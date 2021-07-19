Два селеві потоки зійшли на Закарпатті. ФОТОрепортаж
На Закарпатті в гірському селі Свобода Хустського району в результаті сильної зливи зійшли два селеві потоки, які відрізали частину села від дороги.
Про це повідомив прессекретар Управління ДСНС у Закарпатській області Федір Філіп, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За його словами, у селі Свобода селеві потоки зійшли у неділю ввечері в урочище Шистаків. Один потік мав розмір 15 на 5 метрів, другий - 8 на 4. Селевий потік приніс у село болото, каміння, рештки дерев.
Звільнили автошлях від селевого сміття рятувальники пожежно-рятувального посту с.Синевир. Наразі в населеному пункті відновлений проїзд.
Як повідомлялося, 10 липня на Закарпатті сталася повінь, у результаті якої постраждали чотири села в Рахівському районі. Там паводок також розмив дорогу місцевого значення, її досі відновлюють.
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а те що зливи останнім часом щось занадто потужні та то таке, Меркельша он не дасть збрехати.
я тут живу і знаю що тут твориться, НЕ тільки вирубка лісів(БЕЗ ЗАЛІСНЕННЯ) винна у цьому.
тут також закарпатські лісоруби винні, ага
Ура, ударникам лесопилам и их "бригадирам"!
Может вам бараны, помочь чем-то?
Ну там бензопилы новые подвезти или трактора на ********* энергии?
Чего ж вы так плохо пилите?
Дармоеды...