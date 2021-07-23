Лужи ярко-розового цвета неизвестного происхождения появились под Ривным. ФОТО
Спасатели Главного управления ГСЧС Украины в Ровненской области, совместно со службами взаимодействия, отреагировали на сообщение о том, что в поле недалеко от Ривного появилась вода с розовой окраской.
Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГСЧС, подозрительные лужи с розовой жидкостью в поле заметил накануне, 22 июля, житель села Колоденка.
По словам главы местной ОТГ было установлено, что один из сельскохозяйственных производителей, во время обработки угодий оставил остатки жидкости неустановленного происхождения.
На месте происшествия работают специалисты ГСЧС и экологи. Проводится забор проб грунта, воздуха и самого вещества для проведения экспресс-анализов.
О результатах будет сообщено дополнительно.
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+8 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий23.07.2021 18:20 Ответить Ссылка
+6 Сергей Трофимов #428890
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+4 Alex Yustasu
показать весь комментарий23.07.2021 18:07 Ответить Ссылка
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Наслышан я о веществах против вредителей. Как-то немецкие химики из Иге Фарбен решили хороший пестицид сделать. Вещества G-серии получились. Табун, зарин, зоман.