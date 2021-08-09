С погибшим при обстреле автокрана в Песках воином 58-й ОМПБр Ярославом Семенякой простятся завтра на Сумщине

Завтра, 10 августа, в селе Подлипное Конотопской объединенной громады Сумской области в 12.00 начнется церемония прощания с Ярославом Владимировичем Семенякой, 01.10.1989 года рождения, уроженцем села Калиновка Конотопского района, младшим сержантом, военнослужащим 58-й отдельной мотопехотной бригады, который погиб 7 августа в районе поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области в результате смертельных ранений, полученных во время попадания противотанковой управляемой ракеты в автокран, оказывающий помощь местным жителям по восстановлению инфраструктуры.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Ярослав Семеняка родился в 1989 году. Был призван по контракту 25.06.2020 года. У него остались родители и жена.

Как сообщалось, в субботу, 7 августа, российские наемники, подло нарушив требования Минских договоренностей, применили противотанковую управляемую ракету по автокрану, который оказывал помощь местным жителям по восстановлению поврежденной гражданской инфраструктуры в населенном пункте Пески.

В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб. Еще один воин получил ранение. Состояние его здоровья - средней тяжести.

Позже стало известно, что в результате наглого обстрела со стороны российских наемников погиб боец 58-й ОМПБр Ярослав Семеняка.

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