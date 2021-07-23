Калюжі яскраво-рожевого кольору невідомого походження з'явилися під Рівним. ФОТО
Рятувальники Головного управління ДСНС України в Рівненській області, спільно зі службами взаємодії, відреагували на повідомлення про те, що в полі неподалік Рівного з'явилася вода з рожевим забарвленням.
Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі ДСНС, підозрілі калюжі з рожевою рідиною в полі помітив напередодні, 22 липня, житель села Колоденка.
За словами голови місцевої ОТГ, було встановлено, що один із сільськогосподарських виробників під час обробки угідь залишив залишки рідини невстановленого походження.
На місці події працюють фахівці ДСНС та екологи. Проводиться забір проб ґрунту, повітря і самої речовини для проведення експрес-аналізів.
Про результати буде повідомлено додатково.
Топ коментарі
+8 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар23.07.2021 18:20 Відповісти Посилання
+6 Сергей Трофимов #428890
показати весь коментар23.07.2021 18:13 Відповісти Посилання
+4 Alex Yustasu
показати весь коментар23.07.2021 18:07 Відповісти Посилання
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Наслышан я о веществах против вредителей. Как-то немецкие химики из Иге Фарбен решили хороший пестицид сделать. Вещества G-серии получились. Табун, зарин, зоман.