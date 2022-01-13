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Чотири військові літаки з десантниками прибули з Казахстану до Росії. ФОТО

Перші підрозділи російських десантників, які виконували завдання у складі контингенту ОДКБ у Казахстані, повернулися до місць постійної дислокації.

Про це повідомили у Міноборони РФ, інформує Цензор.НЕТ.

"Перші підрозділи російських десантників зі складу колективних миротворчих сил ОДКБ, які виконували завдання з охорони соціально значущих об'єктів у Республіці Казахстан, здійснивши переліт чотирма літаками Іл-76мд військово-транспортної авіації ПКС Росії з аеродрому Алмати на аеродром у пункт постійної дислокації", - йдеться у повідомленні.

За даними Міноборони РФ, екіпажі літаків виконали посадку "у складних погодних метеоумовах за сильного бокового вітру, низької хмарності та поганої видимості".

На аеродромі відбулася урочиста церемонія зустрічі, після якої військовослужбовці "приступили до розвантаження техніки для подальшого вибуття до пункту постійної дислокації".

Читайте: ОДКБ офіційно повідомила про завершення операції в Казахстані

"Миротворчі контингенти Республіки Вірменія, Республіки Білорусія, Республіки Таджикистан будуть доставлені в пункти постійної дислокації літаками ВТА (військово-транспортної авіації) ПКС Росії. Підрозділ миротворців Республіки Киргизстан здійснять марш у пункт постійної дислокації на штатній техніці своїм ходом", - додали у Міноборони РФ.

Раніше у четвер повідомлялося про початок виведення з Казахстану підрозділів ОДКБ.

Повернення військовиків країн ОДКБ із Казахстану заплановано завершити 19 січня. За офіційними даними, до Казахстану було направлено 2 030 "миротворців" ОДКБ та 250 одиниць техніки.

Також читайте: Казахстан збільшив політичну залежність від Росії, - Financial Times

Чотири військові літаки з десантниками прибули з Казахстану до Росії 01
Чотири військові літаки з десантниками прибули з Казахстану до Росії 02
Чотири військові літаки з десантниками прибули з Казахстану до Росії 03
Чотири військові літаки з десантниками прибули з Казахстану до Росії 04

Автор: 

Казахстан (873) ОДКБ (102) росія (65328) Міноборони рф (708)


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Топ коментарі
+46
Жаль,что не с 200ми.
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13.01.2022 20:25
+27
.. от если бы ...с песней.. ** ..с водкой в стакане везёт ребятишек домой..в отпуск бессрочный.....к русским берёзкам**... И те же флаги ..и красиво приспущенные ... Хотя в Иваново привезли нескольких в отпуск бессрочный во главе с командиром разведроты... )))) И то польза.....
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13.01.2022 20:31
+26
Первые зондеркоманды и айнзацгруппы вернулись в свою Парашу с руками по локоть в крови казахов.
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13.01.2022 20:29
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Жаль,что не с 200ми.
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13.01.2022 20:25 Відповісти
ждём нового дня пабеды выгребной ямы над коричневой чумой, 100500 новых передач с симонян о том, какие херои-умиротворители бухая расейская салдатня и как "мы еще пакажем Украине кузькину мать"
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13.01.2022 20:33 Відповісти
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13.01.2022 20:52 Відповісти
могу чуть тебя успокоить. пока летели в иле они отморозили себе не только яйца)
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13.01.2022 21:19 Відповісти
А ведь это все что есть.Мозгов там отродясь не бывало.Ну где Вы видели какЦАПА в шапке???
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13.01.2022 22:39 Відповісти
Первые зондеркоманды и айнзацгруппы вернулись в свою Парашу с руками по локоть в крови казахов.
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13.01.2022 20:29 Відповісти
Китай их выгнал.. сами они и не думали убираться.
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13.01.2022 23:10 Відповісти
Вот они довольные герои, которые поохотились на казахов
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13.01.2022 20:30 Відповісти
вернулись домой обосранные но непобежденные
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13.01.2022 22:51 Відповісти
.. от если бы ...с песней.. ** ..с водкой в стакане везёт ребятишек домой..в отпуск бессрочный.....к русским берёзкам**... И те же флаги ..и красиво приспущенные ... Хотя в Иваново привезли нескольких в отпуск бессрочный во главе с командиром разведроты... )))) И то польза.....
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13.01.2022 20:31 Відповісти
В орденах?
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13.01.2022 20:34 Відповісти
А кто из Квартала их встречал? Хоть кого-нибудь послали?
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13.01.2022 20:36 Відповісти
этот встречал на лавочке
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13.01.2022 21:18 Відповісти
ждун, ось який він!
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13.01.2022 22:15 Відповісти
ну, где там иксперты, пишущие как казахи будут чмарить кацапов?? что татары, что казахи, ука*лись без всякого сопротивления.....
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13.01.2022 20:37 Відповісти
пашьол на ху@!
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13.01.2022 21:12 Відповісти
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13.01.2022 21:48 Відповісти
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13.01.2022 21:50 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=vmnCVXo5izY
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13.01.2022 21:52 Відповісти
Ватна тварина подиви відео, як казахи мочили, і не диви раша тудей у москалів є теж втрати. Але ти ж лаптеногий.
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13.01.2022 21:13 Відповісти
Не успели казахи. Дядушки Си сказал "Фе!", и обгадившееся ху&ло побежало.
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13.01.2022 21:21 Відповісти
ормяне задержатся, пока всё что намародёрили на базарах не попродают.
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13.01.2022 20:42 Відповісти
о, кацап спалился. Это их наратив про армян
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13.01.2022 22:20 Відповісти
де унітази? лошари...
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13.01.2022 20:42 Відповісти
Не вспіли.
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13.01.2022 21:22 Відповісти
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13.01.2022 20:46 Відповісти
Думаю, що вони попрямували до України. Ще оп"янілі від "першої крові".
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13.01.2022 20:53 Відповісти
...один дзвінок Ван І...
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13.01.2022 21:00 Відповісти
Да,имя фамилия для тролинга кацапови самое то
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14.01.2022 00:37 Відповісти
Плохой стратег тренирует тактику, хороший - логистику.
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13.01.2022 21:11 Відповісти
судя по всему, эти тренировали как раз логистику.
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13.01.2022 21:49 Відповісти
а кто платит за логистику? лутший стратег-скрепный народец?
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13.01.2022 21:49 Відповісти
Лапатне лайно повернулось додому,саме там де йому й місце-на паРаші...
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13.01.2022 21:17 Відповісти

Великая Китайская Господина сказать - вОнюшка сделать!

вОнюшка умный, вОнюшка знаИтЬ -Нельзя злить Великую Китайскую Господину.

https://icdn.lenta.ru/images/2018/06/08/14/20180608143334943/detail_c99a277d2e157c482daeeab57145c666.jpg



Китай смотрит на пуйло, как на кусок говна))

https://cdnn1.inosmi.ru/images/24523/38/245233807.jpg

https://gdb.rferl.org/E311AA54-FADC-493D-9104-411A51214E05_w650_r0_s.jpg
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13.01.2022 21:19 Відповісти
мабуть китайський казах
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13.01.2022 22:16 Відповісти
Китайцы жвроде не высокие, а пуйло ещё ниже.
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13.01.2022 23:13 Відповісти
Китай показал мокшанам их место-возле параши.Токаев уже русофобит.
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13.01.2022 21:20 Відповісти
уже русофобит


рашко...рашкофоб ибо. ибо рассея-паРаша не имеет никакого отношения к Руси.

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13.01.2022 22:10 Відповісти
И сбить их на взлете некому было.
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13.01.2022 21:26 Відповісти
Что надо делать, если эти "миротворцы" появятся в небе Украины:
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13.01.2022 21:28 Відповісти
Наконец из Кенигсберга
Я приблизился к стране,
Где не любят Гуттенберга
И находят вкус в говне.
Выпил русского настою,
Услыхал "***** мать",
И пошли передо мною
Рожи русские писать...

экстремист Некрасов Н. А. - «Наконец из Кенигсберга»
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13.01.2022 21:33 Відповісти
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13.01.2022 21:35 Відповісти
навіть не знав, що Некрасов руссофоб
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13.01.2022 22:17 Відповісти
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13.01.2022 22:55 Відповісти
а на родинке-уродинке у *********-то красота, вЯличие и процвЯтание ))


https://teletype.in/files/6a/08/6a08cd99-758f-4852-82ae-fcc3c4b3a010.png

https://teletype.in/files/2f/fc/2ffc2197-b1d3-4e8f-b505-46cbee8f6258.png

https://teletype.in/files/40/ec/40ecacd5-b103-49b6-92d1-bc28a845d656.jpeg

https://teletype.in/files/3c/b9/3cb9c4f4-952f-46a8-b00f-5d02d35046e0.jpeg


https://ic.pics.livejournal.com/drugoi/484155/7591058/original.jpg

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https://ic.pics.livejournal.com/drugoi/484155/7591297/original.jpg

https://ic.pics.livejournal.com/drugoi/484155/7591930/original.jpg

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https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSSwZ_CdhOxO5VyiNqf-bhanUt5n4tMuhehHdLTdkwp4Gxvh-abVR5iYsOtKYk--ybU7eg&usqp=CAU
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13.01.2022 21:34 Відповісти
сказав руссоглист, залізаючи в "кабінет", "что родину не выбирают"!
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13.01.2022 22:19 Відповісти
не руссо, а рашко ибо...ибо паРаша-рассея не имеет никакого отношения к Руси )
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13.01.2022 22:22 Відповісти
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13.01.2022 22:56 Відповісти
Первое и второе фото дешевая постановка....Колеи от прорулившего по снегу самолета нету...На двигателях уже стоят заглушки с трехдневным снегом...Занавес....Расходимся...
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13.01.2022 21:44 Відповісти
Снега не видно а самолет мог и задним ходом подьехать.
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13.01.2022 21:52 Відповісти
а как вам буханка, на 4-м фото? даже стопы работают!!!
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13.01.2022 21:56 Відповісти
100% - тем более,что на Иле 2 задних передачи..
а взлетает он на 7-й,если пустой,или на 9-й ,если груженый..
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13.01.2022 22:11 Відповісти
Ти не шариш!)) Просто той літак у них вміє ще й задом до переду вильондувати!!!)) Раштєх і рашкосмос то просунуті нанотєхнолоХії!!
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13.01.2022 22:36 Відповісти
три дня на всю операцию?
Больше похоже на тренировку с целью проверки готовности основных сил ВДВ к погрузке, высадке, доставки и развертывания трех тактических группировок ВДВ.
фигово...
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13.01.2022 21:46 Відповісти
Там и кроме этого вопросы есть.
Как по технике (АТ и БТ), так и по ВТА
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13.01.2022 23:01 Відповісти
первые две фотки - вот так выглядят власовцы 21 века.
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13.01.2022 21:55 Відповісти
точная иллюстрация пословицы "Флаг вам в руки,и попутного ветра в сраку !"
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13.01.2022 22:12 Відповісти
А я думав )(уйло поділить Казахстан з китайцями. Китайці просто )(уйло послали.
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13.01.2022 22:16 Відповісти
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13.01.2022 22:19 Відповісти
их военспец Фельдгаузен только что жаловался, що ИЛ и Ан 124 в количестве 70 штук совершили туда около 1000 полетов, а моторы из Украины, свои делают пару штук в год, страшно выработался ресурс и назвал эти подразделения " острие копья", видно что то из библейского. Правда, о метальщике не говорил, как он метает. если держат его семеро. И одновременно изрек, после окончания этого вояжа будет большая заваруха на Западе -воевать будут не только с Украиной.
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13.01.2022 22:20 Відповісти
Фельдгаузен це німкеня В москалів Фельгенгауер. Був колись імперіалістом, зараз мабуть "утомілся солнцєм" і інколи рече адекватні речі. Якесь посилання є на його висновки?
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13.01.2022 22:40 Відповісти
вилазять з літаків з розгорнутими прапорами типу переможці. От наволоч, взагалі нуль моралі. мордувати і стріляти в цивільних, придушувати народне повстання і вважати себе героями може лише русня.
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13.01.2022 22:24 Відповісти
блицкриг не удался, руssкие идут нхй домой!

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13.01.2022 22:59 Відповісти
рюзьге ползут домой. потому как вЯликия )

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14.01.2022 11:29 Відповісти
Им пришлось быстренько собрать манатки, иначе дядюшка Си
мог бы эти Илы немножко расхерачить.
И кремль бы утёрся, и сказал "спасибо".
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13.01.2022 23:18 Відповісти
Как пафосно описали . Только забыли поменять десантников на карателей . А так как будто росия 24 прочёл.
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14.01.2022 02:34 Відповісти
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14.01.2022 08:35 Відповісти
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14.01.2022 08:38 Відповісти
карателі повоювали з казахським не озброєнним народом........
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15.01.2022 17:22 Відповісти
 
 