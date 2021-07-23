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Калюжі яскраво-рожевого кольору невідомого походження з'явилися під Рівним. ФОТО

Рятувальники Головного управління ДСНС України в Рівненській області, спільно зі службами взаємодії, відреагували на повідомлення про те, що в полі неподалік Рівного з'явилася вода з рожевим забарвленням.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі ДСНС, підозрілі калюжі з рожевою рідиною в полі помітив напередодні, 22 липня, житель села Колоденка.

За словами голови місцевої ОТГ, було встановлено, що один із сільськогосподарських виробників під час обробки угідь залишив залишки рідини невстановленого походження.

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Калюжі яскраво-рожевого кольору невідомого походження зявилися під Рівним 01
Калюжі яскраво-рожевого кольору невідомого походження зявилися під Рівним 02

На місці події працюють фахівці ДСНС та екологи. Проводиться забір проб ґрунту, повітря і самої речовини для проведення експрес-аналізів.

Також читайте: "Лисячий хвіст" над "Рівнеазотом": фахівці попередили про загрозу кислотних дощів через аварію

Про результати буде повідомлено додатково.

Автор: 

Рівне (576) екологія (1357) ДСНС (5167) Рівненська область (1194)


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Топ коментарі
+8
Это благодарность Фирташа гражданам Украины за 100млрд
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23.07.2021 18:20 Відповісти
+6
Far Cry New Dawn

Лужи ярко-розового цвета неизвестного происхождения появились под Ривным - Цензор.НЕТ 2547
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23.07.2021 18:13 Відповісти
+4
ЗеБедоносец. Это только начало горя которое нас ждёт
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23.07.2021 18:07 Відповісти
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Красота то какая, лепота
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23.07.2021 17:57 Відповісти
ЗеБедоносец. Это только начало горя которое нас ждёт
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23.07.2021 18:07 Відповісти
Під Ожидовом по трасі вже 15 років смердить(((
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23.07.2021 18:10 Відповісти
Far Cry New Dawn

Лужи ярко-розового цвета неизвестного происхождения появились под Ривным - Цензор.НЕТ 2547
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23.07.2021 18:13 Відповісти
а со вчерашней аварией... никак не-не ? )))
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23.07.2021 18:15 Відповісти
сумнівно. Та Колоденка з іншого боку міста на 180 градусів.
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23.07.2021 18:36 Відповісти
Это чем же таким угодия там обрабатывали?
Сюр...
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23.07.2021 18:16 Відповісти
Выброс на заводе был Азот
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23.07.2021 18:29 Відповісти
Гонево. От выброса в атмосферу получить такие лужи нельзя. Там люди в пантон Purple уже покрасились бы. Явно разлили какую-то погань.
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23.07.2021 18:58 Відповісти
средство против вредителей, туда специально краску добавляют яркую чтобы разливы видно было. его разбавляют и опрыскивают, на человека действует слабо, если конечно литрами не пить
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23.07.2021 20:27 Відповісти
Пля, пугающе...
Наслышан я о веществах против вредителей. Как-то немецкие химики из Иге Фарбен решили хороший пестицид сделать. Вещества G-серии получились. Табун, зарин, зоман.
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23.07.2021 21:27 Відповісти
Это благодарность Фирташа гражданам Украины за 100млрд
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23.07.2021 18:20 Відповісти
Красота неописна.
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23.07.2021 18:28 Відповісти
Так Фирташ же не знает, что нужно трубы менять иногда на химическом предприятии. https://suspilne.media/149331-na-rivneazot-ne-pustili-z-perevirkou-golovnogo-ekoinspektora-kraini-comu-tak-stalosa/ На Рівнеазот не пустили з перевіркою головного екоінспектора країни. Чому так сталося
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23.07.2021 19:04 Відповісти
земля напоролась на небесную ось.....
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23.07.2021 19:52 Відповісти
та это 100% какой-то яд против вредителей, который надо разбавлять, пролили когда в бочку наоивали
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23.07.2021 19:58 Відповісти
Все нормально, добре що не зеленого кольору.
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23.07.2021 20:49 Відповісти
 
 