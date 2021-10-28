Зеленський ушанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні. ФОТО
Президент Володимир Зеленський ушанував пам'ять загиблих за Україну з нагоди 77-ї річниці звільнення від фашистських загарбників.
Про це він написав на своєму телеграм-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ.
"77 років тому нацистських окупантів було вигнано з української землі. Вічна пам'ять усім, хто віддав за неї життя! Вічна слава всім її захисникам!" - написав Зеленський.
Президент також опублікував фотографію із покладанням квітів до Вічного вогню.
Нагадаємо, 28 жовтня відзначається День визволення від фашистських загарбників, присвячений вигнанню військ нацистської Німеччини з території України у 1944 році.
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Беззавітно віддані справі українського народу, абсолютно чесні, кришталево чисті молоді обличчя Слуг Народу... як новітні біблійські безсрібники - недавно щиро розповіли народу про свої досягнення та про свою щоденну турботу про нього...
І народ несамовито зрадів, почувши, з вуст одного із прославлених СЛУГ -товариша Тищенка, що "Ціни на гречку в Україні вже по 12 гривень за кілограм, сало - по 50, яловичина - 50-70 грн, але можна купити і за 20 грн"
Але, керований "піндосами" ворожий Держстат України... вводячи в оману народ України, збурюючи його невдоволення та розпалюючи ворожнечу в суспільстві, - підступно і нагло стверджує, що ніби-то в Україні існує висока інфляція, а ціни на продовольство зросли аж на цілих 30%...
Народ України, на зборах трудових колективів, гнівно засуджує ворожу, нічим не підтверджену, відверту і брудну пропаганду Держстату України і заявляє про беззастережну підтримку "партії і її правітєльства", їх провідної ролі в ЩАСЛИВОМУ житті і радісній трудовій еміграції , а не вимиранні. українського суспільства .
Доярки ферми імені Зеленського справедливо вимагають, щоб влада рішуче очистила не лише гаманці, а й свої ряди. І безжальною, реформаторською рукою розпустила ворожий Держстат України. Його клєрків, як несвідомих шкідників інтересам боротьби з бідністю - "прігвозділа к позорному столбу", а його керівників, - як зрадників безмежних апетитів "гарячо любімого і глубоко уважаємого"товариша Зеленського - розстріляла... кислим молоком на п'ять років
За що ми вам, праволомно хитрому офшорному гангстеру товаришу ЗЕ,- будемо безмежно вдячні. Бо тоді, як економічна, політична, безпекова на вулицях, так і військова обстановки в країні - нарешті стабілізуються !
Запевнюємо вас, що ініціюватимемо референдум про продовження вашого мудрого і безмежно грабіжницького правління ще на чотири наступні каденції.
Бо Україна, врешті, дочекалася на врівноваженого і підступного злодюгу та зрадника, що здатний дати достойну відсіч всім її друзям...
А беззаконню в Україні і її зрадам, що стали системою при мудрому правлінні зелених гадів (пардон - слуг)... слуг і помічників всесвітньо відомого, невтомного трудівника і відданого патріота грошей, слюсаря найвищого гатунку - товариша Коломойського - вже пора рішуче покласти край.
Бо саме він створив партію, навчив її мудрості ... яка вперше в світі реалізувала новаторську програму вирощування найдешевшого сала та якісної яловичини - на "корабельних соснах"...
волксцикун.
Та он просто плюнул на могилы героев !
вот побольше чтобы было понятно - опять территорию оцепили
Плюси Зеленського в совку.
Сандармох:
Серед убитих - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA священик з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD Ватикану , який збирав дані про порушення прав людини в Радянському Союзі, сотні вихідців з України, зокрема митці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%8C_%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%81 Лесь Курбас , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%96%D1%88 Микола Куліш , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2 Микола Зеров , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9 Марко Вороний , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%27%D1%8F%D0%BD_%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9 Валер'ян Підмогильний , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%86%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BD Мирослав Ірчан , професори-історики https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD-%D0%AF%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олександр Бадан-Яворенко , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сергій Грушевський , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A7%D0%B5%D1%85%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Володимир Чехівський , письменник та міністр освіти https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9D%D0%A0 УНР https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Антін Крушельницький .
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%85 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%
я тоже помню ваш зрадобараний рев
только вот что было на самом деле
Советник начальника областной полиции Руслан Форостяк объяснил причину установки трехметрового забора вокруг Примоского бульвара во время визита Порошенко в Одессу тем, что турецкую делегацию во время открытия Стамбульского парка необходимо было обезопасить от возможных террористов.
«В мероприятиях участвовала делегация из Турции во главе с мэром Стамбула, а вы знаете уровень террористической угрозы в самой Турции и в Стамбуле в частности. Учтите также количество выходцев из Ближнего Востока, которые нашли свое пристанище в нашем городе - не только по экономическим соображениям, если откровенно».
А что касается особого режима пропуска по спискам и другие совковые нелепости, то эти вопросы он посоветовал задать организаторам мероприятия.
https://culturemeter.od.ua/zabor-na-primorskom-bulvare-ustanovili-chtoby-zashhitit-tureckuju-delegaciju-ot-vozmozhnogo-terakta-33399/
Ничего. так бывает когда хотел нагадить а в результате обосрался сам. обтекай
ну раз утверждаешь что тогда в одессе заборы поставили не для безопасности турок а для того чтобы к пороху никто не подошел, то значит так должно было быть везде куда ездил порох
надо лучше готовиться. тут тебе не упячка и не ваши "боевой листок зрадобарана".
"Кольшьчікъ" завтрачно-обєдній.
с 2014 года я тут много таких ********* подкустовных как ты выпилил с форума
так что прикрой пасть чтобы не пришлось роняя кал скулить
у тебя мозг в жопе и ты просто не способен понять больше одного предложения за раз
а этот пост он написал вчера в фейсбуке. и тут ты с предъявой про миску. а у меня как раз есть текст в тему про тебя шлюха копеечная.
...28 жовтня відзначається День визволення від фашистських загарбників, присвячений вигнанню військ нацистської Німеччини з території України... Джерело:
слід би вже відмовитись від кацапського впливу, де все, що їм не до вподоби називають фашизмом.
Бутусов, где вы набираете этих тупых джамшутов, которые пишут новости на сайт?! Неужели на 31-м году независимости так тяжело запомнить, что фашисты были в Италии, на Украину нападали нацистские захватчики!
А это перед нами - супер сцыкун !
Не могу представить, чтобы сегодня кому-то пришло в голову туда попереться.