Зеленский в Грузии посетил линию соприкосновения с оккупированной Абхазией: "Военное присутствие РФ наращивается". ФОТОрепортаж
Во время рабочего визита в Грузию Президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с ситуацией в сфере безопасности на границе Грузии с оккупированной Абхазией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Так, Зеленский прошел по Ингурскому мосту, который на сегодняшний день является единственным пунктом пропуска в регионе.
Президент Украины отметил, что в ходе посещения наблюдательного пункта Абастумани имел возможность увидеть, как продолжается оккупация части суверенной территории этой страны.
"В Абхазии наращивается военное присутствие РФ, нарушаются права граждан", - сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что Украина и Грузия едины в своих инициативах по возвращению временно оккупированных территорий на площадках ведущих международных и региональных организаций.
Во время посещения Ингурского моста Глава Украинского государства пообщался с представителями Мониторинговой миссии Евросоюза в Грузии. По словам руководителя миссии Марека Щигела, работа пункта пропуска была ограничена в связи с пандемией COVID-19. Из-за этого местные жители испытывали существенные трудности. В частности, учителя школ не могли попасть домой. Теперь движение через мост восстановлено, и каждый день этот пункт пропуска пересекают до 2 тыс. человек.
В то же время самопровозглашенные "власти" Абхазии и "Южной Осетии" отказывают миссии в допуске на контролируемую ими оккупированную территорию Грузии.
Президент заверил, что Украина и Грузия являются дружественными государствами и стратегическими партнерами, обоюдно поддерживают территориальную целостность и суверенитет друг друга, поэтому будут совместно работать для деоккупации своих территорий и реализации стремлений.
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Сааку с собой прихватил?
А крымчан вы спросили хотят они в/на Украину?
Нет?
Старая привычка?
У вас нет больше проблем как смотреть на Груpb. и Абхазию? Чечню ещё вспомни.
Или в Украине проблем мало?
1. Всё что против России и не важно, что это вредит самой Украине и...
2. Лишь дали бабло на борьбу с "русскими")))))\
Клоун ещё тот.