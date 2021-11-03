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Новини Фото
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СБУ опублікувала нинішні фото дружини Семенченка: "без ознак ушкоджень". ФОТО

Служба безпеки України заявляє про "спроби спотворити інформацію про дії правоохоронців під час вручення підозри дружині С. Семенченка".

Про це йдеться у коментарі СБУ, яке отримала редакція Цензор.НЕТ.

"У соціальних мережах було опубліковано фото даної особи з наявністю травм обличчя, а сам Семенченко натякав про причетність СБУ до їхньої появи. Звертаємо вашу увагу на те, що такі заяви є нічим іншим, як черговою спробою інформаційної маніпуляції, і ніяк не відповідають дійсності", - стверджують у СБУ.

Також спецслужба опублікувала зроблені 3 листопада фото вручення підозри.

"На ньому чітко видно, що жінка перебуває у хорошому фізичному стані, без ознак ушкоджень", - зазначили у СБУ.

3 листопада СБУ вручила дружині Семенченка Наталії Музиці підозру у крадіжці. У спецслужбі вважають, що жінка привласнила гроші благодійного фонду батальйону "Донбас".

Цього ж дня Семенченко, який зараз перебуває у СІЗО, опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці фото дружини із травмами. Він розповів про тиск із боку спецслужби і додав, що "два тижні тому внаслідок нібито "падіння із залізних сходів" моя дружина дістала перелом носа, кількох кісток обличчя та струс середньої тяжкості".

Сама Музика 20 жовтня повідомляла у соцмережах, що 11 жовтня впала зі сходів. "Не питайте, як і з яких причин це сталося. Наразі проводимо розслідування, поки нічого сказати не можу", - писала вона. 29 жовтня їй зробили операцію.

СБУ опублікувала нинішні фото дружини Семенченка: без ознак ушкоджень 01
СБУ опублікувала нинішні фото дружини Семенченка: без ознак ушкоджень 02

Автор: 

СБУ (13048) Семен Семенченко (251)


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Топ коментарі
+45
гы-гы...ну шо скажете,защитнеги аферистов?
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03.11.2021 19:28 Відповісти
+18
Ну деньги она сто пудов брала...муж и жена одна сатана
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03.11.2021 19:31 Відповісти
+18
и насиння мутняк и в сбу бакланы
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03.11.2021 19:31 Відповісти
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гы-гы...ну шо скажете,защитнеги аферистов?
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03.11.2021 19:28 Відповісти
ради справедливости - разница больше 3 недель.
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03.11.2021 19:41 Відповісти
по версии СБУ

"унтер-офицерская вдова сама себя высекла"
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03.11.2021 19:44 Відповісти
Да.... они погорели на простом...(иначе и быть не могл: они 2.5 года ежеднвно доказывают нам какие они тупые)... Первое - и самое главное: Наташа в своём посте вообще ни словом . ни запятой не указывает на связь травмы с СБУ. Выходит, что если "железная лестница" (упомянутая Натальей) - это тайный агент СБУ - то они спалили своего агента. Второй прокол: они забыли приложить рентген о смещнии подглазной черепной кости во время вручения говноподозрения... А что по срокам и синякам.... У меня работала костюмерша , которая с блеском (гримом и тенями) умела скрывать следы своих семейных разборок. Её вид на фото - это просто достоинство человека, который не в любом виде выйдет из дому... Так что вид Наташи на вручении говноподозрения - это месседж всем слугам урода и ему самому: Не дождётесь !
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04.11.2021 14:40 Відповісти
у тебя когда-нибудь было если не сотрясение мозга то хотя бы серьезный фингал? ну там перелом носа, удар в лобную долю, чаще всего - удар наружным краем глаза и виском?
такие гематомы и за месяц не сходят.
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03.11.2021 20:27 Відповісти
Да, такие повреждения за три недели не проходят!
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03.11.2021 21:03 Відповісти
Если быть точным, то 24 дня приемлемый срок, чтобы гематомы сошли, а отечность под глазом ещё имеется. Так что было не было каждый интерпретирует в свою пользу.
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04.11.2021 10:09 Відповісти
ребята откуда вы родом? Вы видимо молодняк постсоветского разлива? Я в своём детстве очень не любил ходить с фингалами под глазами. Мой старший брат часто любил напоминать что он старший а я любил с этим не соглашаться. Так вот синяк почти сходил в течении ночи используя всякую бодягу(так называлось средство) и приложения простого горчичника через бумажную салфетку, то что за ночь не проходило уже успешно пряталось сестрой гримом от родителей. Несколько сложней было с опухлостью, тут нужно было ужать из дома на пару дней до бабушки и та компрессами снимала - через три дня почти как свежий огурчик , опухлость на руках и ногах водочным компрессом за ночь убиралась.
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04.11.2021 18:19 Відповісти
Вот оно что,животворящий "Спаситель" и фотошоп рулят...
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03.11.2021 19:43 Відповісти
не сомневался что єто дешевій спектакль.
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03.11.2021 20:26 Відповісти
Сімейка аферистів! Що ще тут сказати можна!😡
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03.11.2021 20:46 Відповісти
статтю читав?там про семена та його жінку...а не про мене .
шо ти звільняв-теж ніхто не форумі не знає...
звичайне бла-бла.
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03.11.2021 21:20 Відповісти
Та ты так топишь за СБУ, как- будто в теме, а на самом деле, как и "всі пересічні", ничего не знаешь, просто горишь "праведным", гневом против Семенченка, которого ты лично не знаешь, но цепляешь ярлыки.
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04.11.2021 10:14 Відповісти
а ты его знаешь?того вомбата? небось по его донесениям о передвижении укр войск в дебальцево?
или ты в то время читал донесения ленки-апалченки,да пропустил рапорт гришина?
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04.11.2021 10:27 Відповісти
Шо поребрикове лайно ?
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04.11.2021 06:50 Відповісти
Пора этот многофамильный цирк заканчивать
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03.11.2021 19:29 Відповісти
Одна поправка: монофамильный. Сейчас еще и детей своих избитыми покажут. Замахнется ли эта чета на ремейк "распятый мальчик в трусиках"?
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03.11.2021 19:46 Відповісти
Пора зелень спускатися в унітаз
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04.11.2021 06:51 Відповісти
Ну деньги она сто пудов брала...муж и жена одна сатана
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03.11.2021 19:31 Відповісти
и насиння мутняк и в сбу бакланы
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03.11.2021 19:31 Відповісти
Це точно
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03.11.2021 19:32 Відповісти
І ти лайно
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04.11.2021 06:51 Відповісти
дунька, не ной. кушай, зачем ты им плюешься
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05.11.2021 19:26 Відповісти
))))на фото реально,как уличное знакомство
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03.11.2021 19:33 Відповісти
Ну точно "глазки строит"
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03.11.2021 19:43 Відповісти
pick up
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03.11.2021 21:51 Відповісти
воровство, или случайно перепутала свой карман с общественным?
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03.11.2021 19:35 Відповісти
11 жовтня і 3-го листопада, можна і перелом залікувати, це так, заради правди.
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03.11.2021 19:37 Відповісти
От да, мого брата як побила гопота колись, то фінгали, то за пару тижнів посходило все - треба тільки правильну мазь і сечогінне, щоб набряк спав...
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03.11.2021 19:41 Відповісти
у меня было нечто похожее - сходило больше месяца.
А если у нее претензии что ее типу скинули с лестницы менты - да тут бы весь тырнет был в ее фотках. И тем более она не старалась бы быстрее вылечиться.
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03.11.2021 20:29 Відповісти
при таких травмах, как живописует семенченко её морда лица слишком шикарно выглядит
говорю как медик
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03.11.2021 20:57 Відповісти
Сімейство аферистів...
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03.11.2021 19:38 Відповісти
Писали колись їхні земляки, які добре знають цю сімейку ще до подій 14 року, що вони обоє - мутні аферисти: і прізвища свої не раз змінювали, і імена, і домашні адреси... Не кажучи вже про різні комерційні фірми, які дурили замовників.
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03.11.2021 19:48 Відповісти
Можна дати посилання на оте "колись писали". Щось дуже мутна історія
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04.11.2021 12:26 Відповісти
Можешь поискать кто такой Гришин Константин Игоревич
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06.11.2021 17:50 Відповісти
а откуда мы знаем что эти земляки действительно земляки и что они действительно их знают - усы, лапа и хвост увы это не паспорт а на слово верят только клинические идиоты.
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04.11.2021 18:27 Відповісти
.
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03.11.2021 19:38 Відповісти
"На нем четко видно, что женщина находится в хорошем физическом состоянии, без признаков повреждений", - отметили в СБУ.

Состояние хорошее, не битая, пробег небольшой
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03.11.2021 19:38 Відповісти
Але фарбована.
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03.11.2021 19:40 Відповісти
один хозяин?
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03.11.2021 19:46 Відповісти
А развал-схождение?
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03.11.2021 19:50 Відповісти
А зазор ?
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03.11.2021 19:54 Відповісти
Та с искрой и зажиганием видно что в порядке.
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03.11.2021 20:20 Відповісти
Без смазки никак нельзя, технология такая.
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03.11.2021 20:22 Відповісти
а если не жалко - то можно и без смазки. Ну если на разик покататься, чисто в качестве тест-драйва?
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03.11.2021 20:30 Відповісти
Можна і без мастила. Замість нього кацапського "нанапротека"... Вистачить на цілий полк...
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03.11.2021 20:33 Відповісти
Не стоит рисковать, а вдруг заклинит поршень.
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03.11.2021 20:34 Відповісти
ну вы даёте
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03.11.2021 20:58 Відповісти
Да не одним же только зебилам "по приколу", немножко и нам надо, не власть же избираем, а техсостояние машины обговариваем. А всякие совпадения - это случайность.
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03.11.2021 21:02 Відповісти
Чи довго пошкодити фейс в умілих руках?
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04.11.2021 12:28 Відповісти
Хтось з них бреше. Проблема в тому, що брешуть вони всі. Яке їхало, таке й здибало. Що тому сімейству, що й тому СБУ віри просто нема.
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03.11.2021 19:40 Відповісти
??? По чиїм ще дорученням працює наше СБУ?
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03.11.2021 19:42 Відповісти
Автуховича у нас арестовали за терроризм.
https://www.belta.by/incident/view/dejatelnost-terroristicheskoj-gruppy-raskryta-v-belarusi-419250-2020/ https://www.belta.by/incident/view/dejatelnost-terroristicheskoj-gruppy-raskryta-v-belarusi-419250-2020/


Возможно, СБУ участвует в этом деле из-за обвинения в терроризме. По борьбе с терроризмом есть международные договоренности.
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03.11.2021 20:06 Відповісти
Сидит на железной лестнице.. Вручили, от шока скатилась вниз.
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03.11.2021 19:42 Відповісти
там игра была равна играли два... далее по тексту)
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03.11.2021 19:43 Відповісти
Зеленому СБУ верить ? Так давайте сразу поверим что учителя УЖЕ получают 4000 дол. зарплаты .
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03.11.2021 19:43 Відповісти
Так в рамках розслідування варто провести судово-медичну експертизу , витребувавши і історію хвороби, якщо вона лікувалася, щоб не виникало якихось домислів чи інсинуацій.
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03.11.2021 19:49 Відповісти
а відколи цк в СІЗО телефон дозволено і інтернетом користуватись?
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03.11.2021 19:52 Відповісти
Через рік після "падіння" вона ще краще виглядатиме.
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03.11.2021 19:52 Відповісти
Наїзд і посадки на добровольців і волонтерів почав,ще порошенко, а зєля продовжує бо бояться їх.
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03.11.2021 19:56 Відповісти
Судячи з кількості вилитого у коментах бруду на дружину Семенченко,
то зелена влада боїться, щоб бува не було якогось бунту через переслідування цієї пари.
А даремно боїться.
Цей народ можна на муку молоти, і якісь протести можуть бути тільки тоді, якщо за це хтось заплатить і організує проживання, харчування і якісь розваги.
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03.11.2021 19:59 Відповісти
Это точно) Противно читать. , весь этот бред.150 тыс, это бакланову пожрать один раз в Велюре.
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03.11.2021 20:03 Відповісти
Жена Семенченко и сбушник. Сбушник справа.
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03.11.2021 20:01 Відповісти
😂
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03.11.2021 20:31 Відповісти
за две недели с таких повреждений как рассказывал сеня и до такой картинки? НЕ ВЕРЮ
ну не может так быть чисто по медицинским показаниям
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03.11.2021 20:07 Відповісти
Про Дімексид чув? Ото шо у неї то повна фігня. таке за 5 дні розтягне.
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03.11.2021 20:57 Відповісти
звісно чув, але

"две недели назад в результате якобы "падения с железной лестницы" моя жена получила перелом носа, нескольких костей лица и сотрясение средней тяжести. Неделю назад она была прооперирована - глазное дно фактически пришлось собирать по частям"
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03.11.2021 21:27 Відповісти
Грищин в Крыму брал кредит еще 11 лет назад и не вернул,и вдруг вылез уже Семенченкай... Кстати есть подобный проходимец и сегодня...тоже 9 паспортов Украины...зовут его Дмитрий Торнер-Некрасов-Савельев и т.д.,большой братан Дмитрия Фирташа ...газового Короля Украины...
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03.11.2021 20:15 Відповісти
"АлибИ "....сериал такой сейчас крутят. занятный....все серии к просмотру
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03.11.2021 20:30 Відповісти
странно то воровство в других гос структурах не расследуют. больше на заказуху смахивает.
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03.11.2021 20:47 Відповісти
Судячи по фото-жіночка відверто фліртує з "забльореним" мужчиной! Попри чоловіка за гратами ! Готова до "тісної співпраці" з слідчими!
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03.11.2021 20:59 Відповісти
Ну за больше чем три недели всё это да ещё и при соответствующем лечении могло и пройти. А там немного подштукатурить и вообще ничего незаметно будет. Так шо это фото ничего не доказывает и ничего не опровергает.
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03.11.2021 20:59 Відповісти
Покидьки усюди. А як на якому заводі нєпростому держзамовлення то одразу починається копалово під керівництво
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03.11.2021 21:02 Відповісти
В чем ее афера?
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03.11.2021 21:27 Відповісти
то власне я не про неї .
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04.11.2021 10:34 Відповісти
Странно, разве дела об финансовых жульничествах в благотворительных фондах сфера ответственности СБУ? Или это нога у кого надо нога
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03.11.2021 21:30 Відповісти
Щось я логіку СБУ зрозуміти не можу. Що вони фотографією з вручення підозри хочуть довести?
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03.11.2021 21:34 Відповісти
показать знойную женщину, мечту поэта
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03.11.2021 21:56 Відповісти
...шо Грішину_Насіння-Московєц-Музику ніхто не п.здив!

шо неясно?
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03.11.2021 22:00 Відповісти
под правым глазом гематома зашпаклеваная косметикой
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03.11.2021 22:06 Відповісти
А перелом носа и глазного дна, тоже зашпаклеван?
Ну не знаю, конечно, сколько времени зарастают такие переломы.
Вот например нога- месяц зарастала, но отек гораздо дольше был
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04.11.2021 00:53 Відповісти
Для з'ясування вірності заяв фсбу-шників з приводу відсутності будь яких пошкоджень в дружини загартованого ними комбата С.Семенченка, бажано всіх причетних до фальшування цієї справи на догоду лукашенківського кдб спустити по залізній драбині та подивитися через пару тижнів, як заживе у припудрених охвіцерів!
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03.11.2021 22:45 Відповісти
Обоє рябоє. Шо ця цьоця, яка фліртує зі слідаком, шо зелін сусід бакланов, який накрав у сто разів більше, ніж ця аферистка музика, она же москалець, она же грішина, она же сємєнченко и т.д...
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04.11.2021 02:10 Відповісти
Що ти диванне сцикло
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04.11.2021 06:53 Відповісти
почему СБУ занимается баблом, а не сепарами? или у нас торговый бизнес с партнёрами?
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04.11.2021 07:24 Відповісти
Шутнікам: Як кажуть, не зарікайся. Знай де живеш
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04.11.2021 08:02 Відповісти
У меня один вопрос - на какой государственной должности состояла жена Семенченко и платежки с какого бюджета она подписывала? Ответить на этот вопрос можно за пять минут, даже журналюге. Ил же она при распределении волонтерского сала не тому рядовому дала?
Это уровень дел СБУ? Страна клоунов и дебилов - идем к тому, чтобы стать автономией?
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04.11.2021 09:12 Відповісти
Всем бы хотелось, чтобы женщина годами с заплывшим глазом ходила ? Или она просто подмигивала правым глазом и с опухшим носом 3 недели назад ?
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04.11.2021 17:08 Відповісти
Ну и у кого же все-таки в руках больший доступ к инструментам фальсификаций, у СБУ или у
жены заключенного Семенченко ?
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04.11.2021 19:57 Відповісти
 
 