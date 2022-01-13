Четыре военных самолета с десантниками прибыли из Казахстана в Россию. ФОТО
Первые подразделения российских десантников, выполнявших задачи в составе контингента ОДКБ в Казахстане, вернулись в места постоянной дислокации.
Об этом сообщили в Минобороны РФ,, передает Цензор.НЕТ.
"Первые подразделения российских десантников из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ, выполнявших задачи по охране социально-значимых объектов в Республике Казахстан, осуществив перелет четырьмя самолетами Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России с аэродрома Алматы на аэродром Иваново-Северный, вернулись в пункт постоянной дислокации", - говорится в сообщении.
По данным Минобороны РФ, экипажи самолетов выполнили посадку "в сложных погодных метеоусловиях при сильном боковым ветре, низкой облачности и плохой видимости".
На аэродроме состоялась торжественная церемония встречи, после которой личный состав "приступил к разгрузке техники для последующего убытия в пункт постоянной дислокации".
"Миротворческие контингенты Армении, Белоруссии и Таджикистана будут доставлены в пункты постоянной дислокации самолетами ВТА (военно-транспортной авиации) ВКС России. Подразделение миротворцев Республики Киргизия совершит марш в пункт постоянной дислокации на штатной технике своим ходом", - добавили в Минобороны РФ.
Ранее в четверг сообщалось о начале вывода из Казахстана подразделений ОДКБ.
Возвращение военных стран ОДКБ из Казахстана планируется завершить 19 января. По официальным данным, в Казахстан было направлено 2030 "миротворцев" ОДКБ и 250 единиц техники.
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Китай смотрит на пуйло, как на кусок говна))
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рашко...рашкофоб ибо. ибо рассея-паРаша не имеет никакого отношения к Руси.
Я приблизился к стране,
Где не любят Гуттенберга
И находят вкус в говне.
Выпил русского настою,
Услыхал "***** мать",
И пошли передо мною
Рожи русские писать...
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а взлетает он на 7-й,если пустой,или на 9-й ,если груженый..
Больше похоже на тренировку с целью проверки готовности основных сил ВДВ к погрузке, высадке, доставки и развертывания трех тактических группировок ВДВ.
фигово...
Как по технике (АТ и БТ), так и по ВТА
нхйдомой!
мог бы эти Илы немножко расхерачить.
И кремль бы утёрся, и сказал "спасибо".