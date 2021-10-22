В аеропорту Дніпра стартувало будівництво нової злітно-посадкової смуги, - ОДА. ФОТО

В аеропорту Дніпра стартували роботи зі зведення злітно-посадкової смуги, перону та руліжних доріжок.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Дніпропетровської ОДА, нова смуга буде завдовжки 3200 м і завширшки 45 м.

"Зараз вперше за 30 років в Україні не тільки ремонтують дороги, які "зшивають" країну. А й оновлюють летовища. У Дніпрі буде сучасний та потужний міжнародний аеропорт. Звідси можна буде полетіти у будь-яку країну світу", – зазначив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Після завершення робіт аеропорт зможе приймати найбільші літаки, зокрема Boeing 777 та Airbus A330. На смузі встановлять новітнє світлосигнальне і радіотехнічне обладнання, яке дозволить садити літаки навіть у туман. Також буде обладнано систему енергоживлення, водовідведення, встановлено сучасні очисні споруди.

Зараз у межах президентської програми "Велике будівництво" на об'єкті ведуться підготовчі роботи до будівництва перону перед терміналом, підрядники знімають непридатний ґрунт. Там задіяно 40 одиниць техніки і приблизно 100 фахівців.

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Роботи проводить підрядна компанія Onur Construction International. Раніше вона вже реалізувала подібні проєкти - будувала злітно-посадкову смугу аеропорту Запоріжжя і термінал D та перон аеропорту "Бориспіль".

Паралельно приватний інвестор, компанія DCH, працює над зведенням нового терміналу. Заплановано створення трьох будівель: пасажирського терміналу, VIP-терміналу та адміністративно-побутового комплексу.

За оцінками ОДА, щорічно аеропорт нарощуватиме пасажиропотік. Спочатку він збільшиться в 2,5 раза - до понад 1 млн пасажирів на рік. Максимально аеропорт зможе приймати до 4 млн осіб на рік.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в межах програми Президента Зеленського "Велике будівництво" стартував розвиток регіональних аеропортів. Загалом звести або модернізувати аеропорти планується у 16 містах України.

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