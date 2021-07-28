Производство фальшивых удостоверений полиции, прессы и COVID-сертификатов разоблачено в Киеве, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Столичные правоохранители разоблачили подпольное изготовление фальшивых дипломов, COVID-сертификатов, удостоверений полиции прессы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Установлено, что группа лиц в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области организовала деятельность подпольной "типографии", где изготавливали поддельные документы. В частности, дипломы о высшем образовании, сертификаты, свидетельства, аттестаты и приложения к ним, сертификаты о вакцинации от COVID-19, справки об отрицательных результатах ПЦР тестов и тому подобное.

Поддельные документы при этом содержали голографические защитные элементы. Прием заказов на изготовление и сбыт таких документов осуществлялся в сети Интернет на популярных торговых площадках.

В рамках расследования производства правоохранители провели санкционированные обыски, в ходе которых выявлено и изъято значительное количество дипломов с элементами голографической защиты, различные удостоверения, в том числе сотрудников полиции и прессы, мокрые печати Министерства образования и науки Украины, Министерства здравоохранения Республики Беларусь, сертификаты о вакцинации от COVID-19 и отрицательные результаты ПЦР тестов, а также большое количество образцов голограмм. Кроме того, изъяты 3 ноутбука со сведениями об общении с клиентами, образцами дипломов, программными средствами для изготовления документов, 15 мобильных телефонов, на которых также выявлены переписки с клиентами, одноразовые сим-карты, черновые записи и оборудование.

Организатор этого бизнеса задержан. Сейчас решается вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения.

