СБУ опубликовала сегодняшние фото жены Семенченко: "без признаков повреждений". ФОТО

Служба безопасности Украины заявляет о "попытках исказить информацию о действиях правоохранителей во время вручения подозрения жене С. Семенченко".

Об этом говорится в комментарии СБУ, который получила редакция Цензор.НЕТ.

"В социальных сетях было опубликовано фото данного лица с наличием травм лица, а сам Семенченко намекал о причастности СБУ к их появлению. Обращаем ваше внимание на то, что такие заявления являются ничем иным, как очередной попыткой информационной манипуляции и никак не соответствуют действительности", - утверждают в СБУ.

Также спецслужба опубликовала сделанные 3 ноября фото вручения подозрения.

"На нем четко видно, что женщина находится в хорошем физическом состоянии, без признаков повреждений", - отметили в СБУ.

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3 ноября СБУ вручила жене Семенченко Наталье Музыке подозрение в воровстве. В спецслужбе считают, что женщина присвоила деньги благотворительного фонда батальона "Донбасс".

В этот же день Семенченко, который сейчас находится в СИЗО, опубликовал на своей странице в Фейсбуке фото жены с травмами. Он рассказал о давлении со стороны спецслужбы и добавил, что "две недели назад в результате якобы "падения с железной лестницы" моя жена получила перелом носа, нескольких костей лица и сотрясение средней тяжести".

Сама Музыка 20 октября сообщала в соцсетях, что 11 октября упала с лестницы. "Не спрашивайте, как и по каким причинам это произошло. Сейчас проводим расследование, пока ничего сказать не могу", - писала она. 29 октября ей сделали операцию.



