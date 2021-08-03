"Укрзализныця" на Волыни электрифицирует участок Ковель - Изов - Госграница. ФОТОрепортаж
На железнодорожном участке Ковель - Изов - Госграница стартовали работы по электрификации.
Как информиурет Цензор.НЕТ, об этом заявил и.о. главы правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик по итогам инспекции на участок.
Отмечается, что реализация проекта поможет укрепить экспортный потенциал страны.
"Участок Ковель - Изов - Госграница очень важен для развития железнодорожных перевозок в направлении стран Европейского Союза. Электрификация этого направления заложит прочный камень в фундамент увеличения европейского транзитного грузопотока и развитие экономики нашего государства", - рассказал он.
Разрешение на начало основных работ "Укрзализныця" получила от Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины, рассказали в пресс-службе компании. В рамках президентской компании "Большая стройка" работы на участке начались с установки опор контактной сети на станции Устилуг, модернизации рельсовых цепей, прокладки кабельных сетей на станции Люблинец-Волынский.
Кроме этого, первая очередь работ предусматривает реконструкцию контактной сети, оборудование стрелочных переводов системами электрообогрева, модернизацию освещения станционных горловин и железнодорожных переездов, прокладка кабельных сетей СЦБ и связи, реконструкцию устройств переездной сигнализации, оповещения и технологической связи, монтаж светофоров, панелей питания, защитного заземления, замену батарейных шкафов.
Таким образом, электрификация позволит увеличить вес грузовых поездов на участке, повысит пропускную способность и скоратит сроки доставки грузов.
Введение электротяги на этом участке позволит высвободить 10 магистральных тепловозов, что существенно уменьшит выбросы продуктов сгорания в атмосферу (около 12 тыс. т/год). Это также позволит снизить эксплуатационные расходы на 136,4 млн грн в год.
Напомним, заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, который также координирует президентскую программу "Большая стройка", ранее анонсировал восстановление удобного железнодорожного пригородного сообщения в Киеве, Харькове и Днепре.
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не на украинские.
так что ничего хорошего тут нет.
для бени как всегда лавэ нашлось государственное
в Швейцарии все 100% дорог электрифицированные как и 1435 мм и 1000 мм (кстати для Карпат вполне даже вариант именно проложить там дорогу 1000 мм вагоны Швейцарского производителя никак не уступают комфортом и качеством 1435 мм вагонам как и вагоны платформы контейнеровозы и локомотивы... вообще 1000 мм это вариант сделать в Украине еще одну сеть локально украинский дороги пустив по ней фактически трамвай поезд для связки 95% населенных пунктов как электро так и тепловозной тяги вместо маршруток провести в каждый поселок село (транзитов) узкоколейку 1000 мм и станцию и вот вам охват транспортом всех практически населенных пунктов построить между крупными городами райцентрами и регионами скоростные и местные электро и тепловозно тяговые пусть и в 1 колею с разъездами дорогу 1435 мм и модернизировать русскую 1520 мм и фактически превратив Украину в страну экологии убрав с дорог грузовые перевозки передав 70% на поезда разной локальности и келейности .....