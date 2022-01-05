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Напуганные олигархи, "Броненосец Кремлёвский", Зе!Підтримка. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Напуганные олигархи, Броненосец Кремлёвский, Зе!Підтримка. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Где-то в гостинице "Рэдисон" в Буковеле

Читайте: Зеленский остановился в Буковеле на одном этаже с Коломойским

Напуганные олигархи, Броненосец Кремлёвский, Зе!Підтримка. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Совпадение?

Также читайте: "Это совпадение": Коломойский прокомментировал пребывание в "Рэдисоне" вместе с президентом Зеленским

Напуганные олигархи, Броненосец Кремлёвский, Зе!Підтримка. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Борьба продолжается...

Напуганные олигархи, Броненосец Кремлёвский, Зе!Підтримка. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Напуганные

Напуганные олигархи, Броненосец Кремлёвский, Зе!Підтримка. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

"Броненосец Кремлёвский"

Напуганные олигархи, Броненосец Кремлёвский, Зе!Підтримка. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Работящий человек

Напуганные олигархи, Броненосец Кремлёвский, Зе!Підтримка. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Зе!Підтримка

Напуганные олигархи, Броненосец Кремлёвский, Зе!Підтримка. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

С Новым годом!

Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: 

Ахметов Ринат (2004) Зеленский Владимир (20444) Коломойский Игорь (1791) олигарх (1026) политика (6970) путин владимир (31303) фотожаба (14393)


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Топ комментарии
+29
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05.01.2022 08:38
+28
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05.01.2022 07:34
+26
😁👍 Вова, Байден дзвонить😁😁😁.
Ви зробили мій день🥳
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05.01.2022 07:08
Комментировать
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😁👍 Вова, Байден дзвонить😁😁😁.
Ви зробили мій день🥳
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05.01.2022 07:08 Ответить
та не тільки ваш 😁.
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05.01.2022 09:29 Ответить
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05.01.2022 07:34 Ответить
Вспомним, как всё начиналось!
2019 - Зеленский с шаурмой на АЗС в окружении жополизов....
2022 - Зеленский с шаурмой из скумбрии в том же окружении....
И текст - "Эх хвост, чешую - не поймал я ни....."
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05.01.2022 08:13 Ответить
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05.01.2022 08:23 Ответить
Зєлєнский
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05.01.2022 09:26 Ответить
Прийде весна...
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05.01.2022 10:51 Ответить
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05.01.2022 08:36 Ответить
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05.01.2022 08:38 Ответить
Гугл знає все.
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05.01.2022 10:14 Ответить
Проверил - работает !
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05.01.2022 10:44 Ответить
Это точно,Байден обещал Посадить Игорь Валерьевича Порошенко за отмывание бабла Приватбанка в США на сумму 500 ярдов долларов...,но открылись новые обстоятельства в штате Огайо...,Игорь Валерьевич Порошенко и там начудил и намыл бабла
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05.01.2022 08:49 Ответить
Юра, а Порошенко Олигарх?
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05.01.2022 09:17 Ответить
Згадуючи як наше ЗЕ боїться власної тіні...і тут раптом оселяється в готелі на поверсі і не знає хто у нього сусід.
Думаю, крім Бені і Зельки на поверсі оселився тільки Єрмак
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05.01.2022 09:35 Ответить
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05.01.2022 11:20 Ответить
Может и не напугал ,но аппетит испортил...После таких грозных заявлений ,рябчики не жуются и ананасы не едятся. Едуны выслали каламойского на переговоры о заключении мира .... Беня должен приструнить шоумена.
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05.01.2022 11:20 Ответить
Від князя Володимира Великого до президента Володимира Нікчемного
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05.01.2022 12:24 Ответить
Анекдот к первой картинке:

Грузинский театр осуществил постановку "Буратино".
На сцене лежит Буратино лет 50-ти, почесывает волосатое пузо.
Стук в дверь.
- Малвын, ты?
Молчание.
- Артемон, ты?
Молчание.
- А кто?
Из-за двери:
- Карабас-Барабас, кацо!
Буратино:
- Вах, боюс!
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05.01.2022 12:26 Ответить
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05.01.2022 12:29 Ответить
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05.01.2022 13:22 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=bO59uKBwzp0 Игорь Валерьевич и Зеленский
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07.01.2022 01:26 Ответить
Виборці українці,будьте добрішими:головна пуцюрина України,відпочиває!А якщо у "Єлбаси" горе:гогі забрали,головні єлбаси-бєні (мінімум 5 штук)тепер вирішали закодувати.....то він у полоні?????
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07.01.2022 15:56 Ответить
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08.01.2022 17:39 Ответить
 
 