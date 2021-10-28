Зеленський ушанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні. ФОТО

Президент Володимир Зеленський ушанував пам'ять загиблих за Україну з нагоди 77-ї річниці звільнення від фашистських загарбників.

Про це він написав на своєму телеграм-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"​​77 років тому нацистських окупантів було вигнано з української землі. Вічна пам'ять усім, хто віддав за неї життя! Вічна слава всім її захисникам!" - написав Зеленський.

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Президент також опублікував фотографію із покладанням квітів до Вічного вогню.

Нагадаємо, 28 жовтня відзначається День визволення від фашистських загарбників, присвячений вигнанню військ нацистської Німеччини з території України у 1944 році.