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Двоє радників від США розпочали роботу в Міноборони України. ФОТО

У директораті політики у сфері оборони Міністерства оборони України 11 січня на постійній основі почали працювати радники від США Кріс Різзо та Тодд Браун.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці директорату у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"11 січня 2022 року у Директораті політики у сфері оборони Міністерства оборони України на постійній основі розпочали працювати радники від США Кріс Різзо і Тодд Браун. До основних обов’язків радників належить надання консультативно-дорадчої допомоги в процесі виконання заходів оборонної реформи з питань: політики у сфері оборони, урядування у сфері оборони, євроатлантичної інтеграції", - розповіли в директораті.

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Двоє радників від США розпочали роботу в Міноборони України 01

Автор: 

Міноборони (7374) США (22861)


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Топ коментарі
+42
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12.01.2022 14:48
+25
Взялись США . Тепер , сподіваюсь , спуску не дадуть.
Зелень провалила конкурс САП ,тому тепер він для США нічого не значить.
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12.01.2022 14:50
+24
Скажем огромное спасибо США.

Правильно делают, раз "простой нарiд" не способен выбрать нормальную власть, то амерами приходится спасать Украину, присылая своих экспертов, вместо сракоруких зеленых отбросов
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12.01.2022 15:10
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12.01.2022 14:48 Відповісти
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12.01.2022 15:13 Відповісти
Если бы у бабушки был бы член, она была бы дедушкой!
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12.01.2022 15:19 Відповісти
"Прибыли инструкторы из Фашингтонского обкома"

подивлюся сьогодні сукубееву
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12.01.2022 15:21 Відповісти
Та мусово подивитися, візьму Нефільтроване Зіберт і спеціально включу
Я вже "предвкушаю" - зарево, обпльовані камери, надкушені мікрофони ііііііііі сукубеєву....
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12.01.2022 16:17 Відповісти
если раньше было так,то шо будет щас?

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12.01.2022 17:27 Відповісти
Якби їх ще Зєїла слухав.
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12.01.2022 14:48 Відповісти
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12.01.2022 15:12 Відповісти
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12.01.2022 15:19 Відповісти
шо ви такоє паказиваіті?! ета жи он їщьо ні будучі прізідєнтам ріпітіравал какім он будіт будучі прізідєнтам!
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12.01.2022 15:40 Відповісти
цитати великих нюхаючих носів
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12.01.2022 15:34 Відповісти
А че их Пэтя не взял и не слушал?
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12.01.2022 15:28 Відповісти
Взялись США . Тепер , сподіваюсь , спуску не дадуть.
Зелень провалила конкурс САП ,тому тепер він для США нічого не значить.
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12.01.2022 14:50 Відповісти
А наші корупціонери при погонах допустять їх до своїх "совершенно секретно" справ?
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12.01.2022 15:02 Відповісти
Вот так то, порохоботы, шо скажите?
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12.01.2022 15:07 Відповісти
Скажем огромное спасибо США.

Правильно делают, раз "простой нарiд" не способен выбрать нормальную власть, то амерами приходится спасать Украину, присылая своих экспертов, вместо сракоруких зеленых отбросов
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12.01.2022 15:10 Відповісти
Ну, пока они не присылают, а мы запрошуем. А если мы запрошуемо, то для чего, что бы оборонпром работал с отдачей и прозоро, чего раньше не предвиделось. То говорить спасибо надо нынешней власти. И попробуйте сказать плохо о оборонпроме, там наши друзи.
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12.01.2022 15:21 Відповісти
А что скажет "сложный нарид" на то,что требуемую США реформу Генштаба сделал Зебил,а не Гэтьман?Что скажет упоротый рошеном биохлам на высказывание Блинкена:"Наши отношения еще НИКОГДА не были на таком высоком уровне,как СЕЙЧАС"?И это ДО кипиша на границе.Если убрать нытье ботоферм,утверждающих,что рыго-медведчуковец стал патриотом,то понимаешь,что совсем не того человека клоуном называют))
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12.01.2022 15:33 Відповісти
Ну це завдяки Байдену і Пу що загострює становище, а не Зе який на курортах медитує в пошуках путінських очей.
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12.01.2022 16:24 Відповісти
Ты хоть в тему выпускайся.Это было ДО всего этого движняка.Зеля себя хоть "президентом мира" не называл
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12.01.2022 16:28 Відповісти
Хоть зеленых, хоть шоколадных
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12.01.2022 15:37 Відповісти
Туповатно.
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14.01.2022 16:05 Відповісти
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12.01.2022 15:11 Відповісти
...Зєлю жалка...нє сможить тіпєрь славабогуможитбить главнакамандичіть...хоча він може й не в курсі...
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12.01.2022 15:16 Відповісти
фашингтонский выпуклый глаз в наших министерствах - это всегда хорошо!

меньше предательства и воровства
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12.01.2022 15:23 Відповісти
Вони поїдуть за місяць. Зеля їм не дозволить працювати. Це у нас можуть сидіти камінцем і зарплату отримувати.
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12.01.2022 15:11 Відповісти
И что?
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12.01.2022 15:14 Відповісти
уоттакуот! стопицотое подтверждение того, что украина находится под внешним управлением! они еще и геи, небось?!
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12.01.2022 15:18 Відповісти
головне щоб не масковські підараси
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12.01.2022 15:20 Відповісти
масковські підараси - масло масляне
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12.01.2022 15:50 Відповісти
Главное что не под путлеровским управлением! Поэтому кацапов жаба и давит! Им же скучно одним по подбородок в гавняном болоте сидеть, вот они к себе в болото и стараются всяких Буратинов затащить чтобы всем скопом и весело. Нет путиноиды, теперь хоть с дьяволом, лишь бы не с вами. Браты - яух вам в роты!
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12.01.2022 15:27 Відповісти
Я не проти щоб і в резиденції Президента сиділи *радники* з США, та і в кабміні, прокуратурі, СБУ,
в Раді, з нагайками.
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12.01.2022 15:47 Відповісти
Можна було б навіть негра якогось...
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12.01.2022 17:20 Відповісти
Навіть обкурені з газовою горілкою, якою свиней шмалять..
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12.01.2022 17:26 Відповісти
Це каже про серйозність намірів Московії. Радники для швидкого оперативного вирішення проблем що існують, або виникнуть під час нападу. Це гарна новина.
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12.01.2022 16:18 Відповісти
Пусть и в правительство заходят. У нас все равно дебилы и совки. Ну реально,эти идиоты только ухудшают нам жизнь с каждым годом. Поэтому,США - ВЕЛКОМ !
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12.01.2022 16:19 Відповісти
Так это, раз пошла такая пьянка, надо Вашингтону директора САП прислать. Своего. Американского. Украинский народ гидрант Конституции шлет нах, пусть попробует Байдена послать.
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12.01.2022 20:37 Відповісти
Welcome to Kyiv!
Це просто новий сезон серіалу "***** і солдати НАТО". Початок серіалу був ось таким...


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13.01.2022 14:57 Відповісти
 
 