Два селеві потоки зійшли на Закарпатті. ФОТОрепортаж

На Закарпатті в гірському селі Свобода Хустського району в результаті сильної зливи зійшли два селеві потоки, які відрізали частину села від дороги.

Про це повідомив прессекретар Управління ДСНС у Закарпатській області Федір Філіп, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, у селі Свобода селеві потоки зійшли у неділю ввечері в урочище Шистаків. Один потік мав розмір 15 на 5 метрів, другий - 8 на 4. Селевий потік приніс у село болото, каміння, рештки дерев.

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Звільнили автошлях від селевого сміття рятувальники пожежно-рятувального посту с.Синевир. Наразі в населеному пункті відновлений проїзд.













Як повідомлялося, 10 липня на Закарпатті сталася повінь, у результаті якої постраждали чотири села в Рахівському районі. Там паводок також розмив дорогу місцевого значення, її досі відновлюють.