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Порошенко: Следующий комплект оптической разведки собираем для 72-й бригады имени Черных Запорожцев. ФОТОрепортаж

Следующий комплект для оптической разведки, который будет приобретен и доставлен на фронт за средства Фонда Порошенко и волонтеров, предназначен для 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев.

Об этом пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко сообщил во время благотворительной акции "Музично-кулішева субота", организованной Святославом Бойко - известным музыкантом, волонтером, лидером группы "Широкий Лан", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы. Порошенко также сообщил, что в понедельник снова вместе с единомышленниками едет в Восточную Украину.

Порошенко: Следующий комплект оптической разведки собираем для 72-й бригады имени Черных Запорожцев 01
Порошенко: Следующий комплект оптической разведки собираем для 72-й бригады имени Черных Запорожцев 02
Порошенко: Следующий комплект оптической разведки собираем для 72-й бригады имени Черных Запорожцев 03

"Я в понедельник поеду в Нью-Йорк. Потому полоса обороны десятый бригады - это Зайцево, Шумы, Нью-Йорк. В 10-ю бригаду, куда мы передаем бригадный комплект наблюдения, закрывая нашу работу, которая стоит 765 тысяч гривен. А еще сетку покупаем, генераторы, всего будет около миллиона. Половину как всегда дает наш с Мариной фонд, а половину - вы. 3 тысячи украинцев, которые приняли участие со "Справою Громад" для того, чтобы это стало возможным - это круто. Вместе мы делаем очень полезное дело", - отметил Порошенко.

"А еще фантастические музыканты - и Святослав Бойко, и Кристина Панасюк - поедут для того, чтобы поддержать очень высоко боевой дух наших воинов", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко об инициативе Зеленского провести референдум о "стене" с ОРДЛО: Конституция напрямую запрещает это

Порошенко: Следующий комплект оптической разведки собираем для 72-й бригады имени Черных Запорожцев 04
Порошенко: Следующий комплект оптической разведки собираем для 72-й бригады имени Черных Запорожцев 05
Порошенко: Следующий комплект оптической разведки собираем для 72-й бригады имени Черных Запорожцев 06

Порошенко также поблагодарил за поддержку благотворительного проекта компанию "Розетка".

"Хочу поблагодарить "Розетку" с Чечеткиным, потому что он нам дает фантастические скидки для того, чтобы мы генераторы, которые называются "Розетка", тоже привезли на фронт нашим воинам. И этим мы будем заниматься постоянно", - говорит Порошенко.

Как известно, Порошенко вместе с волонтерами для 10-й ОГШБр, которая контролирует 10% линии фронта, купили полный комплект оснастки для видеонаблюдения.

27 мая во время поездки в Донецкую область он передал 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде один из комплектов видеонаблюдения.

Порошенко: Следующий комплект оптической разведки собираем для 72-й бригады имени Черных Запорожцев 07
Порошенко: Следующий комплект оптической разведки собираем для 72-й бригады имени Черных Запорожцев 08
Порошенко: Следующий комплект оптической разведки собираем для 72-й бригады имени Черных Запорожцев 09
Порошенко: Следующий комплект оптической разведки собираем для 72-й бригады имени Черных Запорожцев 10

Следующие комплекты оптической разведки для батальона 10-й ОГШБр были приобретены в июне. Как рассказал пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, активисты ОО "Справа Громад" совместно с украинцами путем краудфандинга всего за два дня собрали средства и купили крайне важное оборудование для украинских военных.

Также читайте: Цена за агрессию против Украины должна стать невыносимой для России, - Порошенко о продлении санкций против РФ

Автор: 

Порошенко Петр (19606) 10 отдельная горно-штурмовая бригада (204) 72 отдельная механизированная бригада (239) Европейская Солидарность (1054)


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Топ комментарии
+78
Порошенко: Следующий комплект оптической разведки собираем для 72-й бригады имени Черных Запорожцев - Цензор.НЕТ 5065
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03.07.2021 21:11
+69
Порошенко - это Президент
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03.07.2021 21:07
+66
пока нечто записывает видосики с футболистами, Порох продолжает укреплять и развивать нашу Армию.. ибо Армия Украины это приоритет номер один!
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03.07.2021 21:08
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Порошенко: Наступний комплект оптичної розвідки збираємо для 72-ї бригади імені Чорних Запорожців - Цензор.НЕТ 3440
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03.07.2021 22:36 Ответить


а це більше чи менше чим коштує житло в криму родини зєлєнських? Ще одне питання є, а на День Незалежності , зєлєнський буде в косоворотці?
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03.07.2021 22:48 Ответить
"зєлєнський буде в косоворотці?"

До повної гармонії йому ще треба ось це:

Порошенко: Наступний комплект оптичної розвідки збираємо для 72-ї бригади імені Чорних Запорожців - Цензор.НЕТ 772
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03.07.2021 23:24 Ответить
Ще в кокошнику та буде грати куєм на баляйці.
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04.07.2021 00:33 Ответить
Порошенко: Наступний комплект оптичної розвідки збираємо для 72-ї бригади імені Чорних Запорожців - Цензор.НЕТ 9221
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03.07.2021 22:51 Ответить
і ти знаєш, вони користувались повагою! на відміну від зєлєпупської уйні.
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03.07.2021 23:14 Ответить
https://twitter.com/ivanchenko27457

https://twitter.com/ivanchenko27457 Поганка https://twitter.com/ivanchenko27457 @ivanchenko27457 https://twitter.com/ivanchenko27457/status/1411202256721043462 14 ч

Валерій Шандра: Сім катерів &#8220;Кузні на Рибальському&#8221; вже в строю, ми розробили їх без жодної копійки з бюджету
Порошенко: Наступний комплект оптичної розвідки збираємо для 72-ї бригади імені Чорних Запорожців - Цензор.НЕТ 1800
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03.07.2021 23:21 Ответить
Коли цей барига вгамується? Вже давно не президент, але продовжує обкрадати армію та нажіваться на вайнє.
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04.07.2021 00:30 Ответить
Настоящий Гетьман занимается своим прямым делом: вооружает армию.
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04.07.2021 01:47 Ответить
Краще б він для початку збавився залежності від банкірів.
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04.07.2021 09:55 Ответить
Всё в этом мире взаимозависимо. Банкиры у себя хранят его деньги. Из которых он снабжает армию.
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04.07.2021 12:01 Ответить
Все то так, але для нашої країни в такий час не підходить.
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05.07.2021 06:11 Ответить
"Политика - искусство возможного" (С)
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05.07.2021 06:45 Ответить
Маємо можливості не кидатись від одних комуняк до інших.
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05.07.2021 07:36 Ответить
Вы уверены что зависимость Пороха от Ротшильдов настолько велика ?
Кроме того, я не вижу разницы у нынешнего режима: Ляшко холуйничает перед ними, отплясывая гопак вокруг "ковид-сертификатов".
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05.07.2021 11:32 Ответить
Таке враження, шо всім погрожують фізичною розправою.
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05.07.2021 11:41 Ответить
Ага. Как мэра Гданьска ножичком прилюдно зарезали. Видимо, ослушался какого-то приказа Хозяев.
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05.07.2021 12:05 Ответить
Стосовно України: вірус, продаж землі, знищення ФОПів і решта...
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05.07.2021 11:45 Ответить
Исходя из того что при Порохе Михо по крышам бегал, а потом в мокрых портках был погружен в литак и отправлен в Варшаву, а при нынешнем режиме он - рехворматор с кабинетом в АП, мне представляется что Порох куда менее зависим от банкиров чем нынешние клоуны.
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05.07.2021 12:08 Ответить
Ступінь залежності визначити важко, на мою думку, бо всі вони в різних гілках влади. Хто зна, шо було б за Пороха в президентах.
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05.07.2021 12:46 Ответить
Насколько я понимаю этого человека, он чрезвычайно рационально мыслит. И адаптирует свои действия согласно ситуации моментально. Всё чего ему за пять лет недоставало - понимания что далеко не со всеми можно договориться. С большинством "правящего класса" договориться невозможно в принципе; они из родной матери шашлыков нажарят.
Порох по натуре - либерал и демократ. Что его и подвело. Он играл по правилам, а против него играли несколько бригад опытнейших шулеров.
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05.07.2021 13:34 Ответить
Можливо, та насправді достатньо незрозумілих речей коїлося і коїться і чути про них не в неті, а від реальниї людей з різних сфер. Хто винен покаже час. Зарано судити. Одне можу сказати: щоденні прокльони в бік зебілів на третьому році зовсім не мають сенсу, в житті ми давно вже перемирились і з рідними, і з друзями. Нема свар скрізь, як до і після виборів. Може, тіки через вірус, та й то потроху згасає ця тема.
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05.07.2021 15:32 Ответить
Власть в стране узурпировала шайка мошенников и проходимцев, не имеющая никакого народного мандата.
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05.07.2021 17:40 Ответить
Це само собой.
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05.07.2021 18:59 Ответить
Сейчас "инакомыслящие" из СБУ и ГПУ стряпают " роман" о незаконности принятия на вооружение этих комплексов. Когда они молчат,жди какой то напасти.
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04.07.2021 02:09 Ответить
потужненько.
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04.07.2021 02:23 Ответить
риали?
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04.07.2021 04:35 Ответить
индиид.
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04.07.2021 04:53 Ответить
І єщьо хуже, зеЛєнка поруч з пані Мариною виглядає жуткой калхозніцей з кацапєтавкі, про порошенківських дівчат не говоримо, інша тема і категорія - нєсчем сравнивать.
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04.07.2021 07:41 Ответить
Порошенко: Наступний комплект оптичної розвідки збираємо для 72-ї бригади імені Чорних Запорожців - Цензор.НЕТ 7298
Про це UAportal розповів астролог Влад Росс.
Я вважаю, що слово "президент" треба замінити на "гетьман", і тоді у нас все буде добре. Я не вірю в парламентську республіку, ми до цього ще не доросли. Поки що парламент - це мафія. А нам потрібен гетьман. Гетьман, який буде питати "поради" у нашої Ради.
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04.07.2021 07:47 Ответить
Не сьомий пре№издент, а вчорашній.
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04.07.2021 08:22 Ответить
Це справжній президент ,який допомогає як армії так і країні ,не словом ,а дідом . Дякуємо пане президент.
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04.07.2021 09:58 Ответить
https://censor.net/ru/user/445094 - "ты не строил дороги,мосты...... ты создал гнида партию регионов"
Свино-собака https://censor.net/ru/user/445094, тобі скільки рочків, що таке верзеш?
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04.07.2021 10:22 Ответить
"Рочки" значення не мають : у нього посада відповідна - "провокатор лахтинський"!
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04.07.2021 14:57 Ответить
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