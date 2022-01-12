Два советника от США начали работу в Минобороны Украины. ФОТО

В директорате политики в сфере обороны Министерства обороны Украины 11 января на постоянной основе начали работу советники от США Крис Риззо и Тодд Браун.

Об этом идет речь в сообщении на странице директората в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"11 января 2022 года в Директорате политики в сфере обороны Министерства обороны Украины на постоянной основе начали работать советники от США Крис Риззо и Тодд Браун. К основным обязанностям советников относится предоставление консультативно-совещательной помощи в процессе выполнения мер оборонной реформы по вопросам: политики в сфере обороны, управления в сфере обороны, евроатлантической интеграции", - рассказали в директорате.

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