Виробник презервативів з обличчям Путіна виграв справу в ЄСПЛ. ФОТО

Виробник презервативів Aiisa, що стали відомі через зображення обличчя президента Росії Володимира Путіна на упаковці, виграв у Страсбурзі суперечку з грузинською владою у справі про неетичну рекламу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Радіо Свобода".

Керівництво компанії подало позов до Європейського суду з прав людини в 2018 році. Воно заперечувало штраф у 500 ларі (4347 грн. - Ред.), який наклав грузинський суд, вважаючи, що зображення історичного і релігійного характеру на упаковках презервативів порушують моральні підвалини. Серед малюнків на продукції цієї фірми є і політичні образи, зокрема обличчя Володимира Путіна і Йосипа Сталіна.

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ЄСПЛ визнав, що грузинська держава порушила статтю 10 Конвенції з прав людини, згідно з якою "у кожного є свобода вираження думки". "Це право передбачає свободу людини мати власні погляди, отримувати і поширювати інформацію або ідеї без втручання влади і незалежно від державних кордонів", - сказано в рішенні суду.

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Згідно з позицією ЄСПЛ, на рішення національних судів істотний вплив здійснили погляди Грузинської православної церкви. Це, на думку страсбурзьких суддів, суперечить стандартам Конституційного суду Грузії, який забороняє нав'язувати суспільству погляди окремих груп. Посилається ЄСПЛ і на міжнародне право, яке захищає свободу віросповідання і атеїзму.