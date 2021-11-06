Jaguar изъяли у нарушителя ПДД в Харькове, - патрульная полиция. ФОТО

В центре Харькова патрульная полиция остановила Jaguar за проезд на запрещающий сигнал светофора. Выяснилось, что водитель находится в розыске из-за неуплаты штрафа за превышение скорости.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Управления патрульной полиции в Харьковской области.

"На перекрестке улицы Сумской и улицы Деревянко патрульные остановили автомобиль Jaguar за проезд на запрещающий сигнал светофора. Во время проверки полицейские установили, что автомобиль находится в розыске органами юстиции из-за неуплаты штрафа за значительное превышение скорости движения", - сообщили в полиции.

За проезд на запрещающий сигнал светофора на водителя составили административное постановление по ч. 2 ст. 122 Кодекса об административных правонарушениях (штраф – 510 грн). На место происшествия вызвали работников исполнительной службы. Автомобиль забрал эвакуатор "до закрытия исполнительного производства".

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