"Провели беседу. Администрация извинилась": Ресторан в Каменском исправил карту с "российским" Крымом. ФОТО

В Каменском Днепропетровской области в ресторане "Navigator" исправили стенд со странами, где оккупированный РФ Крым был изображен как часть России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил на странице в Facebook руководитель ОО "Брати по зброї" в Каменском Богдан Житник.

"Посетил со своими побратимами ресторан "Навигатор", в котором висела карта с "российским" Крымом. Провели беседу с администрацией ресторана. Ситуация исправлена.

Администрация заведения сегодня извинилась.

Крым был, есть и останется УКРАИНСКИМ!

Мы никому не позволим посягать на суверенитет нашего государства, мы это доказывали и доказываем на войне с россией.

Слава Украине!"







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