Чотири військові літаки з десантниками прибули з Казахстану до Росії. ФОТО

Перші підрозділи російських десантників, які виконували завдання у складі контингенту ОДКБ у Казахстані, повернулися до місць постійної дислокації.

Про це повідомили у Міноборони РФ, інформує Цензор.НЕТ.

"Перші підрозділи російських десантників зі складу колективних миротворчих сил ОДКБ, які виконували завдання з охорони соціально значущих об'єктів у Республіці Казахстан, здійснивши переліт чотирма літаками Іл-76мд військово-транспортної авіації ПКС Росії з аеродрому Алмати на аеродром у пункт постійної дислокації", - йдеться у повідомленні.

За даними Міноборони РФ, екіпажі літаків виконали посадку "у складних погодних метеоумовах за сильного бокового вітру, низької хмарності та поганої видимості".

На аеродромі відбулася урочиста церемонія зустрічі, після якої військовослужбовці "приступили до розвантаження техніки для подальшого вибуття до пункту постійної дислокації".

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"Миротворчі контингенти Республіки Вірменія, Республіки Білорусія, Республіки Таджикистан будуть доставлені в пункти постійної дислокації літаками ВТА (військово-транспортної авіації) ПКС Росії. Підрозділ миротворців Республіки Киргизстан здійснять марш у пункт постійної дислокації на штатній техніці своїм ходом", - додали у Міноборони РФ.

Раніше у четвер повідомлялося про початок виведення з Казахстану підрозділів ОДКБ.

Повернення військовиків країн ОДКБ із Казахстану заплановано завершити 19 січня. За офіційними даними, до Казахстану було направлено 2 030 "миротворців" ОДКБ та 250 одиниць техніки.

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