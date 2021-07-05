"Власть системно преследует боевых генералов": У стен Печерского райсуда проходит акция в поддержку Павловского. ФОТОрепортаж

Под Печерским райсудом ветераны, активисты и волонтеры проводят акцию в поддержку генерала-лейтенанта Игоря Павловского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

"Сегодня у нас действительно знаковый день, когда украинская армия вместе с добровольцами освободили Мариуполь, который сейчас является нашим форпостом на Азовском море. И вот сейчас судят генерала, пытаются сфабриковать дело против генерала, который принимал непосредственное участие в этом. ... Сначала разбираются с людьми сознательными, и теми, кто понимает, что происходит, а потом очередь доходит до каждого. Эта тоталитарная система именно так и работает. Затем очередь доходит до каждого", - отметил бывший узник Кремля, крымский активист Владимир Балух.

Экс-нардеп Татьяна Чорновол отметила, что суд над Павловским это "выполнение Офисом Зеленского заказа Москвы".

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"Хочу напомнить, он был одним из командиров, командовал сектором "Д" и от Мариуполя регулярные российские войска удалось откинуть. Мы им показали, что такое захватить нашу землю. Именно поэтому против Павловского дела возбуждены в России, и именно поэтому сейчас его судят в Печерском суде, и именно поэтому различные приспешники Зеленского здесь сейчас визжат по заказу Офиса Президента. Потому что выполняют заказ Москвы", - сказала Чорновил.

Нардеп "ЕС" Владимир Арьев заявил, что это одна из самых циничных историй.

"Потому что генерала Павловского обвиняют в том, что он нанес ущерб государству при производстве и поставке на боевое дежурство боевых катеров ВСУ класса "Кентавр". Вчера президент Зеленский и его окружение, которые являются заказчиками этого дела, в Одессе на этих кораблях просто пиарились, показывали мощность ВМС Украины, фотографировались", - подчеркнул парламентарий.

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Арьев убежден, что такие суды подрывают обороноспособность Украины. При этом депутат отметил, что сегодня под судом собрались люди, которые поддерживают генерала, а власть пригнала провокаторов- "титушек": "Сегодня "титушек" пригоняют суду кричать по заказу власти. А реальные военные, люди с орденами, с "Айдара", кто прошел реальную войну, они пришли сегодня поддержать генерала Павловского. Потому что они знали, кто тогда воевал, а кто тогда прятался в Москве, получал российские деньги".

Участник войны против российской агрессии, депутат Киевского городского совета Александр Погребиский также подчеркнул, что нынешняя власть системно преследует боевых генералов.

"Генералов, которые не боялись брать в опасный момент на себя ответственность, не боялись принимать решения. Именно эти генералы являются основой нашего нового войска", - заявил он.

"Так случилось, что сегодня мы пришли в очередной раз защищать очередного украинского генерала. Мы здесь вместе с вами защищаем генерала Павловского, которого пытались обвинять в якобы закупке топлива по завышенным ценам. И опять же клепали дело. И как оказалось топливо закупалось по ценам ниже чем его закупает НАБУ. И дело рассыпалось. Сегодня генералу Павловскому пытаются "шить" дело в якобы превышении служебных обязанностей или коррупционных действиях связанным с закупкой бронекатеров. Бронекатеров, которых в ВСУ вообще не было. Вы все помните, как ВМС Украины выходили из оккупированного Крыма и с чем они оттуда выходили. В этом суде судят всегда тех, кто отстаивает интересы Украины, кто не боится принимать решения и кто болеет и защищает украинское государство", - подчеркнул Погребиский.

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