Кремлівська пастка, цінний кадр ОПЗЖ, Дежавю. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

...один із найцінніших людей у ОПЗЖ

Дивіться також: Кива - один з найцінніших в ОПЗЖ, він контужений, - Рабінович. ВIДЕО

Логічне пояснення

Також дивіться: Гречка по 12 гривень за кілограм, сало - за 50. Яловичина - 50-70 грн, але можна купити і за 20, - "слуга народу" Тищенко про свої закупівлі на Бессарабському ринку в Києві. ВIДЕО

Хоча, це більше схоже на баранину

Маркет Тищенка

Діджиталізація

Дежавю

Розслідування

Кремлівська пастка

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