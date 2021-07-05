"Власть системно преследует боевых генералов": У стен Печерского райсуда проходит акция в поддержку Павловского. ФОТОрепортаж
Под Печерским райсудом ветераны, активисты и волонтеры проводят акцию в поддержку генерала-лейтенанта Игоря Павловского.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".
"Сегодня у нас действительно знаковый день, когда украинская армия вместе с добровольцами освободили Мариуполь, который сейчас является нашим форпостом на Азовском море. И вот сейчас судят генерала, пытаются сфабриковать дело против генерала, который принимал непосредственное участие в этом. ... Сначала разбираются с людьми сознательными, и теми, кто понимает, что происходит, а потом очередь доходит до каждого. Эта тоталитарная система именно так и работает. Затем очередь доходит до каждого", - отметил бывший узник Кремля, крымский активист Владимир Балух.
Экс-нардеп Татьяна Чорновол отметила, что суд над Павловским это "выполнение Офисом Зеленского заказа Москвы".
"Хочу напомнить, он был одним из командиров, командовал сектором "Д" и от Мариуполя регулярные российские войска удалось откинуть. Мы им показали, что такое захватить нашу землю. Именно поэтому против Павловского дела возбуждены в России, и именно поэтому сейчас его судят в Печерском суде, и именно поэтому различные приспешники Зеленского здесь сейчас визжат по заказу Офиса Президента. Потому что выполняют заказ Москвы", - сказала Чорновил.
Нардеп "ЕС" Владимир Арьев заявил, что это одна из самых циничных историй.
"Потому что генерала Павловского обвиняют в том, что он нанес ущерб государству при производстве и поставке на боевое дежурство боевых катеров ВСУ класса "Кентавр". Вчера президент Зеленский и его окружение, которые являются заказчиками этого дела, в Одессе на этих кораблях просто пиарились, показывали мощность ВМС Украины, фотографировались", - подчеркнул парламентарий.
Арьев убежден, что такие суды подрывают обороноспособность Украины. При этом депутат отметил, что сегодня под судом собрались люди, которые поддерживают генерала, а власть пригнала провокаторов- "титушек": "Сегодня "титушек" пригоняют суду кричать по заказу власти. А реальные военные, люди с орденами, с "Айдара", кто прошел реальную войну, они пришли сегодня поддержать генерала Павловского. Потому что они знали, кто тогда воевал, а кто тогда прятался в Москве, получал российские деньги".
Участник войны против российской агрессии, депутат Киевского городского совета Александр Погребиский также подчеркнул, что нынешняя власть системно преследует боевых генералов.
"Генералов, которые не боялись брать в опасный момент на себя ответственность, не боялись принимать решения. Именно эти генералы являются основой нашего нового войска", - заявил он.
"Так случилось, что сегодня мы пришли в очередной раз защищать очередного украинского генерала. Мы здесь вместе с вами защищаем генерала Павловского, которого пытались обвинять в якобы закупке топлива по завышенным ценам. И опять же клепали дело. И как оказалось топливо закупалось по ценам ниже чем его закупает НАБУ. И дело рассыпалось. Сегодня генералу Павловскому пытаются "шить" дело в якобы превышении служебных обязанностей или коррупционных действиях связанным с закупкой бронекатеров. Бронекатеров, которых в ВСУ вообще не было. Вы все помните, как ВМС Украины выходили из оккупированного Крыма и с чем они оттуда выходили. В этом суде судят всегда тех, кто отстаивает интересы Украины, кто не боится принимать решения и кто болеет и защищает украинское государство", - подчеркнул Погребиский.
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Хіба йому потрібна сильна армія ?
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Нові владні технології.
На акцію в підтримку генерала приперлися провокатори з гучномовцями та заважають проведенню акції.
Закрикують-глушать виступаючих.
Ото ж бо.
Разом із прибічниками ПОПа.
А от на протестах по Семенченку прибічників ПОПа я не бачив.
Більш того, разом із тупоголовими прокурворами і фсбушниками на Семенченка виливають бруд автори коментів, які позиціонують себе як прибічники Петра.
Бывших чиновников Министерства обороны Украины и менеджмент завода "Кузница на Рыбальском" подозревают в поставках военной техники низкого качества Вооруженным силам Украины."
Там претензії по якості були до санітарних автомобілів (якщо я правильно пам'ятаю - з китайських комплектуючих).
По катерах - претензія по нереальних термінах виконання замовлення.
А Арьєв вірно підмітив, катери стоять на озброєнні, гнусавий поц на них танцював "яблочко", а катери незаконнозбудовані.
коротенький екскурс. так звана Шахтинська справа. Серед слідчих були видні чекісти Леплевський, Люшков, Горожанін,Дейч, Журід, Курський. По ходу справи арештували 6 німців інженерів, коли передали списки, то виявилось, що їх всього чотири, неправильно записали призвіща в колонку. Навіть Ворошилов гнівався з розумових здібностей чекістів дзержинців. А одному німцю вмінили передачу вказівок на шкідництво помахом шляпи. Міжнародний скандал. Недаром всіх учасників реабілітували лише 1989 році, нікому не показували цю срамоту. Правда, 4 закаперщиків цієї справи прогнали з ОГПУ в 1931 році вже після справи Промпартії. А там взагалі проводили експертизу листів друга професора Рамзіна із Франції, який був агентом ОГПУ.
а початок репресій в НКВД був повязаний з цікавим фактом. Після 3 Московського процесу, в Правді опублікували повідомлення, що якийсь підсудний зустрічався із сином Троцького в готелі в Данії в 1935 році. На другий день мер цього датського міста виступив і сказав, що готель знесений ще у 1932 році. Перевірили, резидент Рейс не поїхав по маршруту, а вирахував його по туристичному довіднику.25 року. Рейс став на лижі, слідом за ним став на лижі його брат Вальтер Кривицький,
ну а нашу "пінкертони" теж достойники слави предків. Саме в Україні горе слідчі устаканили практику проведення експертизи бойових дій штатськими спеціалістами. За дві тисячі років до цього такого чути не було,
Прочитали название заголовка о боевом генерале и строчат по клавиатуре всякую хрень не думая.
А кто-то знает боевые заслуги Павловского? Отвечу, всю жизнь в штабах просидел!
Кроме того дело тянется с 11.10.2017, когда ещё петрлексеич говнокомандовал!
Зебіл, ти хоч би почитав сусідні гілки...