УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6177 відвідувачів онлайн
Новини Фото
22 643 61

Виробник презервативів з обличчям Путіна виграв справу в ЄСПЛ. ФОТО

Виробник презервативів Aiisa, що стали відомі через зображення обличчя президента Росії Володимира Путіна на упаковці, виграв у Страсбурзі суперечку з грузинською владою у справі про неетичну рекламу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Радіо Свобода".

Керівництво компанії подало позов до Європейського суду з прав людини в 2018 році. Воно заперечувало штраф у 500 ларі (4347 грн. - Ред.), який наклав грузинський суд, вважаючи, що зображення історичного і релігійного характеру на упаковках презервативів порушують моральні підвалини. Серед малюнків на продукції цієї фірми є і політичні образи, зокрема обличчя Володимира Путіна і Йосипа Сталіна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Кремлі заявили, що Путін і Меркель "задоволені" будівництвом газопроводу "Північний потік-2"

Виробник презервативів з обличчям Путіна виграв справу в ЄСПЛ 01

ЄСПЛ визнав, що грузинська держава порушила статтю 10 Конвенції з прав людини, згідно з якою "у кожного є свобода вираження думки". "Це право передбачає свободу людини мати власні погляди, отримувати і поширювати інформацію або ідеї без втручання влади і незалежно від державних кордонів", - сказано в рішенні суду.

Дивіться також: Оракул з ОПЗЖ, картина про єдиний народ росіян та українців, "Записки божевільного". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Виробник презервативів з обличчям Путіна виграв справу в ЄСПЛ 02

Згідно з позицією ЄСПЛ, на рішення національних судів істотний вплив здійснили погляди Грузинської православної церкви. Це, на думку страсбурзьких суддів, суперечить стандартам Конституційного суду Грузії, який забороняє нав'язувати суспільству погляди окремих груп. Посилається ЄСПЛ і на міжнародне право, яке захищає свободу віросповідання і атеїзму.

Виробник презервативів з обличчям Путіна виграв справу в ЄСПЛ 03

Автор: 

Грузія (1852) презервативи (7) путін володимир (24129) Європейський суд з пр... (453)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+43
Производитель презервативов с лицом Путина выиграл дело в ЕСПЧ - Цензор.НЕТ 7022
показати весь коментар
23.07.2021 18:01 Відповісти
+35
владімєр путєн - маладец!
готится на любой конєц!
показати весь коментар
23.07.2021 18:04 Відповісти
+30
Подарили бы бате куйла такое изделие в свое время.Тысячи людей бы жили до сих пор.
показати весь коментар
23.07.2021 17:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вот бы ещё на самом кондоме это же фото,на самой вершине))))))))))
показати весь коментар
23.07.2021 17:56 Відповісти
В инструкции нужно указать: "Использовать только для анального секса"
показати весь коментар
23.07.2021 18:20 Відповісти
там майже так і написано: "... riding many dirty ways"
показати весь коментар
23.07.2021 23:22 Відповісти
А Ви уявляєте як під час ерекції у нього лице витягнеться і як сумно зморщиться після акту? 😄
показати весь коментар
23.07.2021 19:09 Відповісти
...мабуть еякуляції?)
показати весь коментар
23.07.2021 19:26 Відповісти
статья 10 Конвенции по правам человека, согласно которой
"у каждого есть свобода выражения мысли" :

ла-ла-ла-ла.... !!!!
показати весь коментар
23.07.2021 22:30 Відповісти
Чудова новина. Треба купити франшизу у автора і налагодити масове виробництво з доповненнями.
показати весь коментар
23.07.2021 17:57 Відповісти
ЧЛЕНОГРАЯ И д'Ерьмака
показати весь коментар
24.07.2021 15:58 Відповісти
Подарили бы бате куйла такое изделие в свое время.Тысячи людей бы жили до сих пор.
показати весь коментар
23.07.2021 17:59 Відповісти
вряд ли .. там минимум 140 млн. таких нацюцюрников бегает ...не путен сотворил росеян, а расеяне путена ..
показати весь коментар
23.07.2021 19:03 Відповісти
видимо ета идея и осенила производителя презервативов:
мол если бы все пользовались нашими изделиями-планета Земля была бы щас намного чище и безопаснее!
показати весь коментар
23.07.2021 22:54 Відповісти
Производитель презервативов с лицом Путина выиграл дело в ЕСПЧ - Цензор.НЕТ 7022
показати весь коментар
23.07.2021 18:01 Відповісти
так це ще й не лапті з ними судилися, а грузини???
оце маєш!
показати весь коментар
23.07.2021 18:02 Відповісти
Надевайте ***** на свой конец-не стесняйтесь. Всё в рамках закона.))
показати весь коментар
23.07.2021 18:02 Відповісти
А что , есть такие презики!? Где бы достать 😉
показати весь коментар
23.07.2021 18:04 Відповісти
владімєр путєн - маладец!
готится на любой конєц!
показати весь коментар
23.07.2021 18:04 Відповісти
шансон...🤣
показати весь коментар
23.07.2021 18:13 Відповісти
очень неоднозначная новость... подтекст теперь что путин типа всех тр*ает??
показати весь коментар
23.07.2021 18:09 Відповісти
..подтекст, что путин кондом..
показати весь коментар
23.07.2021 18:14 Відповісти
Защитить dick и куйло под зонтом. Связь и школьник поймет.
показати весь коментар
23.07.2021 18:26 Відповісти
надпись на кондоме по английски гласит:
каждому члену нужна защита
и вместо члена-хуйло под зонтиком,так что тут никакой неоднозначности!
показати весь коментар
23.07.2021 23:00 Відповісти
З чим шановних виробників і поздоровляємо!
показати весь коментар
23.07.2021 18:10 Відповісти
Для тех кто не знает английского - 1. Всегда клади нержавеющий болт на Кабаева .2 Каждое йухок знай свой шесток. 3 Старпёр, мнящий себя атлетом, скачет как герой Камасутры.
показати весь коментар
23.07.2021 18:12 Відповісти
Виробник презервативів з обличчям Путіна виграв справу в ЄСПЛ - Цензор.НЕТ 7023Виробник презервативів з обличчям Путіна виграв справу в ЄСПЛ - Цензор.НЕТ 7059
показати весь коментар
23.07.2021 18:23 Відповісти
Креативно)
показати весь коментар
23.07.2021 19:42 Відповісти
Для тих хто не знає англійську:
1. Надягати на путіна
2. Кожен х#й потребує захисту
3. Старий рузьгє богатирь скаче по різним брудним місцям
показати весь коментар
23.07.2021 23:38 Відповісти
Видео, которое можно смотреть бесконечно...
https://twitter.com/i/status/1417472113775099905


показати весь коментар
23.07.2021 18:22 Відповісти
ничего не случилось, у кацапов в башке пусто, у некоторых бывает одна извилина, да и та в штанах ..
показати весь коментар
23.07.2021 19:09 Відповісти
т.е. уже признано Страсбургким судом, шо ***** таки *****?
открою всем страшную тайну - об етом в Украине и не только знают уже лет как 7
показати весь коментар
23.07.2021 18:38 Відповісти
Просто компания назвала вещи своими именами - что тут может не нравиться грузинским властям?...Кажется догадался - найти мир в глазах гондона уж точно не получится
показати весь коментар
23.07.2021 18:47 Відповісти
Мир в глазах ***** искал только порношут зеленский ! Остальные в своём уме
показати весь коментар
24.07.2021 16:02 Відповісти
Кто там топил за "дружественную" Грузию ? Забыли российского коммуниста в кресле спикера парламента Грузии или отстранение телеведущего Георгия Габунию который сказал - На нашей красивой земле нет места такому убогому созданию, таком уроду как ты. Ты - вонючий оккупант. Пошел ты в ж ** у, Володя. Иди на *** вместе со своими рабами»
Вам только Саакашвили мешает дружить с Грузией ?
показати весь коментар
23.07.2021 18:49 Відповісти
На заявления Габуния уже отреагировала и власти Грузии. Так, премьер-министр страны Мамука Бахтадзе назвал высказывания телеведущего «отвратительным провокационным актом и попыткой дестабилизации в стране». Президент страны Саломе Зурабишвили также осудила такие высказывания.
показати весь коментар
23.07.2021 18:51 Відповісти
Туалетная бумага с изображением путина по всему рулону тоже будет иметь огромный успех у пользователей.
показати весь коментар
23.07.2021 18:50 Відповісти
У Львові такий папір вже давно туристам продають.
показати весь коментар
23.07.2021 21:50 Відповісти
Треба налагодити виробництво і продаж такого паперу по всій Україні, а також вийти на міжнародний ринок.
показати весь коментар
23.07.2021 22:09 Відповісти
Виробник презервативів з обличчям Путіна виграв справу в ЄСПЛ - Цензор.НЕТ 1221Виробник презервативів з обличчям Путіна виграв справу в ЄСПЛ - Цензор.НЕТ 3366Виробник презервативів з обличчям Путіна виграв справу в ЄСПЛ - Цензор.НЕТ 2383Виробник презервативів з обличчям Путіна виграв справу в ЄСПЛ - Цензор.НЕТ 2239
...
показати весь коментар
24.07.2021 17:13 Відповісти
почему в Украине до сих пор нет?! с удовольствием поюзаю!
показати весь коментар
23.07.2021 19:06 Відповісти
А ти сраку свою запитав, отримає ВОНА задоволення від цього? Не треба бути ТАКИМ егоїстом.
показати весь коментар
23.07.2021 19:14 Відповісти
У вас кацапів усе через сраку?
показати весь коментар
24.07.2021 08:57 Відповісти
Не у нас, а у вас, слідкуй за мітлою.
показати весь коментар
24.07.2021 14:17 Відповісти
Якщо мова про сраку то це до кацапів, там або підгора або свербить
показати весь коментар
24.07.2021 17:05 Відповісти
Уже думав собі замовити, але боюсь, що моя порве разом моїми причандалами. Націоналістка!
показати весь коментар
23.07.2021 19:14 Відповісти
Мабуть не порве а відруба
показати весь коментар
24.07.2021 08:58 Відповісти
Виробник презервативів з обличчям Путіна виграв справу в ЄСПЛ - Цензор.НЕТ 7129
показати весь коментар
23.07.2021 20:01 Відповісти
А прокладки с рожей сатаниста Гундяя ЕСПЧ разрешает выпускать?
показати весь коментар
23.07.2021 20:38 Відповісти
+
показати весь коментар
23.07.2021 20:44 Відповісти
все правильно. може менше народиться подібних
показати весь коментар
23.07.2021 21:21 Відповісти
путін Х*ЙЛО
показати весь коментар
23.07.2021 21:48 Відповісти
Где их можно купить ?
показати весь коментар
23.07.2021 22:04 Відповісти
да там карликовый размер ... ))) мало кому такой подойдёт ))))
показати весь коментар
24.07.2021 18:02 Відповісти
Ахахаха, зачёт)
показати весь коментар
23.07.2021 22:15 Відповісти
Чого в нас ще немає таких виробів ???
І з зеленським теж можна.
показати весь коментар
24.07.2021 14:53 Відповісти
где такие купить можно?)))))
показати весь коментар
24.07.2021 16:23 Відповісти
Іще одне підтвердження, що владна верхівка Грузії є прокозлостанською і намухлювала вибори.
показати весь коментар
26.07.2021 15:19 Відповісти
 
 