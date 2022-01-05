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Налякані олігархи, "Броненосец Кремлёвский", Зє!Підтримка. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Налякані олігархи, Броненосец Кремлёвский, Зє!Підтримка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Десь у готелі "Редісон" в Буковелі

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський зупинився в Буковелі на одному поверсі з Коломойським

Налякані олігархи, Броненосец Кремлёвский, Зє!Підтримка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Збіг?

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Це збіг": Коломойський прокоментував перебування у "Редісоні" разом із президентом Зеленським. ФОТО

Налякані олігархи, Броненосец Кремлёвский, Зє!Підтримка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Боротьба триває...

Налякані олігархи, Броненосец Кремлёвский, Зє!Підтримка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Налякані

Налякані олігархи, Броненосец Кремлёвский, Зє!Підтримка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

"Броненосец Кремлёвский"

Налякані олігархи, Броненосец Кремлёвский, Зє!Підтримка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Працьовита людина

Налякані олігархи, Броненосец Кремлёвский, Зє!Підтримка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Зє!Підтримка

Налякані олігархи, Броненосец Кремлёвский, Зє!Підтримка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

З Новим роком!

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Автор: 

Ахметов Рінат (2358) Зеленський Володимир (23832) Коломойський Ігор (3122) олігарх (931) політика (4405) путін володимир (23821) фотожаба (13864)


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Топ коментарі
+29
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05.01.2022 08:38
+28
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05.01.2022 07:34
+26
😁👍 Вова, Байден дзвонить😁😁😁.
Ви зробили мій день🥳
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05.01.2022 07:08
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😁👍 Вова, Байден дзвонить😁😁😁.
Ви зробили мій день🥳
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05.01.2022 07:08 Відповісти
та не тільки ваш 😁.
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05.01.2022 09:29 Відповісти
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05.01.2022 07:34 Відповісти
Вспомним, как всё начиналось!
2019 - Зеленский с шаурмой на АЗС в окружении жополизов....
2022 - Зеленский с шаурмой из скумбрии в том же окружении....
И текст - "Эх хвост, чешую - не поймал я ни....."
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05.01.2022 08:13 Відповісти
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05.01.2022 08:23 Відповісти
Зєлєнский
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05.01.2022 09:26 Відповісти
Прийде весна...
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05.01.2022 10:51 Відповісти
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05.01.2022 08:36 Відповісти
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05.01.2022 08:38 Відповісти
Гугл знає все.
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05.01.2022 10:14 Відповісти
Проверил - работает !
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05.01.2022 10:44 Відповісти
Это точно,Байден обещал Посадить Игорь Валерьевича Порошенко за отмывание бабла Приватбанка в США на сумму 500 ярдов долларов...,но открылись новые обстоятельства в штате Огайо...,Игорь Валерьевич Порошенко и там начудил и намыл бабла
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05.01.2022 08:49 Відповісти
Юра, а Порошенко Олигарх?
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05.01.2022 09:17 Відповісти
Згадуючи як наше ЗЕ боїться власної тіні...і тут раптом оселяється в готелі на поверсі і не знає хто у нього сусід.
Думаю, крім Бені і Зельки на поверсі оселився тільки Єрмак
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05.01.2022 09:35 Відповісти
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05.01.2022 11:20 Відповісти
Может и не напугал ,но аппетит испортил...После таких грозных заявлений ,рябчики не жуются и ананасы не едятся. Едуны выслали каламойского на переговоры о заключении мира .... Беня должен приструнить шоумена.
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05.01.2022 11:20 Відповісти
Від князя Володимира Великого до президента Володимира Нікчемного
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05.01.2022 12:24 Відповісти
Анекдот к первой картинке:

Грузинский театр осуществил постановку "Буратино".
На сцене лежит Буратино лет 50-ти, почесывает волосатое пузо.
Стук в дверь.
- Малвын, ты?
Молчание.
- Артемон, ты?
Молчание.
- А кто?
Из-за двери:
- Карабас-Барабас, кацо!
Буратино:
- Вах, боюс!
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05.01.2022 12:26 Відповісти
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05.01.2022 12:29 Відповісти
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05.01.2022 13:22 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=bO59uKBwzp0 Игорь Валерьевич и Зеленский
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07.01.2022 01:26 Відповісти
Виборці українці,будьте добрішими:головна пуцюрина України,відпочиває!А якщо у "Єлбаси" горе:гогі забрали,головні єлбаси-бєні (мінімум 5 штук)тепер вирішали закодувати.....то він у полоні?????
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07.01.2022 15:56 Відповісти
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08.01.2022 17:39 Відповісти
 
 