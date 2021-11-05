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Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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СБУ разоблачила работу сети украинских колл-центров, выполнявших заказы Госдумы, Пенсионного фонда РФ, телеканала НТВ+ и российских банков. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила работу сети колл-центров, выполнявших заказы Госдумы РФ. Клиентами "предпринимателей" были также ряд ведущих российских телеканалов и финансовых учреждений, фигурирующих в санкционных списках СНБО Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-сужба СБУ.

По данным следствия, противоправную деятельность трех колл-центров в Черкассах и Умани организовали местные коммерсанты. Киберспециалисты СБУ получили доказательства финансирования их деятельности страной-агрессором.

Колл-центры проводили социологические опросы граждан РФ, жителей ОРДЛО и временно оккупированной территории АР Крым по поводу их участия в выборах в Госдуму РФ, состоявшихся в сентябре этого года.

Операторы собирали информацию о:

- политических предпочтениях,
- рейтингах партий,
- пожеланиях граждан РФ, жителей ОРДЛО и временно оккупированной территории АР Крым по улучшению политической обстановки.

Кроме этого, работники колл-центра выполняли заказы Пенсионного фонда РФ, российских телеканалов, таких как НТВ+, "Ростелеком" и подсанкционных банковских учреждений: ВТБ, Альфа-Банк, "Газпром Банк" и др.

СБУ разоблачила работу сети украинских колл-центров, выполнявших заказы Госдумы, Пенсионного фонда РФ, телеканала НТВ+ и российских банков 01

Организаторы привлекали к работе до 200 операторов, работавших круглосуточно в две смены.

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В ходе обысков в офисных помещениях колл-центров правоохранители изъяли:

- более 120 компьютеров с программным обеспечением российского производства;
- документы, свидетельствующие о сотрудничестве нелегальной структуры со страной-агрессором;
- черную бухгалтерию;
- инструкции по обслуживанию клиентов, методам конспирации на случай проверок, технической документации с графиками работы работников центра.

СБУ разоблачила работу сети украинских колл-центров, выполнявших заказы Госдумы, Пенсионного фонда РФ, телеканала НТВ+ и российских банков 02

В рамках уголовного производства продолжаются следственные действия по привлечению к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности колл-центров.

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Операция проводилась совместно со следователями Нацполиции при процессуальном руководстве Уманской окружной прокуратуры.

СБУ разоблачила работу сети украинских колл-центров, выполнявших заказы Госдумы, Пенсионного фонда РФ, телеканала НТВ+ и российских банков 03
СБУ разоблачила работу сети украинских колл-центров, выполнявших заказы Госдумы, Пенсионного фонда РФ, телеканала НТВ+ и российских банков 04
СБУ разоблачила работу сети украинских колл-центров, выполнявших заказы Госдумы, Пенсионного фонда РФ, телеканала НТВ+ и российских банков 05
СБУ разоблачила работу сети украинских колл-центров, выполнявших заказы Госдумы, Пенсионного фонда РФ, телеканала НТВ+ и российских банков 06
СБУ разоблачила работу сети украинских колл-центров, выполнявших заказы Госдумы, Пенсионного фонда РФ, телеканала НТВ+ и российских банков 07
СБУ разоблачила работу сети украинских колл-центров, выполнявших заказы Госдумы, Пенсионного фонда РФ, телеканала НТВ+ и российских банков 08
Фото: сайт СБУ

Госдума (1262) опрос (2870) россия (96472) санкции (11598) СБУ (20134) СНБО (4447)


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Топ комментарии
+4
коли у тебе 4-а ранку на далекому сході 12-та дня,обслуговували і кацапів,там же написано
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05.11.2021 13:42 Ответить
+3
СБУ-респект...
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05.11.2021 12:52 Ответить
+2
ФСБшную подстилку Гришина - на нары!
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05.11.2021 12:54 Ответить
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Дуже дивна новина.

Операторы собирали информацию о:

- политических предпочтениях,
- рейтингах партий,
- пожеланиях граждан РФ, жителей ОРДЛО и временно оккупированной территории АР Крым по улучшению политической обстановки. Источник:

По перших двох пунктах - всі соціологічні інституції це роблять.

Ще сподобалося: Кол-центри працювали "цілодобово". Це як, дзвонили людям о 4ій ночі і питали - як покращити політичну ситуацію? Ох думаю СБУ знову вигадали якусь муйню.
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05.11.2021 12:48 Ответить
У тебя слишком много "ы"
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05.11.2021 13:02 Ответить
У РФ декілька часових поясів.
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05.11.2021 13:18 Ответить
коли у тебе 4-а ранку на далекому сході 12-та дня,обслуговували і кацапів,там же написано
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05.11.2021 13:42 Ответить
Ага. Пропустив це. Думав, що лише на території України працювали. Так найняли б якутів якихось - дешевше б обійшлися.
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05.11.2021 14:03 Ответить
Рыгосвинарчуки они всеядные

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05.11.2021 12:50 Ответить
Тут не предательство, а просто этих чудиков наняли как низкооплачиваемых болтунов по телефону)))
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05.11.2021 12:51 Ответить
Телеграмм полон объявлений о скупке временно спящих аккаунтов в Твиттере..Именно украинских и явно Емелями.Что-то подготавливается крупное.Для дезинформации и обеспечения открытого вторжения.Свободу Семену семенченко!!СБУ займись защитой Украины от гибридной агрессии...
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05.11.2021 12:52 Ответить
ФСБшную подстилку Гришина - на нары!
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05.11.2021 12:54 Ответить
Емеля не дурак покупать, он новые сделает. А Константину Гришину поскорее вернуться туда где ему самое место.
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05.11.2021 12:59 Ответить
Твиттер однако не подвластен маразматику лысому из Кремля,в отличие от Гугл и Фейсбук.Поэтому Емели ,берите шинели и п..те по домам!А то будет ,что с Гиви, Моторылом и Захарченком и другимиМММщиками.
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05.11.2021 13:07 Ответить
Засунь свого КАЛОмойського семена в дупу каломоші. семенченко загрався.
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05.11.2021 13:51 Ответить
СБУ-респект...
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05.11.2021 12:52 Ответить
Можно подумать СБУ не знает о таких центрах, больше похоже как для галочки...
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05.11.2021 13:00 Ответить
Ого, яка здоровенна мережа. І як вони тут змогли легалізуватися? А виявили мабуть тоді, коли вони перестали платити квартплату? Іншого поясненні немає. Лейтенант Бакланов накерує.
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05.11.2021 13:03 Ответить
"Колл-центры проводили социологические опросы граждан РФ, жителей ОРДЛО и временно оккупированной территории АР Крым..."
Со своих сетей они до них дозвониться не могут?
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05.11.2021 13:05 Ответить
Снова идиотский смайлик, вас там дебилов по объявлению набирают?
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05.11.2021 13:14 Ответить
Напиши на СФ, чтобы они убрали свои идиотские смайлики.
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05.11.2021 13:23 Ответить
Мне тоже звонили. Просили взять кредит и сказать данные паспорта.
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05.11.2021 13:11 Ответить
Неужто само ***** звонило?)
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05.11.2021 13:15 Ответить
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05.11.2021 13:39 Ответить
народ в селе работал, лаве с кацапов получал - не, пусть бухают по домам всю зиму
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05.11.2021 13:48 Ответить
Що з Цензором? Чому частина новини - державною мовою, а інша частина - російською?
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05.11.2021 14:20 Ответить
хорошо.
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05.11.2021 20:59 Ответить
Странно. Зарабатывают люди валюту для страны- сбу накрывает, завозят кацапу контрафактную водяру и наркоту- опять вяжут, завозят в Украину ворованые прибамбасы для самолетов, вертолетов- и снова . По ходу они работу фсб делают. Где логика?
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07.11.2021 06:46 Ответить
 
 