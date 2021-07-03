Порошенко: Следующий комплект оптической разведки собираем для 72-й бригады имени Черных Запорожцев. ФОТОрепортаж

Следующий комплект для оптической разведки, который будет приобретен и доставлен на фронт за средства Фонда Порошенко и волонтеров, предназначен для 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев.

Об этом пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко сообщил во время благотворительной акции "Музично-кулішева субота", организованной Святославом Бойко - известным музыкантом, волонтером, лидером группы "Широкий Лан", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы. Порошенко также сообщил, что в понедельник снова вместе с единомышленниками едет в Восточную Украину.







"Я в понедельник поеду в Нью-Йорк. Потому полоса обороны десятый бригады - это Зайцево, Шумы, Нью-Йорк. В 10-ю бригаду, куда мы передаем бригадный комплект наблюдения, закрывая нашу работу, которая стоит 765 тысяч гривен. А еще сетку покупаем, генераторы, всего будет около миллиона. Половину как всегда дает наш с Мариной фонд, а половину - вы. 3 тысячи украинцев, которые приняли участие со "Справою Громад" для того, чтобы это стало возможным - это круто. Вместе мы делаем очень полезное дело", - отметил Порошенко.

"А еще фантастические музыканты - и Святослав Бойко, и Кристина Панасюк - поедут для того, чтобы поддержать очень высоко боевой дух наших воинов", - отметил он.

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Порошенко также поблагодарил за поддержку благотворительного проекта компанию "Розетка".

"Хочу поблагодарить "Розетку" с Чечеткиным, потому что он нам дает фантастические скидки для того, чтобы мы генераторы, которые называются "Розетка", тоже привезли на фронт нашим воинам. И этим мы будем заниматься постоянно", - говорит Порошенко.

Как известно, Порошенко вместе с волонтерами для 10-й ОГШБр, которая контролирует 10% линии фронта, купили полный комплект оснастки для видеонаблюдения.

27 мая во время поездки в Донецкую область он передал 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде один из комплектов видеонаблюдения.









Следующие комплекты оптической разведки для батальона 10-й ОГШБр были приобретены в июне. Как рассказал пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, активисты ОО "Справа Громад" совместно с украинцами путем краудфандинга всего за два дня собрали средства и купили крайне важное оборудование для украинских военных.

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