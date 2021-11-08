СБУ блокировала международную мошенническую схему по суррогатному материнству в Винницкой области: жертвами аферистов стали по меньшей мере 50 иностранцев и граждан Украины. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила международную преступную схему в Винницкой области. Злоумышленники создали мошеннический бизнес под видом предоставления фиктивных услуг по программе суррогатного материнства.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБ Украины, передает Цензор.НЕТ.

Услугами дельцов воспользовалось по меньшей мере 50 иностранцев и граждан Украины, сумма "заработка" составляла около миллиона долларов США.

Организовал схему винницкий "бизнесмен". Вместе с сообщниками мужчина создал частные компании, в том числе псевдоклинику, не имея ни лицензии на ведение медицинской практики, ни штата врачей.

Мошенническая схема заключалась в том, что злоумышленники предлагали клиентам полный пакет услуг для участия в программе суррогатного материнства:

заключение фиктивного брака;

внесение заведомо недостоверных данных в медицинские документы;

подыскивали суррогатных матерей.

Но в действительности дельцы создавали для клиентов только видимость своей легальной деятельности. Они предоставляли им ложную информацию, тем самым откладывая время разоблачения преступной деятельности.

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По материалам следствия, злоумышленники были сосредоточены преимущественно на иностранных "клиентах", подыскиваемых через интернет. Они размещали ложную информацию о якобы успешной деятельности "ведущей медицинской клиники".

За свои мошеннические услуги злоумышленники получали от 30 до 50 тысяч долларов.

После получения полной оплаты или большей ее части злоумышленники прекращали общение с клиентами. Лишь в единичных случаях для граждан, считавших, что участвовали в программе вспомогательных репродуктивных технологий, суррогатные матери рожали детей.

Во время обысков в офисных помещениях, в местам жительства участников схемы и их частных автомобилях правоохранители обнаружили:

медицинскую документацию с подтверждением противоправной деятельности;

свидетельства о браке иностранцев с гражданками Украины;

договоры с иностранными гражданами о предоставлении посреднических услуг;

заявления о признании отцовства за иностранными гражданами;

нотариальные доверенности, подписанные украинскими гражданками относительно представительства интересов;

черную бухгалтерию, банковские карты, через которые происходили расчеты и крупную сумму иностранных наличных денег.







За матеріалами СБУ оголошено про підозру організатору та його спільниці за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для виявлення всіх причетних осіб і перевірки фактів протиправної діяльності, у тому числі щодо вчинення незаконних угод, об'єктом яких є людина, зокрема за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України.

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Заходи із викриття проводились спільно з Головним управлінням Нацполіції України у Вінницькій області, Державною прикордонною службою України за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури.