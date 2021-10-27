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Кремлевская ловушка, ценный кадр ОПЗЖ, Дежавю. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Кремлевская ловушка, ценный кадр ОПЗЖ, Дежавю. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

...один из самых ценных людей в ОПЗЖ

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кива один из самых ценных людей в ОПЗЖ, он контуженный, - Рабинович.

Кремлевская ловушка, ценный кадр ОПЗЖ, Дежавю. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Логичное объяснение

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гречка по 12 гривен за килограмм, сало - за 50. Говядина - 50-70 грн, но можно купить и за 20, - "слуга народа" Тищенко о своих покупках на Бессарабском рынке в Киеве.

Кремлевская ловушка, ценный кадр ОПЗЖ, Дежавю. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Хотя, это больше похоже на баранину

Кремлевская ловушка, ценный кадр ОПЗЖ, Дежавю. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Маркет Тищенко

Кремлевская ловушка, ценный кадр ОПЗЖ, Дежавю. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Диджитализация

Кремлевская ловушка, ценный кадр ОПЗЖ, Дежавю. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Дежавю

Кремлевская ловушка, ценный кадр ОПЗЖ, Дежавю. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Расследование

Кремлевская ловушка, ценный кадр ОПЗЖ, Дежавю. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Кремлевская ловушка

Больше фотошопов смотите здесь

Автор: 

путин владимир (31564) Рабинович Вадим (246) фотожаба (14508) Кива Илья (398) Тищенко Николай (337)


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Топ комментарии
+12
шта? какая пандора? какое досье? (обратите внимание на белки глаз)

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27.10.2021 08:36 Ответить
+11
о! точно как у допы младшенького... все таки у них очень много общего!
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27.10.2021 08:53 Ответить
+11
Таке враження що двійник Допи-молодшого.
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27.10.2021 08:56 Ответить
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кто-нибудь знает, что это за хрень прилетела из Ирака, пролетела над Крымом, а теперь кружляет над началом Сверо-Крымского канала?
https://www.flightradar24.com/TKTIKTB2/29a6909c
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27.10.2021 08:34 Ответить
муйня какая-то.... скорее всего никто ничего в небе не контролирует.. что-то прилетело, а что - никто не знает..... мож десант сбросил.... мы об этом можем никогда и не узнать....
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27.10.2021 08:59 Ответить
врядли бы пропустили неопознаный самолет без договоренностей
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27.10.2021 09:02 Ответить
больше всего не понятно, почему над Крымом пролетел
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27.10.2021 09:08 Ответить
да, действительно подозрительно, уже возвращается обратно тем же маршрутом
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27.10.2021 08:59 Ответить
похоже на Байрактар. 5,5 км высота, 150 км/ч скорость.
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27.10.2021 09:12 Ответить
Над Крымом бы ему не дали пролететь.
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27.10.2021 09:17 Ответить
Так же сел на военном аэродроме в Николаеве.
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27.10.2021 10:06 Ответить
на пустыре сел.
https://www.google.com.ua/maps/@46.9043821,32.060807,2100m/data=!3m1!1e3?hl=ru
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27.10.2021 10:12 Ответить
шта? какая пандора? какое досье? (обратите внимание на белки глаз)

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27.10.2021 08:36 Ответить
о! точно как у допы младшенького... все таки у них очень много общего!
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27.10.2021 08:53 Ответить
Таке враження що двійник Допи-молодшого.
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27.10.2021 08:56 Ответить
В одного дилера таряться.
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27.10.2021 21:49 Ответить
Яловичина по 20 грн. більш схожа не на баранину, а на кнурятину.
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27.10.2021 08:54 Ответить
Або віслючатину)
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27.10.2021 09:39 Ответить
Ні, бо по такій ціні може бути тільки смердюча кнурятина.
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27.10.2021 09:43 Ответить
Або здохла віслючатина)
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27.10.2021 09:47 Ответить
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27.10.2021 09:01 Ответить
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27.10.2021 10:46 Ответить
 
 