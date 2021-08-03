"Укрзализныця" на Волыни электрифицирует участок Ковель - Изов - Госграница. ФОТОрепортаж

На железнодорожном участке Ковель - Изов - Госграница стартовали работы по электрификации.

Как информиурет Цензор.НЕТ, об этом заявил и.о. главы правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик по итогам инспекции на участок.

Отмечается, что реализация проекта поможет укрепить экспортный потенциал страны.

"Участок Ковель - Изов - Госграница очень важен для развития железнодорожных перевозок в направлении стран Европейского Союза. Электрификация этого направления заложит прочный камень в фундамент увеличения европейского транзитного грузопотока и развитие экономики нашего государства", - рассказал он.

Разрешение на начало основных работ "Укрзализныця" получила от Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины, рассказали в пресс-службе компании. В рамках президентской компании "Большая стройка" работы на участке начались с установки опор контактной сети на станции Устилуг, модернизации рельсовых цепей, прокладки кабельных сетей на станции Люблинец-Волынский.

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Кроме этого, первая очередь работ предусматривает реконструкцию контактной сети, оборудование стрелочных переводов системами электрообогрева, модернизацию освещения станционных горловин и железнодорожных переездов, прокладка кабельных сетей СЦБ и связи, реконструкцию устройств переездной сигнализации, оповещения и технологической связи, монтаж светофоров, панелей питания, защитного заземления, замену батарейных шкафов.

Таким образом, электрификация позволит увеличить вес грузовых поездов на участке, повысит пропускную способность и скоратит сроки доставки грузов.

Введение электротяги на этом участке позволит высвободить 10 магистральных тепловозов, что существенно уменьшит выбросы продуктов сгорания в атмосферу (около 12 тыс. т/год). Это также позволит снизить эксплуатационные расходы на 136,4 млн грн в год.

Напомним, заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, который также координирует президентскую программу "Большая стройка", ранее анонсировал восстановление удобного железнодорожного пригородного сообщения в Киеве, Харькове и Днепре.

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