В аэропорту Днепра стартовало строительство новой взлетно-посадочной полосы, - ОГА. ФОТО
В аэропорту Днепра стартовали работы по возведению взлетно-посадочной полосы, перрона и рулежных дорожек.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА, новая полоса будет длинной 3 200 м и шириной 45 м.
"Сейчас впервые за 30 лет в Украине не только ремонтируют дороги, которые "сшивают" страну, но и обновляют аэропорты. В Днепре будет современный и мощный международный аэропорт. Отсюда можно будет улететь в любую страну мира", - заявил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.
После завершения работ аэропорт сможет принимать самые большие самолеты, в частности Boeing 777 и Airbus A330. На полосе установят новейшее светосигнальное и радиотехническое оборудование, которое позволит сажать самолеты даже в туман. Также будут оборудованы система энергопитания, водоотведения, установлены современные очистные сооружения.
Сейчас в рамках президентской программы "Большая стройка" на объекте ведутся подготовительные работы к строительству перрона перед терминалом, подрядчики снимают непригодный грунт. Там задействованы 40 единиц техники и около 100 специалистов.
Работы проводит подрядная компания Onur Construction International. Ранее она уже реализовала подобные проекты - строила взлетно-посадочную полосу аэропорта Запорожья и терминал D и перрон аэропорта "Борисполь".
Параллельно частный инвестор, компания DCH, работает над возведением нового терминала. Запланировано создание трех зданий: пассажирского терминала, VIP-терминала и административно-бытового комплекса.
По оценкам ОГА, ежегодно аэропорт будет наращивать пассажиропоток. Сначала он увеличится в 2,5 раза - до более 1 млн пассажиров в год. Максимально аэропорт сможет принимать до 4 млн человек в год.
Напомним, ранее сообщалось, что в рамках программы Президента Зеленского "Большая стройка" стартовало развитие региональных аэропортов. Всего возвести или модернизировать аэропорты планируется в 16 городах Украины.
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Теперь в Днепре строят аэропорт Коломойского.
При ЗЕ поменялась только фамилия и место, в которое стали закапывать бабки.
И как-то обошлось без бубочки
Что за бред тут цицируют?
А в Днепре достаточно было за два месяца новый павильон сварганить.
На старой полосе стратегические бомберы с ядреными бомбами запросто садились.
Думаю, боинг сесть может смело
Там офигенный командный пункт ПВО, истребители, бомбардировщики и прочие локаторы.
Это в твоем селе из инфраструктуры - толчок в огороде.
Я там при том командном пункте даже присягу принимал, а слитой с истребителей массандрой это событие обмывал.
Суд забрав у Коломойського "Дніпроавіа" й аеропорт Дніпра на користь держави.
Епоха Зеленської бурутьби із олігархами.
Кабінет Міністрів України більше не буде вимагати повернути злітно-посадкову смугу діючого аеропорту Дніпра у власність держави.
Земля під аеродромом буде належати компанії Ігоря Коломойського «Галтера».
Таке рішення https://strana.today/news/358169-chto-prinjal-kabmin-ukrainy-na-zasedanii-20-oktjabrja-.html було прийнято на засіданні уряду 20 жовтня.
1. Кто собственник ВПП?
2. Кто собственник терминалов? (подозреваю что Ярославский, поэтому очень интересно на каких условиях?)