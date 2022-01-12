РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7933 посетителя онлайн
Новости Фото Война
10 868 39

Два советника от США начали работу в Минобороны Украины. ФОТО

В директорате политики в сфере обороны Министерства обороны Украины 11 января на постоянной основе начали работу советники от США Крис Риззо и Тодд Браун.

Об этом идет речь в сообщении на странице директората в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"11 января 2022 года в Директорате политики в сфере обороны Министерства обороны Украины на постоянной основе начали работать советники от США Крис Риззо и Тодд Браун. К основным обязанностям советников относится предоставление консультативно-совещательной помощи в процессе выполнения мер оборонной реформы по вопросам: политики в сфере обороны, управления в сфере обороны, евроатлантической интеграции", - рассказали в директорате.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Против российских танков украинский ПТРК "Cтугна-П" не менее опасен, чем Javelin, но значительно дешевле, - Forbes. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Два советника от США начали работу в Минобороны Украины 01

Автор: 

Минобороны (9336) США (26687)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+42
показать весь комментарий
12.01.2022 14:48
+25
Взялись США . Тепер , сподіваюсь , спуску не дадуть.
Зелень провалила конкурс САП ,тому тепер він для США нічого не значить.
показать весь комментарий
12.01.2022 14:50
+24
Скажем огромное спасибо США.

Правильно делают, раз "простой нарiд" не способен выбрать нормальную власть, то амерами приходится спасать Украину, присылая своих экспертов, вместо сракоруких зеленых отбросов
показать весь комментарий
12.01.2022 15:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
12.01.2022 14:48 Ответить
показать весь комментарий
12.01.2022 15:13 Ответить
Если бы у бабушки был бы член, она была бы дедушкой!
показать весь комментарий
12.01.2022 15:19 Ответить
"Прибыли инструкторы из Фашингтонского обкома"

подивлюся сьогодні сукубееву
показать весь комментарий
12.01.2022 15:21 Ответить
Та мусово подивитися, візьму Нефільтроване Зіберт і спеціально включу
Я вже "предвкушаю" - зарево, обпльовані камери, надкушені мікрофони ііііііііі сукубеєву....
показать весь комментарий
12.01.2022 16:17 Ответить
если раньше было так,то шо будет щас?

показать весь комментарий
12.01.2022 17:27 Ответить
Якби їх ще Зєїла слухав.
показать весь комментарий
12.01.2022 14:48 Ответить
показать весь комментарий
12.01.2022 15:12 Ответить
показать весь комментарий
12.01.2022 15:19 Ответить
шо ви такоє паказиваіті?! ета жи он їщьо ні будучі прізідєнтам ріпітіравал какім он будіт будучі прізідєнтам!
показать весь комментарий
12.01.2022 15:40 Ответить
цитати великих нюхаючих носів
показать весь комментарий
12.01.2022 15:34 Ответить
А че их Пэтя не взял и не слушал?
показать весь комментарий
12.01.2022 15:28 Ответить
Взялись США . Тепер , сподіваюсь , спуску не дадуть.
Зелень провалила конкурс САП ,тому тепер він для США нічого не значить.
показать весь комментарий
12.01.2022 14:50 Ответить
А наші корупціонери при погонах допустять їх до своїх "совершенно секретно" справ?
показать весь комментарий
12.01.2022 15:02 Ответить
Вот так то, порохоботы, шо скажите?
показать весь комментарий
12.01.2022 15:07 Ответить
Скажем огромное спасибо США.

Правильно делают, раз "простой нарiд" не способен выбрать нормальную власть, то амерами приходится спасать Украину, присылая своих экспертов, вместо сракоруких зеленых отбросов
показать весь комментарий
12.01.2022 15:10 Ответить
Ну, пока они не присылают, а мы запрошуем. А если мы запрошуемо, то для чего, что бы оборонпром работал с отдачей и прозоро, чего раньше не предвиделось. То говорить спасибо надо нынешней власти. И попробуйте сказать плохо о оборонпроме, там наши друзи.
показать весь комментарий
12.01.2022 15:21 Ответить
А что скажет "сложный нарид" на то,что требуемую США реформу Генштаба сделал Зебил,а не Гэтьман?Что скажет упоротый рошеном биохлам на высказывание Блинкена:"Наши отношения еще НИКОГДА не были на таком высоком уровне,как СЕЙЧАС"?И это ДО кипиша на границе.Если убрать нытье ботоферм,утверждающих,что рыго-медведчуковец стал патриотом,то понимаешь,что совсем не того человека клоуном называют))
показать весь комментарий
12.01.2022 15:33 Ответить
Ну це завдяки Байдену і Пу що загострює становище, а не Зе який на курортах медитує в пошуках путінських очей.
показать весь комментарий
12.01.2022 16:24 Ответить
Ты хоть в тему выпускайся.Это было ДО всего этого движняка.Зеля себя хоть "президентом мира" не называл
показать весь комментарий
12.01.2022 16:28 Ответить
Хоть зеленых, хоть шоколадных
показать весь комментарий
12.01.2022 15:37 Ответить
Туповатно.
показать весь комментарий
14.01.2022 16:05 Ответить
показать весь комментарий
12.01.2022 15:11 Ответить
...Зєлю жалка...нє сможить тіпєрь славабогуможитбить главнакамандичіть...хоча він може й не в курсі...
показать весь комментарий
12.01.2022 15:16 Ответить
фашингтонский выпуклый глаз в наших министерствах - это всегда хорошо!

меньше предательства и воровства
показать весь комментарий
12.01.2022 15:23 Ответить
Вони поїдуть за місяць. Зеля їм не дозволить працювати. Це у нас можуть сидіти камінцем і зарплату отримувати.
показать весь комментарий
12.01.2022 15:11 Ответить
И что?
показать весь комментарий
12.01.2022 15:14 Ответить
уоттакуот! стопицотое подтверждение того, что украина находится под внешним управлением! они еще и геи, небось?!
показать весь комментарий
12.01.2022 15:18 Ответить
головне щоб не масковські підараси
показать весь комментарий
12.01.2022 15:20 Ответить
масковські підараси - масло масляне
показать весь комментарий
12.01.2022 15:50 Ответить
Главное что не под путлеровским управлением! Поэтому кацапов жаба и давит! Им же скучно одним по подбородок в гавняном болоте сидеть, вот они к себе в болото и стараются всяких Буратинов затащить чтобы всем скопом и весело. Нет путиноиды, теперь хоть с дьяволом, лишь бы не с вами. Браты - яух вам в роты!
показать весь комментарий
12.01.2022 15:27 Ответить
Я не проти щоб і в резиденції Президента сиділи *радники* з США, та і в кабміні, прокуратурі, СБУ,
в Раді, з нагайками.
показать весь комментарий
12.01.2022 15:47 Ответить
Можна було б навіть негра якогось...
показать весь комментарий
12.01.2022 17:20 Ответить
Навіть обкурені з газовою горілкою, якою свиней шмалять..
показать весь комментарий
12.01.2022 17:26 Ответить
Це каже про серйозність намірів Московії. Радники для швидкого оперативного вирішення проблем що існують, або виникнуть під час нападу. Це гарна новина.
показать весь комментарий
12.01.2022 16:18 Ответить
Пусть и в правительство заходят. У нас все равно дебилы и совки. Ну реально,эти идиоты только ухудшают нам жизнь с каждым годом. Поэтому,США - ВЕЛКОМ !
показать весь комментарий
12.01.2022 16:19 Ответить
Так это, раз пошла такая пьянка, надо Вашингтону директора САП прислать. Своего. Американского. Украинский народ гидрант Конституции шлет нах, пусть попробует Байдена послать.
показать весь комментарий
12.01.2022 20:37 Ответить
Welcome to Kyiv!
Це просто новий сезон серіалу "***** і солдати НАТО". Початок серіалу був ось таким...


показать весь комментарий
13.01.2022 14:57 Ответить
 
 