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Четыре военных самолета с десантниками прибыли из Казахстана в Россию. ФОТО

Первые подразделения российских десантников, выполнявших задачи в составе контингента ОДКБ в Казахстане, вернулись в места постоянной дислокации.

Об этом сообщили в Минобороны РФ,, передает Цензор.НЕТ.

"Первые подразделения российских десантников из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ, выполнявших задачи по охране социально-значимых объектов в Республике Казахстан, осуществив перелет четырьмя самолетами Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России с аэродрома Алматы на аэродром Иваново-Северный, вернулись в пункт постоянной дислокации", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, экипажи самолетов выполнили посадку "в сложных погодных метеоусловиях при сильном боковым ветре, низкой облачности и плохой видимости".

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На аэродроме состоялась торжественная церемония встречи, после которой личный состав "приступил к разгрузке техники для последующего убытия в пункт постоянной дислокации".

"Миротворческие контингенты Армении, Белоруссии и Таджикистана будут доставлены в пункты постоянной дислокации самолетами ВТА (военно-транспортной авиации) ВКС России. Подразделение миротворцев Республики Киргизия совершит марш в пункт постоянной дислокации на штатной технике своим ходом", - добавили в Минобороны РФ.

Ранее в четверг сообщалось о начале вывода из Казахстана подразделений ОДКБ.

Возвращение военных стран ОДКБ из Казахстана планируется завершить 19 января. По официальным данным, в Казахстан было направлено 2030 "миротворцев" ОДКБ и 250 единиц техники.

Четыре военных самолета с десантниками прибыли из Казахстана в Россию 01
Четыре военных самолета с десантниками прибыли из Казахстана в Россию 02
Четыре военных самолета с десантниками прибыли из Казахстана в Россию 03
Четыре военных самолета с десантниками прибыли из Казахстана в Россию 04

Автор: 

Казахстан (781) ОДКБ (131) россия (95645) Минобороны рф (931)


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Топ комментарии
+46
Жаль,что не с 200ми.
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13.01.2022 20:25
+27
.. от если бы ...с песней.. ** ..с водкой в стакане везёт ребятишек домой..в отпуск бессрочный.....к русским берёзкам**... И те же флаги ..и красиво приспущенные ... Хотя в Иваново привезли нескольких в отпуск бессрочный во главе с командиром разведроты... )))) И то польза.....
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13.01.2022 20:31
+26
Первые зондеркоманды и айнзацгруппы вернулись в свою Парашу с руками по локоть в крови казахов.
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13.01.2022 20:29
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Жаль,что не с 200ми.
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13.01.2022 20:25 Ответить
ждём нового дня пабеды выгребной ямы над коричневой чумой, 100500 новых передач с симонян о том, какие херои-умиротворители бухая расейская салдатня и как "мы еще пакажем Украине кузькину мать"
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13.01.2022 20:33 Ответить
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13.01.2022 20:52 Ответить
могу чуть тебя успокоить. пока летели в иле они отморозили себе не только яйца)
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13.01.2022 21:19 Ответить
А ведь это все что есть.Мозгов там отродясь не бывало.Ну где Вы видели какЦАПА в шапке???
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13.01.2022 22:39 Ответить
Первые зондеркоманды и айнзацгруппы вернулись в свою Парашу с руками по локоть в крови казахов.
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13.01.2022 20:29 Ответить
Китай их выгнал.. сами они и не думали убираться.
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13.01.2022 23:10 Ответить
Вот они довольные герои, которые поохотились на казахов
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13.01.2022 20:30 Ответить
вернулись домой обосранные но непобежденные
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13.01.2022 22:51 Ответить
.. от если бы ...с песней.. ** ..с водкой в стакане везёт ребятишек домой..в отпуск бессрочный.....к русским берёзкам**... И те же флаги ..и красиво приспущенные ... Хотя в Иваново привезли нескольких в отпуск бессрочный во главе с командиром разведроты... )))) И то польза.....
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13.01.2022 20:31 Ответить
В орденах?
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13.01.2022 20:34 Ответить
А кто из Квартала их встречал? Хоть кого-нибудь послали?
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13.01.2022 20:36 Ответить
этот встречал на лавочке
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13.01.2022 21:18 Ответить
ждун, ось який він!
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13.01.2022 22:15 Ответить
ну, где там иксперты, пишущие как казахи будут чмарить кацапов?? что татары, что казахи, ука*лись без всякого сопротивления.....
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13.01.2022 20:37 Ответить
пашьол на ху@!
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13.01.2022 21:12 Ответить
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13.01.2022 21:48 Ответить
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13.01.2022 21:50 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=vmnCVXo5izY
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13.01.2022 21:52 Ответить
Ватна тварина подиви відео, як казахи мочили, і не диви раша тудей у москалів є теж втрати. Але ти ж лаптеногий.
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13.01.2022 21:13 Ответить
Не успели казахи. Дядушки Си сказал "Фе!", и обгадившееся ху&ло побежало.
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13.01.2022 21:21 Ответить
ормяне задержатся, пока всё что намародёрили на базарах не попродают.
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13.01.2022 20:42 Ответить
о, кацап спалился. Это их наратив про армян
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13.01.2022 22:20 Ответить
де унітази? лошари...
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13.01.2022 20:42 Ответить
Не вспіли.
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13.01.2022 21:22 Ответить
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13.01.2022 20:46 Ответить
Думаю, що вони попрямували до України. Ще оп"янілі від "першої крові".
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13.01.2022 20:53 Ответить
...один дзвінок Ван І...
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13.01.2022 21:00 Ответить
Да,имя фамилия для тролинга кацапови самое то
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14.01.2022 00:37 Ответить
Плохой стратег тренирует тактику, хороший - логистику.
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13.01.2022 21:11 Ответить
судя по всему, эти тренировали как раз логистику.
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13.01.2022 21:49 Ответить
а кто платит за логистику? лутший стратег-скрепный народец?
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13.01.2022 21:49 Ответить
Лапатне лайно повернулось додому,саме там де йому й місце-на паРаші...
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13.01.2022 21:17 Ответить

Великая Китайская Господина сказать - вОнюшка сделать!

вОнюшка умный, вОнюшка знаИтЬ -Нельзя злить Великую Китайскую Господину.

https://icdn.lenta.ru/images/2018/06/08/14/20180608143334943/detail_c99a277d2e157c482daeeab57145c666.jpg



Китай смотрит на пуйло, как на кусок говна))

https://cdnn1.inosmi.ru/images/24523/38/245233807.jpg

https://gdb.rferl.org/E311AA54-FADC-493D-9104-411A51214E05_w650_r0_s.jpg
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13.01.2022 21:19 Ответить
мабуть китайський казах
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13.01.2022 22:16 Ответить
Китайцы жвроде не высокие, а пуйло ещё ниже.
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13.01.2022 23:13 Ответить
Китай показал мокшанам их место-возле параши.Токаев уже русофобит.
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13.01.2022 21:20 Ответить
уже русофобит


рашко...рашкофоб ибо. ибо рассея-паРаша не имеет никакого отношения к Руси.

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13.01.2022 22:10 Ответить
И сбить их на взлете некому было.
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13.01.2022 21:26 Ответить
Что надо делать, если эти "миротворцы" появятся в небе Украины:
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13.01.2022 21:28 Ответить
Наконец из Кенигсберга
Я приблизился к стране,
Где не любят Гуттенберга
И находят вкус в говне.
Выпил русского настою,
Услыхал "***** мать",
И пошли передо мною
Рожи русские писать...

экстремист Некрасов Н. А. - «Наконец из Кенигсберга»
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13.01.2022 21:33 Ответить
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13.01.2022 21:35 Ответить
навіть не знав, що Некрасов руссофоб
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13.01.2022 22:17 Ответить
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13.01.2022 22:55 Ответить
а на родинке-уродинке у *********-то красота, вЯличие и процвЯтание ))


https://teletype.in/files/6a/08/6a08cd99-758f-4852-82ae-fcc3c4b3a010.png

https://teletype.in/files/2f/fc/2ffc2197-b1d3-4e8f-b505-46cbee8f6258.png

https://teletype.in/files/40/ec/40ecacd5-b103-49b6-92d1-bc28a845d656.jpeg

https://teletype.in/files/3c/b9/3cb9c4f4-952f-46a8-b00f-5d02d35046e0.jpeg


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https://ic.pics.livejournal.com/drugoi/484155/7591930/original.jpg

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https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSSwZ_CdhOxO5VyiNqf-bhanUt5n4tMuhehHdLTdkwp4Gxvh-abVR5iYsOtKYk--ybU7eg&usqp=CAU
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13.01.2022 21:34 Ответить
сказав руссоглист, залізаючи в "кабінет", "что родину не выбирают"!
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13.01.2022 22:19 Ответить
не руссо, а рашко ибо...ибо паРаша-рассея не имеет никакого отношения к Руси )
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13.01.2022 22:22 Ответить
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13.01.2022 22:56 Ответить
Первое и второе фото дешевая постановка....Колеи от прорулившего по снегу самолета нету...На двигателях уже стоят заглушки с трехдневным снегом...Занавес....Расходимся...
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13.01.2022 21:44 Ответить
Снега не видно а самолет мог и задним ходом подьехать.
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13.01.2022 21:52 Ответить
а как вам буханка, на 4-м фото? даже стопы работают!!!
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13.01.2022 21:56 Ответить
100% - тем более,что на Иле 2 задних передачи..
а взлетает он на 7-й,если пустой,или на 9-й ,если груженый..
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13.01.2022 22:11 Ответить
Ти не шариш!)) Просто той літак у них вміє ще й задом до переду вильондувати!!!)) Раштєх і рашкосмос то просунуті нанотєхнолоХії!!
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13.01.2022 22:36 Ответить
три дня на всю операцию?
Больше похоже на тренировку с целью проверки готовности основных сил ВДВ к погрузке, высадке, доставки и развертывания трех тактических группировок ВДВ.
фигово...
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13.01.2022 21:46 Ответить
Там и кроме этого вопросы есть.
Как по технике (АТ и БТ), так и по ВТА
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13.01.2022 23:01 Ответить
первые две фотки - вот так выглядят власовцы 21 века.
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13.01.2022 21:55 Ответить
точная иллюстрация пословицы "Флаг вам в руки,и попутного ветра в сраку !"
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13.01.2022 22:12 Ответить
А я думав )(уйло поділить Казахстан з китайцями. Китайці просто )(уйло послали.
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13.01.2022 22:16 Ответить
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13.01.2022 22:19 Ответить
их военспец Фельдгаузен только что жаловался, що ИЛ и Ан 124 в количестве 70 штук совершили туда около 1000 полетов, а моторы из Украины, свои делают пару штук в год, страшно выработался ресурс и назвал эти подразделения " острие копья", видно что то из библейского. Правда, о метальщике не говорил, как он метает. если держат его семеро. И одновременно изрек, после окончания этого вояжа будет большая заваруха на Западе -воевать будут не только с Украиной.
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13.01.2022 22:20 Ответить
Фельдгаузен це німкеня В москалів Фельгенгауер. Був колись імперіалістом, зараз мабуть "утомілся солнцєм" і інколи рече адекватні речі. Якесь посилання є на його висновки?
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13.01.2022 22:40 Ответить
вилазять з літаків з розгорнутими прапорами типу переможці. От наволоч, взагалі нуль моралі. мордувати і стріляти в цивільних, придушувати народне повстання і вважати себе героями може лише русня.
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13.01.2022 22:24 Ответить
блицкриг не удался, руssкие идут нхй домой!

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13.01.2022 22:59 Ответить
рюзьге ползут домой. потому как вЯликия )

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14.01.2022 11:29 Ответить
Им пришлось быстренько собрать манатки, иначе дядюшка Си
мог бы эти Илы немножко расхерачить.
И кремль бы утёрся, и сказал "спасибо".
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13.01.2022 23:18 Ответить
Как пафосно описали . Только забыли поменять десантников на карателей . А так как будто росия 24 прочёл.
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14.01.2022 02:34 Ответить
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14.01.2022 08:35 Ответить
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14.01.2022 08:38 Ответить
карателі повоювали з казахським не озброєнним народом........
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15.01.2022 17:22 Ответить
 
 