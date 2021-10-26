Кива - один з найцінніших в ОПЗЖ, він контужений, - Рабінович. ВIДЕО
Народного депутата Іллю Киву ніхто не вижене з ОПЗЖ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Україна 24" сказав голова ОПЗЖ Вадим Рабінович.
"Кива перебуває під опікою одного зі співголів ОПЗЖ - Вадима Рабіновича, тому ніхто йому нічого не зробить. Як каже Кива – він і є ОПЗЖ. А якщо серйозно, то я вам скажу – багато хто не розуміє, але я постараюся пояснити. Кива - один з найцінніших у нашій партії з однієї простої причини – він людина, яка воювала, контужена. Він був затятим прихильником будь-якої війни. Це людина, яка пройшла усвідомлення. Він, як і Ширяєв, якого вони ненавидять, були оплотом Правого сектора, але потім зрозуміли, що ведуть країну і себе не туди", - сказав Рабінович.
Нагадаємо, що народний депутат партії ОПЗЖ Ілля Кива у кулуарах Верховної Ради заявив одному з Telegram-каналів про його виключення з партії.
7 жовтня Ілля Кива у Telegram розмістив вітання президенту РФ Володимиру Путіну.
"Сьогодні хочу привітати Володимира Володимировича Путіна з днем народження, здоров'я, сил та Божого благословення", - написав нардеп у своєму повідомленні.
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Якісь садомазахісти, вони вважають що коли в тебе відбирають силою частину території це правильно.
Но вы не переживайте, ваши деяния во вред Украине никто не забудет!
шавку мертвечука, заЖопп та кремлядi гундоса Погребiнського !
https://youtu.be/odw7wn9AdCY
https://imgclf.112ua.tv/original/2021/07/14/459634.jpg?timestamp=1626246144
Мозг не зацепили.
частку. Навіть в судовому порядку
Чуєш, Рабинович, тобі не страшно ?
Бо хто його зна, шо тому вашому =контуженому= в голову стукне.