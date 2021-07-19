Два селевых потока сошли на Закарпатье. ФОТОрепортаж
На Закарпатье в горном селе Свобода Хустского района в результате сильного ливня сошли два селевых потока, которые отрезали часть села от дороги.
Об этом сообщил пресс-секретарь Управления ГСЧС в Закарпатской области Федор Филип, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По его словам, в селе Свобода селевые потоки сошли в воскресенье вечером в урочище Шистаков. Один поток имел размер 15 на 5 метров, второй - 8 на 4. Селевой поток принес в деревню болото, камни, остатки деревьев.
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Освободили автодорогу от селевого мусора спасатели пожарно-спасательного поста с.Синевир. Сейчас в населенном пункте восстановлен проезд.
Как сообщалось, 10 июля на Закарпатье произошло наводнение, в результате которого пострадали четыре села в Раховском районе. Там паводок также размыл дорогу местного значения, ее до сих пор восстанавливают.
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а те що зливи останнім часом щось занадто потужні та то таке, Меркельша он не дасть збрехати.
я тут живу і знаю що тут твориться, НЕ тільки вирубка лісів(БЕЗ ЗАЛІСНЕННЯ) винна у цьому.
тут також закарпатські лісоруби винні, ага
Ура, ударникам лесопилам и их "бригадирам"!
Может вам бараны, помочь чем-то?
Ну там бензопилы новые подвезти или трактора на ********* энергии?
Чего ж вы так плохо пилите?
Дармоеды...