Порошенко: Следующий комплект оптической разведки собираем для 72-й бригады имени Черных Запорожцев. ФОТОрепортаж
Следующий комплект для оптической разведки, который будет приобретен и доставлен на фронт за средства Фонда Порошенко и волонтеров, предназначен для 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев.
Об этом пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко сообщил во время благотворительной акции "Музично-кулішева субота", организованной Святославом Бойко - известным музыкантом, волонтером, лидером группы "Широкий Лан", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы. Порошенко также сообщил, что в понедельник снова вместе с единомышленниками едет в Восточную Украину.
"Я в понедельник поеду в Нью-Йорк. Потому полоса обороны десятый бригады - это Зайцево, Шумы, Нью-Йорк. В 10-ю бригаду, куда мы передаем бригадный комплект наблюдения, закрывая нашу работу, которая стоит 765 тысяч гривен. А еще сетку покупаем, генераторы, всего будет около миллиона. Половину как всегда дает наш с Мариной фонд, а половину - вы. 3 тысячи украинцев, которые приняли участие со "Справою Громад" для того, чтобы это стало возможным - это круто. Вместе мы делаем очень полезное дело", - отметил Порошенко.
"А еще фантастические музыканты - и Святослав Бойко, и Кристина Панасюк - поедут для того, чтобы поддержать очень высоко боевой дух наших воинов", - отметил он.
Порошенко также поблагодарил за поддержку благотворительного проекта компанию "Розетка".
"Хочу поблагодарить "Розетку" с Чечеткиным, потому что он нам дает фантастические скидки для того, чтобы мы генераторы, которые называются "Розетка", тоже привезли на фронт нашим воинам. И этим мы будем заниматься постоянно", - говорит Порошенко.
Как известно, Порошенко вместе с волонтерами для 10-й ОГШБр, которая контролирует 10% линии фронта, купили полный комплект оснастки для видеонаблюдения.
27 мая во время поездки в Донецкую область он передал 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде один из комплектов видеонаблюдения.
Следующие комплекты оптической разведки для батальона 10-й ОГШБр были приобретены в июне. Как рассказал пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, активисты ОО "Справа Громад" совместно с украинцами путем краудфандинга всего за два дня собрали средства и купили крайне важное оборудование для украинских военных.
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До повної гармонії йому ще треба ось це:
https://twitter.com/ivanchenko27457 Поганка https://twitter.com/ivanchenko27457 @ivanchenko27457 https://twitter.com/ivanchenko27457/status/1411202256721043462 14 ч
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Порох по натуре - либерал и демократ. Что его и подвело. Он играл по правилам, а против него играли несколько бригад опытнейших шулеров.
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Я вважаю, що слово "президент" треба замінити на "гетьман", і тоді у нас все буде добре. Я не вірю в парламентську республіку, ми до цього ще не доросли. Поки що парламент - це мафія. А нам потрібен гетьман. Гетьман, який буде питати "поради" у нашої Ради.
Свино-собака https://censor.net/ru/user/445094, тобі скільки рочків, що таке верзеш?