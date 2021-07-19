Два селевых потока сошли на Закарпатье. ФОТОрепортаж

На Закарпатье в горном селе Свобода Хустского района в результате сильного ливня сошли два селевых потока, которые отрезали часть села от дороги.

Об этом сообщил пресс-секретарь Управления ГСЧС в Закарпатской области Федор Филип, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, в селе Свобода селевые потоки сошли в воскресенье вечером в урочище Шистаков. Один поток имел размер 15 на 5 метров, второй - 8 на 4. Селевой поток принес в деревню болото, камни, остатки деревьев.

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Освободили автодорогу от селевого мусора спасатели пожарно-спасательного поста с.Синевир. Сейчас в населенном пункте восстановлен проезд.













Как сообщалось, 10 июля на Закарпатье произошло наводнение, в результате которого пострадали четыре села в Раховском районе. Там паводок также размыл дорогу местного значения, ее до сих пор восстанавливают.