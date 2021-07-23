Производитель презервативов с лицом Путина выиграл дело в ЕСПЧ. ФОТО
Производитель презервативов Aiisa, получивших известность из-за изображения лица президента России Владимира Путина на упаковке, выиграл в Страсбурге спор с грузинскими властями по делу о неэтичной рекламе.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радио Свобода".
Руководство компании подало иск в Европейский суд по правам человека в 2018 году. Оно оспаривало штраф в 500 лари (4347 грн. - Ред.), который наложил грузинский суд, посчитав, что изображения исторического и религиозного характера на упаковках презервативов нарушают моральные устои. Среди рисунков на продукции этой фирмы есть и политические образы, в том числе лица Владимира Путина и Иосифа Сталина.
ЕСПЧ посчитал, что грузинское государство нарушило статью 10 Конвенции по правам человека, согласно которой "у каждого есть свобода выражения мысли". "Это право подразумевает свободу человека иметь собственные взгляды, получать и распространять информацию или идеи без вмешательства властей и независимо от государственных границ", – сказано в решении суда.
Согласно позиции ЕСПЧ, на решения национальных судов существенное влияние оказали взгляды Грузинской православной церкви. Это, по мнению страсбургских судей, противоречит стандартам Конституционного суда Грузии, который запрещает навязывать обществу взгляды отдельных групп. Ссылается ЕСПЧ и на международное право, которое защищает свободу вероисповедания и атеизма.
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"у каждого есть свобода выражения мысли" :
ла-ла-ла-ла.... !!!!
мол если бы все пользовались нашими изделиями-планета Земля была бы щас намного чище и безопаснее!
оце маєш!
готится на любой конєц!
каждому члену нужна защита
и вместо члена-хуйло под зонтиком,так что тут никакой неоднозначности!
1. Надягати на путіна
2. Кожен х#й потребує захисту
3. Старий рузьгє богатирь скаче по різним брудним місцям
https://twitter.com/i/status/1417472113775099905
открою всем страшную тайну - об етом в Украине и не только знают уже лет как 7
Вам только Саакашвили мешает дружить с Грузией ?
...
І з зеленським теж можна.