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Кремлевская ловушка, ценный кадр ОПЗЖ, Дежавю. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
...один из самых ценных людей в ОПЗЖ
Читайте на "Цензор.НЕТ": Кива один из самых ценных людей в ОПЗЖ, он контуженный, - Рабинович.
Логичное объяснение
Читайте на "Цензор.НЕТ": Гречка по 12 гривен за килограмм, сало - за 50. Говядина - 50-70 грн, но можно купить и за 20, - "слуга народа" Тищенко о своих покупках на Бессарабском рынке в Киеве.
Хотя, это больше похоже на баранину
Маркет Тищенко
Диджитализация
Дежавю
Расследование
Кремлевская ловушка
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Топ комментарии
+12 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий27.10.2021 08:36 Ответить Ссылка
+11 Vyacheslav Nesterov
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+11 Анатолий Панасюк
показать весь комментарий27.10.2021 08:56 Ответить Ссылка
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