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Сміттєзвалище горить біля Тернополя. ФОТО

29 червня в селі Малашівці на Тернопільщині виникла пожежа сміття на полігоні твердих побутових відходів на площі орієнтовно 100 м.кв.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Головного управління ДСНС України в Тернопільській області.

"Глибина залягання сміття в осередку пожежі – до 10 метрів. На місце події залучено черговий караул 1 ДПРЧ 1 ДПРЗ Головного управління в складі 2-х відділень, ОКЦ та оперативна Головного управління. Також, на місці події працює 2 трактора та самоскид, що здійснюють просипку відсівом осередків пожежі", - сказано в сообщении.

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Сміттєзвалище горить біля Тернополя 01
Сміттєзвалище горить біля Тернополя 02

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Площа пожежі становить орієнтовно 100 м.кв. До гасіння пожежі всього залучено:

- від ГУ ДСНС – 4 од. техніки (в т.ч. 3 АЦ) та 16 пожежників.

- від комунальних та інших служб – 5 од. допоміжної техніки.

Організовано безперебійну подачу води на гасіння шляхом її підвозу.

Автор: 

пожежа (4336) звалище (165) ДСНС (5116) Тернопільська область (591)


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Топ коментарі
+6
Уже давно пора отдать разработку свалок в концессию старьевщикам.Все утилизируют на топливные брикеты и вторичные пластмассы.Немцы разделяют мусор,американцы -нет.Но утилизируют очень хорошо.
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29.06.2021 17:40
+6
Порох подпалил!😁😆😅🤣😂
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29.06.2021 17:48
+5
100%
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29.06.2021 18:00
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хай горить... Все равно мусор девать некуда.
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29.06.2021 17:39 Відповісти
Уже давно пора отдать разработку свалок в концессию старьевщикам.Все утилизируют на топливные брикеты и вторичные пластмассы.Немцы разделяют мусор,американцы -нет.Но утилизируют очень хорошо.
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29.06.2021 17:40 Відповісти
для этого нужно заниматься хозяйством.
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29.06.2021 17:44 Відповісти
Порох подпалил!😁😆😅🤣😂
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29.06.2021 17:48 Відповісти
100%
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29.06.2021 18:00 Відповісти
Почему Порох ? А Садового забыли ?
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29.06.2021 19:36 Відповісти
А шо, Андруша уже и мерин Тернополя? Скорее Притула. ОН ТАМ НЕ ЖИВЁТ.
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29.06.2021 20:32 Відповісти
Черное море горит от НАТОвского нашествия...Крысы Мавзоленыен таранте их скорлупки....,или ток с Украиной ХЕРои вонючие... Мрази конченные...Крым Україна біл есть и Будет..Одессу РАБссия обїяввила антиРАБссиянским плацдармом...,ОДЕССА Си Бриз вошел в РАЖ...
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29.06.2021 18:04 Відповісти
видихай
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29.06.2021 19:08 Відповісти
 
 