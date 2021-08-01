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"Провели беседу. Администрация извинилась": Ресторан в Каменском исправил карту с "российским" Крымом. ФОТО

В Каменском Днепропетровской области в ресторане "Navigator" исправили стенд со странами, где оккупированный РФ Крым был изображен как часть России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил на странице в Facebook руководитель ОО "Брати по зброї" в Каменском Богдан Житник.

"Посетил со своими побратимами ресторан "Навигатор", в котором висела карта с "российским" Крымом. Провели беседу с администрацией ресторана. Ситуация исправлена.
Администрация заведения сегодня извинилась.
Крым был, есть и останется УКРАИНСКИМ!
Мы никому не позволим посягать на суверенитет нашего государства, мы это доказывали и доказываем на войне с россией.
Слава Украине!"

Провели беседу. Администрация извинилась: Ресторан в Каменском исправил карту с российским Крымом 01
Провели беседу. Администрация извинилась: Ресторан в Каменском исправил карту с российским Крымом 02
Провели беседу. Администрация извинилась: Ресторан в Каменском исправил карту с российским Крымом 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Границу стерли: на официальном сайте Олимпиады исправили карту Украины, теперь она с Крымом. СКРИНШОТ

Автор: 

Каменское Днепродзержинск (122) Крым (26377) рестораны (279) карта (182) Ян Осока (1501)


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Топ комментарии
+27
Беседы мало. Надо бы сделать физическое замечание с применением подручных средств.
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01.08.2021 13:29
+25
"Провели беседу. Администрация извинилась": Ресторан в Каменском исправил карту с "российским" Крымом - Цензор.НЕТ 9872
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01.08.2021 13:30
+24
почему не принят закон, в котором подобное - считалось бы преступлением против государства
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01.08.2021 13:30
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Такую дебильную карту мог нарисовать только кацап
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01.08.2021 18:51 Ответить
Логово роSSийской ваты!
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01.08.2021 18:52 Ответить
К ****** сжечь,желаение херней подобной страдать пропадет навсегда
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01.08.2021 21:22 Ответить
Крым вернули , осталось бесарабию Одессу вернуть . И малдованам Молдову.
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02.08.2021 08:13 Ответить
бесіда- це спалений нах сарай "Навігатор"! Вони ж не просто так утнули цю гидоту...
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02.08.2021 09:45 Ответить
вместо Рахи еще написать "404 - страна не найдена"
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02.08.2021 12:02 Ответить
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