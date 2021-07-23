РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6819 посетителей онлайн
Новости Фото
22 643 61

Производитель презервативов с лицом Путина выиграл дело в ЕСПЧ. ФОТО

Производитель презервативов Aiisa, получивших известность из-за изображения лица президента России Владимира Путина на упаковке, выиграл в Страсбурге спор с грузинскими властями по делу о неэтичной рекламе.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радио Свобода".

Руководство компании подало иск в Европейский суд по правам человека в 2018 году. Оно оспаривало штраф в 500 лари (4347 грн. - Ред.), который наложил грузинский суд, посчитав, что изображения исторического и религиозного характера на упаковках презервативов нарушают моральные устои. Среди рисунков на продукции этой фирмы есть и политические образы, в том числе лица Владимира Путина и Иосифа Сталина.

Читайте: В Кремле заявили, что Путин и Меркель "удовлетворены" строительством газопровода "Северный поток - 2"

Производитель презервативов с лицом Путина выиграл дело в ЕСПЧ 01

ЕСПЧ посчитал, что грузинское государство нарушило статью 10 Конвенции по правам человека, согласно которой "у каждого есть свобода выражения мысли". "Это право подразумевает свободу человека иметь собственные взгляды, получать и распространять информацию или идеи без вмешательства властей и независимо от государственных границ", – сказано в решении суда.

Смотрите: Оракул из ОПЗЖ, картина о едином народе русских и украинцев, "Записки сумасшедшего". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Производитель презервативов с лицом Путина выиграл дело в ЕСПЧ 02

Согласно позиции ЕСПЧ, на решения национальных судов существенное влияние оказали взгляды Грузинской православной церкви. Это, по мнению страсбургских судей, противоречит стандартам Конституционного суда Грузии, который запрещает навязывать обществу взгляды отдельных групп. Ссылается ЕСПЧ и на международное право, которое защищает свободу вероисповедания и атеизма.
Производитель презервативов с лицом Путина выиграл дело в ЕСПЧ 03

Автор: 

Грузия (4504) презервативы (28) путин владимир (31568) Европейский суд по правам человека (812)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+43
Производитель презервативов с лицом Путина выиграл дело в ЕСПЧ - Цензор.НЕТ 7022
показать весь комментарий
23.07.2021 18:01 Ответить
+35
владімєр путєн - маладец!
готится на любой конєц!
показать весь комментарий
23.07.2021 18:04 Ответить
+30
Подарили бы бате куйла такое изделие в свое время.Тысячи людей бы жили до сих пор.
показать весь комментарий
23.07.2021 17:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
вот бы ещё на самом кондоме это же фото,на самой вершине))))))))))
показать весь комментарий
23.07.2021 17:56 Ответить
В инструкции нужно указать: "Использовать только для анального секса"
показать весь комментарий
23.07.2021 18:20 Ответить
там майже так і написано: "... riding many dirty ways"
показать весь комментарий
23.07.2021 23:22 Ответить
А Ви уявляєте як під час ерекції у нього лице витягнеться і як сумно зморщиться після акту? 😄
показать весь комментарий
23.07.2021 19:09 Ответить
...мабуть еякуляції?)
показать весь комментарий
23.07.2021 19:26 Ответить
статья 10 Конвенции по правам человека, согласно которой
"у каждого есть свобода выражения мысли" :

ла-ла-ла-ла.... !!!!
показать весь комментарий
23.07.2021 22:30 Ответить
Чудова новина. Треба купити франшизу у автора і налагодити масове виробництво з доповненнями.
показать весь комментарий
23.07.2021 17:57 Ответить
ЧЛЕНОГРАЯ И д'Ерьмака
показать весь комментарий
24.07.2021 15:58 Ответить
Подарили бы бате куйла такое изделие в свое время.Тысячи людей бы жили до сих пор.
показать весь комментарий
23.07.2021 17:59 Ответить
вряд ли .. там минимум 140 млн. таких нацюцюрников бегает ...не путен сотворил росеян, а расеяне путена ..
показать весь комментарий
23.07.2021 19:03 Ответить
видимо ета идея и осенила производителя презервативов:
мол если бы все пользовались нашими изделиями-планета Земля была бы щас намного чище и безопаснее!
показать весь комментарий
23.07.2021 22:54 Ответить
Производитель презервативов с лицом Путина выиграл дело в ЕСПЧ - Цензор.НЕТ 7022
показать весь комментарий
23.07.2021 18:01 Ответить
так це ще й не лапті з ними судилися, а грузини???
оце маєш!
показать весь комментарий
23.07.2021 18:02 Ответить
Надевайте ***** на свой конец-не стесняйтесь. Всё в рамках закона.))
показать весь комментарий
23.07.2021 18:02 Ответить
А что , есть такие презики!? Где бы достать 😉
показать весь комментарий
23.07.2021 18:04 Ответить
владімєр путєн - маладец!
готится на любой конєц!
показать весь комментарий
23.07.2021 18:04 Ответить
шансон...🤣
показать весь комментарий
23.07.2021 18:13 Ответить
очень неоднозначная новость... подтекст теперь что путин типа всех тр*ает??
показать весь комментарий
23.07.2021 18:09 Ответить
..подтекст, что путин кондом..
показать весь комментарий
23.07.2021 18:14 Ответить
Защитить dick и куйло под зонтом. Связь и школьник поймет.
показать весь комментарий
23.07.2021 18:26 Ответить
надпись на кондоме по английски гласит:
каждому члену нужна защита
и вместо члена-хуйло под зонтиком,так что тут никакой неоднозначности!
показать весь комментарий
23.07.2021 23:00 Ответить
З чим шановних виробників і поздоровляємо!
показать весь комментарий
23.07.2021 18:10 Ответить
Для тех кто не знает английского - 1. Всегда клади нержавеющий болт на Кабаева .2 Каждое йухок знай свой шесток. 3 Старпёр, мнящий себя атлетом, скачет как герой Камасутры.
показать весь комментарий
23.07.2021 18:12 Ответить
Виробник презервативів з обличчям Путіна виграв справу в ЄСПЛ - Цензор.НЕТ 7023Виробник презервативів з обличчям Путіна виграв справу в ЄСПЛ - Цензор.НЕТ 7059
показать весь комментарий
23.07.2021 18:23 Ответить
Креативно)
показать весь комментарий
23.07.2021 19:42 Ответить
Для тих хто не знає англійську:
1. Надягати на путіна
2. Кожен х#й потребує захисту
3. Старий рузьгє богатирь скаче по різним брудним місцям
показать весь комментарий
23.07.2021 23:38 Ответить
Видео, которое можно смотреть бесконечно...
https://twitter.com/i/status/1417472113775099905


показать весь комментарий
23.07.2021 18:22 Ответить
ничего не случилось, у кацапов в башке пусто, у некоторых бывает одна извилина, да и та в штанах ..
показать весь комментарий
23.07.2021 19:09 Ответить
т.е. уже признано Страсбургким судом, шо ***** таки *****?
открою всем страшную тайну - об етом в Украине и не только знают уже лет как 7
показать весь комментарий
23.07.2021 18:38 Ответить
Просто компания назвала вещи своими именами - что тут может не нравиться грузинским властям?...Кажется догадался - найти мир в глазах гондона уж точно не получится
показать весь комментарий
23.07.2021 18:47 Ответить
Мир в глазах ***** искал только порношут зеленский ! Остальные в своём уме
показать весь комментарий
24.07.2021 16:02 Ответить
Кто там топил за "дружественную" Грузию ? Забыли российского коммуниста в кресле спикера парламента Грузии или отстранение телеведущего Георгия Габунию который сказал - На нашей красивой земле нет места такому убогому созданию, таком уроду как ты. Ты - вонючий оккупант. Пошел ты в ж ** у, Володя. Иди на *** вместе со своими рабами»
Вам только Саакашвили мешает дружить с Грузией ?
показать весь комментарий
23.07.2021 18:49 Ответить
На заявления Габуния уже отреагировала и власти Грузии. Так, премьер-министр страны Мамука Бахтадзе назвал высказывания телеведущего «отвратительным провокационным актом и попыткой дестабилизации в стране». Президент страны Саломе Зурабишвили также осудила такие высказывания.
показать весь комментарий
23.07.2021 18:51 Ответить
Туалетная бумага с изображением путина по всему рулону тоже будет иметь огромный успех у пользователей.
показать весь комментарий
23.07.2021 18:50 Ответить
У Львові такий папір вже давно туристам продають.
показать весь комментарий
23.07.2021 21:50 Ответить
Треба налагодити виробництво і продаж такого паперу по всій Україні, а також вийти на міжнародний ринок.
показать весь комментарий
23.07.2021 22:09 Ответить
Виробник презервативів з обличчям Путіна виграв справу в ЄСПЛ - Цензор.НЕТ 1221Виробник презервативів з обличчям Путіна виграв справу в ЄСПЛ - Цензор.НЕТ 3366Виробник презервативів з обличчям Путіна виграв справу в ЄСПЛ - Цензор.НЕТ 2383Виробник презервативів з обличчям Путіна виграв справу в ЄСПЛ - Цензор.НЕТ 2239
...
показать весь комментарий
24.07.2021 17:13 Ответить
почему в Украине до сих пор нет?! с удовольствием поюзаю!
показать весь комментарий
23.07.2021 19:06 Ответить
А ти сраку свою запитав, отримає ВОНА задоволення від цього? Не треба бути ТАКИМ егоїстом.
показать весь комментарий
23.07.2021 19:14 Ответить
У вас кацапів усе через сраку?
показать весь комментарий
24.07.2021 08:57 Ответить
Не у нас, а у вас, слідкуй за мітлою.
показать весь комментарий
24.07.2021 14:17 Ответить
Якщо мова про сраку то це до кацапів, там або підгора або свербить
показать весь комментарий
24.07.2021 17:05 Ответить
Уже думав собі замовити, але боюсь, що моя порве разом моїми причандалами. Націоналістка!
показать весь комментарий
23.07.2021 19:14 Ответить
Мабуть не порве а відруба
показать весь комментарий
24.07.2021 08:58 Ответить
Виробник презервативів з обличчям Путіна виграв справу в ЄСПЛ - Цензор.НЕТ 7129
показать весь комментарий
23.07.2021 20:01 Ответить
А прокладки с рожей сатаниста Гундяя ЕСПЧ разрешает выпускать?
показать весь комментарий
23.07.2021 20:38 Ответить
+
показать весь комментарий
23.07.2021 20:44 Ответить
все правильно. може менше народиться подібних
показать весь комментарий
23.07.2021 21:21 Ответить
путін Х*ЙЛО
показать весь комментарий
23.07.2021 21:48 Ответить
Где их можно купить ?
показать весь комментарий
23.07.2021 22:04 Ответить
да там карликовый размер ... ))) мало кому такой подойдёт ))))
показать весь комментарий
24.07.2021 18:02 Ответить
Ахахаха, зачёт)
показать весь комментарий
23.07.2021 22:15 Ответить
Чого в нас ще немає таких виробів ???
І з зеленським теж можна.
показать весь комментарий
24.07.2021 14:53 Ответить
где такие купить можно?)))))
показать весь комментарий
24.07.2021 16:23 Ответить
Іще одне підтвердження, що владна верхівка Грузії є прокозлостанською і намухлювала вибори.
показать весь комментарий
26.07.2021 15:19 Ответить
 
 