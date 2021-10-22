В аеропорту Дніпра стартувало будівництво нової злітно-посадкової смуги, - ОДА. ФОТО
В аеропорту Дніпра стартували роботи зі зведення злітно-посадкової смуги, перону та руліжних доріжок.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Дніпропетровської ОДА, нова смуга буде завдовжки 3200 м і завширшки 45 м.
"Зараз вперше за 30 років в Україні не тільки ремонтують дороги, які "зшивають" країну. А й оновлюють летовища. У Дніпрі буде сучасний та потужний міжнародний аеропорт. Звідси можна буде полетіти у будь-яку країну світу", – зазначив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
Після завершення робіт аеропорт зможе приймати найбільші літаки, зокрема Boeing 777 та Airbus A330. На смузі встановлять новітнє світлосигнальне і радіотехнічне обладнання, яке дозволить садити літаки навіть у туман. Також буде обладнано систему енергоживлення, водовідведення, встановлено сучасні очисні споруди.
Зараз у межах президентської програми "Велике будівництво" на об'єкті ведуться підготовчі роботи до будівництва перону перед терміналом, підрядники знімають непридатний ґрунт. Там задіяно 40 одиниць техніки і приблизно 100 фахівців.
Роботи проводить підрядна компанія Onur Construction International. Раніше вона вже реалізувала подібні проєкти - будувала злітно-посадкову смугу аеропорту Запоріжжя і термінал D та перон аеропорту "Бориспіль".
Паралельно приватний інвестор, компанія DCH, працює над зведенням нового терміналу. Заплановано створення трьох будівель: пасажирського терміналу, VIP-терміналу та адміністративно-побутового комплексу.
За оцінками ОДА, щорічно аеропорт нарощуватиме пасажиропотік. Спочатку він збільшиться в 2,5 раза - до понад 1 млн пасажирів на рік. Максимально аеропорт зможе приймати до 4 млн осіб на рік.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в межах програми Президента Зеленського "Велике будівництво" стартував розвиток регіональних аеропортів. Загалом звести або модернізувати аеропорти планується у 16 містах України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Теперь в Днепре строят аэропорт Коломойского.
При ЗЕ поменялась только фамилия и место, в которое стали закапывать бабки.
И как-то обошлось без бубочки
Что за бред тут цицируют?
А в Днепре достаточно было за два месяца новый павильон сварганить.
На старой полосе стратегические бомберы с ядреными бомбами запросто садились.
Думаю, боинг сесть может смело
Там офигенный командный пункт ПВО, истребители, бомбардировщики и прочие локаторы.
Это в твоем селе из инфраструктуры - толчок в огороде.
Я там при том командном пункте даже присягу принимал, а слитой с истребителей массандрой это событие обмывал.
Суд забрав у Коломойського "Дніпроавіа" й аеропорт Дніпра на користь держави.
Епоха Зеленської бурутьби із олігархами.
Кабінет Міністрів України більше не буде вимагати повернути злітно-посадкову смугу діючого аеропорту Дніпра у власність держави.
Земля під аеродромом буде належати компанії Ігоря Коломойського «Галтера».
Таке рішення https://strana.today/news/358169-chto-prinjal-kabmin-ukrainy-na-zasedanii-20-oktjabrja-.html було прийнято на засіданні уряду 20 жовтня.
1. Кто собственник ВПП?
2. Кто собственник терминалов? (подозреваю что Ярославский, поэтому очень интересно на каких условиях?)