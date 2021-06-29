Сміттєзвалище горить біля Тернополя. ФОТО

29 червня в селі Малашівці на Тернопільщині виникла пожежа сміття на полігоні твердих побутових відходів на площі орієнтовно 100 м.кв.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Головного управління ДСНС України в Тернопільській області.

"Глибина залягання сміття в осередку пожежі – до 10 метрів. На місце події залучено черговий караул 1 ДПРЧ 1 ДПРЗ Головного управління в складі 2-х відділень, ОКЦ та оперативна Головного управління. Також, на місці події працює 2 трактора та самоскид, що здійснюють просипку відсівом осередків пожежі", - сказано в сообщении.

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Площа пожежі становить орієнтовно 100 м.кв. До гасіння пожежі всього залучено:

- від ГУ ДСНС – 4 од. техніки (в т.ч. 3 АЦ) та 16 пожежників.

- від комунальних та інших служб – 5 од. допоміжної техніки.

Організовано безперебійну подачу води на гасіння шляхом її підвозу.