СБУ опублікувала нинішні фото дружини Семенченка: "без ознак ушкоджень". ФОТО
Служба безпеки України заявляє про "спроби спотворити інформацію про дії правоохоронців під час вручення підозри дружині С. Семенченка".
Про це йдеться у коментарі СБУ, яке отримала редакція Цензор.НЕТ.
"У соціальних мережах було опубліковано фото даної особи з наявністю травм обличчя, а сам Семенченко натякав про причетність СБУ до їхньої появи. Звертаємо вашу увагу на те, що такі заяви є нічим іншим, як черговою спробою інформаційної маніпуляції, і ніяк не відповідають дійсності", - стверджують у СБУ.
Також спецслужба опублікувала зроблені 3 листопада фото вручення підозри.
"На ньому чітко видно, що жінка перебуває у хорошому фізичному стані, без ознак ушкоджень", - зазначили у СБУ.
3 листопада СБУ вручила дружині Семенченка Наталії Музиці підозру у крадіжці. У спецслужбі вважають, що жінка привласнила гроші благодійного фонду батальйону "Донбас".
Цього ж дня Семенченко, який зараз перебуває у СІЗО, опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці фото дружини із травмами. Він розповів про тиск із боку спецслужби і додав, що "два тижні тому внаслідок нібито "падіння із залізних сходів" моя дружина дістала перелом носа, кількох кісток обличчя та струс середньої тяжкості".
Сама Музика 20 жовтня повідомляла у соцмережах, що 11 жовтня впала зі сходів. "Не питайте, як і з яких причин це сталося. Наразі проводимо розслідування, поки нічого сказати не можу", - писала вона. 29 жовтня їй зробили операцію.
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"унтер-офицерская вдова сама себя высекла"
такие гематомы и за месяц не сходят.
шо ти звільняв-теж ніхто не форумі не знає...
звичайне бла-бла.
или ты в то время читал донесения ленки-апалченки,да пропустил рапорт гришина?
А если у нее претензии что ее типу скинули с лестницы менты - да тут бы весь тырнет был в ее фотках. И тем более она не старалась бы быстрее вылечиться.
говорю как медик
Состояние хорошее, не битая, пробег небольшой
https://www.belta.by/incident/view/dejatelnost-terroristicheskoj-gruppy-raskryta-v-belarusi-419250-2020/ https://www.belta.by/incident/view/dejatelnost-terroristicheskoj-gruppy-raskryta-v-belarusi-419250-2020/
Возможно, СБУ участвует в этом деле из-за обвинения в терроризме. По борьбе с терроризмом есть международные договоренности.
то зелена влада боїться, щоб бува не було якогось бунту через переслідування цієї пари.
А даремно боїться.
Цей народ можна на муку молоти, і якісь протести можуть бути тільки тоді, якщо за це хтось заплатить і організує проживання, харчування і якісь розваги.
ну не может так быть чисто по медицинским показаниям
"две недели назад в результате якобы "падения с железной лестницы" моя жена получила перелом носа, нескольких костей лица и сотрясение средней тяжести. Неделю назад она была прооперирована - глазное дно фактически пришлось собирать по частям"
шо неясно?
Ну не знаю, конечно, сколько времени зарастают такие переломы.
Вот например нога- месяц зарастала, но отек гораздо дольше был
Это уровень дел СБУ? Страна клоунов и дебилов - идем к тому, чтобы стать автономией?
жены заключенного Семенченко ?