Обнародовано фото обстрелянного российскими наемниками автокрана в н.п. Пески. ФОТО

Обнародовано фото обстрелянного российскими наемниками с использованием противотанковой управляемой ракеты автокрана, который оказывал помощь местным жителям по восстановлению поврежденной гражданской инфраструктуры в населенном пункте Пески.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Как сообщалось, в субботу, 7 августа, российские наемники, подло нарушив требования Минских договоренностей, применили противотанковую управляемую ракету по автокрану, который оказывал помощь местным жителям по восстановлению поврежденной гражданской инфраструктуры в населенном пункте Пески.

В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб. Еще один воин получил ранение. Состояние его здоровья - средней тяжести.

Позже стало известно, что в результате подлого обстрела со стороны российских наемников погиб боец 58-й ОМПБр Ярослав Семеняка.