свалок в концессию старьевщикам.Все утилизируют на топливные брикеты и вторичные пластмассы.Немцы разделяют мусор,американцы -нет.Но утилизируют очень хорошо.
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29.06.2021 17:40
+6
Порох подпалил!😁😆😅🤣😂
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29.06.2021 17:48
+5
100%
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29.06.2021 18:00
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Правила форума Совет форумчан
хай горить... Все равно мусор девать некуда.
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29.06.2021 17:39 Ответить
Уже давно пора отдать разработку свалок в концессию старьевщикам.Все утилизируют на топливные брикеты и вторичные пластмассы.Немцы разделяют мусор,американцы -нет.Но утилизируют очень хорошо.
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29.06.2021 17:40 Ответить
для этого нужно заниматься хозяйством.
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29.06.2021 17:44 Ответить
Порох подпалил!😁😆😅🤣😂
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29.06.2021 17:48 Ответить
100%
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29.06.2021 18:00 Ответить
Почему Порох ? А Садового забыли ?
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29.06.2021 19:36 Ответить
А шо, Андруша уже и мерин Тернополя? Скорее Притула. ОН ТАМ НЕ ЖИВЁТ.
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29.06.2021 20:32 Ответить
Черное море горит от НАТОвского нашествия...Крысы Мавзоленыен таранте их скорлупки....,или ток с Украиной ХЕРои вонючие... Мрази конченные...Крым Україна біл есть и Будет..Одессу РАБссия обїяввила антиРАБссиянским плацдармом...,ОДЕССА Си Бриз вошел в РАЖ...
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29.06.2021 18:04 Ответить
видихай
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29.06.2021 19:08 Ответить
 
 