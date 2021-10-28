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Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне. ФОТО

Президент Владимир Зеленский почтил память погибших за Украину по случаю 77-летия освобождения от фашистских захватчиков.

Об этом он написал на своем Телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

"77 лет назад нацистские оккупанты были изгнаны с украинской земли. Вечная память всем, кто отдал за нее жизнь! Вечная слава всем ее защитникам!" - написал Зеленский.

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Президент также опубликовал фотографию с возложением цветов к Вечному огню.

Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне 01

Напомним, 28 октября отмечается День освобождения от фашистских захватчиков, посвященный изгнанию войск нацистской Германии с территории Украины в 1944 году.

Автор: 

Вторая мировая война (428) Зеленский Владимир (20889) история (2017) память (1498)


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Топ комментарии
+17
фото обрезали.
вот побольше чтобы было понятно - опять территорию оцепили

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28.10.2021 11:05 Ответить
+14
Да что же оно так живых людей сцится то? Одинокий волк сцикун.
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28.10.2021 10:59 Ответить
+13
Слава богу хоть не в великай атечественнай
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28.10.2021 10:56 Ответить
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Слава богу хоть не в великай атечественнай
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28.10.2021 10:56 Ответить
Чому нельзя? Це що, як "жопа есть, а слова - не"? Існують євреї, серед них - жиди, а серед жидів - жидяри. Усе залежить від поглядів на життя та товщини гаманців
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28.10.2021 11:02 Ответить
Існує всесвітній конгрес російськомовних євреїв. Але не існує всесвітній конгрес україномовних євреїв. Для всіх корінних народів Росії російська мова є чужою. Виходить так, що російська мова є рідною лише для євреїв.
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28.10.2021 11:13 Ответить
Возложение цветов к коммунистическому монументу попахивает пропагандой коммунизма.
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28.10.2021 10:57 Ответить
Ода мудрості...

Беззавітно віддані справі українського народу, абсолютно чесні, кришталево чисті молоді обличчя Слуг Народу... як новітні біблійські безсрібники - недавно щиро розповіли народу про свої досягнення та про свою щоденну турботу про нього...

І народ несамовито зрадів, почувши, з вуст одного із прославлених СЛУГ -товариша Тищенка, що "Ціни на гречку в Україні вже по 12 гривень за кілограм, сало - по 50, яловичина - 50-70 грн, але можна купити і за 20 грн"

Але, керований "піндосами" ворожий Держстат України... вводячи в оману народ України, збурюючи його невдоволення та розпалюючи ворожнечу в суспільстві, - підступно і нагло стверджує, що ніби-то в Україні існує висока інфляція, а ціни на продовольство зросли аж на цілих 30%...

Народ України, на зборах трудових колективів, гнівно засуджує ворожу, нічим не підтверджену, відверту і брудну пропаганду Держстату України і заявляє про беззастережну підтримку "партії і її правітєльства", їх провідної ролі в ЩАСЛИВОМУ житті і радісній трудовій еміграції , а не вимиранні. українського суспільства .

Доярки ферми імені Зеленського справедливо вимагають, щоб влада рішуче очистила не лише гаманці, а й свої ряди. І безжальною, реформаторською рукою розпустила ворожий Держстат України. Його клєрків, як несвідомих шкідників інтересам боротьби з бідністю - "прігвозділа к позорному столбу", а його керівників, - як зрадників безмежних апетитів "гарячо любімого і глубоко уважаємого"товариша Зеленського - розстріляла... кислим молоком на п'ять років

За що ми вам, праволомно хитрому офшорному гангстеру товаришу ЗЕ,- будемо безмежно вдячні. Бо тоді, як економічна, політична, безпекова на вулицях, так і військова обстановки в країні - нарешті стабілізуються !

Запевнюємо вас, що ініціюватимемо референдум про продовження вашого мудрого і безмежно грабіжницького правління ще на чотири наступні каденції.
Бо Україна, врешті, дочекалася на врівноваженого і підступного злодюгу та зрадника, що здатний дати достойну відсіч всім її друзям...

А беззаконню в Україні і її зрадам, що стали системою при мудрому правлінні зелених гадів (пардон - слуг)... слуг і помічників всесвітньо відомого, невтомного трудівника і відданого патріота грошей, слюсаря найвищого гатунку - товариша Коломойського - вже пора рішуче покласти край.

Бо саме він створив партію, навчив її мудрості ... яка вперше в світі реалізувала новаторську програму вирощування найдешевшого сала та якісної яловичини - на "корабельних соснах"...
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28.10.2021 12:59 Ответить
В администрации президента опровергли информацию о том, что Илон Маск является самым богатым человеком в мире.
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28.10.2021 10:58 Ответить
Да что же оно так живых людей сцится то? Одинокий волк сцикун.
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28.10.2021 10:59 Ответить
По стопах *****. Діди, цвіточки, довкола ні душі...
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28.10.2021 11:20 Ответить
Сколько кубов газа потребляет этот огонь в месяц?? Счетчик стоит??
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28.10.2021 11:05 Ответить
Счётчик у клована на даче.
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28.10.2021 11:13 Ответить
Были нацистские захватчики Гитлера и краснопузые шакалы Сралина....
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28.10.2021 11:05 Ответить
Ортодоксальный уклонист "почтил память" !?
Та он просто плюнул на могилы героев !
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28.10.2021 11:05 Ответить
фото обрезали.
вот побольше чтобы было понятно - опять территорию оцепили

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28.10.2021 11:05 Ответить
Сандармох не вспомнил падло а тут побёг цветы ложить видать делды воевали в бошка крепко вбито
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28.10.2021 11:09 Ответить
Йому начхати на життя українців. Це ж не про Холокост ...

Плюси Зеленського в совку.
Сандармох:
Серед убитих - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA священик з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD Ватикану , який збирав дані про порушення прав людини в Радянському Союзі, сотні вихідців з України, зокрема митці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%8C_%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%81 Лесь Курбас , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%96%D1%88 Микола Куліш , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2 Микола Зеров , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9 Марко Вороний , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%27%D1%8F%D0%BD_%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9 Валер'ян Підмогильний , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%86%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BD Мирослав Ірчан , професори-історики https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD-%D0%AF%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олександр Бадан-Яворенко , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сергій Грушевський , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A7%D0%B5%D1%85%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Володимир Чехівський , письменник та міністр освіти https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9D%D0%A0 УНР https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Антін Крушельницький .

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%85 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%
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28.10.2021 11:36 Ответить
там не только фото обрезали.... но и кое что еще... и честь и совсеть в том числе....
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28.10.2021 11:12 Ответить
Там на території квадратного кілометра ні однієї живої душі, окрім сракохранителів клована та працівників ДСО в цивільному. Втім, добре пам'ятаю, як один збіднілий не-олігарх під час своєї публічної поїздки в одне з міст України, відгородив своє священне тіло від вдячних виборців металевими гратами висотою більше 2 метрів. Тоді ще з'явились меми на цю тему з підписом "вольєри гідності".
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28.10.2021 11:51 Ответить
Угу
я тоже помню ваш зрадобараний рев
только вот что было на самом деле

Советник начальника областной полиции Руслан Форостяк объяснил причину установки трехметрового забора вокруг Примоского бульвара во время визита Порошенко в Одессу тем, что турецкую делегацию во время открытия Стамбульского парка необходимо было обезопасить от возможных террористов.

«В мероприятиях участвовала делегация из Турции во главе с мэром Стамбула, а вы знаете уровень террористической угрозы в самой Турции и в Стамбуле в частности. Учтите также количество выходцев из Ближнего Востока, которые нашли свое пристанище в нашем городе - не только по экономическим соображениям, если откровенно».

А что касается особого режима пропуска по спискам и другие совковые нелепости, то эти вопросы он посоветовал задать организаторам мероприятия.

https://culturemeter.od.ua/zabor-na-primorskom-bulvare-ustanovili-chtoby-zashhitit-tureckuju-delegaciju-ot-vozmozhnogo-terakta-33399/

Ничего. так бывает когда хотел нагадить а в результате обосрался сам. обтекай
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28.10.2021 12:32 Ответить
Звичайно, це була "барьба с тірарізмом". Тільки через це найвеличніший із свиночолих не зміг бути поряд зі своїм народом в такий момент. Соя кожен факап свого божества пояснює міжнародною політикою та турботою про націю. Ти мене цим не здивуєш. Проте хочу констатувати факт: стільки факапів, як у Блазня, за половину каденції не зробив жоден його попередник. Тут він дійсно рекордсмен.
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28.10.2021 12:48 Ответить
слышь говноед, а ты припомнишь еще хотя бы один случай заборов?
ну раз утверждаешь что тогда в одессе заборы поставили не для безопасности турок а для того чтобы к пороху никто не подошел, то значит так должно было быть везде куда ездил порох
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28.10.2021 12:52 Ответить
Підсос не зараховано: ****** зобов'язаний вживати слово "порох" лише з великої літери, додаючи перед ним сан "богоподібний".
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28.10.2021 12:54 Ответить
все говно. сливайся.
надо лучше готовиться. тут тебе не упячка и не ваши "боевой листок зрадобарана".
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28.10.2021 12:55 Ответить
Нагадив тобі Клован в штани, коли твоє божество не було переобране на другий термін. Оце був дійсно удар для армії ********. Досі не можете оговтатись. Я цим і користуюсь, провокуючи у вас мимовільне скорочення потаємних сфінктерів на фрази "збіднілий не-олігарх", та ін.
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28.10.2021 12:52 Ответить
дятел ты винторогий. ты спровоцировать можешь только рвоту у своей телки. провокатор мля... тут таких провокаторов на завтрак и обед как орешки колят.
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28.10.2021 12:56 Ответить
Кололка у тебе ще не виросла, соя
"Кольшьчікъ" завтрачно-обєдній.
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28.10.2021 12:59 Ответить
ну как "не выросла"
с 2014 года я тут много таких ********* подкустовных как ты выпилил с форума
так что прикрой пасть чтобы не пришлось роняя кал скулить
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28.10.2021 13:01 Ответить
"випіліл" - це як, плачем в жилетку адміністратору форуму ? Бачив я таких на Раді форумчан. Стукачать в основному на інакодумців, хто не сповідує релігію *************. Реальних скарг на кацапських тролів на цій Раді Форумчан - меншість.
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28.10.2021 13:10 Ответить
Ооо, лілія стацкая зі берлоги вилізла, лайкає колегу по цеху. Можу покликати сюди Ксенію ВБ, Люцифера, Холодного Яра та інших інвалідів соєво-блазневих війн. Понаставляють тобі лайків! Заробиш собі на миску помий
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28.10.2021 13:14 Ответить
шлюхи видят во всем вопрос цены. Для них такие понятия, как мораль, честь, принципы и этика, не имеют ценности, потому что чужды им и мешают получать бОльшую цену за свои услуги. Они оценивают окружающий мир через призму своего мировозрения. А оно у них базируется на цене за их услуги. Им незнакома любая иная мотивация, кроме той, что им близка и понятна - цена за их услуги. Поэтому не стоит ждать от шлюх того, что они примут ценности близкие вам. Они просто не способны на это, ведь судят обо всём и обо всех по себе. © Борислав Береза
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28.10.2021 13:20 Ответить
А, то ти з крила партії ідейно-соєвих сектантів, що "нізадєньґі", за "Ыдэю". Ну-ну.
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28.10.2021 13:24 Ответить
ты рагуль вначале член дружка из рта вытащи а потом варнякай
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28.10.2021 13:58 Ответить
Ти можеш не копіпастити тут простині з тексту, даремно натужуєшся. Я все одно до кінця читати не буду: нудно, примітивно, і на москальській мові. Чи у тебе на ПК гігабайти дискового простору відведені під заготовочки для вставлення у форум?
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28.10.2021 13:28 Ответить
конечно не будешь
у тебя мозг в жопе и ты просто не способен понять больше одного предложения за раз
а этот пост он написал вчера в фейсбуке. и тут ты с предъявой про миску. а у меня как раз есть текст в тему про тебя шлюха копеечная.
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28.10.2021 13:57 Ответить
28 октября отмечается День освобождения от фашистских захватчиков и оккупацию российскими захватчиками.
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28.10.2021 11:05 Ответить
кто бы мог подумать, что таким же фашистским захватчиком станет россия?
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28.10.2021 11:11 Ответить
Подумать міг лише той, хто здатний думать.
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28.10.2021 11:15 Ответить
Пока в Квартале работал точно времени на это не было
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28.10.2021 11:09 Ответить
Он в квартале эбонитовыми дубинками увлекался, в то время когда в центре Киева кровь патриотов по улицам текла.
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28.10.2021 11:48 Ответить
Нацизм и Фашизм разные юридические термины и понятия как таковые...,мавзолейное быдло до сих пор не знает с кем союзничало и воевало в 1939 году,типа Молотов-Риббентроп....(стадо идиотов)...и 22 июня 1941 года...
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28.10.2021 11:09 Ответить
саме так, тому й дивує це досі існуюче формулювання
...28 жовтня відзначається День визволення від фашистських загарбників, присвячений вигнанню військ нацистської Німеччини з території України... Джерело:
слід би вже відмовитись від кацапського впливу, де все, що їм не до вподоби називають фашизмом.
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28.10.2021 11:21 Ответить
Я так понимаю больше информационных поводов показать морду опухшего наркомана из банковой больше нет, раз публикуют эту херню?!! Ведь все новости последних недель - это зашквары офшорных клоунов.
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28.10.2021 11:11 Ответить
Нацистские оккупанты сейчас бесчинствуют в Крыму и на Донбассе.
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28.10.2021 11:11 Ответить
"по случаю 77-летия освобождения от фашистских захватчиков."

Бутусов, где вы набираете этих тупых джамшутов, которые пишут новости на сайт?! Неужели на 31-м году независимости так тяжело запомнить, что фашисты были в Италии, на Украину нападали нацистские захватчики!
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28.10.2021 11:14 Ответить
Не надо умничать. Во-первых фашизм это обобщенное название (см. Википедию). А во-вторых - так сложилось исторически называть немецких агрессоров фашистами. Потому что называть их ацуионал-социалистами для коммуняк было не комильфо . Советских рабов учили интернациональной дружбе и заставляли строить социализм. а тут немецкие национал-социалисты напали. Не по марксистки это не по-ленински
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28.10.2021 11:32 Ответить
Поскольку общих границ Германия и дохлый ССср не имели,то о каком внезапном нападении могут сказочничать современные мавзолейные идиоты?
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28.10.2021 11:15 Ответить
имели, начиная с 39г., и немалые...
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28.10.2021 11:21 Ответить
Неправда...советское быдло не нападало на Польшу.... Зуб даю ...ИХТАМНЕТы Сралина мирный народец...нападал толлько на Финляндию...
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28.10.2021 11:37 Ответить
ну да)))..а ще и на литву, латвию и эстонию..))
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28.10.2021 12:20 Ответить
Лицемер
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28.10.2021 11:21 Ответить
Даже сцыкун Янык встречался с ветеранами и поднимал чарку.....
А это перед нами - супер сцыкун !
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28.10.2021 11:23 Ответить
100 летние старики рюмку уже вряд ли поднимут, да и по домам сидят, корона, а с ряжеными послевоенными мордатыми от выпитой украинской крови нквдистами, рюмку поднимать, видать в падлу и ему...
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28.10.2021 12:25 Ответить
Призов українців у 1921 - 1991 роках у так звану савєцкую, красную, рабочєкрєстьянскую, а по суті російську армію, був так само незаконним, як зараз є незаконним призов у російську армію українців Криму та інших окупованих Росією територій України.
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28.10.2021 11:24 Ответить
Венком его!!! Как Яныка
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28.10.2021 11:24 Ответить
Кстати... Япония на 22 июня 1941 захватила весь Азиатский континет вместе с островами странами и прочими Анклавами...,количество стран захваченных япониенемцами сами можете сосчитать...,Гитлер отдыхает поскольку Азия в 4 раза больше Европы...,а кто их освобождал хоть знаете?
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28.10.2021 11:24 Ответить
Страны колониальной Англии - кого там только не было
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28.10.2021 13:06 Ответить
В 1945-му були звільнені від німецько-фашистських загарбників, але залишились під окупацією комуняцько-совіцьких. В 2021 воюємо з москало-рашистськими загарбниками, маючи країну, окуповану зсередини кланово-олігархічними ублюдками.
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28.10.2021 11:29 Ответить
Мировые карты 2 Мировой войны подлинные можно найти на Гавайях в незакрытом Музее 2 Мировой...,средняя стоимость просмотра одной карты 11 000 долларов...,это типа вся история 2 Мировой до мельчайших деталей...
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28.10.2021 11:34 Ответить
Скоріше, там представлені морські карти, які відображають події так званої "Битви за Атлантику". Навряд чи там можна побачити докази того, як товарісчь сРалін і жЮкоф відправляли армії пачками на вірну смерть, тупо закидавши позиції німців трупами.
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28.10.2021 11:43 Ответить
А битвы за Тихий океан нету? Странно...
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28.10.2021 11:45 Ответить
Помилився, Гаваї знаходяться в Тихому океані
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28.10.2021 11:55 Ответить
Пару карт я видел...отмечены мельчайшие детали...сколько танков было у японцев самолетов кораблей и прочего оружия...самолетов более 100 000...ужас...армада
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28.10.2021 12:02 Ответить
Путлер паБЕДУ над Гитлером засекретил до 9 мая 2045 года...,а братский Договор НКВД-ГЕСТАПО, Генрих Мюллер-Лаврентий Берия Путлер от 11 сентября 1938 года фюрер мавзолейный засекретил навечно...
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28.10.2021 11:40 Ответить
Судя по комментариям, фашизм в Украине в самом расцвете....
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28.10.2021 11:41 Ответить
В немецком городе Фрайбург находлится Архив 2 Мировой ,там открыто почти все... о двух Негодяях 20 века ...Гитлере и Сралине...навчавших мировую бойню...Шакалы гребанные...
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28.10.2021 11:43 Ответить
Не верю я...,у Гитлера было 3 000 БТРов по факту.... у Сралина 25 000 танков и он дошел за 3 месяца до Москвы?не верю чуваки...
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28.10.2021 11:53 Ответить
І як завжди воно одно!!!! І що це за през????? Боїться свого народу!!! Що тут скажеш???? Маленьке бездарне створіння!!!!

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28.10.2021 12:00 Ответить
Справедливости ради, к вечному огню только совкодрочеры 9 мая стадами ходят.

Не могу представить, чтобы сегодня кому-то пришло в голову туда попереться.
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28.10.2021 13:15 Ответить
Я не про вогонь, а про те щщщеня що весь час які вшанування не були, воно весь час ОДНО!!!!!!!!!!!
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28.10.2021 14:39 Ответить
Зеля боится потерять рейтинг 73 % будто его можно намазать на хлеб с маслом...
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28.10.2021 12:05 Ответить
Как оказалось- можно.73% не только дали Зе на "хлеб с маслом"но и всей его квартальной шобле вплоть до уборщиц и причем за наш счет.Уже не говорю про коррупцию, что радостно чавкает и счастливо похрюкивает возле своего корыта ,во время правления Зелемойского.
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28.10.2021 12:51 Ответить
Очередная новость про свадебного генера..., сорри- президента.
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28.10.2021 12:46 Ответить
 
 