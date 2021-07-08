На Одесчине после ливней и жары - нашествие комаров. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Одесской области в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" после ливней и жары появилось огромное количество комаров.
Об этом в Facebook сообщил известный эколог, сотрудник заповедника Иван Русев, передает Цензор.НЕТ.
"После затяжных дождей и жары, ближе к вечеру, появляется масштабный воздушный планктон по всему горизонту лиманов и Черного моря. Это завораживающее явление сформировалось над травянистыми сообществами, над огромной мелководной и влажной частью НПП "Тузловские лиманы", - написал Русев.
По его словам, скопления насекомых напоминают клубы дыма высотой до 50 метров от земли. Ученый отмечает, что это – комары-звонцы, численность которых в заповеднике исчисляется миллиардами. Комары-звонцы (комары-дергуны, хирономиды) – очень большое семейство из отряда двукрылые (Diptera).
"В этот период года, начиная с июля и до середины октября, в теплые дни, будет еще продолжаться роение этих удивительных насекомых. Днем, особенно в жаркую погоду, комаров нет, они прячутся под листьями. Появляются обычно вечером, особенно в безветренную погоду", - отмечает Русев.
По информации эколога, название (звонцы) эти насекомые получили из-за того, что издают звон.
"Рой комаров лишь плавно колеблется, а находящиеся в нем отдельные особи то резко взлетают вверх, то падают вниз и при этом издают резкий звон, отсутствующий при обычном полете. Эти насекомые – еще одно из многочисленных проявлений уникальной жизни вокруг нас, которое надо понимать, любить и оберегать", - считает эколог.
Кроме того, из-за обилия комаров появилось значительно больше пауков, но Русев утверждает, что они и комары-звонцы безопасны для человека.
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А мотыль для рыбака - счастье))) Пусть живут. А в Крым - кровососущих. Еще лучше - на Банковую
- Соловьёва?
- Мотыля...
гурман, однако
Оце припало Одещині жахів! Ще й попи водять.Щоб було москворотим зрозуміло: ОМЕРЗИТЕЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ! Загаджують кущі при дорозі, смердять немиті, розносять ковідну заразу (ментальну також). Всім, хто хоче прийняти муки замість своїх хитрозроблених попів бажаю,як мінімум, теплового удару.
Спочатку очам своїм не повірила: одне ...обнуте штовхає поперед себе дитячий візочок!!!!! 01:10-01:12 хв. 🙈🙉. Ментальні інваліди в мокшанському павутинні.🕸🕷