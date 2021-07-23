Калюжі яскраво-рожевого кольору невідомого походження з'явилися під Рівним. ФОТО

Рятувальники Головного управління ДСНС України в Рівненській області, спільно зі службами взаємодії, відреагували на повідомлення про те, що в полі неподалік Рівного з'явилася вода з рожевим забарвленням.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі ДСНС, підозрілі калюжі з рожевою рідиною в полі помітив напередодні, 22 липня, житель села Колоденка.

За словами голови місцевої ОТГ, було встановлено, що один із сільськогосподарських виробників під час обробки угідь залишив залишки рідини невстановленого походження.

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На місці події працюють фахівці ДСНС та екологи. Проводиться забір проб ґрунту, повітря і самої речовини для проведення експрес-аналізів.

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Про результати буде повідомлено додатково.