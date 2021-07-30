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"Дайте на потенциал...". Идея Арахамии о шантаже всего мира в ФОТОжабах
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
Читайте на "Цензор.НЕТ": Если бы Украина сохранила ядерный потенциал, мы могли бы шантажировать весь мир, и нам бы давали деньги на обслуживание, - "слуга народа" Арахамия
Читайте на "Цензор.НЕТ": Это умственные упражнения или альтернативная история, - "слуга народа" Корниенко объяснил слова Арахамии о "шантаже всего мира" ядерным оружием
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Топ комментарии
+73 Акименко Оксана
показать весь комментарий30.07.2021 08:14 Ответить Ссылка
+53 Кот Бегемот #477582
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+50 Підлога Маккартні
показать весь комментарий30.07.2021 08:16 Ответить Ссылка
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Позиция высказанная государственным служащим является официальной позицией государственной власти до тех пор, пока она не будет опровергнута вышестоящим начальством.
що наявність ядерної зброї дала б їм можливість шантажу?
північна корея ваш вибір.
війна з росією це не шантаж - це війна.
державний устрій північної кореї є для мене неприйнятним, тож мріяти про таке лайно я не можу.
окупація України, вочевидь, теж не може бути моїм вибором. про що ви запалюєтесь?
хочете ядерну зброю та шантажувати, шантажувати, шантажувати?
Ви хоч уявляєте скільки коштів потрібно на утримування такого виду зброї, на його модернізацію ?? Де вони в нас були ?? В 90ті люди по кілька років зарплати не отримували.
До того ж, з такою владою, яку обирав народ, нам тільки про ядерну зброю мріяти. В нас росіски громадяни навіть міністрами були. Що вже говорити про інші рівні та посади.
З росії до нас пожалували ?
Європейці живуть своїм життям.
А по факту. Україна завжди захищала Європу від орди. Нині той самий випадок.
Це і культурна вісь, історична, економічна, демографічна, і врешті безпекова.
думка депутатів і арахамій до уваги не приймається..
А может и не понимают.... похоже что в партии "Слуга народа" интеллектуальный уровень везде на одном уровне.... )))
Дякую, мутрий наріт...
Сухумский обезьяний питомник является базой Научно-исследовательского института экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии.
Зебилы, харе курить!!!!!