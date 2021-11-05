СБУ разоблачила работу сети украинских колл-центров, выполнявших заказы Госдумы, Пенсионного фонда РФ, телеканала НТВ+ и российских банков. ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины разоблачила работу сети колл-центров, выполнявших заказы Госдумы РФ. Клиентами "предпринимателей" были также ряд ведущих российских телеканалов и финансовых учреждений, фигурирующих в санкционных списках СНБО Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-сужба СБУ.
По данным следствия, противоправную деятельность трех колл-центров в Черкассах и Умани организовали местные коммерсанты. Киберспециалисты СБУ получили доказательства финансирования их деятельности страной-агрессором.
Колл-центры проводили социологические опросы граждан РФ, жителей ОРДЛО и временно оккупированной территории АР Крым по поводу их участия в выборах в Госдуму РФ, состоявшихся в сентябре этого года.
Операторы собирали информацию о:
- политических предпочтениях,
- рейтингах партий,
- пожеланиях граждан РФ, жителей ОРДЛО и временно оккупированной территории АР Крым по улучшению политической обстановки.
Кроме этого, работники колл-центра выполняли заказы Пенсионного фонда РФ, российских телеканалов, таких как НТВ+, "Ростелеком" и подсанкционных банковских учреждений: ВТБ, Альфа-Банк, "Газпром Банк" и др.
Организаторы привлекали к работе до 200 операторов, работавших круглосуточно в две смены.
В ходе обысков в офисных помещениях колл-центров правоохранители изъяли:
- более 120 компьютеров с программным обеспечением российского производства;
- документы, свидетельствующие о сотрудничестве нелегальной структуры со страной-агрессором;
- черную бухгалтерию;
- инструкции по обслуживанию клиентов, методам конспирации на случай проверок, технической документации с графиками работы работников центра.
В рамках уголовного производства продолжаются следственные действия по привлечению к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности колл-центров.
Операция проводилась совместно со следователями Нацполиции при процессуальном руководстве Уманской окружной прокуратуры.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Операторы собирали информацию о:
- политических предпочтениях,
- рейтингах партий,
- пожеланиях граждан РФ, жителей ОРДЛО и временно оккупированной территории АР Крым по улучшению политической обстановки. Источник:
По перших двох пунктах - всі соціологічні інституції це роблять.
Ще сподобалося: Кол-центри працювали "цілодобово". Це як, дзвонили людям о 4ій ночі і питали - як покращити політичну ситуацію? Ох думаю СБУ знову вигадали якусь муйню.
Со своих сетей они до них дозвониться не могут?