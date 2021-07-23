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Лужи ярко-розового цвета неизвестного происхождения появились под Ривным. ФОТО

Спасатели Главного управления ГСЧС Украины в Ровненской области, совместно со службами взаимодействия, отреагировали на сообщение о том, что в поле недалеко от Ривного появилась вода с розовой окраской.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГСЧС, подозрительные лужи с розовой жидкостью в поле заметил накануне, 22 июля, житель села Колоденка.

По словам главы местной ОТГ было установлено, что один из сельскохозяйственных производителей, во время обработки угодий оставил остатки жидкости неустановленного происхождения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за ЧП на "Ривнеазоте" круглосуточно мониторят состояние воздуха. На утро 21 июля угрозы населению и окружающей среде нет, - ГСЧС. ФОТО

Лужи ярко-розового цвета неизвестного происхождения появились под Ривным 01
Лужи ярко-розового цвета неизвестного происхождения появились под Ривным 02

На месте происшествия работают специалисты ГСЧС и экологи. Проводится забор проб грунта, воздуха и самого вещества для проведения экспресс-анализов.

Также читайте: "Лисий хвост" над "Ривнеазотом": специалисты предупредили об угрозе кислотных дождей из-за аварии

О результатах будет сообщено дополнительно.

Ровно (532) экология (1609) ГСЧС (5027) Ровенская область (1251)


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Топ комментарии
+8
Это благодарность Фирташа гражданам Украины за 100млрд
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23.07.2021 18:20 Ответить
+6
Far Cry New Dawn

Лужи ярко-розового цвета неизвестного происхождения появились под Ривным - Цензор.НЕТ 2547
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23.07.2021 18:13 Ответить
+4
ЗеБедоносец. Это только начало горя которое нас ждёт
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23.07.2021 18:07 Ответить
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Красота то какая, лепота
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23.07.2021 17:57 Ответить
ЗеБедоносец. Это только начало горя которое нас ждёт
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23.07.2021 18:07 Ответить
Під Ожидовом по трасі вже 15 років смердить(((
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23.07.2021 18:10 Ответить
Far Cry New Dawn

Лужи ярко-розового цвета неизвестного происхождения появились под Ривным - Цензор.НЕТ 2547
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23.07.2021 18:13 Ответить
а со вчерашней аварией... никак не-не ? )))
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23.07.2021 18:15 Ответить
сумнівно. Та Колоденка з іншого боку міста на 180 градусів.
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23.07.2021 18:36 Ответить
Это чем же таким угодия там обрабатывали?
Сюр...
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23.07.2021 18:16 Ответить
Выброс на заводе был Азот
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23.07.2021 18:29 Ответить
Гонево. От выброса в атмосферу получить такие лужи нельзя. Там люди в пантон Purple уже покрасились бы. Явно разлили какую-то погань.
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23.07.2021 18:58 Ответить
средство против вредителей, туда специально краску добавляют яркую чтобы разливы видно было. его разбавляют и опрыскивают, на человека действует слабо, если конечно литрами не пить
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23.07.2021 20:27 Ответить
Пля, пугающе...
Наслышан я о веществах против вредителей. Как-то немецкие химики из Иге Фарбен решили хороший пестицид сделать. Вещества G-серии получились. Табун, зарин, зоман.
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23.07.2021 21:27 Ответить
Это благодарность Фирташа гражданам Украины за 100млрд
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23.07.2021 18:20 Ответить
Красота неописна.
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23.07.2021 18:28 Ответить
Так Фирташ же не знает, что нужно трубы менять иногда на химическом предприятии. https://suspilne.media/149331-na-rivneazot-ne-pustili-z-perevirkou-golovnogo-ekoinspektora-kraini-comu-tak-stalosa/ На Рівнеазот не пустили з перевіркою головного екоінспектора країни. Чому так сталося
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23.07.2021 19:04 Ответить
земля напоролась на небесную ось.....
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23.07.2021 19:52 Ответить
та это 100% какой-то яд против вредителей, который надо разбавлять, пролили когда в бочку наоивали
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23.07.2021 19:58 Ответить
Все нормально, добре що не зеленого кольору.
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23.07.2021 20:49 Ответить
 
 