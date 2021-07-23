Лужи ярко-розового цвета неизвестного происхождения появились под Ривным. ФОТО

Спасатели Главного управления ГСЧС Украины в Ровненской области, совместно со службами взаимодействия, отреагировали на сообщение о том, что в поле недалеко от Ривного появилась вода с розовой окраской.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГСЧС, подозрительные лужи с розовой жидкостью в поле заметил накануне, 22 июля, житель села Колоденка.

По словам главы местной ОТГ было установлено, что один из сельскохозяйственных производителей, во время обработки угодий оставил остатки жидкости неустановленного происхождения.

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На месте происшествия работают специалисты ГСЧС и экологи. Проводится забор проб грунта, воздуха и самого вещества для проведения экспресс-анализов.

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О результатах будет сообщено дополнительно.