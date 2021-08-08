Обнародовано фото обстрелянного российскими наемниками автокрана в н.п. Пески. ФОТО
Обнародовано фото обстрелянного российскими наемниками с использованием противотанковой управляемой ракеты автокрана, который оказывал помощь местным жителям по восстановлению поврежденной гражданской инфраструктуры в населенном пункте Пески.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Как сообщалось, в субботу, 7 августа, российские наемники, подло нарушив требования Минских договоренностей, применили противотанковую управляемую ракету по автокрану, который оказывал помощь местным жителям по восстановлению поврежденной гражданской инфраструктуры в населенном пункте Пески.
В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб. Еще один воин получил ранение. Состояние его здоровья - средней тяжести.
Позже стало известно, что в результате подлого обстрела со стороны российских наемников погиб боец 58-й ОМПБр Ярослав Семеняка.
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Если их переселить "за 30 км от линии фронта", то они там нахер ни кому будут не нужны ...
Все кто хотел и имел возможность - деньги, родственников готовых принять или хотя бы молодость и трудоспособность - переехали еще в 14-ом.
Потому пусть никого не обманывает название этой дряни.
Вообще-то уже начиаю уставать от подобных новостей без соответствующей реакции властей Украины
Шкода стало: "путинвведивойска"!? Що просили-те й отримали,а нормальні люди із-за них мають гинути? Та пішли оті сепари в жопу!
То помилково туди щось приплюсовали.
ну от никогоСбулавой - не жду....
Смотрю в их лица и понимаю: есть МЫ, а есть ОНИ. И от этого факта никуда не деться
В тот день я служил панихиду. Рядом со сгоревшим блиндажом. Вокруг была выгоревшая земля. Выгоревшая совсем! Впрочем, следы пожарища уже не были так заметны. Работала техника и бойцы активно вкапывались в землю. Тут нечего восстанавливать. Все будет построено заново. У нас нет перемирия. Очень наивно полагать, что перемирие, это когда просто не стреляют. На войне есть масса способов нанести урон противнику: устроить поджог, затопить водой, или наоборот перекрыть воду и так далее.
Бойцы с обветренными лицами. Уставшие глаза. Пыльные, с черными мозолистыми руками, только что отложив лопаты, стоят на молитве, и кажется, кому-то из них неловко за свой внешний вид. Я то со своим мельхиоровым крестом и парчовой епитрахилью выгляжу тут неуместно гламурно.
- И не смущайтесь что вы в пыли, - говорю я им, - если бы все мужики в этой стране сейчас выглядели так как вы, мы бы давно войну закончили.
Ободряю их и молюсь о погибшем побратиме...
Через полчаса мы въехали в село, где местные устроили мелкий бунт. Ну не бунт, а паскудное такое обиженное недовольство. Не понравилось им как военные трубы тянули. Претензии, обвинения, недовольство на людей, которые их защищают... Обиженные вечные терпилы, которые и рта не открыли бы, если бы в селе стояли боевики. Потому как те просто пристрелят, или на подвал. Но украинская армия не такая. Не пристрелят ведь. Правила ведения войны и все такое соблюдают. Можно и права качнуть, и потребовать чего-то, чем армия и не должна заниматься. Сделайте нам то, привезите нам это!
Смотрю в их лица и понимаю: есть МЫ, а есть ОНИ. И от этого факта никуда не деться. Несчастные проклятые люди. Не Богом проклятые и не другими людьми. Но проклятые самими собой: своим невежеством, страхами, комплексами. Отсутствует, совсем отсутствует у них причинно-следственная связь в голове. Невозможно им понять, что причиной их бед является Путин и Россия, а не эти молодые ребята, вчерашние школьники, студенты; обычные гражданские люди, которые вынуждены были взять в руки оружие...
Спаси нас, Господи, от глупости, и даруй разума тем, кто в нем нуждается!
Aleksandr V. Damansky
Не стоит туда посылать краны. Царство небесное нашему воину