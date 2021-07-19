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Зеленский в Грузии посетил линию соприкосновения с оккупированной Абхазией: "Военное присутствие РФ наращивается". ФОТОрепортаж

Во время рабочего визита в Грузию Президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с ситуацией в сфере безопасности на границе Грузии с оккупированной Абхазией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Так, Зеленский прошел по Ингурскому мосту, который на сегодняшний день является единственным пунктом пропуска в регионе.

Президент Украины отметил, что в ходе посещения наблюдательного пункта Абастумани имел возможность увидеть, как продолжается оккупация части суверенной территории этой страны.

"В Абхазии наращивается военное присутствие РФ, нарушаются права граждан", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина и Грузия едины в своих инициативах по возвращению временно оккупированных территорий на площадках ведущих международных и региональных организаций.

Во время посещения Ингурского моста Глава Украинского государства пообщался с представителями Мониторинговой миссии Евросоюза в Грузии. По словам руководителя миссии Марека Щигела, работа пункта пропуска была ограничена в связи с пандемией COVID-19. Из-за этого местные жители испытывали существенные трудности. В частности, учителя школ не могли попасть домой. Теперь движение через мост восстановлено, и каждый день этот пункт пропуска пересекают до 2 тыс. человек.

В то же время самопровозглашенные "власти" Абхазии и "Южной Осетии" отказывают миссии в допуске на контролируемую ими оккупированную территорию Грузии.

Президент заверил, что Украина и Грузия являются дружественными государствами и стратегическими партнерами, обоюдно поддерживают территориальную целостность и суверенитет друг друга, поэтому будут совместно работать для деоккупации своих территорий и реализации стремлений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прибыв в Грузию, Зеленский сразу же отправился на линию соприкосновения с оккупированной Абхазией

Зеленский в Грузии посетил линию соприкосновения с оккупированной Абхазией: Военное присутствие РФ наращивается 01
Зеленский в Грузии посетил линию соприкосновения с оккупированной Абхазией: Военное присутствие РФ наращивается 02
Зеленский в Грузии посетил линию соприкосновения с оккупированной Абхазией: Военное присутствие РФ наращивается 03
Зеленский в Грузии посетил линию соприкосновения с оккупированной Абхазией: Военное присутствие РФ наращивается 04
Зеленский в Грузии посетил линию соприкосновения с оккупированной Абхазией: Военное присутствие РФ наращивается 05
Зеленский в Грузии посетил линию соприкосновения с оккупированной Абхазией: Военное присутствие РФ наращивается 06
Зеленский в Грузии посетил линию соприкосновения с оккупированной Абхазией: Военное присутствие РФ наращивается 07

Автор: 

Абхазия (375) Грузия (4504) Зеленский Владимир (20794)


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Топ комментарии
+25
А ведь могла бы Абхазия быть замечательным курортом, но нет, там "русский мир", там русью пахнет, народная криминальная республика. Всё в гавне, зато не с Грузией. Сухуми и Батуми, почувствуйте разницу
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19.07.2021 14:30 Ответить
+19
краще на донбас споглядай, шмаркльо, і на острів Зміїний, який московія хоче прибрати до рук
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19.07.2021 14:30 Ответить
+17
Зеленський у Грузії відвідав лінію зіткнення з окупованою Абхазією: "Військова присутність РФ нарощується" - Цензор.НЕТ 7336
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19.07.2021 14:41 Ответить
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краще на донбас споглядай, шмаркльо, і на острів Зміїний, який московія хоче прибрати до рук
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19.07.2021 14:30 Ответить
хрусский мирок влез...
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19.07.2021 14:30 Ответить
Шо воно там шукає?
Сааку с собой прихватил?
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19.07.2021 14:30 Ответить
а було би нормально - обміняти Саака на тих двох яхтсменів, що засуджені в Грузії за порушення кордону...
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19.07.2021 14:57 Ответить
А ведь могла бы Абхазия быть замечательным курортом, но нет, там "русский мир", там русью пахнет, народная криминальная республика. Всё в гавне, зато не с Грузией. Сухуми и Батуми, почувствуйте разницу
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19.07.2021 14:30 Ответить
Стапэ, боец. А ты у абхазов спросил хотят ли они в cnnm территорией Грузии? А что, в Грузии ТАК хорошо? Если так, то что же они вякают на ту Абхазию? Самодостаточный человек ТАК е поступает.
А крымчан вы спросили хотят они в/на Украину?
Нет?
Старая привычка?
У вас нет больше проблем как смотреть на Груpb. и Абхазию? Чечню ещё вспомни.
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20.07.2021 14:32 Ответить
Я же вроде по-русски пишу или в Саратове или Пензе повылазило и подклинивает слегка? Сравнение нынешних Сухуми и Батуми какбе очевидно или Гугль забанило? Хотя лучше конечно живьём на место выехать и прочувствовать разницу. По поводу крымчан и остальных, а их и не надо ни о чём спрашивать. Ведь в законодательстве НЕ ПРЕДУСМОТРЕННО ПРОЦЕДУРЫ спрашиваний и тем более передела территории. Референдумы, прописанные в законе, проходят на территории ВСЕЙ СТРАНЫ. Вроде бы очевидные вещи. Мы куда хочем, туда и смотрим и кто нам может запретить? По Чечне слишком много всего можно вспоминать и это всё будет не в пользу Рашки, мягко говоря, один только Грозный зимы 94-95 чего стоит Кстати воевавшие в Абхазии чеченцы повернули свои стволы против Ванек, так что как говорится: не рой яму... От одного только Басаева до сих пор жопы пригорают
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20.07.2021 14:45 Ответить
И здесь хочет заглянуть )(уйлу в глаз, коричневый?
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19.07.2021 14:33 Ответить
По своему опыту судишь, провокатор?
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19.07.2021 15:18 Ответить
Стратег мать его...А треуголку наполеоновскую что забыл?!
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19.07.2021 14:34 Ответить
зря пустили. Завтра у "партньоров" будут все карты грузинских позиций.
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19.07.2021 14:35 Ответить
В методичке написано?
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19.07.2021 15:18 Ответить
Зеленський у Грузії відвідав лінію зіткнення з окупованою Абхазією: "Військова присутність РФ нарощується" - Цензор.НЕТ 7336
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19.07.2021 14:41 Ответить
В бинокль увидел степь донецкую..
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19.07.2021 14:42 Ответить
А с той стороны...
Зеленський у Грузії відвідав лінію зіткнення з окупованою Абхазією: "Військова присутність РФ нарощується" - Цензор.НЕТ 3195
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19.07.2021 16:21 Ответить
Он не посоветовал грузинам войска отводить? А что ж так?
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19.07.2021 14:42 Ответить
Из окопа пишешь, бравый вояка???
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19.07.2021 15:19 Ответить
Ты считаешь, что у нас свобода слова только в окопе и осталась?
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19.07.2021 15:29 Ответить
Свобода слова это не с дивана на Президента Украины гавкать!!!
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19.07.2021 15:47 Ответить
Ну, вполне возможно, что в твоем понимании это право целовать взасос клавиши Зелиного пианино, а в моем понимании свобода слова это право высказать свое мнение.
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19.07.2021 16:11 Ответить
Жаль грузинів - до них завітав бідоносець.
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19.07.2021 14:43 Ответить
Приехал границу в пользу *уйла передвинуть, мразь малоросская?!
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19.07.2021 14:44 Ответить
Упорно ищет встречи с бункерфюрером, все ближе подбирается...
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19.07.2021 14:51 Ответить
Ты, МАРУСЯ, своего ***** называй , а президента Украины не трогай!!!
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19.07.2021 15:20 Ответить
Пора уже Зеленскому заявить, что россияне и китайцы это один народ. Сибирь это исконно китайские земли. Пора уже Китаю возвратить свои земли. Украина будет приветствовать воссоединение Китая со своими исконно китайскими землями.
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19.07.2021 14:46 Ответить
Умно!!!
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19.07.2021 15:21 Ответить
Трезвейте наконец))))
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20.07.2021 14:33 Ответить
Та не шастать по передовым надо а отвоевывать свое,вон учитесь у Азербайджана,захотели-зделали,ибо враг чуствует слабость,на очереди о.Змеиный.
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19.07.2021 14:52 Ответить
Ну так встань с дивана и в окопы! Или КТО-ТО за тебя должен умирать???
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19.07.2021 15:22 Ответить
Я думаю, Вы, с такой энергией, могли бы загнать в окопы даже такого заядлого уклониста, как Зеля!
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19.07.2021 15:39 Ответить
та на дежурство видать заступил...что-то никто пока не ведется на "клише" из методичек ))))
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19.07.2021 15:47 Ответить
А сыночка Пеци тоже можно? Ах, он уже "воевал"... )))
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19.07.2021 15:48 Ответить
в Азейбарджану надійний союзник,а в нас одні стурбованці,та й ті вже на капітуляцію ************!
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19.07.2021 15:51 Ответить
треба було виштовхати це лайно ,за лінію . Щоб не смерділо Яке лайно. Яке позорище......
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19.07.2021 14:53 Ответить
***** твого? Так, за пАрєбрік!!!!
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19.07.2021 15:22 Ответить
Президент Украины отметил, что в ходе посещения наблюдательного пункта Абастумани имел возможность увидеть, как продолжается оккупация части суверенной территории этой страны. "В Абхазии наращивается военное присутствие РФ, нарушаются права граждан", - сказал Зеленский.Источник: https://censor.net/ru/p3277916 Недомерок это все в биноклю увидел. Клоун.
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19.07.2021 15:33 Ответить
Шо оно туды поперлось, шо там потеряло?
Или в Украине проблем мало?
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19.07.2021 15:41 Ответить
Против кацапни дружбу укреплять.
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19.07.2021 15:48 Ответить
В Грузии легально употребление конопли.
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19.07.2021 17:31 Ответить
памперс выдали "величайшему" уклонисту и малоПИД,,,росу???
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19.07.2021 19:53 Ответить
верно Зе поступает.
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19.07.2021 21:39 Ответить
ЗЕ готов поддержать любую дичь в 2 вариантах:
1. Всё что против России и не важно, что это вредит самой Украине и...
2. Лишь дали бабло на борьбу с "русскими")))))\
Клоун ещё тот.
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20.07.2021 14:36 Ответить
 
 