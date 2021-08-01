"Провели беседу. Администрация извинилась": Ресторан в Каменском исправил карту с "российским" Крымом. ФОТО
В Каменском Днепропетровской области в ресторане "Navigator" исправили стенд со странами, где оккупированный РФ Крым был изображен как часть России.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил на странице в Facebook руководитель ОО "Брати по зброї" в Каменском Богдан Житник.
"Посетил со своими побратимами ресторан "Навигатор", в котором висела карта с "российским" Крымом. Провели беседу с администрацией ресторана. Ситуация исправлена.
Администрация заведения сегодня извинилась.
Крым был, есть и останется УКРАИНСКИМ!
Мы никому не позволим посягать на суверенитет нашего государства, мы это доказывали и доказываем на войне с россией.
Слава Украине!"
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