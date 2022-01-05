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Напуганные олигархи, "Броненосец Кремлёвский", Зе!Підтримка. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
Где-то в гостинице "Рэдисон" в Буковеле
Совпадение?
Борьба продолжается...
Напуганные
"Броненосец Кремлёвский"
Работящий человек
Зе!Підтримка
С Новым годом!
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Топ комментарии
+29 саша паламарчук
показать весь комментарий05.01.2022 08:38
+28 Hulio
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+26 jura bucaphalus
показать весь комментарий05.01.2022 07:08
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Ви зробили мій день🥳
2019 - Зеленский с шаурмой на АЗС в окружении жополизов....
2022 - Зеленский с шаурмой из скумбрии в том же окружении....
И текст - "Эх хвост, чешую - не поймал я ни....."
Думаю, крім Бені і Зельки на поверсі оселився тільки Єрмак
Грузинский театр осуществил постановку "Буратино".
На сцене лежит Буратино лет 50-ти, почесывает волосатое пузо.
Стук в дверь.
- Малвын, ты?
Молчание.
- Артемон, ты?
Молчание.
- А кто?
Из-за двери:
- Карабас-Барабас, кацо!
Буратино:
- Вах, боюс!