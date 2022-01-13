Четыре военных самолета с десантниками прибыли из Казахстана в Россию. ФОТО

Первые подразделения российских десантников, выполнявших задачи в составе контингента ОДКБ в Казахстане, вернулись в места постоянной дислокации.

Об этом сообщили в Минобороны РФ,, передает Цензор.НЕТ.

"Первые подразделения российских десантников из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ, выполнявших задачи по охране социально-значимых объектов в Республике Казахстан, осуществив перелет четырьмя самолетами Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России с аэродрома Алматы на аэродром Иваново-Северный, вернулись в пункт постоянной дислокации", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, экипажи самолетов выполнили посадку "в сложных погодных метеоусловиях при сильном боковым ветре, низкой облачности и плохой видимости".

Читайте также: Россия направит в Казахстан более 20 самолетов с десантниками и техникой

На аэродроме состоялась торжественная церемония встречи, после которой личный состав "приступил к разгрузке техники для последующего убытия в пункт постоянной дислокации".

"Миротворческие контингенты Армении, Белоруссии и Таджикистана будут доставлены в пункты постоянной дислокации самолетами ВТА (военно-транспортной авиации) ВКС России. Подразделение миротворцев Республики Киргизия совершит марш в пункт постоянной дислокации на штатной технике своим ходом", - добавили в Минобороны РФ.

Ранее в четверг сообщалось о начале вывода из Казахстана подразделений ОДКБ.

Возвращение военных стран ОДКБ из Казахстана планируется завершить 19 января. По официальным данным, в Казахстан было направлено 2030 "миротворцев" ОДКБ и 250 единиц техники.







