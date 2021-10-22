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В аэропорту Днепра стартовало строительство новой взлетно-посадочной полосы, - ОГА. ФОТО

В аэропорту Днепра стартовали работы по возведению взлетно-посадочной полосы, перрона и рулежных дорожек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА, новая полоса будет длинной 3 200 м и шириной 45 м.

"Сейчас впервые за 30 лет в Украине не только ремонтируют дороги, которые "сшивают" страну, но и обновляют аэропорты. В Днепре будет современный и мощный международный аэропорт. Отсюда можно будет улететь в любую страну мира", - заявил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

После завершения работ аэропорт сможет принимать самые большие самолеты, в частности Boeing 777 и Airbus A330. На полосе установят новейшее светосигнальное и радиотехническое оборудование, которое позволит сажать самолеты даже в туман. Также будут оборудованы система энергопитания, водоотведения, установлены современные очистные сооружения.

Сейчас в рамках президентской программы "Большая стройка" на объекте ведутся подготовительные работы к строительству перрона перед терминалом, подрядчики снимают непригодный грунт. Там задействованы 40 единиц техники и около 100 специалистов.

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Работы проводит подрядная компания Onur Construction International. Ранее она уже реализовала подобные проекты - строила взлетно-посадочную полосу аэропорта Запорожья и терминал D и перрон аэропорта "Борисполь".

Параллельно частный инвестор, компания DCH, работает над возведением нового терминала. Запланировано создание трех зданий: пассажирского терминала, VIP-терминала и административно-бытового комплекса.

По оценкам ОГА, ежегодно аэропорт будет наращивать пассажиропоток. Сначала он увеличится в 2,5 раза - до более 1 млн пассажиров в год. Максимально аэропорт сможет принимать до 4 млн человек в год.

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках программы Президента Зеленского "Большая стройка" стартовало развитие региональных аэропортов. Всего возвести или модернизировать аэропорты планируется в 16 городах Украины.

Читайте: На подъезде к границе с Польшей на Львовщине отремонтировали и расширили дорогу, - "Укравтодор". ФОТО

В аэропорту Днепра стартовало строительство новой взлетно-посадочной полосы, - ОГА 01
В аэропорту Днепра стартовало строительство новой взлетно-посадочной полосы, - ОГА 02
В аэропорту Днепра стартовало строительство новой взлетно-посадочной полосы, - ОГА 03
В аэропорту Днепра стартовало строительство новой взлетно-посадочной полосы, - ОГА 04

Автор: 

аэропорт (1511) Днепр (4437) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+11
Игорь Валерич себе за наш счёт аэропортик решил отгрохать? А шо, от него до Ростова ближе чем из Жулян.
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22.10.2021 09:40
+9
Будет аэропорт им.Коломойского.
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22.10.2021 09:40
+6
В Донецке уже построили аэропорт Ахметова.

Теперь в Днепре строят аэропорт Коломойского.

При ЗЕ поменялась только фамилия и место, в которое стали закапывать бабки.
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22.10.2021 09:42
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Игорь Валерич себе за наш счёт аэропортик решил отгрохать? А шо, от него до Ростова ближе чем из Жулян.
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22.10.2021 09:40 Ответить
Валерьич что-то строит, в отличии от тех кто тупо воровал
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22.10.2021 09:53 Ответить
Ага, за его "стройки" за бюджетный т.е. мой счёт, суд штата Делавэр в курсе. И за его подельника по этим стройкам некоего В.А. Зеленского.
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22.10.2021 09:58 Ответить
А можно,что бы беня строил на твои деньги а не на наши?
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22.10.2021 10:17 Ответить
ну, дядябєня нє маклєр же ж

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22.10.2021 10:06 Ответить
Будет аэропорт им.Коломойского.
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22.10.2021 09:40 Ответить
В Донецке уже построили аэропорт Ахметова.

Теперь в Днепре строят аэропорт Коломойского.

При ЗЕ поменялась только фамилия и место, в которое стали закапывать бабки.
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22.10.2021 09:42 Ответить
До Вавиного великого крадівництва в Україні нічого не робилось і навіть сонце вставало не там і світило не так.
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22.10.2021 09:43 Ответить
радость то какая радостная! но, вот https://49000.com.ua/pravitelstvo-vernulo-kolomoyskomu/
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22.10.2021 09:47 Ответить
Бородатая бабушка с подачи шута-наркомана за деньги налогоплательщиков себе аэропорт отремонтирует, еще и половину денег украдет. Скорее намазывайТЕ на хлеб, ЗЕбилы! ВИ ЗРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ!
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22.10.2021 09:55 Ответить
Да, кабы в Киеве целых два аэропорта построили-отремонтировали, в Тернополе и еще ряде областей.
И как-то обошлось без бубочки
Что за бред тут цицируют?
А в Днепре достаточно было за два месяца новый павильон сварганить.
На старой полосе стратегические бомберы с ядреными бомбами запросто садились.
Думаю, боинг сесть может смело
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22.10.2021 10:00 Ответить
Нові аеропорти та злітні смуги будують лише в ДВОХ випадках - або війна, або о'єктивні потреби, останнє є наслідком розвинутої економіки, заможного населення і потреби швидких переміщень людей і вантажу. Але аєродром запланлваний без військової інфраструктури, тож війна (чомусь?) відпадає. Всі інші передумови для будівництва аеропорту ВІДСУТНІ. Тож це чергове закопування грошей у землю, і не для "щоб було", а виключно для "заробляння" на будівництві. Бо крадіжка при будівництві і отримання прибутку при НЕПОТРІБНОМУ будівництві нічим не відрізняється, обидва рази обкрадають бюджет країни, а от справжній комерційний інвестор ніколи таке будівництво фінансувати не став би, бо безглуздо.
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22.10.2021 10:03 Ответить
Що ты лепишь?
Там офигенный командный пункт ПВО, истребители, бомбардировщики и прочие локаторы.
Это в твоем селе из инфраструктуры - толчок в огороде.
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22.10.2021 10:34 Ответить
Не кажіть фігню, я з Дніпра, і зі старого аеропорту ще літав кудись кілька разів, коли він ще працював при совку. Цей аєропорт завжди був виключно цивільним, ніколи там не базувалась військова авіація. Немає там НІЧОГО з військової інфраструктури, і, схоже, не буде.
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22.10.2021 11:22 Ответить
Ты полный долбодятел?
Я там при том командном пункте даже присягу принимал, а слитой с истребителей массандрой это событие обмывал.
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22.10.2021 11:58 Ответить
Фантазер Ви, і невихована людина. З 1996 року військової авіації там не було ніякої, а були там колись лише винищувачи. Хіба що транспортна з 2014 року інколи використовувала. І військової інфраструктури ото з 1996 року і немає. Зовсім.
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22.10.2021 18:21 Ответить
31/03/ 2017

Суд забрав у Коломойського "Дніпроавіа" й аеропорт Дніпра на користь держави.
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22.10.2021 10:04 Ответить
2021 рік.

Епоха Зеленської бурутьби із олігархами.

Кабінет Міністрів України більше не буде вимагати повернути злітно-посадкову смугу діючого аеропорту Дніпра у власність держави.
Земля під аеродромом буде належати компанії Ігоря Коломойського «Галтера».
Таке рішення https://strana.today/news/358169-chto-prinjal-kabmin-ukrainy-na-zasedanii-20-oktjabrja-.html було прийнято на засіданні уряду 20 жовтня.
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22.10.2021 10:09 Ответить
🤣🤭 уряд - меблі
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22.10.2021 10:29 Ответить
строят для єтого мальчика ?
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22.10.2021 10:09 Ответить
Удобненько отчитались назначенцы из ОДА. Не раскрытыми остались вопросы:
1. Кто собственник ВПП?
2. Кто собственник терминалов? (подозреваю что Ярославский, поэтому очень интересно на каких условиях?)
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22.10.2021 10:11 Ответить
на условиях дружбы и взаимопонимания
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22.10.2021 10:13 Ответить
Довгенько з зЕ борг за програне Філатову парі довелось вибивати...
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22.10.2021 10:26 Ответить
Деньги? Ну конечно через Беню! свой ведь в доску чувак, проверенный и доверенный. Из одного только Привата сколько лярдов выкачали! А тут что? ПЫЛЬ!
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22.10.2021 10:26 Ответить
Частный аэропорт бени каломойше ремонтируют за деньги из госбюджета. зебилы это уже дно или еще нет?!!
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22.10.2021 11:53 Ответить
Похоже ПЕдебил тут только ты. Это строят новый аэропорт, фирма подрядчик Ярославского. Старый Аэропорт, стоит без ремонта, он то Коломойскому и принадлежит. Какие же тут тупые....
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22.10.2021 14:27 Ответить
яку таку нову злітну смугу вони роблять, поглянь на гугл карту ********* аеропота и схему їхнього крадівництва і ясно що тупо дольють існуючу полосу ,зальють рульожки від нового терміналу і вся епопея закінчиться, та є питання безпеки повітряного простору, якого ніхто не відміняв, так що нью васюків певний час не буде
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22.10.2021 15:03 Ответить
Кабмин вернул фирме Коломойского взлетную полосу в аэропорту Днепра Источник: https://biz.censor.net/n3294885
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25.10.2021 16:41 Ответить
 
 