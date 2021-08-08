Оприлюднено фото обстріляного російськими найманцями автокрана в населеному пункті Піски. ФОТО

Оприлюднено фото обстріляного російськими найманцями з використанням протитанкової керованої ракети автокрана, який надавав допомогу місцевим жителям з відновлення пошкодженої цивільної інфраструктури в населеному пункті Піски.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося, в суботу, 7 серпня, російські найманці, підло порушивши вимоги Мінських домовленостей, застосували протитанкову керовану ракету по автокрану, який надавав допомогу місцевим жителям з відновлення пошкодженої цивільної інфраструктури в населеному пункті Піски.

Унаслідок обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув. Ще один воїн зазнав поранення. Стан його здоров'я - середньої тяжкості.

Пізніше стало відомо, що унаслідок підлого обстрілу з боку російських найманців загинув боєць 58-ї ОМПБр Ярослав Семеняка.