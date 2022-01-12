Двоє радників від США розпочали роботу в Міноборони України. ФОТО
У директораті політики у сфері оборони Міністерства оборони України 11 січня на постійній основі почали працювати радники від США Кріс Різзо та Тодд Браун.
Про це йдеться в повідомленні на сторінці директорату у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.
"11 січня 2022 року у Директораті політики у сфері оборони Міністерства оборони України на постійній основі розпочали працювати радники від США Кріс Різзо і Тодд Браун. До основних обов’язків радників належить надання консультативно-дорадчої допомоги в процесі виконання заходів оборонної реформи з питань: політики у сфері оборони, урядування у сфері оборони, євроатлантичної інтеграції", - розповіли в директораті.
Топ коментарі
+42 Шрек Баблокат
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подивлюся сьогодні сукубееву
Я вже "предвкушаю" - зарево, обпльовані камери, надкушені мікрофони ііііііііі сукубеєву....
Зелень провалила конкурс САП ,тому тепер він для США нічого не значить.
Правильно делают, раз "простой нарiд" не способен выбрать нормальную власть, то амерами приходится спасать Украину, присылая своих экспертов, вместо сракоруких зеленых отбросов
меньше предательства и воровства
в Раді, з нагайками.
Це просто новий сезон серіалу "***** і солдати НАТО". Початок серіалу був ось таким...