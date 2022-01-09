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"Я – враг": популярного российского тиктокера Милохина не пустили в Украину. ФОТО

20-летний российский тиктокер Даня Милохин, у которого более 16 миллионов фолловеров, решил посетить Украину, чтобы погулять. Украинские пограничники не пропустили его в нашу страну и отправили обратно в Россию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы прилетели в Киев, нас держат в плену. Чуваки, меня не впустили. Я - враг. Нас назад развернули", - поделился Милохин в инста-сторез.

Позже блоггер поделился фотографией с самолета и отметил, что готов стать президентом Российской Федерации.

Я – враг: популярного российского тиктокера Милохина не пустили в Украину 01

Я – враг: популярного российского тиктокера Милохина не пустили в Украину 02

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"От кого же ты бежишь, Даня? От себя не убежать", "Не надо такого президента", "Бос молокосос", "Не дай Бог", "Ну, до этого далеко тебе", - пишут фоловеры в комментариях.

В комментариях под новым фото тиктокера его фоловеры обсуждают причину, по которой его не пустили в Украину:

Я – враг: популярного российского тиктокера Милохина не пустили в Украину 03

Даня Милохин – российский тиктокер, рэп-исполнитель, музыкант и видеоблогер. В октябре 2020 года российский Forbes поместил Милохина на 6-е место своего первого в истории списка самых высокооплачиваемых тиктокеров.

В 16 лет он пристрастился к наркотикам, позже зависимость ему удалось побороть.

17 сентября 2020 года вышел клип на песню "Дико тусим", которую Милохин записал вместе с Николаем Басковым.

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Госпогранслужба (6432) запрет (1707) россия (95546) TikTok (33)


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Топ комментарии
+70
Как будто коксом им тут намазано... Едут и едут
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09.01.2022 15:50
+69
А на біса він тут здався.Нехай тіктокає в себе на параші.ПТН-ПНХ.
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09.01.2022 15:51
+61
Вері Гуд!
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09.01.2022 15:49
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В Чечне погулять не хочет ?
А в Сирии ?
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09.01.2022 17:34 Ответить
погулял ?
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09.01.2022 17:34 Ответить
Прослухав «діка тусім». Щоб ви знали-кацапи копіюють все. Абсолютно все. Ритм, текст-таке враження що вже десь чув.
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09.01.2022 17:36 Ответить
А потом он скажет 16 миллионам придурков, что мы таки одиннарот.
А теперь они зарубят на носу, что он для нас враг.
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09.01.2022 17:44 Ответить
Скучают...
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09.01.2022 17:47 Ответить
А может он ехал к Зеленскаму поделиться опытом, как поборол зависимость от наркотиков.
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09.01.2022 18:01 Ответить
таких инфокацапов можно запускать только после того, как они на камеру признают, что Крым оккупирован и извинятся за действия своих властей.
также должна быть платная виза, деньги с которой направить на закупку ударных беспилотников.
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09.01.2022 18:11 Ответить
очередной дурачок приехал за хайпом?
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09.01.2022 18:13 Ответить
Ничего страшного
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09.01.2022 18:21 Ответить
В Казахстан пускай едет, где их ***** зачистку ведёт, будет ему стрим и экстрим, нечего по мирному Киеву шляться.
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09.01.2022 20:08 Ответить
Гуляй в Саратове Ваня!😂😂😂
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09.01.2022 18:23 Ответить
Урюпинск- то же, город
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10.01.2022 01:14 Ответить
Урюпинск таки да...обзавидуешься просто))
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10.01.2022 13:24 Ответить
Очередной кумир долб.бов? Мир потихоньку сходит с ума... Что полезного для общества (если сравнивать даже с обычным врачом, учителем, инженером) делают подобные существа?
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09.01.2022 18:30 Ответить
У него и ему подобным такая же "полезная" функция как у глистов в организме.
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09.01.2022 22:13 Ответить
а чего басту байстрюка пустили він теж нюхає і любить хлопчиків і в Крим регулярно їздив мабуть він пердаку дає той тоже нетрадиційний
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09.01.2022 18:38 Ответить
Не надо путать знакомых преЗЕдента с остальными...
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09.01.2022 18:55 Ответить
Разврат из московии, депортировать в днр
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09.01.2022 18:46 Ответить
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09.01.2022 18:54 Ответить
😁 а Слава КПСС вообще не человек!
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09.01.2022 22:15 Ответить
Пацик шарить.
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09.01.2022 19:28 Ответить
дебіл припхався хайпанути. пустили б - він би або гімно на Хрещатику почав жерти, або дупою з вікна готелю крутити - і знімати це для вивалювання в тік-ток. Не пустили - теж контент, можна якусь маячню в соц.мережах писати, жертвою себе виставляти.

І так, і так двіж.

Правильно кажуть - треба в цих тварюк тавро посеред лоба ставити розпеченим залізом - тоді перестануть пхатися до нас. Бо косметична операція по виведенню буде коштувати значно дорожче за білети на літак до Києва.
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09.01.2022 19:31 Ответить
Походу малолєток без дорослих не впускають.
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09.01.2022 19:35 Ответить
Что это за опудало бл?)))
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09.01.2022 19:39 Ответить
Чучело кушало рыбный суп.
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09.01.2022 19:52 Ответить
О как понесло пацыка - враг! Да какой ты,падла враг? Ты не тянешь на врага, ты ***** неприятный и не более, ну как ваш борямаисеев или ... та у вас всех подобных *****асов не перечислить.
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09.01.2022 20:11 Ответить
У нас что - своих клоунов мало что-ли , что из-за поребрика всякий мусор лезет ?
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09.01.2022 20:31 Ответить
Если ты враг и говоришь что «крымнаш» и даже бываешь там периодически то чего ты прешься в Украину а мальчик-гей? Твоё место в Чите в Челябинске в Благовещенске в Улан уде шо ж вы все к нам прётесь ублюдки? Шо у нас тут салом намазано??? У нас своих предателей хватает среди богемы (с легкой руки нашего писяграя) -всякие повалийки, лорачихи, лободихи, дорны, Гроссы и другие гандоны и гандонихи…… голуби мира они мля, на фоне триколоровпутлера душегуба!
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09.01.2022 20:35 Ответить
популярные тиктокеры это полупокеры, где-то также как популярные инстаблогеры, но там еще есть просто красивые шлюхи.

куда только полиция смотрит - вот там ***дство процветает
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09.01.2022 20:57 Ответить
чмо російське.
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09.01.2022 21:54 Ответить
Господь с тобой, да какой ты враг? Ты не враг, ты м.удак.
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09.01.2022 21:55 Ответить
Та гнати їх треба з України, щоб і духу їхнього тут не було. Таке враження, що вони всі агенти ФСБ і їх спеціально засилають до нас.
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09.01.2022 23:28 Ответить
Ехай на хутина тиктохер
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10.01.2022 00:32 Ответить
Как медом намазано,все гавно в Украину с московии ломится
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10.01.2022 00:33 Ответить
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10.01.2022 01:17 Ответить
Ху#ло вже не знає, кого ще нам сюди заслати. Цей малолітній накарман-пєдік, - це як остання надія виглядає.
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10.01.2022 01:20 Ответить
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10.01.2022 04:52 Ответить
валадимер валадимеравич, любите мальчиков? я весь твой.

твая Даня. цалую.😍

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10.01.2022 13:27 Ответить
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10.01.2022 15:25 Ответить
Потому что, он для Зе не друг, а конкурент!
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10.01.2022 08:32 Ответить
що це за сцикотня і соплячня ...хто цей дрищ?
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10.01.2022 08:49 Ответить
еще одна мальчик-девочка из дет.дома, на котором взрослые дяти делают серьезные деньги.
помните "Ласковый май" ? что-то подобное, но уже в новые времена...
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10.01.2022 13:30 Ответить
Майский лай
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12.01.2022 20:02 Ответить
"Надо двері якось закрутить - це ж не богадельня, шо вони все лізуть і лізуть! "
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10.01.2022 09:04 Ответить
Посмотрите его интервью, оно тупое не образованное лишне-хромосомное существо, типичный кацап, понятно почему его отдали в детдом, оно недоразвитое...(((
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10.01.2022 14:48 Ответить
Нах... з пляжу,кацапчик.
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10.01.2022 15:31 Ответить
могли бы и пустить на зону
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10.01.2022 16:49 Ответить
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10.01.2022 16:56 Ответить
Шануймося українці!
Христос Народився!
Питання вирішується одним простим законом:
Всі доходи,повязані з державою агресором ,
обкладаються ВІЙСЬКОВИМ збором в розмірі 50%.
Але тоді пропадуть заробітки від "Сватів"на Росії.............
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10.01.2022 19:46 Ответить
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10.01.2022 20:05 Ответить
Махни в Казахстан, погуляй! А в Україні нам такі не потрібні...
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10.01.2022 20:53 Ответить
Якої ху..ні до нас тільки і нелізло
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11.01.2022 10:11 Ответить
На хрена он маску носит на морде? С таким же результатом мог ее и на член натянуть...
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11.01.2022 10:14 Ответить
у него не член, у него клитор))
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13.01.2022 21:24 Ответить
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