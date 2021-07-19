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Два селеві потоки зійшли на Закарпатті. ФОТОрепортаж

На Закарпатті в гірському селі Свобода Хустського району в результаті сильної зливи зійшли два селеві потоки, які відрізали частину села від дороги.

Про це повідомив прессекретар Управління ДСНС у Закарпатській області Федір Філіп, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, у селі Свобода селеві потоки зійшли у неділю ввечері в урочище Шистаків. Один потік мав розмір 15 на 5 метрів, другий - 8 на 4. Селевий потік приніс у село болото, каміння, рештки дерев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через негоду на Закарпатті підтоплено 185 будинків, рятувальники встановлюють місцеперебування однієї людини, - ДСНС. ФОТО

Звільнили автошлях від селевого сміття рятувальники пожежно-рятувального посту с.Синевир. Наразі в населеному пункті відновлений проїзд.

Два селеві потоки зійшли на Закарпатті 01
Два селеві потоки зійшли на Закарпатті 02
Два селеві потоки зійшли на Закарпатті 03
Два селеві потоки зійшли на Закарпатті 04
Два селеві потоки зійшли на Закарпатті 05
Два селеві потоки зійшли на Закарпатті 06

Як повідомлялося, 10 липня на Закарпатті сталася повінь, у результаті якої постраждали чотири села в Рахівському районі. Там паводок також розмив дорогу місцевого значення, її досі відновлюють.

Автор: 

повінь (172) підтоплення (196) Закарпатська область (2072)


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Топ коментарі
+7
лєс рубят - сєлєавиє потокі лєтят!
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19.07.2021 11:37
+2
Карпаты нещадно уничтожаются олигархами, а люди страдают и природа страдает.
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19.07.2021 11:29
+2
Меркельшу Бог наказал за дружбу с Путиным, за СП2
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19.07.2021 12:16
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Карпаты нещадно уничтожаются олигархами, а люди страдают и природа страдает.
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19.07.2021 11:29 Відповісти
Лариска, в сумку. №88
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19.07.2021 11:36 Відповісти
Ты уже зомбак? Коды он уже рисует, черт. Тьфу 3 раза.
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19.07.2021 14:49 Відповісти
Стопудово. Особенно немецкие Карпаты. Меркель ганьба!
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19.07.2021 18:27 Відповісти
лєс рубят - сєлєавиє потокі лєтят!
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19.07.2021 11:37 Відповісти
о бачу знову винні закарпатські лісоруби
а те що зливи останнім часом щось занадто потужні та то таке, Меркельша он не дасть збрехати.
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19.07.2021 11:47 Відповісти
Я так розумію тобі мочою пульки замило? Пеньки на фото тобі *** не факт! Ліс косять як ніколи! І будь яка злива буде з такими і ще гіршими наслідками.
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19.07.2021 12:36 Відповісти
Тобто коли практично всі міста плавали, коли крим заливало і навіть коли 180 німців загунуло у тих же таки селевих потоках, винні були також закарпатські лісоруби ?.
я тут живу і знаю що тут твориться, НЕ тільки вирубка лісів(БЕЗ ЗАЛІСНЕННЯ) винна у цьому.
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19.07.2021 14:17 Відповісти
https://censor.net/ru/photo_news/3277895/kiev_nakryl_moschnyyi_liven_ulitsy_prevratilis_v_reki_neskolko_stantsiyi_metro_zatopilo_videofotoreportaj

тут також закарпатські лісоруби винні, ага
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19.07.2021 14:19 Відповісти
В даному випадку якраз через масову чорну вирубку лісів це сталось. І не потрібно порівнювати!
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19.07.2021 15:13 Відповісти
Меркельшу Бог наказал за дружбу с Путиным, за СП2
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19.07.2021 12:16 Відповісти
Купили бы пожарникам что то новее.На фото совковая рухлядь какая то.Она хоть своим ходом туда приехала или там и стояла с давних времен?
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19.07.2021 12:26 Відповісти
Що в Криму,що в Донецьку,тепер от Київ,Закарпаття,отож не даром прислівя з давен,не радій,що в сусіда корова здохла.
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19.07.2021 16:09 Відповісти
ДАЁШЬ СПЛОШНУЮ ВЫРУБКУ ЗА ТРЕТЬ ПЯТИЛЕТКИ!
Ура, ударникам лесопилам и их "бригадирам"!
Может вам бараны, помочь чем-то?
Ну там бензопилы новые подвезти или трактора на ********* энергии?
Чего ж вы так плохо пилите?
Дармоеды...
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19.07.2021 23:08 Відповісти
 
 