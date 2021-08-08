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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Оприлюднено фото обстріляного російськими найманцями автокрана в населеному пункті Піски. ФОТО

Оприлюднено фото обстріляного російськими найманцями з використанням протитанкової керованої ракети автокрана, який надавав допомогу місцевим жителям з відновлення пошкодженої цивільної інфраструктури в населеному пункті Піски.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Оприлюднено фото обстріляного російськими найманцями автокрана в населеному пункті Піски 01

Як повідомлялося, в суботу, 7 серпня, російські найманці, підло порушивши вимоги Мінських домовленостей, застосували протитанкову керовану ракету по автокрану, який надавав допомогу місцевим жителям з відновлення пошкодженої цивільної інфраструктури в населеному пункті Піски.

Унаслідок обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув. Ще один воїн зазнав поранення. Стан його здоров'я - середньої тяжкості.

Пізніше стало відомо, що унаслідок підлого обстрілу з боку російських найманців загинув боєць 58-ї ОМПБр Ярослав Семеняка.

 

Автор: 

обстріл (28428) Донбас (22355) Ян Осока (1495) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+81
Шо там на первой линии делает местное население и почему оно еще не выселенно от туда.?..Зеленский ..а у!!!Почему наши военные должны умирать ..за ремонт крыши ? Она стоит того? Она стоит жизни нашего воина?
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08.08.2021 12:14
+42
Обнародовано фото обстрелянного российскими наемниками автокрана в н.п. Пески - Цензор.НЕТ 3569
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08.08.2021 12:23
+39
Вопросы адекватные, но мне кажется что мелкий говнюк будет отмалчиваться.
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08.08.2021 12:21
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Обнародовано фото обстрелянного российскими наемниками автокрана в н.п. Пески - Цензор.НЕТ 9904
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08.08.2021 12:13 Відповісти
Шо там на первой линии делает местное население и почему оно еще не выселенно от туда.?..Зеленский ..а у!!!Почему наши военные должны умирать ..за ремонт крыши ? Она стоит того? Она стоит жизни нашего воина?
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08.08.2021 12:14 Відповісти
Вопросы адекватные, но мне кажется что мелкий говнюк будет отмалчиваться.
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08.08.2021 12:21 Відповісти
Какой смысл что то восстанавливать на линии фронта?
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08.08.2021 13:00 Відповісти
И вопрос следом: Почему военные, привлекаются с работами не связанными с несением службы. Военные конечно могут применяться, с составе сил быстрого реагирования, но для ликвидиции последствий ЧС. А там что было ураган, тайфун, цнами...?
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08.08.2021 14:31 Відповісти
чтобы отселять жителей, надо им строить в тылу, а на это никто денег не даст, лучше пару лямов Коболеву в зарплату было дать, или тарифы поднимать для новых поместий Ахметова и т.д. и т.п., а текущий говнокомандующий какабычно на морозе и ждет в гости Киркорова
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08.08.2021 14:32 Відповісти
ВСЕ ВІРНО.
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08.08.2021 17:13 Відповісти
ты Коболева не трогай - он свою зарплату на 1000% отработал
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09.08.2021 07:01 Відповісти
"Просто нада пєрєстать стрєлять." Все вірно,зе-баран?
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08.08.2021 12:16 Відповісти
---- Жертви абортів. Кінчені виродки.--- осуду НЕ підлягають...
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08.08.2021 12:17 Відповісти
И почему то вспомнился сливной бачок с Г+Г...
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08.08.2021 12:20 Відповісти
Обнародовано фото обстрелянного российскими наемниками автокрана в н.п. Пески - Цензор.НЕТ 3569
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08.08.2021 12:23 Відповісти
я точно с таким лозунгом в 14г. на митинге был, это не помогает. надо только стрелять
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08.08.2021 14:52 Відповісти
Надо построить дешевое жилье в 30 км от линии фронта, принудительно отселить всех, как это было сделано в Чернобыльской зоне.
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08.08.2021 12:24 Відповісти
Там несколько стариков живут. Военные им помогают, подкармливают ....
Если их переселить "за 30 км от линии фронта", то они там нахер ни кому будут не нужны ...
Все кто хотел и имел возможность - деньги, родственников готовых принять или хотя бы молодость и трудоспособность - переехали еще в 14-ом.
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08.08.2021 13:38 Відповісти
сколько жилья? 100 квартир, 1000, 10 000, 100 000? умножь на цену кв метра и время на строительство. получишь 4 года и 1 млрд$. вэлыкэ будивныцтво))))
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08.08.2021 15:47 Відповісти
а ты себе ужен построил, или денег не хватает? тогда купи квартиру на Хрещатике.
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09.08.2021 10:56 Відповісти
Леонид Данилыч написал книжечку лет 30 назад...Украина не РАБссия,...быдло мавзолейное кроме ГУЛАГа Сралина так и ничего не построило...Кузбасс строили американцы,Донбасс строили британцы,а город Сралинград строил Генри Форд,соорудив завод в США и по частям и блокам на кораблях торгового флдота США доставил в советское дерьмо...,ну и т.д...,что строила РАБссия? А ничего...голый босый вечно пьяный Иван-Дурак не созидатель...а Грабитель и убийца...,
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08.08.2021 12:24 Відповісти
Леонид данилыч писал, но мало кто читал. А кто прочитал это дерьмецо, то увидел, что там в каждом абзаце одна и та же мысль: Украина может выжить только вместе с расеей, экономика Украины вся ориентированы и интегрирована в расею, словом, книжечка - та же мина замедленного действия прососсийского политика.
Потому пусть никого не обманывает название этой дряни.
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08.08.2021 21:57 Відповісти
Хто покликав війну до себе, той і житиме на війні.
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08.08.2021 12:27 Відповісти
Але наші сини ,найкращі сини гинуть !!!
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08.08.2021 13:06 Відповісти
У гавнокомандующего никак фокусировка на глазах не выходит. Тварь конченная.
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08.08.2021 15:29 Відповісти
доки яжнєлох особисто не буде пояснювати кожній родині загиблих воїнів обставини смерті їх чоловіка (дитини), - буде ситуація "просто пєрєстать стрілять"
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08.08.2021 12:29 Відповісти
Коли мова йде взагалі про кацапів, слово ПОДЛО є зайвим. Всі в світі і так розуміють що таке кацапня. Слово подло це ще навіть м'яко сказано...
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08.08.2021 12:29 Відповісти
ЗЕпокидьки (подонки) разом з новим військовим командуванням. Головне що заборонили політикам відвідувати зону ООС, не ходити в екіпіруванні зі зброєю (а вдруг та сторона падумает шо ми будем стрелять ?). Там "наши люди" ? А тут хіба не люди, хоча ясно що русофіл і путіносос не вважає українців за людей і мріє про максимальні втрати українських військових.
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08.08.2021 12:32 Відповісти
Какой жах!
Вообще-то уже начиаю уставать от подобных новостей без соответствующей реакции властей Украины
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08.08.2021 12:32 Відповісти
Властям некада. Власти клепают видосики с поздравлениями победивших олимпийцев. Очень нужное дело поздравить каждого почти лично
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08.08.2021 12:41 Відповісти
"Властям некада....."
Оприлюднено фото обстріляного російськими найманцями автокрана в населеному пункті Піски - Цензор.НЕТ 2325
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08.08.2021 12:58 Відповісти
Пам'ятник всцяному Зєлі-косовортці?😁
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08.08.2021 16:29 Відповісти
Блогер Ленис Казанский родом из Донбасса,удрал из того рюсскага РАЯ Путлера,однажды вбросил в Ютьюб данные о первых месяцах оккупации Донбасса в 2014 году рюсскими Крысами...,были там данные о том ,сколько автомашин казаки Дона и рюсские вояки угнали на РАБссию из Донецка,Макеевки,Горловки Мариуполя и других городов Донбасса...,цифра впечатлила 50 000 автомашин разного типа включая грузовики местных донецких бизнесменов...Выводы делайте сами...,для меня лично РАБссия враг..., была есть и будет всегда...там живут НЕЛЮДИ......,а Ольга ********* первая из них...протому что ПРОПАГАНДОНША этого рюсскава говна...,а не Мира...
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08.08.2021 12:39 Відповісти
а ты думал туда чечены за казачий присуд воевать поперлись?
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08.08.2021 13:05 Відповісти
А зачем тебе то,что я думаю?
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08.08.2021 13:12 Відповісти
Так выглядит зебильный "мир" в очке }{уйла:
Оприлюднено фото обстріляного російськими найманцями автокрана в населеному пункті Піски - Цензор.НЕТ 4515
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08.08.2021 12:42 Відповісти
Двух жопые орки . кули тут сказать.....
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08.08.2021 12:47 Відповісти
Ну от чого Славко туди поліз?
Шкода стало: "путинвведивойска"!? Що просили-те й отримали,а нормальні люди із-за них мають гинути? Та пішли оті сепари в жопу!
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08.08.2021 12:56 Відповісти
якби всі так думали, то "ванюшки" були б вже у тебе в селі.
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08.08.2021 13:01 Відповісти
Автокран-не мінемет і не гаубиця і працювати на ньому серед білого дня,рахуй,на передовій зовсім не обов"язково.
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08.08.2021 16:05 Відповісти
Когда то президента Чечни Джохара Дудаева спросили,...: война в самом разгаре,а если вы ее проиграете и она начнется на всем Постсоветском пространстве,что будет тогда,кто остановит Русизм и Рюсский Рейх,Джохар Мусаевич?..немного подумав Дудаев ответил...: Украина не даст!!!...,все это есть в Ютьюбе ,интервью проводил кажись Корреспондент Bi-Bi-Ci в 1995 году кажись,точно не помню..
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08.08.2021 13:04 Відповісти
а чому би 95-му кварталу у повному складі не зробити там на першій лінії "субітник" з "канцертам" опісля? а тамадою - сивуху товстосраку...? а нормальним солдатам - спостерігати з відстані і з забороною відкривати вогонь у відповідь...
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08.08.2021 13:09 Відповісти
Зелемойские на праздник Независимости Украині 24 августа потратят из вашего бюджетного кармана 10 мииллиардов гривен...,зато увидите на тиливизире Софию Ротару и даже Ирину Билік... с Веркой Сердючкой и прочими ПОЦтриотами РАБссии..мішибраццкий нарот...
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08.08.2021 13:16 Відповісти
226 млн грн
То помилково туди щось приплюсовали.
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08.08.2021 17:19 Відповісти
Вам споет даже Олег Винник,поп-звезда всех времен и народов...,а для меня он обікновенная бездарь...,что и вся попса 5-ти копеечная...
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08.08.2021 13:22 Відповісти
Того, хто послав кран треба під суд. Якісь ігри незрозумілі, ніби вже мир. А людина загинула.
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08.08.2021 13:41 Відповісти
Бубочка уже давно говорит, что не среляют. А если и стреляют, то неприцельно. Целились в другую сторону...
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08.08.2021 13:59 Відповісти
а почему нет никаких заявлений ни от ОБСЕ, ни от СЦКК, ни от МинОбороны, ни от ....
ну от никогоСбулавой - не жду....
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08.08.2021 13:55 Відповісти
Маркиз

Смотрю в их лица и понимаю: есть МЫ, а есть ОНИ. И от этого факта никуда не деться

В тот день я служил панихиду. Рядом со сгоревшим блиндажом. Вокруг была выгоревшая земля. Выгоревшая совсем! Впрочем, следы пожарища уже не были так заметны. Работала техника и бойцы активно вкапывались в землю. Тут нечего восстанавливать. Все будет построено заново. У нас нет перемирия. Очень наивно полагать, что перемирие, это когда просто не стреляют. На войне есть масса способов нанести урон противнику: устроить поджог, затопить водой, или наоборот перекрыть воду и так далее.
Бойцы с обветренными лицами. Уставшие глаза. Пыльные, с черными мозолистыми руками, только что отложив лопаты, стоят на молитве, и кажется, кому-то из них неловко за свой внешний вид. Я то со своим мельхиоровым крестом и парчовой епитрахилью выгляжу тут неуместно гламурно.
- И не смущайтесь что вы в пыли, - говорю я им, - если бы все мужики в этой стране сейчас выглядели так как вы, мы бы давно войну закончили.
Ободряю их и молюсь о погибшем побратиме...
Через полчаса мы въехали в село, где местные устроили мелкий бунт. Ну не бунт, а паскудное такое обиженное недовольство. Не понравилось им как военные трубы тянули. Претензии, обвинения, недовольство на людей, которые их защищают... Обиженные вечные терпилы, которые и рта не открыли бы, если бы в селе стояли боевики. Потому как те просто пристрелят, или на подвал. Но украинская армия не такая. Не пристрелят ведь. Правила ведения войны и все такое соблюдают. Можно и права качнуть, и потребовать чего-то, чем армия и не должна заниматься. Сделайте нам то, привезите нам это!
Смотрю в их лица и понимаю: есть МЫ, а есть ОНИ. И от этого факта никуда не деться. Несчастные проклятые люди. Не Богом проклятые и не другими людьми. Но проклятые самими собой: своим невежеством, страхами, комплексами. Отсутствует, совсем отсутствует у них причинно-следственная связь в голове. Невозможно им понять, что причиной их бед является Путин и Россия, а не эти молодые ребята, вчерашние школьники, студенты; обычные гражданские люди, которые вынуждены были взять в руки оружие...
Спаси нас, Господи, от глупости, и даруй разума тем, кто в нем нуждается!
Aleksandr V. Damansky
Не стоит туда посылать краны. Царство небесное нашему воину
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08.08.2021 14:24 Відповісти
Игры в толерантность всегда плохо заканчиваются на войне
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08.08.2021 14:51 Відповісти
Убивці русофашиські, горіть вам усим у пеклі.
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08.08.2021 15:09 Відповісти
надо еще пять автокранов отправить-пусть они подавяца!
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08.08.2021 16:32 Відповісти
СІДАЙ У ПЕРШИЙ І ЇДЬ ГЕРОЙ.
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08.08.2021 17:27 Відповісти
https://censor.net/ru/user/201477 , абсолютно согласен . Яркий пример ивана -дурака , Ломоносов , по пьянствовал .по дебоширил за границей , потом вернулся обратно в Парашу , типа ученный . И ничего не открыл ни одной работы не написал , только популяризировал то ,что услышал от умных людей . Назовите хоть один научный труд Ломоносова
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08.08.2021 16:43 Відповісти
Кстати интересный вопрос...И не являлся ли он незаконнорожденным сыном Петра 1, которого по тихому тянули наверх...
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08.08.2021 19:30 Відповісти
Цитата из Евангелия (Матф., 7, 1-2): "Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить". Никак не пойму, почему люди идут в храм (те,которые идут), но выйдя из храма довольные и чванливые говорят - что б им повылазило! Так зачем ходить в храм вообще? И вдруг праздник Николая.....они говорят - О! Сегодня Николая, берём бутылку.... в чём смысл - в Николае или в бутылке?
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09.08.2021 02:33 Відповісти
«Впрочем, есть у тебя то, что ты ненавидишь дела секты Николая, которые ненавижу и я» (https://wol.jw.org/ru/wol/bc/r2/lp-u/1101988007/15/0 Откровение 2:6 ).
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09.08.2021 02:57 Відповісти
Кацапських виродків треба знищувати без жалю
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09.08.2021 12:25 Відповісти
 
 