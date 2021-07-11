РУС
10 559 80

Корабль "Daniolos" ВМС Греции вошел в Черное море. ФОТО

Корабль "Daniolos" ВМС Греции вошел в Черное море, где встретится с группировкой кораблей НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил наблюдатель в Босфоре Йорук Ишик в Twitter.

"Быстроходное ударное судно класса Roussen HS Ypoploiarchos Daniolos P68 пересекло Босфор в направлении Черного моря", - говорится в сообщении.

Также он отметил, что все корабли этого класса названы в честь погибших в боях младших офицеров HN.

Корабль Daniolos ВМС Греции вошел в Черное море 01
Корабль Daniolos ВМС Греции вошел в Черное море 02
Корабль Daniolos ВМС Греции вошел в Черное море 03
Корабль Daniolos ВМС Греции вошел в Черное море 04

Автор: 

Греция (732) корабль (2051) НАТО (10255) Черное море (1498)
Топ комментарии
+22
а путен х.йло...
11.07.2021 09:13 Ответить
+14
НАТО-это хорошо,трамп-мудак...
11.07.2021 08:48 Ответить
+12
Кому и радость, а вам, казламордым коцапам - жопная боль...
11.07.2021 09:42 Ответить
НАТО-это хорошо,трамп-мудак...
11.07.2021 08:48 Ответить
а путен х.йло...
11.07.2021 09:13 Ответить
У Украины тоже будут такие: "Данилыч" и "Макарыч".
11.07.2021 08:49 Ответить
И резиновая лодка без весел "абаСсаныч"!
11.07.2021 08:52 Ответить
Ага, точно, как апашку твоего кличут абаСсаныч! Знавал его, обосцаный, под парадной, валялся частенько.
11.07.2021 08:59 Ответить
представил еще название "Хфёдрыч"
13.07.2021 10:48 Ответить
Радость то какая. Ахренеть просто.
11.07.2021 08:57 Ответить
Кому и радость, а вам, казламордым коцапам - жопная боль...
11.07.2021 09:42 Ответить
Нап РАБссии рекордный рост цен на продукты питания каже РАБссиянский бизнесмен Дмитрий Потапенко,а инфляция достигла 300%....Бедная РАБссиия и это притом что свирепствует штамм индинский типа Дельта...смертность на РАБссии превысила Индийскую...теперь РАБссия впереди планеты фсей...,Дима Астанавитесь..низзя правду матку чесать...Пасодють к Навальному у камеру
11.07.2021 09:12 Ответить
Кило морковки на РАБссии 195 РЖУблей,в Украине 55-60 гривен,в 3 раза дороже...,опупеть..неурожай на РАБссии видать...или Эрдоган подогнал очередной Ятаган...
11.07.2021 09:22 Ответить
Вчора на базарі морква була по 15-20 грн.
11.07.2021 09:26 Ответить
В мене все росте в огороді,точніше майже все..нема тіки бахчі
11.07.2021 09:31 Ответить
Кавуни Грося привезе баржою з Херсону.
11.07.2021 09:34 Ответить
от була би по 10-ть- https://censor.net/ru/user/27028 нарешті би її покуштував..
11.07.2021 10:09 Ответить
№99
11.07.2021 10:40 Ответить
або зарплата 4000 зеленими,і пенсія в 700,тоді можна було би і моркву по долару за кг купляти
11.07.2021 11:41 Ответить
в атб по 18
11.07.2021 10:47 Ответить
По 15 така собі, а та гарна, красива, але по 20.
11.07.2021 10:53 Ответить
В германии кг моркаы 38 гр если перевести.отстаем однако)))
11.07.2021 12:55 Ответить
А якщо порівняти зарплати та пенсії? Отож.
11.07.2021 13:04 Ответить
Знову "фантазуєш"? Які "55-60" грн? Дружина в АТБ купила позавчора моркву за 10,80 грн!
11.07.2021 10:17 Ответить
Та це вiн перевiв 159 р в гривнi. Так i е. В нас морква - 10-12 грн.
11.07.2021 10:46 Ответить
Та його постійно "заносить" - спішить написать, а те що пише - не вичитує Уже кілька разів ловив його на "ляпсусах"!
11.07.2021 10:51 Ответить
А сахар почем?
11.07.2021 12:32 Ответить
Ну ты и сказочник! Вчера был в Магните,морковь-80 руб.
11.07.2021 12:33 Ответить
не трынди. в ЗП морква по 16-20 гривен.
13.07.2021 10:49 Ответить
В Хреції є всьо. І кораблі теж. До речі, що мене вразило при проході через Босфор, так це будинки з різнокольоровими дахами.
11.07.2021 09:24 Ответить
Есть надежда, что через пару лет в Черном море появится и корвет, который строится в Турции и ракетные катера, которые строят англичане + очередные Айленды + MAHRKи VI + ракеты "Нептун". Понемногу обрастем мышцами на море. Жаль, что с 2014 года столько потеряно времени.
11.07.2021 10:00 Ответить
ахахахаха еле нашел на фотках корабль
11.07.2021 10:01 Ответить
Купи очки,- мож зрение улучшится,- не поможет,- купи лу'пу, угу... Юля😝😝😝😝🤪😜
11.07.2021 10:07 Ответить
https://censor.net/ua/user/420435
Много ватного говна стало на цензор заходить в последнее время! Что поменялось? ***** расширил штат говноедов?!
11.07.2021 10:14 Ответить
я бы не стал шутить с этим "малышом" с 76 мм и 2х30 мм автоматическими пушками и 8хПротивокорабельными ракетами


вот такие быстроходные ударные "малыши" нужны Украине
11.07.2021 11:46 Ответить
MARKи VI
11.07.2021 10:04 Ответить
Главное - чтобы Байден не ссуч..ся!
11.07.2021 10:07 Ответить
Сєпарня, дивлюсь, голову попідіймала. Ну нічого хай засвічується.
11.07.2021 10:09 Ответить
ось і греки ху..лу засунули ніж у спину
11.07.2021 10:10 Ответить
та і їх церква теж не відстає
11.07.2021 10:13 Ответить
HN.
розшифровую HELLAS NAVY
бо малоосвіччена школота-редактори Цензора на це не здатні
11.07.2021 10:12 Ответить
На Байдена надейся, а сам не плошай🤔🧐😁 Самим, то что мешает валить козломордых, что снайперских винтовок не хватает, хотя нормальный стрелок с АКМ и за 200 метров легко положит даже грудную мишень, если рученьки со вчерашнего бодуна не дрожат и дыхалка нормальная😁 Ну и автомат должен быть соответствующим образом пристрелят 😝🤪😜
11.07.2021 10:12 Ответить
Если действительно ТТХ новой винтовки "Ночной хищник" соответствует действительности, то окопную войну можно перевести на более высокий и эффективный уровень с минимальными потерями среди наших ребят. Просто тихо отстреливать это быдло с безопасного расстояния.
11.07.2021 10:33 Ответить
що при Баризі не особливо валили,що при Клоуну..
це зрозуміло- це викличе загострення..
при приблизному паритеті у загиблих\поранених.Україні таке не потрібно-ми стараємось мінімізувати втрати..

перманентна "окопна війна" це називається..
11.07.2021 10:18 Ответить
В рашке еще с начала этого года начали понемногу взвывать на тему, что их проект по захвату Черного моря может быть под угрозой и что для этого https://iz.ru/1111605/kseniia-loginova/druzhba-protiv-moskvy-ankara-london-i-kiev-sozdaiut-neofitcialnyi-soiuz складывается альянс Украины, Англии и Турции . И как в воду (этого же моря) глядели - как говориться "не прошло и полгода" и англичане их в этом очень красиво заверили!
11.07.2021 10:24 Ответить
Ласкаво просимо,еллiни!
11.07.2021 10:48 Ответить
Уже к Форосу подходит?
11.07.2021 10:51 Ответить
После прохода рядом с Крымом их эсминца англичанам на каком-нибудь официальном или неофициальном сайте их ВМС (типа www.royalnavy.mod.uk) можно смело троллить рашкинстан фразой " We can repeat!
11.07.2021 11:02 Ответить
Победа России в Синопской битве и метание словесного гов...а типа "Вы так больше не делайте, ай-яй-яй, вы такие нехорошие, вы же нас ниже плинтуса опускаете!" от собственного бессилия - почувствуйте разницу!
11.07.2021 11:15 Ответить
Есть такое понятие - репутация.
11.07.2021 11:17 Ответить
После того, как нарушитель "их границы" не выполнил указание сменить курс (что очень хорошо было слышно из динамика у англичан, что именно такая команда была) - таранить, стрелять по эсминцу, как это делали с нашими бронекатерами и буксиром охреневшие от смелости уроды перед слабым противником, причем уже в нейтральных водах полностью игнорируя как межгосударственный договор, так и международное право. Так что это было подтверждением того, что росийские солдаты могут прятаться за спинами гражданских (см. интерьвью пуйла), нападать на слабых и защищать права русскоязычных где угодно, но не на Брайтон Бич. РЕПУТАЦИЯ ТРУСОВ ВО ВСЕХ СВОИХ ПРОЯВЛЕНИЯХ
11.07.2021 11:34 Ответить
Главное, что московиты облажались, и это видел весь мир.
Видео с "Дефендера" тоже никуда не пропадут.
11.07.2021 11:55 Ответить
Пожалуйста, сосредоточьте свое внимание на фразе "...охреневшие от смелости уроды перед слабым противником, причем уже в нейтральных водах полностью игнорируя как межгосударственный договор, так и международное право", тогда Вам и не пришлось бы писать нелепую фразу о "догонялках в течении суток" - зачем догонять того, кто ничего не нарушал и напасть в нейтральных водах? Еще раз, и последний. РЕПУТАЦИЯ ТРУСОВ ВО ВСЕХ СВОИХ ПРОЯВЛЕНИЯХ. Предваряя развитие темы в сторону " а какое законодательство нарушила рашка" - ГУГЛ Вам в руки, здесь не школа. Я надеюсь, что у вас там еще не перекрыли доступ к инету. Самообразовывайтесь, пока есть такая возможность. В цивилизованном мире это приветствуется. P.S. Ну и поработать над причино-следственными связями тоже могу посоветовать.
11.07.2021 12:07 Ответить
Ну да, наверное побеспокоились о жизни аксенова - а вдруг, если флот рашки обоср...ся и побоялся останавливать их, тогда этот ПАТРИОТ МОРДОРА выйдет в море на лодочке, на которой он по Керчи плавал вместе с сопровождающими его "боевыми пловцами", встанет у пути эсминца, оденет длинную седую бороду и такого же цвета парик, встанет во весь рост ударит посохом в дно лодки и закричит: "Ты не пройдешь!" (А в это время поступит команда командирам боевых кораблей чф рашки приблизительно такого содержания: "Отчаливаем. Хотя бы один гражданский между нами и англичанами есть. Смельчак! Нужно будет наградить медалькой "За защиту нашего флага с двуглавым цыпленком тапака от английских захватчиков" и именным посохом лично от путлера "Гендальфу Крымскому сыну Аксена за самоотверженность и верность престолу". Да, и последнее! В случае чего - Ксюху спасаем, а англичан не трогаем - у них "тамогавки", вдруг че, да ну на ....)
Поэтому и сменили маршрут следования, а Вы думали - испугались. За жизнь предателя беспокоились, для Украины приберегли с уверенностью, что судить его там все-таки будут. Сменили маршрут только из-за своего британского гуманизма. Такие они англичане.
11.07.2021 13:08 Ответить
Простите, еще об одном забыл по теме "РЕПУТАЦИЯ ТРУСОВ ВО ВСЕХ СВОИХ ПРОЯВЛЕНИЯХ" - рашсска народная забава - "стрельба из "Градов". Суть ее в 1) стрельбе по территории соседнего более слабого государства со своей территории при полном понимании того, что ответа не будет и 2) стрельба по мирным жителям этого же государства для запугивания и жертв среди местного мирного населения (страна Украина, г. Мариуполь). Ну и похожие правила игры у "Сбей самолет соседнего государства на его территории со своей территории". Суть игр - проверить армию и авиацию на вшивость. Победитель игры - тот, кто смог это сделать и доказать всему миру, что его армия не только труслива, но и вшива.
11.07.2021 13:24 Ответить
Історично, капітанів британських кораблів, які відступили, вішали, а на Московії нагороджували. Можна сперечатись багато в чому, але морські традиції британців на голову вищі за московитські.
11.07.2021 13:27 Ответить
Да и предваряя вопрос о Гендальфе Крымском - хоть во "Властелине колец" этот персонаж и положительный герой, но у вас он таким быть не может. Поэтому Гендальф Крымский - за Мордор.
11.07.2021 13:37 Ответить
Кстати, эллинов тоже можно заинтересовать "Крымской платформой" - их колонии здесь были задолго до других народов, еще до Н.Э.
11.07.2021 12:13 Ответить
Союзників мало не буває, з лозунгом "навколо одні вороги" живуть лише ідіоти зі сходу.
11.07.2021 13:28 Ответить
Ну вам же прийшла в голову думка, що українці сподіваються на це судно, хоча з чого такий висновок зроблений? Крім наркотиків або глоду варіантів нема.
11.07.2021 13:40 Ответить
Это уже второй запоребриковец. В ФСБ объявили конкурс (как у бандитов) - взятые на деле бабки будут распределить только между теми, кто больше всего высеров сделает. Вот и стараются.
11.07.2021 13:43 Ответить
І Ви йому відповідаєте українською, а він її не розуміє. Не витрачайте на нього даремно свій час.
11.07.2021 13:51 Ответить
Греки - нет, эллины - да.
11.07.2021 13:40 Ответить
Греки едут через реку.
11.07.2021 14:04 Ответить
ВМЕСТЕ ХОРОШО РОССИЮ БИТЬ !)
11.07.2021 20:02 Ответить
ГЛАВНОЕ ЧТО С МУЛЬТИКА ВСЕ МЕНЬШЕ И МЕНЬШЕ !)
12.07.2021 04:35 Ответить
 
 