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Кива - один з найцінніших в ОПЗЖ, він контужений, - Рабінович. ВIДЕО

Народного депутата Іллю Киву ніхто не вижене з ОПЗЖ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Україна 24" сказав голова ОПЗЖ Вадим Рабінович.

"Кива перебуває під опікою одного зі співголів ОПЗЖ - Вадима Рабіновича, тому ніхто йому нічого не зробить. Як каже Кива – він і є ОПЗЖ. А якщо серйозно, то я вам скажу – багато хто не розуміє, але я постараюся пояснити. Кива - один з найцінніших у ​​нашій партії з однієї простої причини – він людина, яка воювала, контужена. Він був затятим прихильником будь-якої війни. Це людина, яка пройшла усвідомлення. Він, як і Ширяєв, якого вони ненавидять, були оплотом Правого сектора, але потім зрозуміли, що ведуть країну і себе не туди", - сказав Рабінович.

Нагадаємо, що народний депутат партії ОПЗЖ Ілля Кива у кулуарах Верховної Ради заявив одному з Telegram-каналів про його виключення з партії.

7 жовтня Ілля Кива у Telegram розмістив вітання президенту РФ Володимиру Путіну.

"Сьогодні хочу привітати Володимира Володимировича Путіна з днем ​​народження, здоров'я, сил та Божого благословення", - написав нардеп у своєму повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОПЗЖ про нібито виключення Киви: Цинічна провокація, організатори понесуть партійну відповідальність

Автор: 

Рабінович Вадим (198) Кива Ілля (377) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (492)


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Топ коментарі
+62
"На колчаковскіх фронтах ранєний".
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26.10.2021 11:57 Відповісти
+55
Я в танкє горєл! Я - льотчік! (с)
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26.10.2021 12:05 Відповісти
+52
"контуженный", - не то слово=) "Он, - *******, чтобы вы понимали" (с)
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26.10.2021 11:59 Відповісти
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на каких фронтах воевал этот контуженый?
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26.10.2021 13:04 Відповісти
"На колчаковских я воевал"
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26.10.2021 14:15 Відповісти
Вы там у себя все контуженые на голову
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26.10.2021 13:26 Відповісти
Кива это лицо ОПЗЖ - контуженное и обезбашенное при этом совсем без мозгов
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26.10.2021 13:28 Відповісти
"Роза родила? В 70 лет?!!! У вас такая медицина? Это такая Роза чтоб ты знал!"... "Киву выгнали из ОПГЗЖ? У вас такая медицина? Это такой Кива чтоб ты знал!"
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26.10.2021 13:43 Відповісти
Рабинович, как всегда, путает слово контуженный со словом @бнутый.
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26.10.2021 13:49 Відповісти
кива наркот - вот и вся его контуженность
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26.10.2021 18:00 Відповісти
вот это - "в яблочко"!
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26.10.2021 18:10 Відповісти
опозиційна партія контужених.
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26.10.2021 14:18 Відповісти
Льовко підмічено! Отже існує і владна партія контужених?!
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26.10.2021 14:27 Відповісти
мабуть електорат контужений
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26.10.2021 14:52 Відповісти
Та це й так зрозуміло. Просто до влади пруть "особливо обдаровані"!
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26.10.2021 15:40 Відповісти
это чисто кремлевский проект, кто еще не понял
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26.10.2021 23:41 Відповісти
так у него и справка 7б про контузию?
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26.10.2021 15:01 Відповісти
Я от про що подумав, ким чи чим потрібно бути щоб голосувати за таких сволот?
Якісь садомазахісти, вони вважають що коли в тебе відбирають силою частину території це правильно.
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26.10.2021 15:07 Відповісти
так его лечить надо принудительно, а то на людей кидается и орган чешет постоянно даже при детях !
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26.10.2021 16:24 Відповісти
Теперь все понятно, а то я все время думал, почему он такой странный? Теперь буду знать, если кто-то говорит чушь - значит он контуженый.
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26.10.2021 16:35 Відповісти
Там походу все контуженные!
Но вы не переживайте, ваши деяния во вред Украине никто не забудет!
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26.10.2021 16:39 Відповісти
яке дерево такий клин, який Рабіновіч,такий і Ківа
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26.10.2021 17:01 Відповісти
А у вас нет других. Кто контуженный, кто со справкой, а кто и срок не отсидел.
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26.10.2021 17:26 Відповісти
Дупокакива контуженный на колчаковских фронтах? А рабинович в афгане подорвался? Большего дерьма, чем эта парочка, в мире не найти.
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26.10.2021 17:33 Відповісти
панове, прошу мiнусувати

шавку мертвечука, заЖопп та кремлядi гундоса Погребiнського !

https://youtu.be/odw7wn9AdCY

https://imgclf.112ua.tv/original/2021/07/14/459634.jpg?timestamp=1626246144
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26.10.2021 18:04 Відповісти
ОПаЗаЖопУ - партия, мягко говоря, контуженых
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26.10.2021 18:12 Відповісти
В ОПЗЖ у всех или судимость или справка из дурдома. За них голосуют откровенные "лишнехромассомные", как близких по духу. Кива - герой Правого Сектора? Прокацапленный обрезанный мошенник Рабинович так прорекламировал онаниста, что на его месте осталось только в очередь за Чечетовым.
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26.10.2021 18:15 Відповісти
Это где же кива успел навоевать... в койку дурдома????! Особенно трогательно когда о киве вещает опущенный на зоне габинович, тоже воин еще тот!!!!!
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26.10.2021 18:33 Відповісти
Побільше таких Кив в ОПЗЖ і воно плавно перейде в Ж.
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26.10.2021 18:59 Відповісти
Як на мене, то вся ОПЗЖ, це зборище контужених.
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26.10.2021 19:02 Відповісти
еще раз для тех кто в танке; это чисто кремлевский проект
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26.10.2021 23:44 Відповісти
бiл кантужен с ногi вэтэрiнаром во время опороса прi ражденii
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26.10.2021 19:22 Відповісти
что рукой чешет, тем и контуженный?
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26.10.2021 20:14 Відповісти
Наверное как Шариков - на колчаковских фронтах....
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26.10.2021 20:16 Відповісти
Хмм. Тобто засланим для дискредитації є не тільки Ківа, а й Рабінович. Не здивуюсь якщо з часом виявиться що й мертвечук та бойко ще ті русофоби.
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26.10.2021 20:18 Відповісти
Співжопа - унікальна біографія мерзотника українофоба . https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%97%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Факти
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26.10.2021 20:59 Відповісти
То ви знущаєтесь над тою ківою,насміхаєтесь,засунули в партію,воно позориться а чому не відправили на лікування?Чому всі українці повинні бачити ті страждання недоумкуватого?А якщо воно небезпечний збоченець?Ну у кінченного жидірабіновіча є довідка....а інші партійці,-сліпі?Чи глухі?
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26.10.2021 22:30 Відповісти
Ну, да... Прилюдно дрочить может тока Кива!
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26.10.2021 23:43 Відповісти
... лучшие люди украинского народа, избранники... скабеевым на утеху
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26.10.2021 23:47 Відповісти
Киве прострелили голову автоматной очередью.
Мозг не зацепили.
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26.10.2021 23:59 Відповісти
Конфузія! ОПЗЖ. Це коли не можна виділити зі спільного майна, ( а ківа-майно,)
частку. Навіть в судовому порядку
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27.10.2021 02:16 Відповісти

Чуєш, Рабинович, тобі не страшно ?
Бо хто його зна, шо тому вашому =контуженому= в голову стукне.
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27.10.2021 07:14 Відповісти
Мерзкие. Шо лица. Шо поступки. А еще говорят,что не смотри на лицо ))
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27.10.2021 08:08 Відповісти
Скажімо так: в ОПЗЖ усі якщо не вар'яти, то - контужені.
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27.10.2021 08:42 Відповісти
Думаю,таких персонажів,як Корчинський,Аваков і Рабіновічь,об'єднує не тільки дружба з Ківою.
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27.10.2021 08:45 Відповісти
Сорос маму его контузил.
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15.02.2022 16:06 Відповісти
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