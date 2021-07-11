Корабль "Daniolos" ВМС Греции вошел в Черное море. ФОТО

Корабль "Daniolos" ВМС Греции вошел в Черное море, где встретится с группировкой кораблей НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил наблюдатель в Босфоре Йорук Ишик в Twitter.

"Быстроходное ударное судно класса Roussen HS Ypoploiarchos Daniolos P68 пересекло Босфор в направлении Черного моря", - говорится в сообщении.

Также он отметил, что все корабли этого класса названы в честь погибших в боях младших офицеров HN.









