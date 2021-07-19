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Два селевых потока сошли на Закарпатье. ФОТОрепортаж

На Закарпатье в горном селе Свобода Хустского района в результате сильного ливня сошли два селевых потока, которые отрезали часть села от дороги.

Об этом сообщил пресс-секретарь Управления ГСЧС в Закарпатской области Федор Филип, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, в селе Свобода селевые потоки сошли в воскресенье вечером в урочище Шистаков. Один поток имел размер 15 на 5 метров, второй - 8 на 4. Селевой поток принес в деревню болото, камни, остатки деревьев.

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Освободили автодорогу от селевого мусора спасатели пожарно-спасательного поста с.Синевир. Сейчас в населенном пункте восстановлен проезд.

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Два селевых потока сошли на Закарпатье 02
Два селевых потока сошли на Закарпатье 03
Два селевых потока сошли на Закарпатье 04
Два селевых потока сошли на Закарпатье 05
Два селевых потока сошли на Закарпатье 06

Как сообщалось, 10 июля на Закарпатье произошло наводнение, в результате которого пострадали четыре села в Раховском районе. Там паводок также размыл дорогу местного значения, ее до сих пор восстанавливают.

наводнение (461) подтопление (156) Закарпатская область (2606)


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Топ комментарии
+7
лєс рубят - сєлєавиє потокі лєтят!
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19.07.2021 11:37
+2
Карпаты нещадно уничтожаются олигархами, а люди страдают и природа страдает.
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19.07.2021 11:29
+2
Меркельшу Бог наказал за дружбу с Путиным, за СП2
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19.07.2021 12:16
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Карпаты нещадно уничтожаются олигархами, а люди страдают и природа страдает.
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19.07.2021 11:29 Ответить
Лариска, в сумку. №88
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19.07.2021 11:36 Ответить
Ты уже зомбак? Коды он уже рисует, черт. Тьфу 3 раза.
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19.07.2021 14:49 Ответить
Стопудово. Особенно немецкие Карпаты. Меркель ганьба!
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19.07.2021 18:27 Ответить
лєс рубят - сєлєавиє потокі лєтят!
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19.07.2021 11:37 Ответить
о бачу знову винні закарпатські лісоруби
а те що зливи останнім часом щось занадто потужні та то таке, Меркельша он не дасть збрехати.
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19.07.2021 11:47 Ответить
Я так розумію тобі мочою пульки замило? Пеньки на фото тобі *** не факт! Ліс косять як ніколи! І будь яка злива буде з такими і ще гіршими наслідками.
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19.07.2021 12:36 Ответить
Тобто коли практично всі міста плавали, коли крим заливало і навіть коли 180 німців загунуло у тих же таки селевих потоках, винні були також закарпатські лісоруби ?.
я тут живу і знаю що тут твориться, НЕ тільки вирубка лісів(БЕЗ ЗАЛІСНЕННЯ) винна у цьому.
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19.07.2021 14:17 Ответить
https://censor.net/ru/photo_news/3277895/kiev_nakryl_moschnyyi_liven_ulitsy_prevratilis_v_reki_neskolko_stantsiyi_metro_zatopilo_videofotoreportaj

тут також закарпатські лісоруби винні, ага
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19.07.2021 14:19 Ответить
В даному випадку якраз через масову чорну вирубку лісів це сталось. І не потрібно порівнювати!
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19.07.2021 15:13 Ответить
Меркельшу Бог наказал за дружбу с Путиным, за СП2
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19.07.2021 12:16 Ответить
Купили бы пожарникам что то новее.На фото совковая рухлядь какая то.Она хоть своим ходом туда приехала или там и стояла с давних времен?
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19.07.2021 12:26 Ответить
Що в Криму,що в Донецьку,тепер от Київ,Закарпаття,отож не даром прислівя з давен,не радій,що в сусіда корова здохла.
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19.07.2021 16:09 Ответить
ДАЁШЬ СПЛОШНУЮ ВЫРУБКУ ЗА ТРЕТЬ ПЯТИЛЕТКИ!
Ура, ударникам лесопилам и их "бригадирам"!
Может вам бараны, помочь чем-то?
Ну там бензопилы новые подвезти или трактора на ********* энергии?
Чего ж вы так плохо пилите?
Дармоеды...
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19.07.2021 23:08 Ответить
 
 