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Новости Фото Убийство Гандзюк
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Память Катерины Гандзюк почтили во Львове. ФОТО ДНЯ

Жители Львова вечером 4 ноября собрались у мурала Катерине Гандзюк, чтобы почтить память херсонской активистки и напомнить общественности о ее деле.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее фото опубликовала активист Мелания Подоляк.

Память Катерины Гандзюк почтили во Львове 01

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

В июне 2020 года досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля.

12 августа Киевский апелляционный суд закрепил дело Владислава Мангера и Алексея Левина за Днепровским районным судом Киева.

На одном из заседаний свидетели по делу - бывший член "Правого сектора" Павел Пилипенко и бизнесмен Сергей Брага - дали показания в суде о причастности главы Херсонского облсовета Владислава Мангера и его пособника Алексея Левина к заказу нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

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Автор: 

Львов (4604) Гандзюк Екатерина (549)


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Вот по этому со всякими трухинами, харьковскими и прочими мудаками нада учинять суд линча сразу на месте, а не быть терпилой и ждать пока милиция с собакой приедет... Может тогда что-то изменится в этой стране!!!
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05.11.2021 09:53 Ответить
 
 