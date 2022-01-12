Два советника от США начали работу в Минобороны Украины. ФОТО
В директорате политики в сфере обороны Министерства обороны Украины 11 января на постоянной основе начали работу советники от США Крис Риззо и Тодд Браун.
Об этом идет речь в сообщении на странице директората в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"11 января 2022 года в Директорате политики в сфере обороны Министерства обороны Украины на постоянной основе начали работать советники от США Крис Риззо и Тодд Браун. К основным обязанностям советников относится предоставление консультативно-совещательной помощи в процессе выполнения мер оборонной реформы по вопросам: политики в сфере обороны, управления в сфере обороны, евроатлантической интеграции", - рассказали в директорате.
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подивлюся сьогодні сукубееву
Я вже "предвкушаю" - зарево, обпльовані камери, надкушені мікрофони ііііііііі сукубеєву....
Зелень провалила конкурс САП ,тому тепер він для США нічого не значить.
Правильно делают, раз "простой нарiд" не способен выбрать нормальную власть, то амерами приходится спасать Украину, присылая своих экспертов, вместо сракоруких зеленых отбросов
меньше предательства и воровства
в Раді, з нагайками.
Це просто новий сезон серіалу "***** і солдати НАТО". Початок серіалу був ось таким...