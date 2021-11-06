РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9161 посетитель онлайн
Новости Фото Силовики
24 727 45

Jaguar изъяли у нарушителя ПДД в Харькове, - патрульная полиция. ФОТО

В центре Харькова патрульная полиция остановила Jaguar за проезд на запрещающий сигнал светофора. Выяснилось, что водитель находится в розыске из-за неуплаты штрафа за превышение скорости.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Управления патрульной полиции в Харьковской области.

"На перекрестке улицы Сумской и улицы Деревянко патрульные остановили автомобиль Jaguar за проезд на запрещающий сигнал светофора. Во время проверки полицейские установили, что автомобиль находится в розыске органами юстиции из-за неуплаты штрафа за значительное превышение скорости движения", - сообщили в полиции.

За проезд на запрещающий сигнал светофора на водителя составили административное постановление по ч. 2 ст. 122 Кодекса об административных правонарушениях (штраф – 510 грн). На место происшествия вызвали работников исполнительной службы. Автомобиль забрал эвакуатор "до закрытия исполнительного производства".

Читайте также: Первый автомобиль у водителя-должника изъяли в Харькове. ФОТОрепортаж

Jaguar изъяли у нарушителя ПДД в Харькове, - патрульная полиция 01
Jaguar изъяли у нарушителя ПДД в Харькове, - патрульная полиция 02

Читайте также: Погоня на киевских Березняках: водитель "Жигулей", пытаясь уехать от полиции, задел Hyundai, перевернулся и снова стал на колеса. ВИДЕО камер наблюдения

нарушения (947) ПДД (532) правоохранительные органы (2970) силовики (2798) Харьков (7475) изъятие (223) патрульная полиция (1813) Jaguar (1)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+12
знову нігер з Бангладеш ??
показать весь комментарий
06.11.2021 20:41
+11
Харків - реально "чемпіон".
показать весь комментарий
06.11.2021 20:44
+10
Бо ти героїном на Валу торгувать не вмієш ...
показать весь комментарий
06.11.2021 21:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
знову нігер з Бангладеш ??
показать весь комментарий
06.11.2021 20:41 Ответить
Ага,на инфинити фаршированном...
показать весь комментарий
06.11.2021 21:16 Ответить
безработный студент
показать весь комментарий
06.11.2021 21:22 Ответить
самое обидное что мы у себя не можем заработать а ******** из бангладеж может)))
показать весь комментарий
06.11.2021 21:23 Ответить
Бо ти героїном на Валу торгувать не вмієш ...
показать весь комментарий
06.11.2021 21:31 Ответить
может и так. бангладеж в основном шмотками торгуют. у них сильно развита клановость. друг за друга горой, не то что мы)))))
показать весь комментарий
08.11.2021 05:45 Ответить
Развелось тут росиздов, антебылыэмщегов и всяких тут нетолерантных!)))
показать весь комментарий
06.11.2021 21:49 Ответить
Хмм...

Ну, с росіздами зрозуміло. Остання категорія також не секрет. АЛЕ!

Who is FU*KING "антебылыэмщеги"?????
показать весь комментарий
07.11.2021 14:08 Ответить
AntiBLM.
показать весь комментарий
07.11.2021 14:40 Ответить
Хм, а ви готові ставати перед неграми на коліна, плантатор з Флориди?
показать весь комментарий
07.11.2021 15:02 Ответить
Я им даже батинкаФФ целовать не буду!

https://nehoroshy.livejournal.com/412807.html?fbclid=IwAR1l6oAjClPAUxPRHMWj1xKWNqNV-gSzhMgofywYcXi98nqx7IxtRBkcXdY

Как-то неудобно получилось

Бывшая футболистка сборной Англии и «Арсенала» а ныне ярая активистка BLM Алекс Скотт https://www.mirror.co.uk/tv/tv-news/alex-scott-fights-back-tears-25227446?fbclid=IwAR0cee8hkOigf8mp0rBrOKIG5lHK2z-oedl9WG9pmAvGeqmVs0c4TBNCveQ приняла участие в шоу на «БиБиСи» , где люди узнают о своих предках.

Чтобы получше узнать историю собственной семьи по отцовской линии, она впервые в жизни отправилась на карибский остров, где и припала, так сказать, к архивным источникам.

Каково же было ее удивление, и, не побоюсь этого слова, шок, когда вдруг выяснилось, что ее прекрасный чернокожий предок Роберт Фрэнсис Кумбс не только не был угнетенным, но и сам владел кучей рабов.

Бывшая футболистка так же узнала, что ее прапрапрадедушка Роберт помимо отношений с ее прапрапрабабушкой Фрэнсис Трейси, произвел на свет двух бастардов от одной из своих явно сексуальных рабынь.

"Это же противоречит всему, за что я борюсь!" - только и сумела выдавить 37-летняя звезда движения за исключительные права негров, после чего расплакалась в прямом эфире.
показать весь комментарий
07.11.2021 15:36 Ответить
Саме цікаве що основну масу рабів яких везли з Африки європейці чи американці не захоплювали! Був цілком налаштований ринок рабів де кожна задіяна фігура виконувала чітко визначену роль: Вожді місцевих прибережних племен організовували "рейди" вглиб континенту нападали на сусідні племена і брали людей в полон Потім гнали каравани невільників на берег Атлантики і там продавали на невільницькі кораблі що везли "товар" до Америки
показать весь комментарий
07.11.2021 16:50 Ответить
До речі, нинішня віце-президенткиня США Камала Гарріс, хоча й стверджує, що вона афроамериканка, своїм предком по батьківській лінії має білого рабовласника з Ямайки.
Батько Камали Гарріс, - ямайський мулат з багатої плантаторської сім'ї.
Прапрапрадід Камали (180 років тому) був білим рабовласником-плантатором на Ямайці. Прізвище його було Браун, і на його честь назвали місто на північному узбережжі Ямайки, - Браунтаун. Це місто існує і досі, і саме з нього родом батько Камали Гарріс.
Матір Камали за національністю тамілка (народ на півдні Індії з дравідської мовної сім'ї). Камала дитинство і юність провела в Канаді. Вчилася в Каліфорнії, стала юристом, прокурором. Дітей нема. Вийшла заміж за білого колегу-юриста.
Повсюди (заради політичної кар'єри) стверджує, що вона негритянка. Хоча це не відповідає дійсності.

показать весь комментарий
07.11.2021 19:08 Ответить
Если мне там сейчас кого и жаль, так это белых цисгендерных мужчин (которые даже не евреи), а также памятники Колумбу.
показать весь комментарий
07.11.2021 19:10 Ответить
А це хіба не з п.1?
показать весь комментарий
07.11.2021 15:29 Ответить
Не-а.
показать весь комментарий
07.11.2021 15:33 Ответить
Бєспрєдєл! Паліцейскій бєспрєдєл )))
показать весь комментарий
06.11.2021 20:42 Ответить
Харків - реально "чемпіон".
показать весь комментарий
06.11.2021 20:44 Ответить
Скупой платит дважды (с)
показать весь комментарий
06.11.2021 20:44 Ответить
ЛОХ какой то походу... с "хорошими" людьми так менты не поступают
показать весь комментарий
06.11.2021 20:45 Ответить
Я завжди домовлявся - мені менти казали - от бачу я що у вас талончик чистенький вмієте на місці проблеми вирішувати
показать весь комментарий
06.11.2021 21:49 Ответить
В моей бурной молодости чувки говорили : купил мотик "Яву" копай Яму... Шумахеры..
показать весь комментарий
06.11.2021 20:58 Ответить
Все залежить від того, хто є власником. Завтра мусора вибачаться перед хазяїном, чи у нас є таки Закон?
показать весь комментарий
06.11.2021 21:03 Ответить
показать весь комментарий
06.11.2021 21:07 Ответить
Деньжат с таких срубить -не грех!Лишь бы не себе в Карман.
показать весь комментарий
06.11.2021 21:18 Ответить
Ще невідомо, хто і перед ким та скільки разів буде вибачатися. Автомобіль вилучили не поліцейські, а виконавча служба. Тепер всі питання лише через суд, а там зовсім інші розцінки.
показать весь комментарий
06.11.2021 21:22 Ответить
а так він заплатить штрафи і отримає тачку назад?
показать весь комментарий
06.11.2021 21:29 Ответить
О б а л д е т ь ....
показать весь комментарий
06.11.2021 21:36 Ответить
Хороший бизнес штраф площадки ... мусарня в доле как грибы после дождя бабло косить будут.
показать весь комментарий
06.11.2021 21:44 Ответить
Вчера Мерс у камерунца,сегодня Ягуар.....В Гаи Харькова,не всё так чисто.И не моя проблема это выяснять.Скажу лишь своё мнение,шо в Гаи завёлся мажор,сын папика с заниженной самооценкой и преступник,который собирает тачки
показать весь комментарий
06.11.2021 22:00 Ответить
Сегодня изъяли тачку, завтра этих ментов отстронят от работы т.к. хозяин телеги - шишкарь.
показать весь комментарий
06.11.2021 22:22 Ответить
Це ще нічого, бо можуть і до криміналу притягнути за перевищення владних повноважень, бо виявиться що цей водій швидкість не перевищував і має квитанції про сплату штрафів.
показать весь комментарий
07.11.2021 08:42 Ответить
Респект ментам
показать весь комментарий
06.11.2021 22:44 Ответить
гы!!не фанат ягуара!! но ткого зверя и на штрафплощадку!!
показать весь комментарий
06.11.2021 22:50 Ответить
нормальная тачила ... на уровне кайена !
показать весь комментарий
06.11.2021 22:58 Ответить
Я был удивлен когда увидел что на ягуаре,Пежо и мерсе стоит одинаковый двигатель. А по комплектации и ходовой Пежо оказался самый навороченный
показать весь комментарий
07.11.2021 08:01 Ответить
"нормальная тачила" для любителей понтов...
показать весь комментарий
07.11.2021 09:56 Ответить
ну а что еще покупать ? Форд ?
показать весь комментарий
07.11.2021 16:41 Ответить
Ну воно ж на Ягуарі, йому можна ...
показать весь комментарий
06.11.2021 23:05 Ответить
Отличная работа! Надеюсь скоро ни одного гниды- лихача не останется!
показать весь комментарий
07.11.2021 00:10 Ответить
быстрей всего был пьяным или обдолбаным, порешали на месте, но ехать оно уже не могло
показать весь комментарий
07.11.2021 06:50 Ответить
мусора попали на 365 статью
показать весь комментарий
07.11.2021 08:33 Ответить
Читаю комменты и офигеваю: или одни (95%) сплошные идиоты или мусорские боты.
показать весь комментарий
07.11.2021 08:34 Ответить
При Овоще так же было, но не долго. За копеечный штраф, о котором ты даже не знаешь, (парковка и пр.) изымали машины. В дальней поездке это была катастрофа.
Человек должен знать, что должен.
Арест имущества может быть только по решению суда. Полицейские попадают под статью УК за перевищення повноваженнь.
показать весь комментарий
07.11.2021 09:06 Ответить
а варант не порушувати ,вам апріорі не підходить ?
показать весь комментарий
07.11.2021 15:19 Ответить
 
 