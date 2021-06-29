Мусорная свалка горит возле Тернополя. ФОТО

29 июня в селе Малашовцы на Тернопольщине возник пожар мусора на полигоне твердых бытовых отходов на площади ориентировочно 100 м.кв.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Тернопольской области.

"Глубина залегания мусора в очаге пожара - до 10 метров. На место происшествия привлечены дежурный караул 1 ДПРЧ 1 ДПРЗ Главного управления в составе 2-х отделений, ОКЦ и оперативная Главного управления. Также, на месте происшествия работает 2 трактора и самосвал, которые осуществляют просыпку отсевом очагов пожара", - сказано в сообщении.

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Площадь пожара составляет ориентировочно 100 м.кв. К тушению пожара всего привлечено:

- от ГУ ГСЧС - 4 ед. техники (в т.ч. 3 АЦ) и 16 чел. в/с.

- от коммунальных и других служб - 5 ед. вспомогательной техники.

Организована бесперебойная подача воды на тушение путем ее подвоза.