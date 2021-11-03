СБУ опубликовала сегодняшние фото жены Семенченко: "без признаков повреждений". ФОТО
Служба безопасности Украины заявляет о "попытках исказить информацию о действиях правоохранителей во время вручения подозрения жене С. Семенченко".
Об этом говорится в комментарии СБУ, который получила редакция Цензор.НЕТ.
"В социальных сетях было опубликовано фото данного лица с наличием травм лица, а сам Семенченко намекал о причастности СБУ к их появлению. Обращаем ваше внимание на то, что такие заявления являются ничем иным, как очередной попыткой информационной манипуляции и никак не соответствуют действительности", - утверждают в СБУ.
Также спецслужба опубликовала сделанные 3 ноября фото вручения подозрения.
"На нем четко видно, что женщина находится в хорошем физическом состоянии, без признаков повреждений", - отметили в СБУ.
3 ноября СБУ вручила жене Семенченко Наталье Музыке подозрение в воровстве. В спецслужбе считают, что женщина присвоила деньги благотворительного фонда батальона "Донбасс".
В этот же день Семенченко, который сейчас находится в СИЗО, опубликовал на своей странице в Фейсбуке фото жены с травмами. Он рассказал о давлении со стороны спецслужбы и добавил, что "две недели назад в результате якобы "падения с железной лестницы" моя жена получила перелом носа, нескольких костей лица и сотрясение средней тяжести".
Сама Музыка 20 октября сообщала в соцсетях, что 11 октября упала с лестницы. "Не спрашивайте, как и по каким причинам это произошло. Сейчас проводим расследование, пока ничего сказать не могу", - писала она. 29 октября ей сделали операцию.
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"унтер-офицерская вдова сама себя высекла"
такие гематомы и за месяц не сходят.
шо ти звільняв-теж ніхто не форумі не знає...
звичайне бла-бла.
или ты в то время читал донесения ленки-апалченки,да пропустил рапорт гришина?
А если у нее претензии что ее типу скинули с лестницы менты - да тут бы весь тырнет был в ее фотках. И тем более она не старалась бы быстрее вылечиться.
говорю как медик
Состояние хорошее, не битая, пробег небольшой
https://www.belta.by/incident/view/dejatelnost-terroristicheskoj-gruppy-raskryta-v-belarusi-419250-2020/ https://www.belta.by/incident/view/dejatelnost-terroristicheskoj-gruppy-raskryta-v-belarusi-419250-2020/
Возможно, СБУ участвует в этом деле из-за обвинения в терроризме. По борьбе с терроризмом есть международные договоренности.
то зелена влада боїться, щоб бува не було якогось бунту через переслідування цієї пари.
А даремно боїться.
Цей народ можна на муку молоти, і якісь протести можуть бути тільки тоді, якщо за це хтось заплатить і організує проживання, харчування і якісь розваги.
ну не может так быть чисто по медицинским показаниям
"две недели назад в результате якобы "падения с железной лестницы" моя жена получила перелом носа, нескольких костей лица и сотрясение средней тяжести. Неделю назад она была прооперирована - глазное дно фактически пришлось собирать по частям"
шо неясно?
Ну не знаю, конечно, сколько времени зарастают такие переломы.
Вот например нога- месяц зарастала, но отек гораздо дольше был
Это уровень дел СБУ? Страна клоунов и дебилов - идем к тому, чтобы стать автономией?
жены заключенного Семенченко ?