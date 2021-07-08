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На Одесчине после ливней и жары - нашествие комаров. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Одесской области в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" после ливней и жары появилось огромное количество комаров.

Об этом в Facebook сообщил известный эколог, сотрудник заповедника Иван Русев, передает Цензор.НЕТ.

"После затяжных дождей и жары, ближе к вечеру, появляется масштабный воздушный планктон по всему горизонту лиманов и Черного моря. Это завораживающее явление сформировалось над травянистыми сообществами, над огромной мелководной и влажной частью НПП "Тузловские лиманы", - написал Русев.

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По его словам, скопления насекомых напоминают клубы дыма высотой до 50 метров от земли. Ученый отмечает, что это – комары-звонцы, численность которых в заповеднике исчисляется миллиардами. Комары-звонцы (комары-дергуны, хирономиды) – очень большое семейство из отряда двукрылые (Diptera).

"В этот период года, начиная с июля и до середины октября, в теплые дни, будет еще продолжаться роение этих удивительных насекомых. Днем, особенно в жаркую погоду, комаров нет, они прячутся под листьями. Появляются обычно вечером, особенно в безветренную погоду", - отмечает Русев.

По информации эколога, название (звонцы) эти насекомые получили из-за того, что издают звон.

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"Рой комаров лишь плавно колеблется, а находящиеся в нем отдельные особи то резко взлетают вверх, то падают вниз и при этом издают резкий звон, отсутствующий при обычном полете. Эти насекомые – еще одно из многочисленных проявлений уникальной жизни вокруг нас, которое надо понимать, любить и оберегать", - считает эколог.

Кроме того, из-за обилия комаров появилось значительно больше пауков, но Русев утверждает, что они и комары-звонцы безопасны для человека.

На Одесчине после ливней и жары - нашествие комаров 01
На Одесчине после ливней и жары - нашествие комаров 02
На Одесчине после ливней и жары - нашествие комаров 03
На Одесчине после ливней и жары - нашествие комаров 04
На Одесчине после ливней и жары - нашествие комаров 05
На Одесчине после ливней и жары - нашествие комаров 06

Автор: 

насекомые (21) Одесса (7901) Одесская область (3595) природа (245)


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Топ комментарии
+11
Да они ж не кусают
А мотыль для рыбака - счастье))) Пусть живут. А в Крым - кровососущих. Еще лучше - на Банковую
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08.07.2021 16:06
+8
гоните их в сторону крыма ))))
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08.07.2021 16:03
+6
Ані риби.
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08.07.2021 16:21
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В Южном комаров пока нет(тьфу-тьфу)
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08.07.2021 15:53 Ответить
Іван Русєв справжній герой якого мафія постійно намагається вбити за охорону природи Одещини! Русєв з іншими активістами відстояв Національний природний парк Тузлівські лимани від мафії та браконьєрів, змогли купити техніку і прорити прірву в море, по якій з лиманів виходить риба в море! Цю прірву багато років засипали браконьєри які через штучний канал виловлювали всю рибу яка йшла з лиманів у море! Русєв воював з бандитами, браконьєрами, чиновниками, мафією, прикордонниками, поліцією, судами, інспекціями і воює по нині! Ось який міністр екології потрібен Україні!
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08.07.2021 18:37 Ответить
Підтверджую! Русев - відважна і достойна людина на своєму місці, хоча мафія постійно його залякує, і намагається всіма правдами і неправдами прибрати його і всю команду з національного заповідника.
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08.07.2021 20:07 Ответить
Это "крысчане-беженцы". Мабуть в днепроских плавнях - полный трындец.
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08.07.2021 16:00 Ответить
гоните их в сторону крыма ))))
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08.07.2021 16:03 Ответить
Да они ж не кусают
А мотыль для рыбака - счастье))) Пусть живут. А в Крым - кровососущих. Еще лучше - на Банковую
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08.07.2021 16:06 Ответить
На Банковой своих кровососущих, что говнища в сельском нужнике!
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08.07.2021 16:25 Ответить
- Да вот пример: с Васей Соловьёвым - нормировщик наш - мы два часа за свежим мотылём стояли. Купили. Приготовили всё. А она его - в канализацию.
- Соловьёва?
- Мотыля...
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08.07.2021 20:15 Ответить
позаливати баюри гасом для утворення тонкої плівки на поверхні води - і через тиждень не буде ні личинок, ані комарів
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08.07.2021 16:17 Ответить
Ані риби.
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08.07.2021 16:21 Ответить
...в калюжах?
гурман, однако
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08.07.2021 16:21 Ответить
Топ новина
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08.07.2021 16:22 Ответить
Яке літо без комарів? Люди ви, що разом усі здуріли?
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08.07.2021 16:23 Ответить
На Одещині після злив і спеки сталася навала комарів - Цензор.НЕТ 9745
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08.07.2021 16:32 Ответить
А там и до шершней с осами очередь дойтет.
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08.07.2021 16:43 Ответить
кто там вчера казни египетские вспоминал?
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08.07.2021 19:35 Ответить
https://t.me/chanel24/20807 Telegram: Contact @chanel24 t.me

Оце припало Одещині жахів! Ще й попи водять.Щоб було москворотим зрозуміло: ОМЕРЗИТЕЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ! Загаджують кущі при дорозі, смердять немиті, розносять ковідну заразу (ментальну також). Всім, хто хоче прийняти муки замість своїх хитрозроблених попів бажаю,як мінімум, теплового удару.

Спочатку очам своїм не повірила: одне ...обнуте штовхає поперед себе дитячий візочок!!!!! 01:10-01:12 хв. 🙈🙉. Ментальні інваліди в мокшанському павутинні.🕸🕷
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08.07.2021 19:40 Ответить
 
 