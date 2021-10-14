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Мемориальную доску погибшему при выходе из Иловайского котла украинскому танкисту Василию Милащенко открыли на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж

Вчера, 13 октября, в селе Запорожское Апостоловского района Днепропетровской области состоялось торжественное открытие мемориальной доски Василию Алексеевичу Милащенко, 17.01.1991 года рождения, солдату, старшему механику-водителю 17-й отдельной танковой бригады, который погиб 29.08.2014 года во время выхода из Иловайского котла так называемым "Зеленым коридором" - прорыва танков бригады в село Новокатериновка со стороны хутора Горбатенко.

Танк, в котором был Василий Милащенко, шел первым, а затем был расстрелян российскими танками, сообщает Цензор.НЕТ.

Он погиб вместе со всем экипажем: старшим солдатом, наводчиком Виталием Калакуном и солдатом, командиром танка Виталием Королем.

02.09.2014 года тело Милащенко вместе с телами 87 других погибших в Иловайскому котле было привезено в запорожский морг. Сначала был похоронен, как неустановленный погибший, в Запорожье на Кушугумском кладбище. Идентифицирован по тестам ДНК. Перезахоронен летом 2015 году в городе Апостолово.

Указом Президента Украины № 216/2016 от 18 мая 2016 года, "за личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге", награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно).

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В поселке Запорожское Апостоловского района Днепропетровской области открыли мемориальную доску Василию Милащенко. Доску разместили на фасаде школы, где учился Василий.

На мероприятие, по подсчетам Суспільного собрались более сотни учеников, учителя и жители поселка. Мемориальую доску освятили, а погибшего почтили минутой молчания.

Людмила Пензевая, первая учительница вспоминает, как в 1997-м году Василий пришел в первый класс. Говорит: был веселым, начитанным, мечтал быть летчиком, а стал танкистом.

"Я его видела в мирной профессии. К сожалению, Васе пришлось взять оружие в руки. Он без колебаний пошел защищать родную землю", - рассказала Людмила Пензевая.

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Начальник методического центра Кодацкая сечь Николай Григоряк отметил, что благодаря таким доскам и чествованию - память о наших героях будет жить дальше.

Мемориальную доску погибшему при выходе из Иловайского котла украинскому танкисту Василию Милащенко открыли на Днепропетровщине 01
Мемориальную доску погибшему при выходе из Иловайского котла украинскому танкисту Василию Милащенко открыли на Днепропетровщине 02
Мемориальную доску погибшему при выходе из Иловайского котла украинскому танкисту Василию Милащенко открыли на Днепропетровщине 03

Автор: 

память (1497) мемориальная доска (219) военнослужащие (6156) Ян Осока (1501) 17 отдельная танковая бригада (38) Днепропетровская область (4001)


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Топ комментарии
+13
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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14.10.2021 12:47
+13
Героям слава!!!
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14.10.2021 12:50
+7
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14.10.2021 12:50
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ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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14.10.2021 12:47 Ответить
Героям слава!!!
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14.10.2021 12:50 Ответить
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14.10.2021 12:50 Ответить
Он стал героем благодаря умелым действиям руководящими структурами по выходу из котла. Героями не рождаются, их делает время, светлая память им.
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14.10.2021 13:01 Ответить
"Оперативное окружение"!

А "котел" - это совки придумали, ну, как всегда украли от немецких дидов, которые совковых дидов "варили в котлах" буквально целыми корпусами орд красножопой падали.
Совки всегда украдут и присвоят - даже песня летчиков и прочее - тупо стырено и перегажено на совковый "лад"
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14.10.2021 13:26 Ответить
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглим за Батьківщину Героям....
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14.10.2021 18:11 Ответить
 
 