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"Власть системно преследует боевых генералов": У стен Печерского райсуда проходит акция в поддержку Павловского. ФОТОрепортаж

Под Печерским райсудом ветераны, активисты и волонтеры проводят акцию в поддержку генерала-лейтенанта Игоря Павловского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

"Сегодня у нас действительно знаковый день, когда украинская армия вместе с добровольцами освободили Мариуполь, который сейчас является нашим форпостом на Азовском море. И вот сейчас судят генерала, пытаются сфабриковать дело против генерала, который принимал непосредственное участие в этом. ... Сначала разбираются с людьми сознательными, и теми, кто понимает, что происходит, а потом очередь доходит до каждого. Эта тоталитарная система именно так и работает. Затем очередь доходит до каждого", - отметил бывший узник Кремля, крымский активист Владимир Балух.

Экс-нардеп Татьяна Чорновол отметила, что суд над Павловским это "выполнение Офисом Зеленского заказа Москвы".

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"Хочу напомнить, он был одним из командиров, командовал сектором "Д" и от Мариуполя регулярные российские войска удалось откинуть. Мы им показали, что такое захватить нашу землю. Именно поэтому против Павловского дела возбуждены в России, и именно поэтому сейчас его судят в Печерском суде, и именно поэтому различные приспешники Зеленского здесь сейчас визжат по заказу Офиса Президента. Потому что выполняют заказ Москвы", - сказала Чорновил.

Нардеп "ЕС" Владимир Арьев заявил, что это одна из самых циничных историй.

"Потому что генерала Павловского обвиняют в том, что он нанес ущерб государству при производстве и поставке на боевое дежурство боевых катеров ВСУ класса "Кентавр". Вчера президент Зеленский и его окружение, которые являются заказчиками этого дела, в Одессе на этих кораблях просто пиарились, показывали мощность ВМС Украины, фотографировались", - подчеркнул парламентарий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело против Павловского - очередная атака власти на боевых генералов, - "ЕС" о подозрениях ГБР

Арьев убежден, что такие суды подрывают обороноспособность Украины. При этом депутат отметил, что сегодня под судом собрались люди, которые поддерживают генерала, а власть пригнала провокаторов- "титушек": "Сегодня "титушек" пригоняют суду кричать по заказу власти. А реальные военные, люди с орденами, с "Айдара", кто прошел реальную войну, они пришли сегодня поддержать генерала Павловского. Потому что они знали, кто тогда воевал, а кто тогда прятался в Москве, получал российские деньги".

Участник войны против российской агрессии, депутат Киевского городского совета Александр Погребиский также подчеркнул, что нынешняя власть системно преследует боевых генералов.

"Генералов, которые не боялись брать в опасный момент на себя ответственность, не боялись принимать решения. Именно эти генералы являются основой нашего нового войска", - заявил он.

"Так случилось, что сегодня мы пришли в очередной раз защищать очередного украинского генерала. Мы здесь вместе с вами защищаем генерала Павловского, которого пытались обвинять в якобы закупке топлива по завышенным ценам. И опять же клепали дело. И как оказалось топливо закупалось по ценам ниже чем его закупает НАБУ. И дело рассыпалось. Сегодня генералу Павловскому пытаются "шить" дело в якобы превышении служебных обязанностей или коррупционных действиях связанным с закупкой бронекатеров. Бронекатеров, которых в ВСУ вообще не было. Вы все помните, как ВМС Украины выходили из оккупированного Крыма и с чем они оттуда выходили. В этом суде судят всегда тех, кто отстаивает интересы Украины, кто не боится принимать решения и кто болеет и защищает украинское государство", - подчеркнул Погребиский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За 4 года в армию поставили 246 образцов вооружения и техники. Все происходило законно, - генерал Павловский о подозрениях ГБР

Власть системно преследует боевых генералов: У стен Печерского райсуда проходит акция в поддержку Павловского 01
Власть системно преследует боевых генералов: У стен Печерского райсуда проходит акция в поддержку Павловского 02
Власть системно преследует боевых генералов: У стен Печерского райсуда проходит акция в поддержку Павловского 03

Автор: 

Арьев Владимир (660) суд (25112) Чорновол Татьяна (654) Павловский Игорь (115)


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Топ комментарии
+25
Зеля ворог.
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05.07.2021 13:59
+17
в такому випадку бойовим генералам вже начасі використати досвід генерала Аугусто.
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05.07.2021 14:01
+17
КАК ЕЩЁ МОЖЕТ ОТНОСИТЬСЯ к боевым генералам, к добровольцам, к реальным ЗАЩИТНИКАМ Украины зеленое трусливое ссыкло, спрятавшееся за маминой юбкой от 4 (ЧЕТЫРЁХ) повесток из военкомата в военное время??? Естественно, что он ненавидит всех, кто так не делал. Окружил себя толпой квартальных холуёв, ничтожеств-хохотальщиков... ЮЗИКИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ... Элитные отбросы с помоек всей страны... Партия ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОФАНОВ Украины.
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05.07.2021 14:19
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Зеля ворог.
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05.07.2021 13:59 Ответить
гелюзеть?
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05.07.2021 14:33 Ответить
влада переслідує бойових корупціонерів!
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05.07.2021 15:14 Ответить
Твоего зелёного поца, ещё не преследуют.
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05.07.2021 15:36 Ответить
А він не бойовий, він весільний!
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05.07.2021 22:18 Ответить
обісранчик, нагадай нам що там трапилось зі всіма попередніми звинуваченнями представників попередньої влади у корупції? багато вироків вже в активі у видатних баригоборців?
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05.07.2021 16:06 Ответить
Йде досудове слідство, на довічне так швидко не саджають!
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05.07.2021 22:19 Ответить
Хоч поржьом, да дебіле?
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05.07.2021 18:43 Ответить
Усе правильно. Они мешают хитрожопым делать гешефты на Украине. Зебил - в атаку!!!
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05.07.2021 14:01 Ответить
в такому випадку бойовим генералам вже начасі використати досвід генерала Аугусто.
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05.07.2021 14:01 Ответить
хм.. чему удивляться !? .. так делают только кацапо-диверсанты !!! я удивлен почему многие молчат..
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05.07.2021 14:02 Ответить
Чекають смєтунів.
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05.07.2021 14:05 Ответить
Зрадник при владі.
Хіба йому потрібна сильна армія ?
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05.07.2021 14:05 Ответить
Гринпоц взял розвал ЗСУ під особистий контроль
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05.07.2021 14:13 Ответить
https://twitter.com/Rinalgana
https://twitter.com/Rinalgana @Rinalgana

Нові владні технології.
На акцію в підтримку генерала приперлися провокатори з гучномовцями та заважають проведенню акції.
Закрикують-глушать виступаючих.
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05.07.2021 14:14 Ответить
Почему новые? Помню, что точно такое было при Овоще. Реинкарнация рыгов во всей красе.
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05.07.2021 14:16 Ответить
зебіли клованні - ті же риги. Чи варто нагажувати, ким був Разумков? А Качура? А стефанчуки?
Ото ж бо.
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05.07.2021 14:20 Ответить
Сметуны,вы где прячетесь......это надо чтобы одна сопливая шмаркля прибила всех сметунов одной хлопушкой.Это точно Украина не Беларусь? Какое ПОЗОРИЩЕ...яр холодней,зольная,lg44.... вы же обиСЦали...фу дрЫщи..
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05.07.2021 14:16 Ответить
Создается впечатление, что кому то в Киеве (и не просто работяге с завода), очень хочется, что б украинцы прекратили сопротивление и Путин без проблем вошел в Киев. Такие люди были и в 41 - они с цветами и хлебом солью встречали немецких фашистов - мол они помогают изгнать "совитов" - и не важно, что они не помогали - это было не их цель - и не освобождали, а оккупировали Украину.
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05.07.2021 14:16 Ответить
КАК ЕЩЁ МОЖЕТ ОТНОСИТЬСЯ к боевым генералам, к добровольцам, к реальным ЗАЩИТНИКАМ Украины зеленое трусливое ссыкло, спрятавшееся за маминой юбкой от 4 (ЧЕТЫРЁХ) повесток из военкомата в военное время??? Естественно, что он ненавидит всех, кто так не делал. Окружил себя толпой квартальных холуёв, ничтожеств-хохотальщиков... ЮЗИКИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ... Элитные отбросы с помоек всей страны... Партия ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОФАНОВ Украины.
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05.07.2021 14:19 Ответить
як зграя "уклонистів" може керувати державою, а тим паче АРМІЄЮ?
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05.07.2021 14:33 Ответить
А почему никто не знал об "уклонизме" перед голосованием (в 1 туре, ибо 2-ой --это ловушка)? Или все всё знали -- и восхищались "умением жить" хитрожопого? Делайте выводы, ибо читаю здесь прогнозы о возможности второго срока Зе и теряю веру в будущее. Нужно действовать решительнее, никто за украинцев Украину не построит. Та перепрошую за користування мовою сьогодньошнього ворога .
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06.07.2021 00:41 Ответить
Какое-то выборочное и несистемное негодование у порохоботов! Очень причудливый способ сортировки ветеранов на правильных и не правильных. Семенченко четвёртый месяц в СИЗО. Не интересен? А пАчиму?))) А пАтаму, что святого Петра не почитал и изобилию оборонзаказов на его заводах не способствовал. Чи шо?
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05.07.2021 14:44 Ответить
Я був на протестах під ОПою по Стерненку.
Разом із прибічниками ПОПа.
А от на протестах по Семенченку прибічників ПОПа я не бачив.
Більш того, разом із тупоголовими прокурворами і фсбушниками на Семенченка виливають бруд автори коментів, які позиціонують себе як прибічники Петра.
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05.07.2021 15:47 Ответить
Да потому, что у сторонников Петра уже давно просматриваются все признаки авторитарной секты. Незыблемым для них является только один постулат- Петро непогрешим. Вся остальная идеология гибкая, как пластилин. Лоялен человек их вождю, они лепят из него патриота, жертву «зелёного режима». Не лоялен вождю, лепят из того же пластилина, но уже негодяя, агента кремля. Всё у них просто. Секта!))
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05.07.2021 15:57 Ответить
https://gordonua.com/news/society/gbr-vruchilo-podozrenie-eks-zamestitelju-ministra-oborony-i-byvshemu-glave-pravlenija-kuznitsy-na-rybalskom-1560829.html
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05.07.2021 14:50 Ответить
Многим лень ходить по ссылкам, я обычно цитирую основное: "
Бывших чиновников Министерства обороны Украины и менеджмент завода "Кузница на Рыбальском" подозревают в поставках военной техники низкого качества Вооруженным силам Украины."
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05.07.2021 15:28 Ответить
ці катери "низької якості" нині приймають участь в навчаннях SeaBreeze-21. Вчора на одному з них Зе був, хвалив...
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05.07.2021 17:22 Ответить
Зе спец по катерах
Там претензії по якості були до санітарних автомобілів (якщо я правильно пам'ятаю - з китайських комплектуючих).
По катерах - претензія по нереальних термінах виконання замовлення.
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05.07.2021 19:21 Ответить
Генерала пришли защищать одни бабы... и Арьев. Где военные? Где его друзья, товарищи, сослуживцы?
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05.07.2021 14:55 Ответить
Может, на работе? Семью кормить кто-то должен
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06.07.2021 00:47 Ответить
с каких пор Павловский стал "боевым генералом" ?!
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05.07.2021 15:28 Ответить
Арьев-шестерка петрухи и его вопли о патриотизме генералов, которые делали гешефт с его боссом, просто жалкое зрелище.
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05.07.2021 15:56 Ответить
гнусаві мухомори спішать, аж курява йде. півтора року дружбан Богдана Ситник щось кочевряжився і родив мишу. А чого це справа у Печерському суді, що набу там знаходиться ?
А Арьєв вірно підмітив, катери стоять на озброєнні, гнусавий поц на них танцював "яблочко", а катери незаконнозбудовані.
коротенький екскурс. так звана Шахтинська справа. Серед слідчих були видні чекісти Леплевський, Люшков, Горожанін,Дейч, Журід, Курський. По ходу справи арештували 6 німців інженерів, коли передали списки, то виявилось, що їх всього чотири, неправильно записали призвіща в колонку. Навіть Ворошилов гнівався з розумових здібностей чекістів дзержинців. А одному німцю вмінили передачу вказівок на шкідництво помахом шляпи. Міжнародний скандал. Недаром всіх учасників реабілітували лише 1989 році, нікому не показували цю срамоту. Правда, 4 закаперщиків цієї справи прогнали з ОГПУ в 1931 році вже після справи Промпартії. А там взагалі проводили експертизу листів друга професора Рамзіна із Франції, який був агентом ОГПУ.
а початок репресій в НКВД був повязаний з цікавим фактом. Після 3 Московського процесу, в Правді опублікували повідомлення, що якийсь підсудний зустрічався із сином Троцького в готелі в Данії в 1935 році. На другий день мер цього датського міста виступив і сказав, що готель знесений ще у 1932 році. Перевірили, резидент Рейс не поїхав по маршруту, а вирахував його по туристичному довіднику.25 року. Рейс став на лижі, слідом за ним став на лижі його брат Вальтер Кривицький,
ну а нашу "пінкертони" теж достойники слави предків. Саме в Україні горе слідчі устаканили практику проведення експертизи бойових дій штатськими спеціалістами. За дві тисячі років до цього такого чути не було,
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05.07.2021 16:27 Ответить
Мне вот интересно.
Прочитали название заголовка о боевом генерале и строчат по клавиатуре всякую хрень не думая.
А кто-то знает боевые заслуги Павловского? Отвечу, всю жизнь в штабах просидел!

Кроме того дело тянется с 11.10.2017, когда ещё петрлексеич говнокомандовал!
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05.07.2021 16:52 Ответить
Павловський - командир сектору "М" влітку 2014-го року. Під його безпосереднім керівництвм звільнявся Марик в червні 2014-го. Він командував обороною Марика в серпні 2014-го.
Зебіл, ти хоч би почитав сусідні гілки...
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05.07.2021 17:17 Ответить
 
 