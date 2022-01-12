Двоє радників від США розпочали роботу в Міноборони України. ФОТО

У директораті політики у сфері оборони Міністерства оборони України 11 січня на постійній основі почали працювати радники від США Кріс Різзо та Тодд Браун.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці директорату у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"11 січня 2022 року у Директораті політики у сфері оборони Міністерства оборони України на постійній основі розпочали працювати радники від США Кріс Різзо і Тодд Браун. До основних обов’язків радників належить надання консультативно-дорадчої допомоги в процесі виконання заходів оборонної реформи з питань: політики у сфері оборони, урядування у сфері оборони, євроатлантичної інтеграції", - розповіли в директораті.

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