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+73
Партия кретинов!
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30.07.2021 08:14 Ответить
+53
Я, грешным делом, в 19 году думал, что стадо баранов выбрало только одного идиота, бубочку оманского... Но, как оказалось, зебанутым было мало выбрать клоуна, они ему еще и свиту дебилов выбрали в ВР.
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30.07.2021 08:23 Ответить
+50
и зегенератов
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30.07.2021 08:16 Ответить
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Партия кретинов!
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30.07.2021 08:14 Ответить
и зегенератов
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30.07.2021 08:16 Ответить
"Дайте на потенциал...". Идея Арахамии о шантаже всего мира в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 4628
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30.07.2021 08:18 Ответить
А вы разве ничего подобного раньше от СН не слышали? "Летять літаки, будемо всіх бомбіть!"
Позиция высказанная государственным служащим является официальной позицией государственной власти до тех пор, пока она не будет опровергнута вышестоящим начальством.
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30.07.2021 08:40 Ответить
що власне вірного воно сказало?
що наявність ядерної зброї дала б їм можливість шантажу?
північна корея ваш вибір.
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30.07.2021 08:39 Ответить
А так все шантажируют нас. Разумный выбор, и о сев корее не мечтайте ваш выбор донбабве.
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30.07.2021 09:41 Ответить
хто нас шантажує?

війна з росією це не шантаж - це війна.
державний устрій північної кореї є для мене неприйнятним, тож мріяти про таке лайно я не можу.
окупація України, вочевидь, теж не може бути моїм вибором. про що ви запалюєтесь?
хочете ядерну зброю та шантажувати, шантажувати, шантажувати?
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30.07.2021 09:47 Ответить
Если вы не обратили внимание то шантажируют все и так называемые союзники и враги. Державний устрій будет такой какой сами выберем уже не раз майдан это доказал. а то что вы не хотите защищаться, шатажировать и тд означает что выбора у нас не будет только донбабве ваш выбор на что вы надеетесь? Само рассосется? И не шантажируем, шантажируем, шантажируем и не защищаемся, не защищаемся, не защищаемся прямой путь в донбабве.
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30.07.2021 10:00 Ответить
між шантажем, про який патякає арахамія та захистом, яким не опікуються зеленські величезна різниця - прірва.
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30.07.2021 10:33 Ответить
Ваши пустопорожние заявы как были пустопорожними так и остались, как и у многих других и агрохимии в том числе. В добабве путь однозначный.
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30.07.2021 10:38 Ответить
Зебилоили питаются в патриотов играть, когда фсбешник дерьмак керує страной.
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30.07.2021 10:52 Ответить
Опохмелися...
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30.07.2021 09:03 Ответить
Безусловно! рассее ж выгодно, когда Украина выставляет себя в дурацком свете.
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30.07.2021 10:28 Ответить
партия - КОНЧЕНЫХ ИДИОТОВ......
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30.07.2021 08:23 Ответить
Я, грешным делом, в 19 году думал, что стадо баранов выбрало только одного идиота, бубочку оманского... Но, как оказалось, зебанутым было мало выбрать клоуна, они ему еще и свиту дебилов выбрали в ВР.
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30.07.2021 08:23 Ответить
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30.07.2021 08:40 Ответить
КІТ ТЕПЕР МАЄШ ЗМОГУ ВИБРАТИ СВОГО БАРИДИБІЛА, ТАК ЯК ЗЕЛЕНІ ВЖЕ НЕ В ТРЕНДІ.
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30.07.2021 09:54 Ответить
Насправді, нас тоді затиснули з усіх сторін. Неконтрольована зброя нікому непотрібна. Штати сказали - або віддаєте, або знову єднаєтесь з рашкою.
Ви хоч уявляєте скільки коштів потрібно на утримування такого виду зброї, на його модернізацію ?? Де вони в нас були ?? В 90ті люди по кілька років зарплати не отримували.
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30.07.2021 08:31 Ответить
А вы представляете?Не так много,как вы думаете.Эти мантры от Кучмы почем-то приняты на веру верующими и не обсуждаются.Украина вполне способна была обеспечить хранение и продление годности ЯО.Мало того,у нас были заводы по оснащению ядерных боеприпасов.Электронику для ЯО в Украине было и есть кому производить.Оружейный уран и плутоний сами по себе мало подвержены старению.Источники нейтронов Украина делает сама.Так,что ЯО,приходящее в негодность за считаные годы -вымысел.Но при этом- Арахам,конечно дебил.
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30.07.2021 09:29 Ответить
А ви знаєте скільки ? Суму можете назвати.
До того ж, з такою владою, яку обирав народ, нам тільки про ядерну зброю мріяти. В нас росіски громадяни навіть міністрами були. Що вже говорити про інші рівні та посади.
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30.07.2021 09:34 Ответить
мы сами не способны твэлы для своих аэс производить, а вы тут атомные бомбы "строите". и по поводу содержания, это не мантры кучмы. есть много других источников в интернете
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30.07.2021 09:44 Ответить
Мы твэлы вполне можем клепать.Но мы всей страной превращаемся в придурков,не способных забить гвоздь.Мы посудину в 800 тонн водоизмещением не могли два года с боку на бок перевернуть(шлюпка на большом корабле 50 тонн).Да,твэлы можем и Вестингауз готов нам в этом помогать.МЫ НЕ ХОТИМ!Кстати вся комплектация ТВЭЛ включая уран и циркониевые трубки, производится в Украине!Но мы умные и все по диванам.
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30.07.2021 09:56 Ответить
И кнопка в расееи. Чем вас, дебилов, делают?
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30.07.2021 09:49 Ответить
Российской кнопкой...Глупость,кнопка не от конкретной бомбы.
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30.07.2021 09:58 Ответить
Та кнопка сигнал кожній ракеті виконувати свою задачу, а саме, вразити об єкт на яку вона запрограмована. Створити свою таку кнопку, на той час, було неймовірно затратно і потребувало багато часу. Майже неймовірно.
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30.07.2021 18:23 Ответить
Яке дурне. Всі ракети в единій системі.
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31.07.2021 12:43 Ответить
Вот бы ты знал,о чем говоришь.Тебе повесь впереди табличку "Стой" и ты будешь стоять.Удачи.
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31.07.2021 15:07 Ответить
І до чого цей висєр? Нема чого сказати по змісту?
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31.07.2021 17:18 Ответить
Ядерна зброя при відсутності державницької політики, слабка допомога.
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30.07.2021 09:06 Ответить
Після розвалу совка ядерна зброя була для нас чемоданом без ручки. Були б ми мудріші і хитріші та мали свою національну ідею як країни Балтії і Польща, то у нас би була краща зброя - це НАТО. А згодом, після підвищення рівня економіки і життя, можна було би розглядати питання про виготовлення власної ядерної зброї, як підсилення обороздатності Євросоюзу за підтримки країн ЄС та НАТО
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30.07.2021 09:22 Ответить
Арагамія перехопив лаври коміка у Зелі. Останній може не на жарт образитись.
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30.07.2021 08:29 Ответить
Яку цей Ара має рацію, що ви мелете? Він хіба прокукурікав про те, що це захист країни? Ні, Арахам белькотів про гарну можливість шантажувати весь світ, вимагаючи гроші. Назарко, ще не протерезвіли зранку?
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30.07.2021 08:30 Ответить
По факту нині ми захищаємо Європу.
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30.07.2021 08:31 Ответить
Чомусь ви так висловлюєтесь про Україну загалом негативно.
З росії до нас пожалували ?
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30.07.2021 08:49 Ответить
Ніби до вас вони палають любофью...
Європейці живуть своїм життям.
А по факту. Україна завжди захищала Європу від орди. Нині той самий випадок.
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30.07.2021 09:01 Ответить
Україна завжди була на межі цивілізації. Якими би навченими не були монголи вони сприймалися всім світом, як дикуни. Саме для того Московія захоплювала Донбас і Крим. Донбас як буферну зону, а Крим, як вдале розташування військової бази. Тому про "Європи і Америки" нам не треба вуха "заливати"
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30.07.2021 08:56 Ответить
Ні. Україна потрібна росії з багатьох причин. Інакше вони би не п'ялись сюди століттями.
Це і культурна вісь, історична, економічна, демографічна, і врешті безпекова.
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30.07.2021 09:03 Ответить
+++++++++++!!!!!!
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30.07.2021 09:19 Ответить
А Грузія і Молдова? Яка вісь?
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31.07.2021 02:09 Ответить
Не знайшов місця де б іще свій комент накалякати ?
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30.07.2021 08:50 Ответить
Верните обезьяну агрохимию обратно в цирк! Там от него больше пользы.
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30.07.2021 08:30 Ответить
Який цирк ? Його треба в кімнату жахів.
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30.07.2021 08:40 Ответить
Произнеся слово "шантаж", он конечно сморозил глупость, но все же то, что он имел в виду (хоть поезд уже и ушел) очень имеет смысл. Если бы добрый дядя Кравчук не отдал ядерный арсенал Украины в обмен на пустые обещания, отношение к Украине сейчас и со стороны США, и со стороны Рассеи было бы со-овсем другим! Может пора в Украине спрашивать за подобные решения? (Награды давать?).(А тут и сдача и.о. президента Турчиновым Крыма, и ... да перечислять есть что и кому!)
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30.07.2021 08:35 Ответить
Украина не могла не отдать ядерное оружие. США знали, какие мрази и воры были у нас у власти, и что ядерные бомбы могли за пару десятков миллионов долларов оказаться у террористов, и тогда Нью Йорк, Вашингтон, Тель Авив монли в любой момент взлететь натвоздух.
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30.07.2021 08:42 Ответить
кого будуть шантажувати атомною бомбою ахметка, беня і пінчук ?

думка депутатів і арахамій до уваги не приймається..
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30.07.2021 10:03 Ответить
интересно, неужели те кто назначил его главой фракции, не понимают какого мудилу они выбрали...
А может и не понимают.... похоже что в партии "Слуга народа" интеллектуальный уровень везде на одном уровне.... )))
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30.07.2021 08:36 Ответить
А что вы хотите от говна которое нв волне революции ? Этот лже патриот просто рубил бабло якобы на том что он волонтер и помогает военным, из расчета 90% себе в карман, а 10% мужикам на передовую.
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30.07.2021 08:38 Ответить
Начитався дурник творів Сі Цзіньпіна і його "торкнуло" по голові.
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30.07.2021 08:39 Ответить
что у трезвого на уме,у АРАХНОГАДИИ на языке.
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30.07.2021 08:40 Ответить
"Дайте на потенціал...". Ідея Арахамії про шантаж усього світу у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 3367
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30.07.2021 08:59 Ответить
Абізяна з гранатою - мрія абізяни без гранати, але при владі
Дякую, мутрий наріт...
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30.07.2021 09:11 Ответить
Идиотизм - ВЕЧЕН!
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30.07.2021 09:11 Ответить
Я ні на що не натякаю, АЛЕ... Це в крові, у смугленькі завжди такими речами займаються... Ви зрозуміли про що я...
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30.07.2021 09:13 Ответить
надо же такое ляпнуть . ох и на выбирали дибилов
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30.07.2021 09:24 Ответить
Ара втік з розплідника і його не стали шукати.

Сухумский обезьяний питомник является базой Научно-исследовательского института экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии.
"Дайте на потенціал...". Ідея Арахамії про шантаж усього світу у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 7461
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30.07.2021 09:24 Ответить
все почалося, коли маленький Додо застукав мамку із сусідом...
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30.07.2021 09:30 Ответить
Понавыбирали ЗЕ дибилов.
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30.07.2021 09:44 Ответить
Я каждый раз просто хренею от этих ЗЕленых обезьян.
Зебилы, харе курить!!!!!
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30.07.2021 10:04 Ответить
"Дайте на потенціал...". Ідея Арахамії про шантаж усього світу у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 5696
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30.07.2021 10:08 Ответить
"Дайте на потенціал...". Ідея Арахамії про шантаж усього світу у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 4981
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30.07.2021 11:48 Ответить
я и раньше не думал о нем лестно
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30.07.2021 11:50 Ответить
У него ж на харе написано, что он идиот.
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30.07.2021 12:38 Ответить
Не совсем..Только обладанием ЯО,можно на все сто обезопаситься от внешней угрозы,особенно россиянской..Идиоты Кравчук с Кучмой отдавших за клочок бумаги по величине третье в Мире ЯО,не оставивши для безопастности Державы даже чуть-чуть тактического ЯО, носители для которого ВСУ и поныне имеет..
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30.07.2021 12:55 Ответить
Этот "БОЛЬШОЙ МЕНГРЕЛ", как и его землячок, ничего нормального не делает для Украины.
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30.07.2021 12:52 Ответить
Невже оті 73 відстка голосуючих, а не усього населення,, не бачили до виборів в тому клоуні пустопорожнє місце, що і двох слів не зв'яже само, а лише з папірця, кимось написаного, чужі слова прочитає?! Зрозуміло, що кожен вибирає на себе схожого. То хто ж нас оточує?!
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30.07.2021 14:08 Ответить
Бачили. А яка в них була альтернатива? Бойко?
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31.07.2021 02:11 Ответить
Дивлюсь я на пики цих зелених дегенератів і розумію - Ломброзо таки був правий.
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30.07.2021 15:39 Ответить
Это ж скока тут сказочных дебилоидов на сайте не любящих свою Родину.Одна здравая пропозиция этой недовласти вызвала шквал возмущения.Неужели столько придурков в нашей стране?Их дом уже второй раз обокрал сосед а они вместо того чтоб купить ружье и защищать свое имущество поливают грязью начальника местного сельсовета посоветовавшего им это.
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31.07.2021 10:00 Ответить
Зачем тебе ЯО? Те кто хотели себя защитить, те защитили. Польша и страны Балтии давно уже в НАТО, и никакое ЯО им для защиты не требуется. Просто они поставили себе цель и к ней шли. А у нас такие как ты 73% постоянно выбирали говно, как не Батькивщину, по Партию Регионов, то СДПУ(о), то КПУ которые делали все, чтобы Украина даже не пыталась вступить в НАТО. Сейчас зелёная плесень на словах сокрушается что мы не в НАТО, а на деле делает всё, чтобы нас туда ещё долго не принимали. Та что думай-те.
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01.08.2021 07:59 Ответить
 
 