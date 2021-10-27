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Кремлівська пастка, цінний кадр ОПЗЖ, Дежавю. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Кремлівська пастка, цінний кадр ОПЗЖ, Дежавю. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

...один із найцінніших людей у ОПЗЖ

Дивіться також: Кива - один з найцінніших в ОПЗЖ, він контужений, - Рабінович. ВIДЕО

Кремлівська пастка, цінний кадр ОПЗЖ, Дежавю. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Логічне пояснення 

Також дивіться: Гречка по 12 гривень за кілограм, сало - за 50. Яловичина - 50-70 грн, але можна купити і за 20, - "слуга народу" Тищенко про свої закупівлі на Бессарабському ринку в Києві. ВIДЕО

Кремлівська пастка, цінний кадр ОПЗЖ, Дежавю. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Хоча, це більше схоже на баранину

Кремлівська пастка, цінний кадр ОПЗЖ, Дежавю. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Маркет Тищенка

Кремлівська пастка, цінний кадр ОПЗЖ, Дежавю. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Діджиталізація

Кремлівська пастка, цінний кадр ОПЗЖ, Дежавю. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Дежавю

Кремлівська пастка, цінний кадр ОПЗЖ, Дежавю. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Розслідування

Кремлівська пастка, цінний кадр ОПЗЖ, Дежавю. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Кремлівська пастка

Більше фотошопів дивіться  тут

Автор: 

путін володимир (24124) Рабінович Вадим (198) фотожаба (13982) Кива Ілля (377) Тищенко Микола (352)


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Топ коментарі
+12
шта? какая пандора? какое досье? (обратите внимание на белки глаз)

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27.10.2021 08:36 Відповісти
+11
о! точно как у допы младшенького... все таки у них очень много общего!
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27.10.2021 08:53 Відповісти
+11
Таке враження що двійник Допи-молодшого.
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27.10.2021 08:56 Відповісти
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кто-нибудь знает, что это за хрень прилетела из Ирака, пролетела над Крымом, а теперь кружляет над началом Сверо-Крымского канала?
https://www.flightradar24.com/TKTIKTB2/29a6909c
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27.10.2021 08:34 Відповісти
муйня какая-то.... скорее всего никто ничего в небе не контролирует.. что-то прилетело, а что - никто не знает..... мож десант сбросил.... мы об этом можем никогда и не узнать....
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27.10.2021 08:59 Відповісти
врядли бы пропустили неопознаный самолет без договоренностей
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27.10.2021 09:02 Відповісти
больше всего не понятно, почему над Крымом пролетел
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27.10.2021 09:08 Відповісти
да, действительно подозрительно, уже возвращается обратно тем же маршрутом
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27.10.2021 08:59 Відповісти
похоже на Байрактар. 5,5 км высота, 150 км/ч скорость.
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27.10.2021 09:12 Відповісти
Над Крымом бы ему не дали пролететь.
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27.10.2021 09:17 Відповісти
Так же сел на военном аэродроме в Николаеве.
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27.10.2021 10:06 Відповісти
на пустыре сел.
https://www.google.com.ua/maps/@46.9043821,32.060807,2100m/data=!3m1!1e3?hl=ru
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27.10.2021 10:12 Відповісти
шта? какая пандора? какое досье? (обратите внимание на белки глаз)

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27.10.2021 08:36 Відповісти
о! точно как у допы младшенького... все таки у них очень много общего!
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27.10.2021 08:53 Відповісти
Таке враження що двійник Допи-молодшого.
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27.10.2021 08:56 Відповісти
В одного дилера таряться.
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27.10.2021 21:49 Відповісти
Яловичина по 20 грн. більш схожа не на баранину, а на кнурятину.
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27.10.2021 08:54 Відповісти
Або віслючатину)
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27.10.2021 09:39 Відповісти
Ні, бо по такій ціні може бути тільки смердюча кнурятина.
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27.10.2021 09:43 Відповісти
Або здохла віслючатина)
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27.10.2021 09:47 Відповісти
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27.10.2021 09:01 Відповісти
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27.10.2021 10:46 Відповісти
 
 