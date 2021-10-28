Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне. ФОТО

Президент Владимир Зеленский почтил память погибших за Украину по случаю 77-летия освобождения от фашистских захватчиков.

Об этом он написал на своем Телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

"77 лет назад нацистские оккупанты были изгнаны с украинской земли. Вечная память всем, кто отдал за нее жизнь! Вечная слава всем ее защитникам!" - написал Зеленский.

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Президент также опубликовал фотографию с возложением цветов к Вечному огню.

Напомним, 28 октября отмечается День освобождения от фашистских захватчиков, посвященный изгнанию войск нацистской Германии с территории Украины в 1944 году.