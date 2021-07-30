УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9046 відвідувачів онлайн
Топ коментарі
+73
Партия кретинов!
показати весь коментар
30.07.2021 08:14 Відповісти
+53
Я, грешным делом, в 19 году думал, что стадо баранов выбрало только одного идиота, бубочку оманского... Но, как оказалось, зебанутым было мало выбрать клоуна, они ему еще и свиту дебилов выбрали в ВР.
показати весь коментар
30.07.2021 08:23 Відповісти
+50
и зегенератов
показати весь коментар
30.07.2021 08:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Партия кретинов!
показати весь коментар
30.07.2021 08:14 Відповісти
и зегенератов
показати весь коментар
30.07.2021 08:16 Відповісти
"Дайте на потенциал...". Идея Арахамии о шантаже всего мира в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 4628
показати весь коментар
30.07.2021 08:18 Відповісти
А вы разве ничего подобного раньше от СН не слышали? "Летять літаки, будемо всіх бомбіть!"
Позиция высказанная государственным служащим является официальной позицией государственной власти до тех пор, пока она не будет опровергнута вышестоящим начальством.
показати весь коментар
30.07.2021 08:40 Відповісти
що власне вірного воно сказало?
що наявність ядерної зброї дала б їм можливість шантажу?
північна корея ваш вибір.
показати весь коментар
30.07.2021 08:39 Відповісти
А так все шантажируют нас. Разумный выбор, и о сев корее не мечтайте ваш выбор донбабве.
показати весь коментар
30.07.2021 09:41 Відповісти
хто нас шантажує?

війна з росією це не шантаж - це війна.
державний устрій північної кореї є для мене неприйнятним, тож мріяти про таке лайно я не можу.
окупація України, вочевидь, теж не може бути моїм вибором. про що ви запалюєтесь?
хочете ядерну зброю та шантажувати, шантажувати, шантажувати?
показати весь коментар
30.07.2021 09:47 Відповісти
Если вы не обратили внимание то шантажируют все и так называемые союзники и враги. Державний устрій будет такой какой сами выберем уже не раз майдан это доказал. а то что вы не хотите защищаться, шатажировать и тд означает что выбора у нас не будет только донбабве ваш выбор на что вы надеетесь? Само рассосется? И не шантажируем, шантажируем, шантажируем и не защищаемся, не защищаемся, не защищаемся прямой путь в донбабве.
показати весь коментар
30.07.2021 10:00 Відповісти
між шантажем, про який патякає арахамія та захистом, яким не опікуються зеленські величезна різниця - прірва.
показати весь коментар
30.07.2021 10:33 Відповісти
Ваши пустопорожние заявы как были пустопорожними так и остались, как и у многих других и агрохимии в том числе. В добабве путь однозначный.
показати весь коментар
30.07.2021 10:38 Відповісти
Зебилоили питаются в патриотов играть, когда фсбешник дерьмак керує страной.
показати весь коментар
30.07.2021 10:52 Відповісти
Опохмелися...
показати весь коментар
30.07.2021 09:03 Відповісти
Безусловно! рассее ж выгодно, когда Украина выставляет себя в дурацком свете.
показати весь коментар
30.07.2021 10:28 Відповісти
партия - КОНЧЕНЫХ ИДИОТОВ......
показати весь коментар
30.07.2021 08:23 Відповісти
Я, грешным делом, в 19 году думал, что стадо баранов выбрало только одного идиота, бубочку оманского... Но, как оказалось, зебанутым было мало выбрать клоуна, они ему еще и свиту дебилов выбрали в ВР.
показати весь коментар
30.07.2021 08:23 Відповісти
показати весь коментар
30.07.2021 08:40 Відповісти
КІТ ТЕПЕР МАЄШ ЗМОГУ ВИБРАТИ СВОГО БАРИДИБІЛА, ТАК ЯК ЗЕЛЕНІ ВЖЕ НЕ В ТРЕНДІ.
показати весь коментар
30.07.2021 09:54 Відповісти
Насправді, нас тоді затиснули з усіх сторін. Неконтрольована зброя нікому непотрібна. Штати сказали - або віддаєте, або знову єднаєтесь з рашкою.
Ви хоч уявляєте скільки коштів потрібно на утримування такого виду зброї, на його модернізацію ?? Де вони в нас були ?? В 90ті люди по кілька років зарплати не отримували.
показати весь коментар
30.07.2021 08:31 Відповісти
А вы представляете?Не так много,как вы думаете.Эти мантры от Кучмы почем-то приняты на веру верующими и не обсуждаются.Украина вполне способна была обеспечить хранение и продление годности ЯО.Мало того,у нас были заводы по оснащению ядерных боеприпасов.Электронику для ЯО в Украине было и есть кому производить.Оружейный уран и плутоний сами по себе мало подвержены старению.Источники нейтронов Украина делает сама.Так,что ЯО,приходящее в негодность за считаные годы -вымысел.Но при этом- Арахам,конечно дебил.
показати весь коментар
30.07.2021 09:29 Відповісти
А ви знаєте скільки ? Суму можете назвати.
До того ж, з такою владою, яку обирав народ, нам тільки про ядерну зброю мріяти. В нас росіски громадяни навіть міністрами були. Що вже говорити про інші рівні та посади.
показати весь коментар
30.07.2021 09:34 Відповісти
мы сами не способны твэлы для своих аэс производить, а вы тут атомные бомбы "строите". и по поводу содержания, это не мантры кучмы. есть много других источников в интернете
показати весь коментар
30.07.2021 09:44 Відповісти
Мы твэлы вполне можем клепать.Но мы всей страной превращаемся в придурков,не способных забить гвоздь.Мы посудину в 800 тонн водоизмещением не могли два года с боку на бок перевернуть(шлюпка на большом корабле 50 тонн).Да,твэлы можем и Вестингауз готов нам в этом помогать.МЫ НЕ ХОТИМ!Кстати вся комплектация ТВЭЛ включая уран и циркониевые трубки, производится в Украине!Но мы умные и все по диванам.
показати весь коментар
30.07.2021 09:56 Відповісти
И кнопка в расееи. Чем вас, дебилов, делают?
показати весь коментар
30.07.2021 09:49 Відповісти
Российской кнопкой...Глупость,кнопка не от конкретной бомбы.
показати весь коментар
30.07.2021 09:58 Відповісти
Та кнопка сигнал кожній ракеті виконувати свою задачу, а саме, вразити об єкт на яку вона запрограмована. Створити свою таку кнопку, на той час, було неймовірно затратно і потребувало багато часу. Майже неймовірно.
показати весь коментар
30.07.2021 18:23 Відповісти
Яке дурне. Всі ракети в единій системі.
показати весь коментар
31.07.2021 12:43 Відповісти
Вот бы ты знал,о чем говоришь.Тебе повесь впереди табличку "Стой" и ты будешь стоять.Удачи.
показати весь коментар
31.07.2021 15:07 Відповісти
І до чого цей висєр? Нема чого сказати по змісту?
показати весь коментар
31.07.2021 17:18 Відповісти
Ядерна зброя при відсутності державницької політики, слабка допомога.
показати весь коментар
30.07.2021 09:06 Відповісти
Після розвалу совка ядерна зброя була для нас чемоданом без ручки. Були б ми мудріші і хитріші та мали свою національну ідею як країни Балтії і Польща, то у нас би була краща зброя - це НАТО. А згодом, після підвищення рівня економіки і життя, можна було би розглядати питання про виготовлення власної ядерної зброї, як підсилення обороздатності Євросоюзу за підтримки країн ЄС та НАТО
показати весь коментар
30.07.2021 09:22 Відповісти
Арагамія перехопив лаври коміка у Зелі. Останній може не на жарт образитись.
показати весь коментар
30.07.2021 08:29 Відповісти
Яку цей Ара має рацію, що ви мелете? Він хіба прокукурікав про те, що це захист країни? Ні, Арахам белькотів про гарну можливість шантажувати весь світ, вимагаючи гроші. Назарко, ще не протерезвіли зранку?
показати весь коментар
30.07.2021 08:30 Відповісти
По факту нині ми захищаємо Європу.
показати весь коментар
30.07.2021 08:31 Відповісти
Чомусь ви так висловлюєтесь про Україну загалом негативно.
З росії до нас пожалували ?
показати весь коментар
30.07.2021 08:49 Відповісти
Ніби до вас вони палають любофью...
Європейці живуть своїм життям.
А по факту. Україна завжди захищала Європу від орди. Нині той самий випадок.
показати весь коментар
30.07.2021 09:01 Відповісти
Україна завжди була на межі цивілізації. Якими би навченими не були монголи вони сприймалися всім світом, як дикуни. Саме для того Московія захоплювала Донбас і Крим. Донбас як буферну зону, а Крим, як вдале розташування військової бази. Тому про "Європи і Америки" нам не треба вуха "заливати"
показати весь коментар
30.07.2021 08:56 Відповісти
Ні. Україна потрібна росії з багатьох причин. Інакше вони би не п'ялись сюди століттями.
Це і культурна вісь, історична, економічна, демографічна, і врешті безпекова.
показати весь коментар
30.07.2021 09:03 Відповісти
+++++++++++!!!!!!
показати весь коментар
30.07.2021 09:19 Відповісти
А Грузія і Молдова? Яка вісь?
показати весь коментар
31.07.2021 02:09 Відповісти
Не знайшов місця де б іще свій комент накалякати ?
показати весь коментар
30.07.2021 08:50 Відповісти
Верните обезьяну агрохимию обратно в цирк! Там от него больше пользы.
показати весь коментар
30.07.2021 08:30 Відповісти
Який цирк ? Його треба в кімнату жахів.
показати весь коментар
30.07.2021 08:40 Відповісти
Произнеся слово "шантаж", он конечно сморозил глупость, но все же то, что он имел в виду (хоть поезд уже и ушел) очень имеет смысл. Если бы добрый дядя Кравчук не отдал ядерный арсенал Украины в обмен на пустые обещания, отношение к Украине сейчас и со стороны США, и со стороны Рассеи было бы со-овсем другим! Может пора в Украине спрашивать за подобные решения? (Награды давать?).(А тут и сдача и.о. президента Турчиновым Крыма, и ... да перечислять есть что и кому!)
показати весь коментар
30.07.2021 08:35 Відповісти
Украина не могла не отдать ядерное оружие. США знали, какие мрази и воры были у нас у власти, и что ядерные бомбы могли за пару десятков миллионов долларов оказаться у террористов, и тогда Нью Йорк, Вашингтон, Тель Авив монли в любой момент взлететь натвоздух.
показати весь коментар
30.07.2021 08:42 Відповісти
кого будуть шантажувати атомною бомбою ахметка, беня і пінчук ?

думка депутатів і арахамій до уваги не приймається..
показати весь коментар
30.07.2021 10:03 Відповісти
интересно, неужели те кто назначил его главой фракции, не понимают какого мудилу они выбрали...
А может и не понимают.... похоже что в партии "Слуга народа" интеллектуальный уровень везде на одном уровне.... )))
показати весь коментар
30.07.2021 08:36 Відповісти
А что вы хотите от говна которое нв волне революции ? Этот лже патриот просто рубил бабло якобы на том что он волонтер и помогает военным, из расчета 90% себе в карман, а 10% мужикам на передовую.
показати весь коментар
30.07.2021 08:38 Відповісти
Начитався дурник творів Сі Цзіньпіна і його "торкнуло" по голові.
показати весь коментар
30.07.2021 08:39 Відповісти
что у трезвого на уме,у АРАХНОГАДИИ на языке.
показати весь коментар
30.07.2021 08:40 Відповісти
"Дайте на потенціал...". Ідея Арахамії про шантаж усього світу у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 3367
показати весь коментар
30.07.2021 08:59 Відповісти
Абізяна з гранатою - мрія абізяни без гранати, але при владі
Дякую, мутрий наріт...
показати весь коментар
30.07.2021 09:11 Відповісти
Идиотизм - ВЕЧЕН!
показати весь коментар
30.07.2021 09:11 Відповісти
Я ні на що не натякаю, АЛЕ... Це в крові, у смугленькі завжди такими речами займаються... Ви зрозуміли про що я...
показати весь коментар
30.07.2021 09:13 Відповісти
надо же такое ляпнуть . ох и на выбирали дибилов
показати весь коментар
30.07.2021 09:24 Відповісти
Ара втік з розплідника і його не стали шукати.

Сухумский обезьяний питомник является базой Научно-исследовательского института экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии.
"Дайте на потенціал...". Ідея Арахамії про шантаж усього світу у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 7461
показати весь коментар
30.07.2021 09:24 Відповісти
все почалося, коли маленький Додо застукав мамку із сусідом...
показати весь коментар
30.07.2021 09:30 Відповісти
Понавыбирали ЗЕ дибилов.
показати весь коментар
30.07.2021 09:44 Відповісти
Я каждый раз просто хренею от этих ЗЕленых обезьян.
Зебилы, харе курить!!!!!
показати весь коментар
30.07.2021 10:04 Відповісти
"Дайте на потенціал...". Ідея Арахамії про шантаж усього світу у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 5696
показати весь коментар
30.07.2021 10:08 Відповісти
"Дайте на потенціал...". Ідея Арахамії про шантаж усього світу у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 4981
показати весь коментар
30.07.2021 11:48 Відповісти
я и раньше не думал о нем лестно
показати весь коментар
30.07.2021 11:50 Відповісти
У него ж на харе написано, что он идиот.
показати весь коментар
30.07.2021 12:38 Відповісти
Не совсем..Только обладанием ЯО,можно на все сто обезопаситься от внешней угрозы,особенно россиянской..Идиоты Кравчук с Кучмой отдавших за клочок бумаги по величине третье в Мире ЯО,не оставивши для безопастности Державы даже чуть-чуть тактического ЯО, носители для которого ВСУ и поныне имеет..
показати весь коментар
30.07.2021 12:55 Відповісти
Этот "БОЛЬШОЙ МЕНГРЕЛ", как и его землячок, ничего нормального не делает для Украины.
показати весь коментар
30.07.2021 12:52 Відповісти
Невже оті 73 відстка голосуючих, а не усього населення,, не бачили до виборів в тому клоуні пустопорожнє місце, що і двох слів не зв'яже само, а лише з папірця, кимось написаного, чужі слова прочитає?! Зрозуміло, що кожен вибирає на себе схожого. То хто ж нас оточує?!
показати весь коментар
30.07.2021 14:08 Відповісти
Бачили. А яка в них була альтернатива? Бойко?
показати весь коментар
31.07.2021 02:11 Відповісти
Дивлюсь я на пики цих зелених дегенератів і розумію - Ломброзо таки був правий.
показати весь коментар
30.07.2021 15:39 Відповісти
Это ж скока тут сказочных дебилоидов на сайте не любящих свою Родину.Одна здравая пропозиция этой недовласти вызвала шквал возмущения.Неужели столько придурков в нашей стране?Их дом уже второй раз обокрал сосед а они вместо того чтоб купить ружье и защищать свое имущество поливают грязью начальника местного сельсовета посоветовавшего им это.
показати весь коментар
31.07.2021 10:00 Відповісти
Зачем тебе ЯО? Те кто хотели себя защитить, те защитили. Польша и страны Балтии давно уже в НАТО, и никакое ЯО им для защиты не требуется. Просто они поставили себе цель и к ней шли. А у нас такие как ты 73% постоянно выбирали говно, как не Батькивщину, по Партию Регионов, то СДПУ(о), то КПУ которые делали все, чтобы Украина даже не пыталась вступить в НАТО. Сейчас зелёная плесень на словах сокрушается что мы не в НАТО, а на деле делает всё, чтобы нас туда ещё долго не принимали. Та что думай-те.
показати весь коментар
01.08.2021 07:59 Відповісти
 
 