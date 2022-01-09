"Я – враг": популярного российского тиктокера Милохина не пустили в Украину. ФОТО
20-летний российский тиктокер Даня Милохин, у которого более 16 миллионов фолловеров, решил посетить Украину, чтобы погулять. Украинские пограничники не пропустили его в нашу страну и отправили обратно в Россию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Мы прилетели в Киев, нас держат в плену. Чуваки, меня не впустили. Я - враг. Нас назад развернули", - поделился Милохин в инста-сторез.
Позже блоггер поделился фотографией с самолета и отметил, что готов стать президентом Российской Федерации.
"От кого же ты бежишь, Даня? От себя не убежать", "Не надо такого президента", "Бос молокосос", "Не дай Бог", "Ну, до этого далеко тебе", - пишут фоловеры в комментариях.
В комментариях под новым фото тиктокера его фоловеры обсуждают причину, по которой его не пустили в Украину:
Даня Милохин – российский тиктокер, рэп-исполнитель, музыкант и видеоблогер. В октябре 2020 года российский Forbes поместил Милохина на 6-е место своего первого в истории списка самых высокооплачиваемых тиктокеров.
В 16 лет он пристрастился к наркотикам, позже зависимость ему удалось побороть.
17 сентября 2020 года вышел клип на песню "Дико тусим", которую Милохин записал вместе с Николаем Басковым.
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А в Сирии ?
А теперь они зарубят на носу, что он для нас враг.
также должна быть платная виза, деньги с которой направить на закупку ударных беспилотников.
І так, і так двіж.
Правильно кажуть - треба в цих тварюк тавро посеред лоба ставити розпеченим залізом - тоді перестануть пхатися до нас. Бо косметична операція по виведенню буде коштувати значно дорожче за білети на літак до Києва.
куда только полиция смотрит - вот там ***дство процветает
твая Даня. цалую.😍
помните "Ласковый май" ? что-то подобное, но уже в новые времена...
Христос Народився!
Питання вирішується одним простим законом:
Всі доходи,повязані з державою агресором ,
обкладаються ВІЙСЬКОВИМ збором в розмірі 50%.
Але тоді пропадуть заробітки від "Сватів"на Росії.............