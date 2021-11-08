РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11136 посетителей онлайн
Новости Фото
2 787 13

СБУ блокировала международную мошенническую схему по суррогатному материнству в Винницкой области: жертвами аферистов стали по меньшей мере 50 иностранцев и граждан Украины. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила международную преступную схему в Винницкой области. Злоумышленники создали мошеннический бизнес под видом предоставления фиктивных услуг по программе суррогатного материнства.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБ Украины, передает Цензор.НЕТ.

Услугами дельцов воспользовалось по меньшей мере 50 иностранцев и граждан Украины, сумма "заработка" составляла около миллиона долларов США.

Организовал схему винницкий "бизнесмен". Вместе с сообщниками мужчина создал частные компании, в том числе псевдоклинику, не имея ни лицензии на ведение медицинской практики, ни штата врачей.

Мошенническая схема заключалась в том, что злоумышленники предлагали клиентам полный пакет услуг для участия в программе суррогатного материнства:

  • заключение фиктивного брака;
  • внесение заведомо недостоверных данных в медицинские документы;
  • подыскивали суррогатных матерей.

Но в действительности дельцы создавали для клиентов только видимость своей легальной деятельности. Они предоставляли им ложную информацию, тем самым откладывая время разоблачения преступной деятельности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело о суррогатном материнстве по поддельным документам: экс-директор киевского центра репродуктивной медицины пойдет под суд, - прокуратура

По материалам следствия, злоумышленники были сосредоточены преимущественно на иностранных "клиентах", подыскиваемых через интернет. Они размещали ложную информацию о якобы успешной деятельности "ведущей медицинской клиники".

За свои мошеннические услуги злоумышленники получали от 30 до 50 тысяч долларов.

После получения полной оплаты или большей ее части злоумышленники прекращали общение с клиентами. Лишь в единичных случаях для граждан, считавших, что участвовали в программе вспомогательных репродуктивных технологий, суррогатные матери рожали детей.

Во время обысков в офисных помещениях, в местам жительства участников схемы и их частных автомобилях правоохранители обнаружили:

  • медицинскую документацию с подтверждением противоправной деятельности;
  • свидетельства о браке иностранцев с гражданками Украины;
  • договоры с иностранными гражданами о предоставлении посреднических услуг;
  • заявления о признании отцовства за иностранными гражданами;
  • нотариальные доверенности, подписанные украинскими гражданками относительно представительства интересов;
  • черную бухгалтерию, банковские карты, через которые происходили расчеты и крупную сумму иностранных наличных денег.

СБУ блокировала международную мошенническую схему по суррогатному материнству в Винницкой области: жертвами аферистов стали по меньшей мере 50 иностранцев и граждан Украины 01
СБУ блокировала международную мошенническую схему по суррогатному материнству в Винницкой области: жертвами аферистов стали по меньшей мере 50 иностранцев и граждан Украины 02
СБУ блокировала международную мошенническую схему по суррогатному материнству в Винницкой области: жертвами аферистов стали по меньшей мере 50 иностранцев и граждан Украины 03

За матеріалами СБУ оголошено про підозру організатору та його спільниці за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для виявлення всіх причетних осіб і перевірки фактів протиправної діяльності, у тому числі щодо вчинення незаконних угод, об'єктом яких є людина, зокрема за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України.

Також читайте: Сурогатній матері, яка хотіла продати китайській парі свою дитину, оголосили підозру, - прокуратура

Заходи із викриття проводились спільно з Головним управлінням Нацполіції України у Вінницькій області, Державною прикордонною службою України за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури.

Автор: 

Винницкая область (1034) СБУ (19893) суррогатное материнство (35)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+2
Муть какая-то: "В редких случаях услуги предоставляли, но чаще брали деньги и ничего не делали." И в чем смысл такого "мошенничества"? Я понимаю когда берут деньги, заранее имея умысел их украсть, не предоставив услугу/товар. В этом суть 190 статьи УК.
Судя по фото, клиника солидная и не левая. А то, что работали "полулегально", так у нас так весь бизнес работает. Спасибо "мудрому" президенту за создание таких условий для бизнеса. Работать легально - себе в убыток.
Есть подозрение, что это очередное СБУшное: "Хотите спокойно работать? Давайте договариваться. Нет? Ну тогда мы вам устроим проблемы".
показать весь комментарий
08.11.2021 13:50
+1
есть люди которые не могут иметь детей, они готовы отдать последнее. у детей появится шанс воспитываться в нормальной семье, а не в хлеву с быдлом.
показать весь комментарий
08.11.2021 14:18
+1
Такой вид мошенничества - результат запрета на суррогатное материнство для иностранцев.
Нормально наши женщины зарабатывали, кто хотел сдать в аренду свое тело. В конце концов это их тело - имеют полное право.
А теперь сурматеринство осталось только для граждан Украины.
И теперь те кто хочет воспользоваться услугами украинской сурмамы, устраивают фиктивные браки, потом разводятся после рождения ребенка и забирают ребенка себе.
Идиотия. Вместо обычного бизнеса.
запреты только к такой идиотии и приводят. Вон, в Польше после полного запрета абортов тупо убили женщину - у нее воды уже отошли, но пока ребенка вытащить плод будет абортом.
Женщина умерла через сутки от сесписа. Все довольны?
показать весь комментарий
08.11.2021 14:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Муть какая-то: "В редких случаях услуги предоставляли, но чаще брали деньги и ничего не делали." И в чем смысл такого "мошенничества"? Я понимаю когда берут деньги, заранее имея умысел их украсть, не предоставив услугу/товар. В этом суть 190 статьи УК.
Судя по фото, клиника солидная и не левая. А то, что работали "полулегально", так у нас так весь бизнес работает. Спасибо "мудрому" президенту за создание таких условий для бизнеса. Работать легально - себе в убыток.
Есть подозрение, что это очередное СБУшное: "Хотите спокойно работать? Давайте договариваться. Нет? Ну тогда мы вам устроим проблемы".
показать весь комментарий
08.11.2021 13:50 Ответить
есть люди которые не могут иметь детей, они готовы отдать последнее. у детей появится шанс воспитываться в нормальной семье, а не в хлеву с быдлом.
показать весь комментарий
08.11.2021 14:18 Ответить
в Украине достаточно клиник с официальными лицензиями. Могли туда обратиться, но есть оно большое НО - в Украине год назад из-за популистов запретили суррогатное материнство для иностранцев. осталось только для граждан Украины.
Хз почему.
показать весь комментарий
08.11.2021 14:25 Ответить
Думаю если копнуть все эти "официальные" клиники там тоже выявится немало интересного ...
А почему запрет, ты ответил сам. Контрольное слово "популизм".
показать весь комментарий
08.11.2021 14:41 Ответить
Такой вид мошенничества - результат запрета на суррогатное материнство для иностранцев.
Нормально наши женщины зарабатывали, кто хотел сдать в аренду свое тело. В конце концов это их тело - имеют полное право.
А теперь сурматеринство осталось только для граждан Украины.
И теперь те кто хочет воспользоваться услугами украинской сурмамы, устраивают фиктивные браки, потом разводятся после рождения ребенка и забирают ребенка себе.
Идиотия. Вместо обычного бизнеса.
запреты только к такой идиотии и приводят. Вон, в Польше после полного запрета абортов тупо убили женщину - у нее воды уже отошли, но пока ребенка вытащить плод будет абортом.
Женщина умерла через сутки от сесписа. Все довольны?
показать весь комментарий
08.11.2021 14:24 Ответить
Тоесть САМКИ беременели у нас, рожали. Затем получали еще бабос и от государства. СХЕРАЛИ я должен платить САМКЕ за то что она раздвинула ноги и затем ПРОДАЛА ребенка, которого увезут в другое государство? А если с САМКОЙ будет что-то не так? Лечить также будут за наш счет.
В чем трудность САМКАМ выйти фиктовно замуж за инстранца, уехать в ЕГО страну - рожать как с конвеера?
показать весь комментарий
08.11.2021 15:17 Ответить
Не треба заздрити чужим заробіткам. Ти можеш продавати свою сперму на ринку. Чи не можеш?
показать весь комментарий
08.11.2021 16:43 Ответить
Ти адекватний? Ти текст осилив?
показать весь комментарий
11.11.2021 08:30 Ответить
Осилив. Такі жлоби, як ти, не платять податків, так що не переживай за своїх самок, а ми будемо переживати за своїх жінок.
показать весь комментарий
11.11.2021 09:59 Ответить
Когда СБУ займется СВОИМИ обязанностями?
показать весь комментарий
08.11.2021 16:18 Ответить
Чим тільки не займається сбу, крім своїх прямих обов'язків: відловлювання шпигунів і терористів. Розкривати схеми із сурогатним материнством значно прибутковіше і безпечніше. Незрозуміло, чому сурогатне материнство комусь шкодить, особливо державі
показать весь комментарий
08.11.2021 16:39 Ответить
Странная ситуация, не думаю что этот отель каким-то образом причастный к торговле детьми. Знаю, что владелец этого отеля так же имеет клинику репродуктивной медицины и она является самой большой и успешной в Украине, иностранцы всего мира к ним за последним шансом стать родителями. Я была так же суррогатной мамой в этом центре, вынашивала малыша для бесплодной пары иностранцев.
показать весь комментарий
22.12.2021 23:48 Ответить
Абсолютно верно, я тоже знакома с тем центром о котором вы говорите! Была у них на программе суррогатной мамой, очень достойная клиника к стати! Выплаты у них самые большие в Украине и условия хорошие для участниц программ.
показать весь комментарий
26.01.2022 21:22 Ответить
 
 