СБУ блокировала международную мошенническую схему по суррогатному материнству в Винницкой области: жертвами аферистов стали по меньшей мере 50 иностранцев и граждан Украины. ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины разоблачила международную преступную схему в Винницкой области. Злоумышленники создали мошеннический бизнес под видом предоставления фиктивных услуг по программе суррогатного материнства.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБ Украины, передает Цензор.НЕТ.
Услугами дельцов воспользовалось по меньшей мере 50 иностранцев и граждан Украины, сумма "заработка" составляла около миллиона долларов США.
Организовал схему винницкий "бизнесмен". Вместе с сообщниками мужчина создал частные компании, в том числе псевдоклинику, не имея ни лицензии на ведение медицинской практики, ни штата врачей.
Мошенническая схема заключалась в том, что злоумышленники предлагали клиентам полный пакет услуг для участия в программе суррогатного материнства:
- заключение фиктивного брака;
- внесение заведомо недостоверных данных в медицинские документы;
- подыскивали суррогатных матерей.
Но в действительности дельцы создавали для клиентов только видимость своей легальной деятельности. Они предоставляли им ложную информацию, тем самым откладывая время разоблачения преступной деятельности.
По материалам следствия, злоумышленники были сосредоточены преимущественно на иностранных "клиентах", подыскиваемых через интернет. Они размещали ложную информацию о якобы успешной деятельности "ведущей медицинской клиники".
За свои мошеннические услуги злоумышленники получали от 30 до 50 тысяч долларов.
После получения полной оплаты или большей ее части злоумышленники прекращали общение с клиентами. Лишь в единичных случаях для граждан, считавших, что участвовали в программе вспомогательных репродуктивных технологий, суррогатные матери рожали детей.
Во время обысков в офисных помещениях, в местам жительства участников схемы и их частных автомобилях правоохранители обнаружили:
- медицинскую документацию с подтверждением противоправной деятельности;
- свидетельства о браке иностранцев с гражданками Украины;
- договоры с иностранными гражданами о предоставлении посреднических услуг;
- заявления о признании отцовства за иностранными гражданами;
- нотариальные доверенности, подписанные украинскими гражданками относительно представительства интересов;
- черную бухгалтерию, банковские карты, через которые происходили расчеты и крупную сумму иностранных наличных денег.
За матеріалами СБУ оголошено про підозру організатору та його спільниці за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії для виявлення всіх причетних осіб і перевірки фактів протиправної діяльності, у тому числі щодо вчинення незаконних угод, об'єктом яких є людина, зокрема за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України.
Заходи із викриття проводились спільно з Головним управлінням Нацполіції України у Вінницькій області, Державною прикордонною службою України за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури.
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Судя по фото, клиника солидная и не левая. А то, что работали "полулегально", так у нас так весь бизнес работает. Спасибо "мудрому" президенту за создание таких условий для бизнеса. Работать легально - себе в убыток.
Есть подозрение, что это очередное СБУшное: "Хотите спокойно работать? Давайте договариваться. Нет? Ну тогда мы вам устроим проблемы".
Хз почему.
А почему запрет, ты ответил сам. Контрольное слово "популизм".
Нормально наши женщины зарабатывали, кто хотел сдать в аренду свое тело. В конце концов это их тело - имеют полное право.
А теперь сурматеринство осталось только для граждан Украины.
И теперь те кто хочет воспользоваться услугами украинской сурмамы, устраивают фиктивные браки, потом разводятся после рождения ребенка и забирают ребенка себе.
Идиотия. Вместо обычного бизнеса.
запреты только к такой идиотии и приводят. Вон, в Польше после полного запрета абортов тупо убили женщину - у нее воды уже отошли, но пока ребенка вытащить плод будет абортом.
Женщина умерла через сутки от сесписа. Все довольны?
В чем трудность САМКАМ выйти фиктовно замуж за инстранца, уехать в ЕГО страну - рожать как с конвеера?