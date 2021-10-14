Мемориальную доску погибшему при выходе из Иловайского котла украинскому танкисту Василию Милащенко открыли на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж

Вчера, 13 октября, в селе Запорожское Апостоловского района Днепропетровской области состоялось торжественное открытие мемориальной доски Василию Алексеевичу Милащенко, 17.01.1991 года рождения, солдату, старшему механику-водителю 17-й отдельной танковой бригады, который погиб 29.08.2014 года во время выхода из Иловайского котла так называемым "Зеленым коридором" - прорыва танков бригады в село Новокатериновка со стороны хутора Горбатенко.

Танк, в котором был Василий Милащенко, шел первым, а затем был расстрелян российскими танками, сообщает Цензор.НЕТ.

Он погиб вместе со всем экипажем: старшим солдатом, наводчиком Виталием Калакуном и солдатом, командиром танка Виталием Королем.

02.09.2014 года тело Милащенко вместе с телами 87 других погибших в Иловайскому котле было привезено в запорожский морг. Сначала был похоронен, как неустановленный погибший, в Запорожье на Кушугумском кладбище. Идентифицирован по тестам ДНК. Перезахоронен летом 2015 году в городе Апостолово.

Указом Президента Украины № 216/2016 от 18 мая 2016 года, "за личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге", награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно).

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В поселке Запорожское Апостоловского района Днепропетровской области открыли мемориальную доску Василию Милащенко. Доску разместили на фасаде школы, где учился Василий.

На мероприятие, по подсчетам Суспільного собрались более сотни учеников, учителя и жители поселка. Мемориальую доску освятили, а погибшего почтили минутой молчания.

Людмила Пензевая, первая учительница вспоминает, как в 1997-м году Василий пришел в первый класс. Говорит: был веселым, начитанным, мечтал быть летчиком, а стал танкистом.

"Я его видела в мирной профессии. К сожалению, Васе пришлось взять оружие в руки. Он без колебаний пошел защищать родную землю", - рассказала Людмила Пензевая.

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Начальник методического центра Кодацкая сечь Николай Григоряк отметил, что благодаря таким доскам и чествованию - память о наших героях будет жить дальше.





