"Я – враг": популярного российского тиктокера Милохина не пустили в Украину. ФОТО

20-летний российский тиктокер Даня Милохин, у которого более 16 миллионов фолловеров, решил посетить Украину, чтобы погулять. Украинские пограничники не пропустили его в нашу страну и отправили обратно в Россию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы прилетели в Киев, нас держат в плену. Чуваки, меня не впустили. Я - враг. Нас назад развернули", - поделился Милохин в инста-сторез.

Позже блоггер поделился фотографией с самолета и отметил, что готов стать президентом Российской Федерации.







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"От кого же ты бежишь, Даня? От себя не убежать", "Не надо такого президента", "Бос молокосос", "Не дай Бог", "Ну, до этого далеко тебе", - пишут фоловеры в комментариях.

В комментариях под новым фото тиктокера его фоловеры обсуждают причину, по которой его не пустили в Украину:

Даня Милохин – российский тиктокер, рэп-исполнитель, музыкант и видеоблогер. В октябре 2020 года российский Forbes поместил Милохина на 6-е место своего первого в истории списка самых высокооплачиваемых тиктокеров.

В 16 лет он пристрастился к наркотикам, позже зависимость ему удалось побороть.

17 сентября 2020 года вышел клип на песню "Дико тусим", которую Милохин записал вместе с Николаем Басковым.

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