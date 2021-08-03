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"Укрзализныця" на Волыни электрифицирует участок Ковель - Изов - Госграница. ФОТОрепортаж

На железнодорожном участке Ковель - Изов - Госграница стартовали работы по электрификации.

Как информиурет Цензор.НЕТ, об этом заявил и.о. главы правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик по итогам инспекции на участок.

Отмечается, что реализация проекта поможет укрепить экспортный потенциал страны.

"Участок Ковель - Изов - Госграница очень важен для развития железнодорожных перевозок в направлении стран Европейского Союза. Электрификация этого направления заложит прочный камень в фундамент увеличения европейского транзитного грузопотока и развитие экономики нашего государства", - рассказал он.

Разрешение на начало основных работ "Укрзализныця" получила от Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины, рассказали в пресс-службе компании. В рамках президентской компании "Большая стройка" работы на участке начались с установки опор контактной сети на станции Устилуг, модернизации рельсовых цепей, прокладки кабельных сетей на станции Люблинец-Волынский.

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Кроме этого, первая очередь работ предусматривает реконструкцию контактной сети, оборудование стрелочных переводов системами электрообогрева, модернизацию освещения станционных горловин и железнодорожных переездов, прокладка кабельных сетей СЦБ и связи, реконструкцию устройств переездной сигнализации, оповещения и технологической связи, монтаж светофоров, панелей питания, защитного заземления, замену батарейных шкафов.

Таким образом, электрификация позволит увеличить вес грузовых поездов на участке, повысит пропускную способность и скоратит сроки доставки грузов.

Введение электротяги на этом участке позволит высвободить 10 магистральных тепловозов, что существенно уменьшит выбросы продуктов сгорания в атмосферу (около 12 тыс. т/год). Это также позволит снизить эксплуатационные расходы на 136,4 млн грн в год.

Напомним, заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, который также координирует президентскую программу "Большая стройка", ранее анонсировал восстановление удобного железнодорожного пригородного сообщения в Киеве, Харькове и Днепре.

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Укрзализныця на Волыни электрифицирует участок Ковель - Изов - Госграница 01
Укрзализныця на Волыни электрифицирует участок Ковель - Изов - Госграница 02
Укрзализныця на Волыни электрифицирует участок Ковель - Изов - Госграница 03
Укрзализныця на Волыни электрифицирует участок Ковель - Изов - Госграница 04
Укрзализныця на Волыни электрифицирует участок Ковель - Изов - Госграница 05
Укрзализныця на Волыни электрифицирует участок Ковель - Изов - Госграница 06

Автор: 

Укрзализныця (2747) Большая стройка (728) Волынская область (996)


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Станом на 20:43:47 02.08.2021 повинно бути посаджено: 51 194 246 дерев
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03.08.2021 09:24 Ответить
Я вже з дому вийти не в змозі без пилки!
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03.08.2021 09:28 Ответить
А до Ковеля дорого эктрифицировна? Как бы там ни было это одна из немногих радостных новостей. Какие электровозы будут работать на этом участке?
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03.08.2021 09:33 Ответить
по этой ветке беня вывозит руду на польские заводы.
не на украинские.
так что ничего хорошего тут нет.
для бени как всегда лавэ нашлось государственное
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03.08.2021 10:23 Ответить
вот поясните мне в Нидерландах с населением 25 млн. человек железная дорога развитая всю страну можно проехать на поез-де за 4 часа построенная скоростная дорога Амстердам Роттердам имеющая ответвление на Бельгийский город порт Антверпен..скорость там 340 км час простая электричка в Нидерландах ездит 180 км час.. а напряжение по два провода (такая схема в Бельгии и Франции) по 1,5 кВт час каждый... также по таким дорогам вполне даже комфортно ездят немецкие локомотивы Сименс могущие переключаться с разного напряжения и трамваи.. есть уникальная метро система между Гаагой и пригородами метро трам когда метро и трамвай в одном лице.... а у нас 27 тысяч!!! и до сих пор не можем переключить все линии на электричество при ПРОФИЦИТЕ ЭЛЕТКРОЭНЕРГИИ ЧТО ЕЕ ТУПО СЛИВАЕМ В ЗЕМЛЮ....и еще раз нам пора в Украине заводит свою национальную сеть 1435 мм ЕВРОПА.. проблем на первых порах с Б-У парком локомотивов поездов вагонов и прочей техники не будет априори в Европе преизбыток б-у вагонов которые после капремонта которые у нас поездят лет 10-15..также в В Украине можно было развернуться на вое локальное производства подвижного состава и вагонов разной категории для колеи 1435 мм да смотрите Швеция 90% электрификации и 80% дорог одноколенные с разъездами..
в Швейцарии все 100% дорог электрифицированные как и 1435 мм и 1000 мм (кстати для Карпат вполне даже вариант именно проложить там дорогу 1000 мм вагоны Швейцарского производителя никак не уступают комфортом и качеством 1435 мм вагонам как и вагоны платформы контейнеровозы и локомотивы... вообще 1000 мм это вариант сделать в Украине еще одну сеть локально украинский дороги пустив по ней фактически трамвай поезд для связки 95% населенных пунктов как электро так и тепловозной тяги вместо маршруток провести в каждый поселок село (транзитов) узкоколейку 1000 мм и станцию и вот вам охват транспортом всех практически населенных пунктов построить между крупными городами райцентрами и регионами скоростные и местные электро и тепловозно тяговые пусть и в 1 колею с разъездами дорогу 1435 мм и модернизировать русскую 1520 мм и фактически превратив Украину в страну экологии убрав с дорог грузовые перевозки передав 70% на поезда разной локальности и келейности .....
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03.08.2021 09:44 Ответить
из всего, хотя бы рельсовые автобусы начать производить...а то в некоторых электричках на 6-8 вагонов меньше 100 чел в любое время суток
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03.08.2021 10:45 Ответить
Стартували роботи по електрифікації залізниці на ділянці Ковель Ізов мягко кажучи перебільшення в стилі відосіків про велике будівництво від "Новозеляндії" так як на ділянці Ковель Турійськ електроопори установлено вже років 10 тому, після електрифікації ділянки Здолбунів Ківерці Ковель.
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06.01.2022 23:26 Ответить
 
 