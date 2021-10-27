Кремлевская ловушка, ценный кадр ОПЗЖ, Дежавю. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

...один из самых ценных людей в ОПЗЖ

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кива один из самых ценных людей в ОПЗЖ, он контуженный, - Рабинович.

Логичное объяснение

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гречка по 12 гривен за килограмм, сало - за 50. Говядина - 50-70 грн, но можно купить и за 20, - "слуга народа" Тищенко о своих покупках на Бессарабском рынке в Киеве.

Хотя, это больше похоже на баранину

Маркет Тищенко

Диджитализация

Дежавю

Расследование

Кремлевская ловушка

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