Корабль "Daniolos" ВМС Греции вошел в Черное море. ФОТО
Корабль "Daniolos" ВМС Греции вошел в Черное море, где встретится с группировкой кораблей НАТО.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил наблюдатель в Босфоре Йорук Ишик в Twitter.
"Быстроходное ударное судно класса Roussen HS Ypoploiarchos Daniolos P68 пересекло Босфор в направлении Черного моря", - говорится в сообщении.
Также он отметил, что все корабли этого класса названы в честь погибших в боях младших офицеров HN.
Много ватного говна стало на цензор заходить в последнее время! Что поменялось? ***** расширил штат говноедов?!
вот такие быстроходные ударные "малыши" нужны Украине
розшифровую HELLAS NAVY
бо малоосвіччена школота-редактори Цензора на це не здатні
це зрозуміло- це викличе загострення..
при приблизному паритеті у загиблих\поранених.Україні таке не потрібно-ми стараємось мінімізувати втрати..
перманентна "окопна війна" це називається..
Видео с "Дефендера" тоже никуда не пропадут.
Поэтому и сменили маршрут следования, а Вы думали - испугались. За жизнь предателя беспокоились, для Украины приберегли с уверенностью, что судить его там все-таки будут. Сменили маршрут только из-за своего британского гуманизма. Такие они англичане.