В аэропорту Днепра стартовало строительство новой взлетно-посадочной полосы, - ОГА. ФОТО

В аэропорту Днепра стартовали работы по возведению взлетно-посадочной полосы, перрона и рулежных дорожек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА, новая полоса будет длинной 3 200 м и шириной 45 м.

"Сейчас впервые за 30 лет в Украине не только ремонтируют дороги, которые "сшивают" страну, но и обновляют аэропорты. В Днепре будет современный и мощный международный аэропорт. Отсюда можно будет улететь в любую страну мира", - заявил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

После завершения работ аэропорт сможет принимать самые большие самолеты, в частности Boeing 777 и Airbus A330. На полосе установят новейшее светосигнальное и радиотехническое оборудование, которое позволит сажать самолеты даже в туман. Также будут оборудованы система энергопитания, водоотведения, установлены современные очистные сооружения.

Сейчас в рамках президентской программы "Большая стройка" на объекте ведутся подготовительные работы к строительству перрона перед терминалом, подрядчики снимают непригодный грунт. Там задействованы 40 единиц техники и около 100 специалистов.

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Работы проводит подрядная компания Onur Construction International. Ранее она уже реализовала подобные проекты - строила взлетно-посадочную полосу аэропорта Запорожья и терминал D и перрон аэропорта "Борисполь".

Параллельно частный инвестор, компания DCH, работает над возведением нового терминала. Запланировано создание трех зданий: пассажирского терминала, VIP-терминала и административно-бытового комплекса.

По оценкам ОГА, ежегодно аэропорт будет наращивать пассажиропоток. Сначала он увеличится в 2,5 раза - до более 1 млн пассажиров в год. Максимально аэропорт сможет принимать до 4 млн человек в год.

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках программы Президента Зеленского "Большая стройка" стартовало развитие региональных аэропортов. Всего возвести или модернизировать аэропорты планируется в 16 городах Украины.

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