СБУ опублікувала нинішні фото дружини Семенченка: "без ознак ушкоджень". ФОТО

Служба безпеки України заявляє про "спроби спотворити інформацію про дії правоохоронців під час вручення підозри дружині С. Семенченка".

Про це йдеться у коментарі СБУ, яке отримала редакція Цензор.НЕТ.

"У соціальних мережах було опубліковано фото даної особи з наявністю травм обличчя, а сам Семенченко натякав про причетність СБУ до їхньої появи. Звертаємо вашу увагу на те, що такі заяви є нічим іншим, як черговою спробою інформаційної маніпуляції, і ніяк не відповідають дійсності", - стверджують у СБУ.

Також спецслужба опублікувала зроблені 3 листопада фото вручення підозри.

"На ньому чітко видно, що жінка перебуває у хорошому фізичному стані, без ознак ушкоджень", - зазначили у СБУ.

3 листопада СБУ вручила дружині Семенченка Наталії Музиці підозру у крадіжці. У спецслужбі вважають, що жінка привласнила гроші благодійного фонду батальйону "Донбас".

Цього ж дня Семенченко, який зараз перебуває у СІЗО, опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці фото дружини із травмами. Він розповів про тиск із боку спецслужби і додав, що "два тижні тому внаслідок нібито "падіння із залізних сходів" моя дружина дістала перелом носа, кількох кісток обличчя та струс середньої тяжкості".

Сама Музика 20 жовтня повідомляла у соцмережах, що 11 жовтня впала зі сходів. "Не питайте, як і з яких причин це сталося. Наразі проводимо розслідування, поки нічого сказати не можу", - писала вона. 29 жовтня їй зробили операцію.



